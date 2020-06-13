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Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ. ФОТО

Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ. ФОТО

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что он выступил в роли посредника при передаче взятки от Злоческого Сытнику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Шевченко отметил: "На фото пять миллионов долларов США и ещё один миллион изъяли у посредника: товарищ Злочевский думал, что раз ему удалось купить барыгу-президента, то за такую огромную сумму купить "агента" и руководство НАБУ труда и вовсе не составит... но что-то пошло не так, ведь не все вещи, равно как и не все люди в этом мире измеряются деньгами - такие вот дела, "Коля - хороший парень".

А за $6 млн тебе, конечно, спасибо - они отправляются в бюджет Украины, где на них смогут построить несколько новых детских садов, быть может хорошую современную школу, или станут достойным вкладом в сотню километров новых, современных дорог - в общем, такой у нас получился антикоррупционный налог:) Так что будет желание ещё чего-нибудь "порешать" - приходи! И друзей своих приводи - мы таким гостям всегда рады:)


"Хочу выразить огромную благодарность детективам, техникам НАБУ, бойцам УСО НАБУ, прокурорам Специализированной антикорупционной прокуратуры за тот колоссальный объем работы, который был проделан. За подготовку. За строжайшее сохранение в секрете данной операции. За понимание и внимание к деталям. В общем, за профессионализм!", - резюмировал Шевченко. 

Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ 01

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Читайте также статью Юрия Бутусова: Все детали спецоперации о рекордной взятке за закрытие дела Злочевского

Автор: 

НАБУ (4221) Злочевский Николай (148) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+29
чет я или забыл или чет с головой но вроде именно при "барыге" организовали набу и сап и поставили руководство (то самое которое слуги все время пытаються снять- может поэтому и хотят снять что не могут купить?) а вот дбр и генпрокуратора которым руководят ставленики великого ЗЕ пока только штурмом музея и слежкой за порохом могут похвастаться --естественно что при этом они так заняты что на реальных преступников времени нет
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13.06.2020 00:45
+23
Театр абсурда..
У него, типа денюжку берут?..
"Попаленный" сто раз "агент".. и КВА?!!!
Да, коровы таки летают , но только здесь и сейчас
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13.06.2020 00:49
+18
Бред! Никогда не поверю, что кто-то действовал через неоднократно спаленого "агента" Шевченко! Это все равно, что дать объявление на все каналы ТВ, что я иду давать взятку!

Очередная лапша от зебилов)))
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13.06.2020 01:21
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Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал, что за такую сумму купить руководство НАБУ не составит труда - Цензор.НЕТ 9680

Наградят или посадят?Вот в чем вопрос.
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13.06.2020 00:25 Ответить
ПО ЭТОМУ ДЭБИЛУ и ПРОСТИТУТУ шевченко давно ТЮРЯГА плачет !!!!!! ПРОВЕРЬТЕ СКОЛЬКО У НЕГО БАБЛА И НА КАКОЕ БАБЛО ОН ЖИВЕТ ???? спаленный и перепаленный и все равно АГЕНТ /??????? СТРАНА АБСУРДОВ !!!!!!
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13.06.2020 10:39 Ответить
Только что прочитал его биографию и полностью с Вами согласен.
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13.06.2020 15:12 Ответить
Гнида которая бадяжила бензин метиловым спиртом должна сидеть, но его бизнес то до сих пор работает. Те 5 лямов для него пыль...
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13.06.2020 00:32 Ответить
Отпустят за отсутствием состава преступления... Идиоты.
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13.06.2020 00:34 Ответить
чет я или забыл или чет с головой но вроде именно при "барыге" организовали набу и сап и поставили руководство (то самое которое слуги все время пытаються снять- может поэтому и хотят снять что не могут купить?) а вот дбр и генпрокуратора которым руководят ставленики великого ЗЕ пока только штурмом музея и слежкой за порохом могут похвастаться --естественно что при этом они так заняты что на реальных преступников времени нет
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13.06.2020 00:45 Ответить
можете представить, чтобы действующий секретный агент цру или фбр публично давал политические оценки бывшему президенту или кому другому?

Люди, дававшие 6 000 000 баксов, не проверили, кому они их дают? Серьезно??

Ладно, не делаем поспешных выводов, ждем, что скажет агент Катэрына.
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13.06.2020 07:47 Ответить
тоже первое,что пришло на ум - агент тов."шевченко" слишком доуя 3,14т, как для простого тихаря..
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13.06.2020 10:16 Ответить
С сотнями км дорог через чур сильное преувеличение.
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13.06.2020 00:46 Ответить
Театр абсурда..
У него, типа денюжку берут?..
"Попаленный" сто раз "агент".. и КВА?!!!
Да, коровы таки летают , но только здесь и сейчас
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13.06.2020 00:49 Ответить
"Мое первое дело в охоте на "крупного зверя" - по Ярославу Дубневичу. Он пытался дать взятку в размере 10 млн грн за то, чтобы НАБУ закрыло дело в отношении его компании. Но по некоторым причинам мы не смогли собрать достаточную для суда доказательную базу. Тогда Дубневичу повезло, и пока он остается на свободе...."

https://censor.net/ua/resonance/3044836/agent_nabu_yevgen_shevchenko_topkoruptsionery_meni_rozpovidaly_vse_tomu_scho_spryyimaly_yak_svogo
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13.06.2020 07:16 Ответить
Этот женечка (катюша) шевченко любит дорогие цацки и красивую жизнь: кутюрные шмотки, регулярный маникюрчик, пафосные автивки, статусные жесты... На какие шиши?
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13.06.2020 09:51 Ответить
Чет фальшивой пургой из сериала слуга народа пахнет. Два чемодана долларов. Это сколько ж у него дома чемоданов долларов. Злочевский, подари чемодан прохожим. Зачем тебе НАБУ, если у тебя дома этих чемоданов девать некуда.
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13.06.2020 00:52 Ответить
Деньги окажутся куклами и будут "Уничтожены". а Злочевский окажется борцом с коррупционерами во власти. И что с него их вымогали, но он с согласованием в СБУ , давал взятку. В конторе наверное пишут пакет документов прекрытия срочно и за меньшую сумму.
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13.06.2020 00:54 Ответить
а що можна було очікувати від людини з прізвищем, яке починається на "ЗЛО"????
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13.06.2020 01:00 Ответить
деньги спишут как фальшивые
и поделят среди ближайших слуг
самого зеленого слуги
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13.06.2020 01:15 Ответить
Что-то они не на шутку начали мочить друг друга. Зе может правильно делает, что не вмешивается? Пусть про ср утся хорошенько,постреляют, а потом можно подводить итоги?
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13.06.2020 01:17 Ответить
Бред! Никогда не поверю, что кто-то действовал через неоднократно спаленого "агента" Шевченко! Это все равно, что дать объявление на все каналы ТВ, что я иду давать взятку!

Очередная лапша от зебилов)))
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13.06.2020 01:21 Ответить
А за 6 млн.$ тебе, конечно, спасибо - они отправляются в бюджет Украины, где на них смогут построить несколько новых детских садов, быть может хорошую современную школу, или станут достойным вкладом в сотню километров новых, современных дорог - в общем, такой у нас получился антикоррупционный налог Так что будет желание ещё чего-нибудь "порешать" - приходи! И друзей своих приводи - мы таким гостям всегда радыИсточник: https://censor.net/n3201784

На кого этот цирк рассчитан??? Каким нужно быть наивным зелеботом чтоб в это поверить??? "...спасибо - они отправляются в бюджет Украины..." - так ведь бюджет Украины давно превратили в бюджет "слуг хрен знает чего".
Уважаемые, задумайтесь может ли злачевский или еще кто-то дать 6 лямов первому встречному? Вы представляете какие переговоры идут перед передачей такой суммы и какие гарантии даются? Для таких тем есть специальные "решалы" и расчет идет с ними и через них. БРЕД!!!
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13.06.2020 01:24 Ответить
А почему вы подумали,что этот цирк устроен для наивных зелеботов. По большому счёту все эти цирки прежде всего дискредитируют нынешнюю власть и выгодны прежде всего Порошенко.
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13.06.2020 11:21 Ответить
- НАБУ не продается!!!

- Ага, все уже продано до нас...
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13.06.2020 01:58 Ответить
Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ - Цензор.НЕТ 7929
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13.06.2020 03:45 Ответить
Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ - Цензор.НЕТ 6198
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13.06.2020 04:22 Ответить
Ну да.бариги,агєнти,чємодани дєнєг...
"Я мав певне відношення до постачання запчастин та комплектуючих на заводи концерну "Укроборонпром", переважно - бронетанкові заводи", - сказав в інтерв'ю Шевченко.
Він також уточнив, що почав вести оборонний бізнес через свого знайомого. "У мене був знайомий, який був дотичний до "Укроборонпрому" і цієї діяльності, і на певному етапі він потребував фінансування для збільшення оборотних коштів, і ми почали разом, як партнери, працювати в цьому бізнесі", - зазначив Євген Шевченко.

"Я намагався унеможливити свої бізнеси від свого прізвища, щоб у них не було мішені для атаки моїх фінансових доходів, - каже Шевченко. - І насправді деякі бізнеси сьогодні залишаються під таємницею".
У цьому ж інтерв'ю Євген Шевченко повідомив, що його можна назвати доларовим мільйонером."https://bihus.info/agent-nabu-shevchenko-zaroblyav-na-postachanni-detaley-ukroboronpromu/
https://www.youtube.com/watch?v=lhYWoW6iQuQ Холодницький: Шахрай-агент Шевченко має картки доступу до всіх приміщень НАБУ

https://censor.net/news/3201784/agent_shevchenko_tovarisch_zlochevskiyi_dumal_za_takuyu_summu_kupit_rukovodstvo_nabu_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73969023
Такій людині одразу хочеться довірити мішок грошей
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13.06.2020 06:31 Ответить
Вот какие деньги ходят по стране! А я никак с ними не встречусь.
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13.06.2020 06:33 Ответить
Красавцы! Огромное спасибо за блестяще проведённую спецоперацию совместную НАБУ и САП. Мало того, что деньги стране пригодятся, это ещё и просто возвращает веру людей, что ещё не все потеряно. Что все у нас будет классно! Спасибо, ребята!
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13.06.2020 06:45 Ответить


зебилы, вы зря думаете, что кто-то верит в вашу фальшивую "святую наивность".
ваши сраные "вожди" слишком много врали...
слишком много.
переборщили.

вы бездарны, как артисты.
как бездарен 95 квартал
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13.06.2020 07:20 Ответить
так трогательно про садики и школы...слёзы мешали дочитать.
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13.06.2020 07:32 Ответить
Мы чужие на этом празднике жизни.
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13.06.2020 07:38 Ответить
дело Бурисмы поручает второе дыхание)). ништячок. неужели у зеленого хватит мочи сжать яйца и посадить шоколадного хряка?
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13.06.2020 07:45 Ответить
Так Сивоха ведь его кореш! Я думаю Зеленский Сивохо не посадит! А насчет яиц так Зеленский сказал что у него их нет!
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13.06.2020 07:53 Ответить
Если Бубочка по укурке посадит Пороха то он сразу будет как Лукашенко в глазах западных инвесторов. Но в отличие от Лукашенко у него нет госпредприятий что-бы кормить пенсов и прочих бюджетников а значит дефолт и хана Будочке!
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13.06.2020 08:05 Ответить
Про Сингапур 40 лет назад тоже самое говорили. Инвесторы , бла-бла. Ли Куан Ю сделал такое, что инвестиции потом хлынули потоком. Перемочил даже коррумпированных родственников.
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13.06.2020 08:27 Ответить
Так ты прочитай про Сингапур. Будешь неприятно удивлен про коорупцию!
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13.06.2020 08:50 Ответить
Перемочил только тех родственников, которые с ним не делились
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13.06.2020 10:18 Ответить
Взяткодатель пожадничал - нужно было давать больше.
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13.06.2020 08:11 Ответить
Да не было там никакой взятки мне это напоминает Лаптестановский цирк когда там за взятку посадили министра топлива и энергетики. Такой-же тупой спектакль для быдла!
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13.06.2020 08:15 Ответить
а шо, мало?
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13.06.2020 08:41 Ответить
экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников. Вопрос и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ? Ответ - Янукович и Зеленский.
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13.06.2020 09:06 Ответить
что то сумма какая то левая... скорей всего сказали нужно 10... пожадничал и попробовал дать 6 - ему и показали, что торг здесь неуместен.
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13.06.2020 09:08 Ответить
О Боже - яка дешева Драматургія...- зЄ-біли і онні собі і уявити не можуть як такі питання вирішуються.... Не рахуйте ви повним Лохом що того міфічного "Злочевського" який буцім передавав ...- а того " Кащея" який повинен був "прийняти" через "Посередника"
Дешева РЕЖИСУРА ....
Тепер чкайте фіналу ціеї справи....- тільки у амеб 7 сек памяті - режисери про це добре знають...
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13.06.2020 09:39 Ответить
А через банк не пробовали перевести в несколько партий. Вы бы еще с чемоданом за грибами пошли!
В этом дурдоме уже ничему не верится. Особенно то, что деньги пойдут в бюджет. Деньги то скорее всего и есть из нашего бюджета. Сериальный момент. На это рассчитано? На любителей "Слуги"?
А на фоне скандала между ГПУ и САП, так и вовсе постановой пахнет. В Раде в открытую не конверты раздавали, не смогли найти, а тут супер-взятку раскрыли налегке с супер-шпионом Шевченко, которого каждая собака знает. Эти разборки нам никак экономику не поднимут, ху*ла из Донбассане не выкинут и Крым не вернут. Ни и без "барыги" никак не обошлось.
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13.06.2020 09:48 Ответить
Бред на бреде...
Какие шесть миллионов, когда 40 МИЛЛИАРДОВ?

За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина
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13.06.2020 10:06 Ответить
Агент Шевченко: Товариш Злочевський думав за таку суму купити керівництво НАБУ - Цензор.НЕТ 9081

Ну якщо там отой ряжений АТОшник Шевченко задіяний, то все це курям на сміх.
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13.06.2020 10:28 Ответить
Операция по спасению совсем не рядовых сытника и холодницкого почти удалась. Полный бред.
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13.06.2020 10:38 Ответить
Нет, тавагищи! Мы скажем свое решительное "нет" - руководство НАБУ за такую сумму не продается!
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13.06.2020 10:39 Ответить
А где агент катерина, на каком невидимом фронте она спасает этих агентов набу и сап? Ржунимагу. Следим за руками и языками "осведомителей".
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13.06.2020 10:43 Ответить
"А за $6 млн тебе, конечно, спасибо - они отправляются в бюджет Украины, где на них смогут построить несколько новых детских садов, быть может хорошую современную школу, или станут достойным вкладом в сотню километров новых, современных дорог - в общем, такой у нас получился антикоррупционный налог" Ще один зелений фантазер! Брати Суркіси виграли у юристів МЮ України більш ніж 250 млн.долларів! Дитячі садочки...!))))) Суркіси будуть проти!
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13.06.2020 10:49 Ответить
Это уже не первый скандал, где фигурирует Ермак и Илляшенко. Пришло время Президенту Валоде определиться - он и дальше плюет на Закон и "прикрывает" Ермака, теряя остатки своего рейтинга или торчок находит в себе силы и увольняет к чертовой бабушке коррупционера, масочного мародера, подонка, ватника и агента спецслужб параши - Ермака и его протеже - Иляшенка.
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13.06.2020 10:53 Ответить
Зелёно-шиколадные рулят, как всегда тупо и бесперктивно и для себя и для Украины. У сытника подгорает, и тут тебе агент шевченко - бац и всё порешал! Пусть набу и сап вернут народу всё, что они сожрали за все годы своей беспрецедентной борьбы с коррупцией и идут к своим отцам - покровителям нах из Украины.
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13.06.2020 10:55 Ответить
Злочевский кроме всего владеет одесводоканалом, как бы это все не закончилось только тем что в Одессе подорожает стоимость холодной воды !
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13.06.2020 11:02 Ответить
Звучит так типа мало?Никакая сумма не должна купить.Пусть это вагон или чемодан.
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13.06.2020 12:19 Ответить
Не знаю как, но всеравно замнут. Скажут, что провокация взятки, доллары не настоящие, а календарики, ну и т.д., у кого на что хватит фантазии. В конце-концов Зе скажет, что он не верит и все.
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13.06.2020 14:46 Ответить
100-Я КИЛЛОМЕТРОВ ******** )))
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13.06.2020 18:40 Ответить
 
 