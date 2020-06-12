Сотрудников внешней разведки уволили за справку о контактах Ермака с россиянами, - Луценко

По словам Юрия Луценко, в 2019 году, сразу после инаугурации, представители СВР ознакомили президента Владимира Зеленского информации о контактах Андрея Ермака с представителями ВПК и преступного мира РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире Еспресо.TV.

Ведущий программы Сергей Высоцкий спросил у бывшего генерального прокурора

"Вы сказали о Ермаке, как о представителе пятой колонны. Я это воспринимаю, как заявление человека, который был в Генеральной прокуратуре. Вы об этом знаете что? О российских контактах окружения Зеленского, или это гипотеза?"

Луценко на это отметил: "Представители Внешней разведки Украины сразу после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе бизнесе, г Ермака с российским окружением, в том числе - с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации. Через несколько дней эти работники были уволены из внешней разведки. Доклад закончил"

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