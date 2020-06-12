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Рекордную взятку "для Сытника" передавал широко известный внештатный агент НАБУ Шевченко

Рекордную взятку

Взятку для директора НАБУ Артема Сытника от "правой руки" Злочевского брал широко известный внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Об этом говорится в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Автор отмечает: "Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатном агенту НАБУ, всем известному... Евгению Шевченко! Да! Тот самый Шевченко, фигурант многочисленных судебных процессов НАБУ, о чем, казалось бы, знают все. 1 миллион долларов из суммы взятки, которые были переданы ему за посредничество, изъяли в машине Ильяшенко.

А теперь еще один шок: за что именно давали такую невероятную сумму наличных! За то, что Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий закроет дело скандально известной компании "Бурисма", которой владел олигарх Николай Злочевский, и в наблюдательном совете которой работал сын Джо Байдена, бывшего вице-президента США, а теперь кандидата в президенты США от Демократической партии!

В НАБУ и САП дело "Бурисмы" долгое время лежало без всякого движения, потому что доказать причастность Злочевского было практически невозможно, тем более, в условиях хаоса во власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взятку в $6 млн Холодницкому и Сытнику пытался дать Злочевский, - Лещенко

Ильяшенко приехал на встречу, деньги передавали после внесения Холодницким решения о закрытии дела в Единый реестр судебных решений. Он потребовал доказательство принятия решения о закрытии дела.

Сытник и Холодницкий по этому случаю отбросили в сторону все прошлые конфликты и взаимные обвинения. И Холодницкий внес изменения в ЕРДР и закрыл дело Злочевского. Ильяшенко убедился, что обязательство выполнено, и передал деньги. Тут-то и произошло задержание.

Николай Ильяшенко — один из самых влиятельных людей в украинской власти, системообразующий и решающий во многих налоговых и в теневых вопросах, ведь Киев — главная налоговая гавань страны. О нем уже выходило расследование "Слідство. Инфо". Журналисты нашли у семьи скромного чиновника 11 квартир и загородную виллу, и это только то, что отражено в официальных базах данных. На самом деле, возможности у Ильяшенко во много раз больше, чем могут раскопать СМИ. Много лет Ильяшенко является одним из руководителей Государственной налоговой службы. Он стал весьма не бедным человеком еще при Януковиче, усилил влияние при Порошенко, и стал абсолютно незаменимым и супервлиятельным при Зеленском. Ильяшенко не раз бывал в Офисе Президента, он находится в давних хороших отношениях со многими влиятельными людьми в новой власти, ну, например, с главой ОП Андреем Ермаком.

Зеленский заменил почти все высшее руководство Государственной налоговой службы, всех, кроме Ильяшенко. И это несмотря на то, что журналистами были озвучены факты о непомерно большом, как для чиновника, состоянии Ильяшенко. Такая поддержка "слуг народа", видимо, заставила Ильяшенко уверовать, что сейчас-то уж возможно все, и он развернется на полную катушку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взятка в $6 млн: экс-чиновнику помогал первый замначальника ГУ ГНС в Киеве Ильяшенко, - источник. ФОТО

Автор: 

НАБУ (4221) САП (2064) Шевченко Евгений (143) Ильяшенко Николай (10)


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Топ комментарии
+12
Олежка То они вашего бурятского народа враги. А не нашего))))) Спи уже чудо)))
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12.06.2020 23:53
+10
Вовочка Зеленский - Трампу: «Мы уже другая страна, мы- другие люди. У нас уже нет коррупции». Ау, Вован, где же ты, наш фантазёр? Какой же ты все- таки недоросль.
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12.06.2020 23:37
+9
Да у нас весело. Не то что у вас в Пензе тоска)))) Обнуление))))
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12.06.2020 23:51
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Весело у них.))
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12.06.2020 23:33 Ответить
Да у нас весело. Не то что у вас в Пензе тоска)))) Обнуление))))
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12.06.2020 23:51 Ответить
Широко известный внештатный агент НАБУ передавал взятку.Вероятно и юпитеры светили при этом и на подъёмниках операторы снимали. Полная дурь.Для рекламы кого это делается?Или антирекламы.Всё это спектакль.Ну не бывает так на самом деле.Нас ... а мы крепчаем.
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13.06.2020 00:04 Ответить
Ильяшенко является одним из руководителей Государственной налоговой службы. .... стал абсолютно незаменимым и супервлиятельным при Зеленском. Ильяшенко не раз бывал в Офисе Президента, он находится в давних хороших отношениях со многими влиятельными людьми в новой власти, ну, например, с главой ОП Андреем Ермаком.

Зеленский заменил почти все высшее руководство Государственной налоговой службы, всех, кроме Ильяшенко. И это несмотря на то, что журналистами были озвучены факты о непомерно большом, как для чиновника, состоянии Ильяшенко. Такая поддержка "слуг народа", видимо, заставила Ильяшенко уверовать, что сейчас-то уж возможно все, и он развернется на полную катушку".
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13.06.2020 03:54 Ответить
Складываеться впечатление политического дела...
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12.06.2020 23:34 Ответить
Смешной бред расчитаный на лошков .
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12.06.2020 23:35 Ответить
Согласен. Не зря Зеля спрятался!!!
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12.06.2020 23:52 Ответить
Мнє сорок трі года !
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13.06.2020 12:14 Ответить
А у Скабеевой секель кислый или сладкий
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12.06.2020 23:36 Ответить
Фу!!! Вы извращенец, молодой человек!!!
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13.06.2020 01:27 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Да! Тот самый Шевченко........ 1 миллион долларов из суммы взятки, которые были переданы ему за посредничество, изъяли в машине Ильяшенко"
Рекордную взятку "для Сытника" передавал широко известный внештатный агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 660
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12.06.2020 23:36 Ответить
жмот, мало дал, теперь еще придется
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12.06.2020 23:37 Ответить
Вовочка Зеленский - Трампу: «Мы уже другая страна, мы- другие люди. У нас уже нет коррупции». Ау, Вован, где же ты, наш фантазёр? Какой же ты все- таки недоросль.
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12.06.2020 23:37 Ответить
От ты, читай законы баранчик
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12.06.2020 23:51 Ответить
а що в законі написано "зєляніпрічьом"?
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13.06.2020 02:10 Ответить
Как скажешь, бидло.
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13.06.2020 11:00 Ответить
передавал широко известный внештатный агент НАБУ Шевченко

брал широко известный внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
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12.06.2020 23:42 Ответить
Сытник и Холодницкий это предатели и агенты америкуанских спецслужб,это очевидно . Никакой борьбы с корупцией эти органы не ведут .Они собирают информацию на украинских чиновников и передают её в США .То есть это предатели Родины которых просто нужно расстрелять .Это враги Украинского Народа .
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12.06.2020 23:44 Ответить
Олежка То они вашего бурятского народа враги. А не нашего))))) Спи уже чудо)))
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12.06.2020 23:53 Ответить
Молодці хлопці. Слава сша і ганба твоей рашке-парашке
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12.06.2020 23:56 Ответить
лучше в сша чем в вашу бурятию, козлы
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12.06.2020 23:58 Ответить
Чего про американские лаборатории не написал?
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12.06.2020 23:58 Ответить
https://censor.net/user/320765, Вы иногда что-то делайте с собой, ей Богу ......
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13.06.2020 00:03 Ответить
Так что, Холодницкий и Сытник отработали эти 6 млн$ ? Я правильно понял?
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12.06.2020 23:45 Ответить
У этого "фантазера" нет ни одной УМНОЙ самостоятельной мысли! Что в суфлере прочитает, то и транслирует. Надо объявить сериал "Слуга народа" продуктом, негативно влияющим на мозговую деятельность и вызывающим ложную эйфорию и прострацию.
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12.06.2020 23:47 Ответить
Рузге, ти зщось переплутав. Пшло звідсі, федераст
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12.06.2020 23:58 Ответить
то все фигня малята !
вот будет интересно, если

Байден победит



Вовочка знает под кого копает ?
Под себя копает !
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12.06.2020 23:51 Ответить
В рожевих мріях двічі бортанутого виграти втретьє.
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13.06.2020 00:06 Ответить
круговорот взяток в набу
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12.06.2020 23:57 Ответить
Що ж ви будете робити якщо Байден виграє, навіщо втягувати країну в те лайно, спочатку порох тепер ці, "великі комбінатори".
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12.06.2020 23:58 Ответить
при порохе с сша все было ровно, вонючка зеленая
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13.06.2020 00:04 Ответить
та конечно, памяти у вас как у рыбок, забыли как вся порохоботва судорожно терла свои оскорбительные посты в сторону трампа который "внезапно" выиграл выборы? вы забыли и у вас "ровно", а вот трамп не забыл
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13.06.2020 04:13 Ответить
І ти думаєш, що трамп одного вечора прочитав на цензорі пости порохоботів про себе і образився?
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13.06.2020 11:26 Ответить
Если Байден победит,на свою голову и на голову американцев - ему инициируют импичмент. Забавно, что импичмент, на тот момент уже второму президенту подряд, будет инициирован в связи с событиями связанными с Украиной. Уверен, что результат импичмента Байдена будет противоположный результату импичмента Трампа.
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13.06.2020 00:34 Ответить
Откуда такая уверенность? Уже есть какие-то результатьі расследования по делу бурисмьі? Если сейчас при трампе в расследовании нет никакого движения, то при байдене и подавно не будет.
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13.06.2020 11:30 Ответить
Такой поклёп друг на друга начался. Знак не хороший. А Зе под кайфом в теплой ванной. Его так с ней и вынесут...Что вообще Зе будет делать после президентства? В Украине ему точно оставаться нельзя...Переодеться в грим и рвануть в Парагвай под поддельным паспортом? Интересно, у него есть паспорт Израиля уже или только в процессе?
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13.06.2020 01:02 Ответить
В Украине вообще нельзя соглашаться становиться президентом не подготовив себе пути отхода в случае чего. Янукович подтвердит. Вот Порошенко уже лучше. Подготовился вроде норм, но все равно сыровато. Зе наверняка уже целый план А имеет с волшебным исчезновением. Будет интересно посмотреть.
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13.06.2020 01:05 Ответить
Сытник и Холодницкий по этому случаю отбросили в сторону все прошлые конфликты и взаимные обвинения. И Холодницкий внес изменения в ЕРДР и закрыл дело Злочевского. Ильяшенко убедился, что обязательство выполнено, и передал деньги. Тут-то и произошло задержание.

А раз дело уже закрыто, открывать уже его не комильфо. Так и оставят.
Зачем почем зря туда-сюда теребить Единый реестр судебных решений - он ведь Единый! А то гляди еще испортится, и из него исчезнуть пару каких-то громких дел, а?
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13.06.2020 02:35 Ответить
Єдиний державний реєстр судових рішень - не в цю тему. Весь рух справ по кримінальним правопорушенням відображається у ЄРДР - єдиному реєстрі досудових розслідувань. Але доступ простих смертних до цього реєстру на відміну від доступу до судових рішень вельми обмежений.
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13.06.2020 08:01 Ответить
Суммы рекордные и просьба от экс-министра была "скромная". А сколько их было нерекордных взяток, которые благополучно прошли? От руководства НАБУ руководству ГБР, к примеру взятки еще не "зарегистрированы"?
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13.06.2020 06:09 Ответить
 
 