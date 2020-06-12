Сотрудников внешней разведки уволили за справку о контактах Ермака с россиянами, - Луценко
По словам Юрия Луценко, в 2019 году, сразу после инаугурации, представители СВР ознакомили президента Владимира Зеленского информации о контактах Андрея Ермака с представителями ВПК и преступного мира РФ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире Еспресо.TV.
Ведущий программы Сергей Высоцкий спросил у бывшего генерального прокурора
"Вы сказали о Ермаке, как о представителе пятой колонны. Я это воспринимаю, как заявление человека, который был в Генеральной прокуратуре. Вы об этом знаете что? О российских контактах окружения Зеленского, или это гипотеза?"
Луценко на это отметил: "Представители Внешней разведки Украины сразу после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе бизнесе, г Ермака с российским окружением, в том числе - с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации. Через несколько дней эти работники были уволены из внешней разведки. Доклад закончил"
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https://www.5.ua/polityka/yak-saakashvili-za-hroshi-kurchenka-zarobyv-na-derzhzradu-zmi-opryliudnyly-ekskliuzyvnyi-dokument-207958.html Суд відбувся, зрадник Дангадзе сидить без перспективи реабілітації навіть в умовах зеленої влади .
Нетрудно догадаться, что вся эта антиукраинская публика предпочла бы внешнее управление Украиной из кацапо-ордынскага кремля, что впрочем уже происходит при шмаркле и всей его квартальной шобле, в которой не только дерьмак, но и сама шмаркля и много кто ещё давние рашистские консервы.
об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил https://espreso.tv/news/2020/06/12/spivrobitnykiv_zovnishnoyi_rozvidky_zvilnyly_za_dovidku_pro_kontakty_yermaka_z_rosiyanamy_lucenko в эфире Еспресо.TV. Источник: https://censor.net/n3201777
Тогда ответь на вопрос: Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
Если нет таких - то ты пы.дун...
(с)
Зачем ему эта справка? Связь с преступным миром РФ - это не отягчающее обстоятельство для клоуна, это для него неоспоримое достоинство.
Может сам Ермак и распорядился (?).
Кстати Оманская эпопея Зели остаётся в тумане а там был и Ермак. Ну Патрушев само собой.
что кусают поцЗеденда уже со всех сторон
и справа и слева и снизу и сверху
Вся команда-Ермак и Венедиктова
Все....
больше н и к о г о
Как же во власть хочется вернуться) .
Не оправдывают зеленую власть, они и ПЕСом - одного сорта г)
**********
Ви, мабуть, хотіли написати "зелене повидло". Ви занадто ввічливі, - пишіть прямо, - зелене гімно!
Гімно треба називати гімном, а не повидлом.
Саме тому вони обрали переконаного україноненависника своїм пре-зе-дентом і віддали країну йому та кагалу на поталу.
Мазл тов, шлимазл!
им минус восемьсот девяносто девять покажи и они тут же стройным хором рявкнут - семь сорок!
Міг би просто подякувати.
От, ти невдячна істота. )))
А прикидався таким щирим лібералом.
Може, ти ще й неонацист, расист, гомофоб і антисеміт?
Знали б твої американські сусіди, який ти насправді...
и да ето - памперсы меняй регулярно - вонь на всю саит....
********
морская бой.
моя твоя нє панімай...
Подлежит ликвидации!
Так что шёл бы ты со своей ФСБ-ной рекламой...
При Порошенко и Луценко
https://interfax.com.ua/news/political/589439.html В Генеральной прокуратуре Украины в течение трех лет вынесли 2876 приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд грн
При зе-клоуне и Венедиктовой
https://censor.net/news/3189760/za_pervyyi_kvartal_2020_goda_u_korruptsionerov_konfiskovali_14_tys_grn_goskaznacheyiskaya_slujba_dokument
оно, пля, про коррупцию свистит.
Хотя зе-быдло ест всё - мозгов нет.
Непорядок!
Посол добился отены контракта коллеги КОЗЕЛа (товарища зе) на рекламу - уволить! Артисту работать не дают.
Какие СМИ Украины освещают суд по МН17?
Интересная "новая ЗЕполитикА"!
ермачок остается единоправным самсебережессером... (теперь главное - голограмму в образе преЗЕдента в телек иногда выпускать - что совсем уж у зомбо-зелени гипноз не прошел))))
Щось вони не дуже поспішають,але ні для кого не секрет,що криворіжська шмаркля це стара рашистська консерва Буратіно, до речі досить дешева на відміну від, наприклад,
бамбаського Овоча, той виявився для кремляді досить дорогим...
Тебя больше нет..."