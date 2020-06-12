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Сотрудников внешней разведки уволили за справку о контактах Ермака с россиянами, - Луценко

Сотрудников внешней разведки уволили за справку о контактах Ермака с россиянами, - Луценко

По словам Юрия Луценко, в 2019 году, сразу после инаугурации, представители СВР ознакомили президента Владимира Зеленского информации о контактах Андрея Ермака с представителями ВПК и преступного мира РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире Еспресо.TV.

Ведущий программы Сергей Высоцкий спросил у бывшего генерального прокурора

"Вы сказали о Ермаке, как о представителе пятой колонны. Я это воспринимаю, как заявление человека, который был в Генеральной прокуратуре. Вы об этом знаете что? О российских контактах окружения Зеленского, или это гипотеза?"

Луценко на это отметил: "Представители Внешней разведки Украины сразу после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе бизнесе, г Ермака с российским окружением, в том числе - с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации. Через несколько дней эти работники были уволены из внешней разведки. Доклад закончил"

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Автор: 

Луценко Юрий (7719) СВР (130) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+90
Обложили зебильо со всех сторон)
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12.06.2020 22:27
+73
Это все, что надо знать о Ермаке и преЗЕденте....
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12.06.2020 22:31
+67
дермак вообще зашкарился, а зеля его покрывает, запомните это...
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12.06.2020 22:27
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Якби у ваших словах була б хоч капля правди то він вже сидів би під арештом.
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12.06.2020 23:01 Ответить
Луценко сфальсифікував справу про держзраду Саакашвілі. А фальсифікація справи - це кримінальний злочин. Якби Зеленський був нормальним президентом, він би всю цю луценківсько-порошенківську банду вже давно посадив.
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12.06.2020 23:06 Ответить
Ворон ворону...
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12.06.2020 23:15 Ответить
Докази є?
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12.06.2020 23:30 Ответить
Докази чого??? Якраз доказів ніяких нема. Луценко ж трепався, що у нього 100% докази держзради Саакашвілі, і де зараз ця справа?
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12.06.2020 23:34 Ответить
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/419136, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа.
https://www.5.ua/polityka/yak-saakashvili-za-hroshi-kurchenka-zarobyv-na-derzhzradu-zmi-opryliudnyly-ekskliuzyvnyi-dokument-207958.html Суд відбувся, зрадник Дангадзе сидить без перспективи реабілітації навіть в умовах зеленої влади .
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12.06.2020 23:38 Ответить
№50
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12.06.2020 23:51 Ответить
ваш пост многократно заспамлен порохоботскими любителями и переносчиками фейков.
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13.06.2020 00:45 Ответить
а ти посредственнний кацап
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13.06.2020 19:44 Ответить
какую банду..ти дурак шоли..ПОРОШЕНКО СОЗДАЛ АРМИЮ,,,А ЕТО ЗНАЧИТ УКРАИНУ...поєтому ПОРОШЕНКА ПРЕСЛЕДУЮТ...если би не ПОРОШЕНКО..бил би ти курва в плену у руссских
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13.06.2020 19:43 Ответить
Луценко нанял рыга Курченко,чтоб дискредитировать грузинского торчка.Экспертиза полностью подтвердила запись разговора.
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14.06.2020 09:02 Ответить
И кто-то смеет мурчать, что Украиной управляют США, Сорос, МВФ и т.д.? Безусловно, мы от них зависим, но нет в наших гос.структурах такого количества тех же американцев, сколько роSSийских шпионов на всех стратегических направлениях причем с десятилетним стажем.
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12.06.2020 22:49 Ответить
ЮВТ произносит мантры о внешнем управлении и последний раз, когда посылала на... МВФ устами Голобородько...
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12.06.2020 23:53 Ответить
ор о внешнем управлении - любимая мантра ватноголового рассеянскага стада и части их ЗеБильных коллег в Украине, рашистские пропагандоны очень стараются влить этот бред в девственные незамутненные мозги ватного и ЗеБильного стада.

Нетрудно догадаться, что вся эта антиукраинская публика предпочла бы внешнее управление Украиной из кацапо-ордынскага кремля, что впрочем уже происходит при шмаркле и всей его квартальной шобле, в которой не только дерьмак, но и сама шмаркля и много кто ещё давние рашистские консервы.
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13.06.2020 14:05 Ответить
того рассекретили, а кого то еще нет
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12.06.2020 22:57 Ответить
А ведь были талантливыми спортсменами, артистами, певцами , но решили пойти в решатели судеб... Там только ляшки выживают всех мастей. Вон откровения одного из них, про оральные утехи в былые годы , излитые в отделении милиции, не помешали взять "вилы в руки".
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12.06.2020 23:01 Ответить
Как был Югик тгеплом, так и остался тгеплом
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12.06.2020 23:02 Ответить
Это понятно.А что скажешь про Ермака?
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12.06.2020 23:05 Ответить
Любому адекватному человеку понятно, что если Юрик - трепло, то он и про Ермака треплется.
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12.06.2020 23:19 Ответить
Любому адекватному человеку понятно шо Ермак сдает интересы Украины.А что скажешь про увольнение посла во Франции?😂
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12.06.2020 23:22 Ответить
"А что скажешь про увольнение посла во Франции?". Скажу, что выдумки пороховаты про то, что посла уволили в связи с Danone - это чушь несусветная! 1.Вероятно смена посла была определена уже давно. 2.Нет никаких свидетельств того, что посол во Франции как-то повлиял на решение Danone разорвать контракт с Пореченковым. 3.По пороховатной логике Зеленский должен был уволить посла в Германии из-за его конфликта со Шредером.
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12.06.2020 23:31 Ответить
Ну я так понял шо ты видишь шо в стране все *******.А как ты думаешь нам коцапы братья или враги?
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12.06.2020 23:35 Ответить
Так бодро отвечал.А после вопроса о кацапах заскучал.Шо случилось Алеша?
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12.06.2020 23:48 Ответить
Зедебил,так оно и будет просто дермак еще не успел отреогировать.
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13.06.2020 06:38 Ответить
любопытно, что на https://espreso.tv/news/2020/06/12/spivrobitnykiv_zovnishnoyi_rozvidky_zvilnyly_za_dovidku_pro_kontakty_yermaka_z_rosiyanamy_lucenko Еспресо.TV. этого нет
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13.06.2020 08:05 Ответить
по этой ссылке

об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил https://espreso.tv/news/2020/06/12/spivrobitnykiv_zovnishnoyi_rozvidky_zvilnyly_za_dovidku_pro_kontakty_yermaka_z_rosiyanamy_lucenko в эфире Еспресо.TV. Источник: https://censor.net/n3201777
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13.06.2020 08:06 Ответить
Дерь Мак пишите с мягким знаком,так сочне.
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13.06.2020 19:01 Ответить
Скоро твоему куму, югiк, мотузку на ратицi накинуть, а потiм i тобi друга ходка.
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12.06.2020 23:04 Ответить
Да, кацапы мастера на это.
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12.06.2020 23:13 Ответить
Чтобы поверили лжи, иногда надо говорить правду, если луценко сказал правду, то зермака уже надо отправлять на нары за предательство Украины, а если это очередная ложь луценко, то его надо вернуть на нары.
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12.06.2020 23:04 Ответить
Очередная ложь?
Тогда ответь на вопрос: Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
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12.06.2020 23:56 Ответить
Приведи обоснованные примеры - что врал Луценко.
Если нет таких - то ты пы.дун...
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13.06.2020 08:05 Ответить
вважаю,цікаве попереду...

Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко - Цензор.НЕТ 4450
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12.06.2020 23:04 Ответить
Все может быть.... А куда денется сегодняшний легитимный??
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13.06.2020 08:10 Ответить
зеЛя и шайка зеленых - подонки и предатели!
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12.06.2020 23:06 Ответить
Если Юрик вышел из берлоги... зеленка это почуствует... скрутится, скукожится, почернеет и отпадет...
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12.06.2020 23:14 Ответить
о сколько нам открытий чудных
(с)
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12.06.2020 23:16 Ответить
"Представители Внешней разведки Украины после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе бизнесе, Ермака с российским окружением, в том числе - с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации"

Зачем ему эта справка? Связь с преступным миром РФ - это не отягчающее обстоятельство для клоуна, это для него неоспоримое достоинство.
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12.06.2020 23:16 Ответить
Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко - Цензор.НЕТ 6238
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12.06.2020 23:19 Ответить
100% земразюки скотобыдло подрашистское
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13.06.2020 13:43 Ответить
Сказал бы это кто другой но более брехливого существа чем Югик еще поискать, и почему он это родил только спустя год.
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12.06.2020 23:31 Ответить
Так если это "Югик" говорит, то отсюда следует, что Ермак работает на пользу Украине?
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13.06.2020 00:01 Ответить
Обиженных в Украине всё больше и больше.Неукротимая истерика у алчных.
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12.06.2020 23:35 Ответить
Юрик несет полный бред, если этих людей и уволили то это сделали люди Порося, так как менять правительство и силовиков Зеля начал намного позже чем через несколько дней.
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12.06.2020 23:40 Ответить
https://censor.net/user/467610. Тебе петуШарий сказал ?

Может сам Ермак и распорядился (?).
Кстати Оманская эпопея Зели остаётся в тумане а там был и Ермак. Ну Патрушев само собой.
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13.06.2020 00:01 Ответить
За це розстрілювати треба....
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12.06.2020 23:41 Ответить
А хіба "інші" могли б вести бізнес в Росії всі ці роки ?! Це навіть їжачку зрозуміло, що - НІ!
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12.06.2020 23:45 Ответить
Точно, съёмка пропагандистских фильмов на деньги ФСБ не остановили зелекторат...
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13.06.2020 00:03 Ответить
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12.06.2020 23:54 Ответить
...тролі паРашні .. НІЯКИХ імпровізацій .. чекайте МЕТОДИЧКУ .. палите єрмака-+зе-ублюдка..
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13.06.2020 00:00 Ответить
та там на той ермачне печати некуда ставить - все уже проштамповано двухголовой курятиной
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13.06.2020 00:01 Ответить
Зебіли, кого ви привели до влади, ідійоти?
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13.06.2020 00:03 Ответить
это же надо всего за год так напаскудить
что кусают поцЗеденда уже со всех сторон
и справа и слева и снизу и сверху
Вся команда-Ермак и Венедиктова
Все....
больше н и к о г о
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13.06.2020 01:22 Ответить
Думал Игорь Луценко, такому человеку верить можно. А оказался Луценко не тот - югик, кум сыворчолого - великий реформатор! - то министр МВД, то главный прокулол)
Как же во власть хочется вернуться) .
Не оправдывают зеленую власть, они и ПЕСом - одного сорта г)
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13.06.2020 01:43 Ответить
І все одно він набагато кращий та професійніший ніж оте зелене видло.
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13.06.2020 06:43 Ответить
зелене видло
**********

Ви, мабуть, хотіли написати "зелене повидло". Ви занадто ввічливі, - пишіть прямо, - зелене гімно!
Гімно треба називати гімном, а не повидлом.
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13.06.2020 16:10 Ответить
Пригадка: зебіли - вороги і зрадники України.
Саме тому вони обрали переконаного україноненависника своїм пре-зе-дентом і віддали країну йому та кагалу на поталу.
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13.06.2020 02:44 Ответить
оно ушло в бункер - в стране начинается что-то нехорошее...слежки -машины под домом Порошенко , обыски в 6 утра в доме популярного критика бывшего министра, страсти на суде Стерненко ...
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13.06.2020 02:57 Ответить
в стране шо то нехорошее началось с апреля прошлого года
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13.06.2020 03:07 Ответить
Сім сорок в три п'ятнадцять.
Мазл тов, шлимазл!
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13.06.2020 16:16 Ответить
странная у товарищей кацапов реакция на цифры, но ето видимо то, шо зашито в лишней хромосоме и воткнуто в скрепу.
им минус восемьсот девяносто девять покажи и они тут же стройным хором рявкнут - семь сорок!
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13.06.2020 17:50 Ответить
Ти що, не розумієш івриту? Я ж тобі побажав усього найкращого.
Міг би просто подякувати.
От, ти невдячна істота. )))
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13.06.2020 18:01 Ответить
тербе скучно, придурок старый?
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13.06.2020 18:03 Ответить
От з тебе ейджизм і виліз.
А прикидався таким щирим лібералом.
Може, ти ще й неонацист, расист, гомофоб і антисеміт?
Знали б твої американські сусіди, який ти насправді...
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13.06.2020 18:15 Ответить
сыграй сам с собой в морской бой - развлеки себя...
и да ето - памперсы меняй регулярно - вонь на всю саит....
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13.06.2020 18:28 Ответить
вонь на всю саит....

********
морская бой.
моя твоя нє панімай...
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13.06.2020 19:40 Ответить
Да, Ермачина имеет связь с ФСБ!
Подлежит ликвидации!
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13.06.2020 05:53 Ответить
Ой ,я не любитель Зе ..,но верить этому алкашу не очень то и хочется
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13.06.2020 06:43 Ответить
все меньше и меньше хочется читать новости... они все больше походят на некачественный эрзац-шоколад... горчинка есть, а отдает дерьмом...
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13.06.2020 06:45 Ответить
сколько же Петя платит этому сайту....
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13.06.2020 07:26 Ответить
Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко - Цензор.НЕТ 9910
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13.06.2020 07:29 Ответить
Кремлівський ....резидент ЗЕбіл капітулянт, ще і корупціонер який нещадно прикриває своїх поплічників злодіїв і нахабно і підступно сміється над Україною и Українським народом!
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13.06.2020 07:38 Ответить
23 июня официально поступит в продажу книга Джона Болтона ,посвящённая Трампу и коррупциии в Украине,где весьма вероятно и Порошенко и Луценко и Зеленскому будет уделено немало места.Книга -бомба.Трамп уже, как уж на пательне.
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13.06.2020 07:43 Ответить
Слышь, номерной, Порошенко наполнил бюджет и возродил и вооружил армию, укрепил Украину на международном уровне. Коррупция - это использование положения в личных целях.
Так что шёл бы ты со своей ФСБ-ной рекламой...
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13.06.2020 08:11 Ответить
пля, забембило чучело:
При Порошенко и Луценко
https://interfax.com.ua/news/political/589439.html В Генеральной прокуратуре Украины в течение трех лет вынесли 2876 приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд грн

При зе-клоуне и Венедиктовой
https://censor.net/news/3189760/za_pervyyi_kvartal_2020_goda_u_korruptsionerov_konfiskovali_14_tys_grn_goskaznacheyiskaya_slujba_dokument

оно, пля, про коррупцию свистит.
Хотя зе-быдло ест всё - мозгов нет.
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13.06.2020 08:17 Ответить
а вот это уже интересно....вислюк агент *********
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13.06.2020 11:00 Ответить
Так смотри и справку о сотрудничестве В.А.Зеленского с росийскими структурами на президентский стол положат!
Непорядок!
Посол добился отены контракта коллеги КОЗЕЛа (товарища зе) на рекламу - уволить! Артисту работать не дают.
Какие СМИ Украины освещают суд по МН17?
Интересная "новая ЗЕполитикА"!
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13.06.2020 11:31 Ответить
Что значит "доклад закончил" ? А документ нам показать ?!
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13.06.2020 12:31 Ответить
сейчас, когда бубочка ушел на сомоизоляцию (Ленка подвела - подцепила где-то))))
ермачок остается единоправным самсебережессером... (теперь главное - голограмму в образе преЗЕдента в телек иногда выпускать - что совсем уж у зомбо-зелени гипноз не прошел))))
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13.06.2020 12:44 Ответить
Нет, там ещё Мендель ермачит
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13.06.2020 13:21 Ответить
а коли СБУ видасть справку на віслюка Оманського?

Щось вони не дуже поспішають,але ні для кого не секрет,що криворіжська шмаркля це стара рашистська консерва Буратіно, до речі досить дешева на відміну від, наприклад,
бамбаського Овоча, той виявився для кремляді досить дорогим...
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13.06.2020 14:10 Ответить
Якщо він такий впевнений в тому що говорить, то нехай пише заяву на Єрмака і надає докази його зв'язків з росіянами. А робити гучні заяви і дурень зможе.
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13.06.2020 15:16 Ответить
Петин собутыльник.
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13.06.2020 16:07 Ответить
http://day.kyiv.ua/uk/news/130620-spravoyu-poroshenka-bude-pid-pylnym-naglyadom-yevroparlamentu Справа Порошенка буде під "пильним наглядом" Європарламенту .....Слуги Народа" смеются и говорят - "За нами Москва"
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13.06.2020 17:36 Ответить
На РАБссии преступники ? Юрий Витальевич,этьо поклеп на КГБэшную банду Гопников и убийц в Грузии,Украине,Сирии,.. а теперь и в Ливии...Проодолжение следует...
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13.06.2020 19:22 Ответить
"Пьяный врач сказал
Тебя больше нет..."Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко - Цензор.НЕТ 6792
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13.06.2020 21:59 Ответить
А комусь ще не ясно на кого працює єрмак? В мена питання по ЗЕ. Він вже чи ще?
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09.07.2020 22:45 Ответить
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