Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ. ФОТО
Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что он выступил в роли посредника при передаче взятки от Злоческого Сытнику.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шевченко отметил: "На фото пять миллионов долларов США и ещё один миллион изъяли у посредника: товарищ Злочевский думал, что раз ему удалось купить барыгу-президента, то за такую огромную сумму купить "агента" и руководство НАБУ труда и вовсе не составит... но что-то пошло не так, ведь не все вещи, равно как и не все люди в этом мире измеряются деньгами - такие вот дела, "Коля - хороший парень".
А за $6 млн тебе, конечно, спасибо - они отправляются в бюджет Украины, где на них смогут построить несколько новых детских садов, быть может хорошую современную школу, или станут достойным вкладом в сотню километров новых, современных дорог - в общем, такой у нас получился антикоррупционный налог:) Так что будет желание ещё чего-нибудь "порешать" - приходи! И друзей своих приводи - мы таким гостям всегда рады:)
"Хочу выразить огромную благодарность детективам, техникам НАБУ, бойцам УСО НАБУ, прокурорам Специализированной антикорупционной прокуратуры за тот колоссальный объем работы, который был проделан. За подготовку. За строжайшее сохранение в секрете данной операции. За понимание и внимание к деталям. В общем, за профессионализм!", - резюмировал Шевченко.
Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
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Наградят или посадят?Вот в чем вопрос.
Люди, дававшие 6 000 000 баксов, не проверили, кому они их дают? Серьезно??
Ладно, не делаем поспешных выводов, ждем, что скажет агент Катэрына.
У него, типа денюжку берут?..
"Попаленный" сто раз "агент".. и КВА?!!!
Да, коровы таки летают , но только здесь и сейчас
https://censor.net/ua/resonance/3044836/agent_nabu_yevgen_shevchenko_topkoruptsionery_meni_rozpovidaly_vse_tomu_scho_spryyimaly_yak_svogo
и поделят среди ближайших слуг
самого зеленого слуги
Очередная лапша от зебилов)))
На кого этот цирк рассчитан??? Каким нужно быть наивным зелеботом чтоб в это поверить??? "...спасибо - они отправляются в бюджет Украины..." - так ведь бюджет Украины давно превратили в бюджет "слуг хрен знает чего".
Уважаемые, задумайтесь может ли злачевский или еще кто-то дать 6 лямов первому встречному? Вы представляете какие переговоры идут перед передачей такой суммы и какие гарантии даются? Для таких тем есть специальные "решалы" и расчет идет с ними и через них. БРЕД!!!
- Ага, все уже продано до нас...
"Я мав певне відношення до постачання запчастин та комплектуючих на заводи концерну "Укроборонпром", переважно - бронетанкові заводи", - сказав в інтерв'ю Шевченко.
Він також уточнив, що почав вести оборонний бізнес через свого знайомого. "У мене був знайомий, який був дотичний до "Укроборонпрому" і цієї діяльності, і на певному етапі він потребував фінансування для збільшення оборотних коштів, і ми почали разом, як партнери, працювати в цьому бізнесі", - зазначив Євген Шевченко.
"Я намагався унеможливити свої бізнеси від свого прізвища, щоб у них не було мішені для атаки моїх фінансових доходів, - каже Шевченко. - І насправді деякі бізнеси сьогодні залишаються під таємницею".
У цьому ж інтерв'ю Євген Шевченко повідомив, що його можна назвати доларовим мільйонером."https://bihus.info/agent-nabu-shevchenko-zaroblyav-na-postachanni-detaley-ukroboronpromu/
https://www.youtube.com/watch?v=lhYWoW6iQuQ Холодницький: Шахрай-агент Шевченко має картки доступу до всіх приміщень НАБУ
https://censor.net/news/3201784/agent_shevchenko_tovarisch_zlochevskiyi_dumal_za_takuyu_summu_kupit_rukovodstvo_nabu_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73969023
Такій людині одразу хочеться довірити мішок грошей
зебилы, вы зря думаете, что кто-то верит в вашу фальшивую "святую наивность".
ваши сраные "вожди" слишком много врали...
слишком много.
переборщили.
вы бездарны, как артисты.
как бездарен 95 квартал
Дешева РЕЖИСУРА ....
Тепер чкайте фіналу ціеї справи....- тільки у амеб 7 сек памяті - режисери про це добре знають...
В этом дурдоме уже ничему не верится. Особенно то, что деньги пойдут в бюджет. Деньги то скорее всего и есть из нашего бюджета. Сериальный момент. На это рассчитано? На любителей "Слуги"?
А на фоне скандала между ГПУ и САП, так и вовсе постановой пахнет. В Раде в открытую не конверты раздавали, не смогли найти, а тут супер-взятку раскрыли налегке с супер-шпионом Шевченко, которого каждая собака знает. Эти разборки нам никак экономику не поднимут, ху*ла из Донбассане не выкинут и Крым не вернут. Ни и без "барыги" никак не обошлось.
Какие шесть миллионов, когда 40 МИЛЛИАРДОВ?
За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина
Ну якщо там отой ряжений АТОшник Шевченко задіяний, то все це курям на сміх.