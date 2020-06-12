Взятка в $6 млн: экс-чиновнику помогали первый замначальника ГУ ГНС в Киеве Ильяшенко и сотрудник Burisma Кича, - источник. ФОТО

Источник в правоохранительных органах назвал имена людей, которые помогали бывшему чиновнику в попытке дать взятку в $6 млн директору НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назару Холодницкому.

По словам источника, в попытке дать взятку была задействован первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Николай Ильяшенко, сообщает Цензор.НЕТ.

На сайте ГНС указано, что Ильяшенко является государственным служащим 4-го ранга и имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины". В налоговой он трудится с 1995 года, теперешнюю должность занимает с ноября 2019 года.

Также, по данным источника Цензор.НЕТ, в попытке дать взятку участвовал Андрей Кича, директор по правовым вопросам компании "Бурисма". Похожее имя называл в Телеграм бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Он писал о "представителе Злочевского по фамилии Кич".

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Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

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