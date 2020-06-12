"Берем, крадем, отдаем" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают главные события недели

Сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможне? Если побороть коррупцию, то, может, и новые деньги от МВФ не понадобятся? Посадят кого-то из топ-коррупционеров страны?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ;

Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины;

Игорь Уманский, советник председателя Офиса Президента Украины;

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (август 2019 - март 2020)

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного Платформа - За Жизнь";

Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина";

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Роман Насиров, председатель Государственной фискальной службы Украины (2015-2017);

Анатолий Макаренко, председатель Государственной таможенной службы Украины (2009-2010).

Они говорят, а решает народ.