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Взятка в $6 млн: экс-чиновнику помогали первый замначальника ГУ ГНС в Киеве Ильяшенко и сотрудник Burisma Кича, - источник. ФОТО

Источник в правоохранительных органах назвал имена людей, которые помогали бывшему чиновнику в попытке дать взятку в $6 млн директору НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назару Холодницкому.

По словам источника, в попытке дать взятку была задействован первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Николай Ильяшенко, сообщает Цензор.НЕТ.

На сайте ГНС указано, что Ильяшенко является государственным служащим 4-го ранга и имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины". В налоговой он трудится с 1995 года, теперешнюю должность занимает с ноября 2019 года.

Взятка в $6 млн: экс-чиновнику помогали первый замначальника ГУ ГНС в Киеве Ильяшенко и сотрудник Burisma Кича, - источник 01

Также, по данным источника Цензор.НЕТ, в попытке дать взятку участвовал Андрей Кича, директор по правовым вопросам компании "Бурисма". Похожее имя называл в Телеграм бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Он писал о "представителе Злочевского по фамилии Кич".

Взятка в $6 млн: экс-чиновнику помогали первый замначальника ГУ ГНС в Киеве Ильяшенко и сотрудник Burisma Кича, - источник 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-чиновник пытался дать $6 млн взятки руководству САП и НАБУ за закрытие уголовного дела. ФОТОрепортаж

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Читайте также статью Юрия Бутусова: Все детали спецоперации о рекордной взятке за закрытие дела Злочевского

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) Госпогранслужба (6420) налоговая (931) САП (2064) Burisma (36)


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Топ комментарии
+22
Назначен "молодой командой"...
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12.06.2020 22:09
+13
Не вірю, бо бубочка подолав корупцію і бідність!
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12.06.2020 22:11
+12
Кичу на кичу!
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12.06.2020 22:08
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Кичу на кичу!
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12.06.2020 22:08 Ответить
Назначен "молодой командой"...
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12.06.2020 22:09 Ответить
Имеешь ввиду Злочевского?
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12.06.2020 22:14 Ответить
ага, новыми лицами.
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13.06.2020 11:18 Ответить
Не вірю, бо бубочка подолав корупцію і бідність!
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12.06.2020 22:11 Ответить
Взятка в $6 млн: экс-чиновнику помогал первый замначальника ГУ ГНС в Киеве Ильяшенко, - источник - Цензор.НЕТ 9373
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12.06.2020 22:11 Ответить
беру все. скока денег в килограммах?
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12.06.2020 22:15 Ответить
А у этих есть клетчатые одеялка?
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12.06.2020 22:20 Ответить
У насирова бизнес, в аренду сдаёт
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12.06.2020 22:22 Ответить
Цензор, ну зачем вы так, там уже Зесептиконы придумали версию почему тут Порох виноват, Байдена приплели, а тут оказывается чиновник назначенный при Зе. Эээх))))
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12.06.2020 22:37 Ответить
Николка за восемь лет у Пчеловода заслуженного юриста получил...за большой внос в строительство правового государства...Вот в 2008 он правильно занес, а сейчас промашка вышла...Ермаку надо было нести, а вы.....
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12.06.2020 22:37 Ответить
очень и очень надеюсь, что мвф это тоже читает и понимает, что еще пара новостей - и сотрудничество будет прекращено в связи с нецелесообразностью
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12.06.2020 22:52 Ответить
Мощные профи от прошлой власти во всей красе!!!
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12.06.2020 22:59 Ответить
Всего 6 новеньких Бугати верон
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13.06.2020 01:53 Ответить
как же так?
а кричали ж на каждом углу что вони не крадуть...
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13.06.2020 08:47 Ответить
Эти дибилы всё таки влезут в Американские выборы, ну идиоты слов нет
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13.06.2020 09:11 Ответить
что опять бурисма? тперь ждем завіваний про Байдена...Бядский клоунский цирк для лохов....зеленые все не угомонятся и пляшут под кацапскую дудку что бы влезть в выборы США. Поэтому тут и бурисма и человек ермака который передает взятку и фото взятия с поличными...Ну да у нас отказуются от взятки в 6 лямов....бядский зеленый цирк
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13.06.2020 09:15 Ответить
ну скоро выпустят под залог ... эдак в тысяч 50 .. гривняков
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13.06.2020 09:40 Ответить
слуги народа и их предводитель надеюсь чувствуют себя адекватно купленным билетам,твори добро на всей земле,один только вопрос,где старик Хоттабыч с его волшебной бородой,опять в кувшин зелень его заточил.Бессовестные твари.
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13.06.2020 09:19 Ответить
Это уже не первый скандал, где фигурирует Ермак и Илляшенко. Пришло время Президенту Валоде определиться - он и дальше плюет на Закон и "прикрывает" Ермака, теряя остатки своего рейтинга или торчок находит в себе силы и увольняет к чертовой бабушке коррупционера, масочного мародера, подонка, ватника и агента спецслужб параши - Ермака и его протеже - Иляшенка.
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13.06.2020 10:52 Ответить
И еще - парни с налоговой говорят, что долги юр. и физ. лиц. связанные с неуплатой НДС или с фиктивным НДС/ фиктивным банкротством, составляют за 10 лет порядка 120 млрд. грн. Из них 50% это "мертвяки", а остальное вполне реально через суд вернуть в казну. Но для этого нужна политическая воля Руководства страны.
Кроме того таможенники говорят, что если на таможне полностью ликвидировать коррупцию, Украине не нужно будет брать кредиты МВФ! На таможне вращаются десятки млрд. грн.
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13.06.2020 11:00 Ответить
Они не отказались от 6 лямов, они просто выдоят этого новоявленного мультимиллионера до последнего цента и тогда закроют это дело за отсутствием улик...или еще чего придумают. Схема отработана многими годами практики.
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13.06.2020 11:17 Ответить
Вот видите, как зе борется с коррупцией, ну разве не умница???
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13.06.2020 11:23 Ответить
Да и с бедностью зе тоже отлично борется, так, что всех бедных сделает просто нищими, хотя перед выборами твердил, что идёт в президенты ради того, чтоб людям лучше жилось.
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13.06.2020 11:29 Ответить
А нічорта не змінюється.. Нуль! Я не можу зрозуміти як на цьому фоні тотального безладу та сорому, безкінечного споглядання і українцями і західними партнерами на це тупувате совдепівське лайно з дурнувато-плаского маслякоського кавеену - та сьогодні -у кріслі преза яким воно не є і не буде ніколи бо придурок, боягуз та прихований шахрай ( оффшори), - якісь статисти знаходять зельонкіну 35-37 відсотків рейтингу? Не хочеться вірити що в Україні стільки довбойобів ,невиправних злодіїв, продажних хвойд та іншого непотрібу..Що ще треба утнути таке щоб зібрати мільйон українців які його понесуть по Хрещатику разом з мусорнею. собакою чорносракою та усіма "заслуженими" злодіями країни включаючи "безальтернативну" рошенівську свиню? Треба щоб плантації організували ще, та нагайками шлеїли, чи почати вибірково розстрілювати нелояльних до кацапів та тих хто пагано працює за юшку? Що ще в біса треба??! Який нахрін рейтинг??
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13.06.2020 11:58 Ответить
 
 