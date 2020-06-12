Рекордную взятку "для Сытника" передавал широко известный внештатный агент НАБУ Шевченко

Взятку для директора НАБУ Артема Сытника от "правой руки" Злочевского брал широко известный внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Об этом говорится в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Автор отмечает: "Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатном агенту НАБУ, всем известному... Евгению Шевченко! Да! Тот самый Шевченко, фигурант многочисленных судебных процессов НАБУ, о чем, казалось бы, знают все. 1 миллион долларов из суммы взятки, которые были переданы ему за посредничество, изъяли в машине Ильяшенко.

А теперь еще один шок: за что именно давали такую невероятную сумму наличных! За то, что Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий закроет дело скандально известной компании "Бурисма", которой владел олигарх Николай Злочевский, и в наблюдательном совете которой работал сын Джо Байдена, бывшего вице-президента США, а теперь кандидата в президенты США от Демократической партии!

В НАБУ и САП дело "Бурисмы" долгое время лежало без всякого движения, потому что доказать причастность Злочевского было практически невозможно, тем более, в условиях хаоса во власти.

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Ильяшенко приехал на встречу, деньги передавали после внесения Холодницким решения о закрытии дела в Единый реестр судебных решений. Он потребовал доказательство принятия решения о закрытии дела.

Сытник и Холодницкий по этому случаю отбросили в сторону все прошлые конфликты и взаимные обвинения. И Холодницкий внес изменения в ЕРДР и закрыл дело Злочевского. Ильяшенко убедился, что обязательство выполнено, и передал деньги. Тут-то и произошло задержание.

Николай Ильяшенко — один из самых влиятельных людей в украинской власти, системообразующий и решающий во многих налоговых и в теневых вопросах, ведь Киев — главная налоговая гавань страны. О нем уже выходило расследование "Слідство. Инфо". Журналисты нашли у семьи скромного чиновника 11 квартир и загородную виллу, и это только то, что отражено в официальных базах данных. На самом деле, возможности у Ильяшенко во много раз больше, чем могут раскопать СМИ. Много лет Ильяшенко является одним из руководителей Государственной налоговой службы. Он стал весьма не бедным человеком еще при Януковиче, усилил влияние при Порошенко, и стал абсолютно незаменимым и супервлиятельным при Зеленском. Ильяшенко не раз бывал в Офисе Президента, он находится в давних хороших отношениях со многими влиятельными людьми в новой власти, ну, например, с главой ОП Андреем Ермаком.

Зеленский заменил почти все высшее руководство Государственной налоговой службы, всех, кроме Ильяшенко. И это несмотря на то, что журналистами были озвучены факты о непомерно большом, как для чиновника, состоянии Ильяшенко. Такая поддержка "слуг народа", видимо, заставила Ильяшенко уверовать, что сейчас-то уж возможно все, и он развернется на полную катушку".

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