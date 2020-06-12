"Берем, крадем, отдаем" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают главные события недели
Сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможне? Если побороть коррупцию, то, может, и новые деньги от МВФ не понадобятся? Посадят кого-то из топ-коррупционеров страны?
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ;
Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины;
Игорь Уманский, советник председателя Офиса Президента Украины;
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (август 2019 - март 2020)
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного Платформа - За Жизнь";
Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина";
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Роман Насиров, председатель Государственной фискальной службы Украины (2015-2017);
Анатолий Макаренко, председатель Государственной таможенной службы Украины (2009-2010).
Они говорят, а решает народ.
Пожалуйста, подождите...
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У нас в стране ОДНО ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ !!!
У нас в стране президентом стал чел с уровнем IQ ниже 80
Вот Юля (я не сторонник) использует любую площадку для озвучивания своей позиции. Миша - сильный и яркий оратор. Даже Бойко, Карл, не чурается и не боится нападок на себя!
Но соевая партия только из-за угла, со своих каналов ТВ - похоже ушло ее время...
- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ;
- Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;
- Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України;
- Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 - березень 2020);
- Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
- Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина";
- Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
- Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);
- Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-
з цього всього кодла з під розстрілу можна вивести лише одного -Уманського.. решта -без негативних наслідків для "морального здоров"я" України