Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ. ФОТО

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что он выступил в роли посредника при передаче взятки от Злоческого Сытнику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "На фото пять миллионов долларов США и ещё один миллион изъяли у посредника: товарищ Злочевский думал, что раз ему удалось купить барыгу-президента, то за такую огромную сумму купить "агента" и руководство НАБУ труда и вовсе не составит... но что-то пошло не так, ведь не все вещи, равно как и не все люди в этом мире измеряются деньгами - такие вот дела, "Коля - хороший парень".



А за $6 млн тебе, конечно, спасибо - они отправляются в бюджет Украины, где на них смогут построить несколько новых детских садов, быть может хорошую современную школу, или станут достойным вкладом в сотню километров новых, современных дорог - в общем, такой у нас получился антикоррупционный налог:) Так что будет желание ещё чего-нибудь "порешать" - приходи! И друзей своих приводи - мы таким гостям всегда рады:)



"Хочу выразить огромную благодарность детективам, техникам НАБУ, бойцам УСО НАБУ, прокурорам Специализированной антикорупционной прокуратуры за тот колоссальный объем работы, который был проделан. За подготовку. За строжайшее сохранение в секрете данной операции. За понимание и внимание к деталям. В общем, за профессионализм!", - резюмировал Шевченко.

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

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