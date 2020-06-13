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Лерос Гео (378) Тищенко Николай (331)

Прокуратура отменила постановление о закрытии дела о мошенничестве с участием "слуги народа" Тищенко, - "слуга народа" Лерос

Народный депутат Украины, "слуга народа" Гео Лерос обнародовал документы о том, что прокуратура отменила решение о закрытии уголовного производства, где фигурирует его коллега по фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

Как передает Цензор.НЕТ, Лерос выложил соответствующие документы в Фейсбуке. 

Также Лерос написал: "Уважаемый Владимир Александрович, я тут нашёл афериста, при чём со стажем!

Будьте аккуратнее, он со своим кумом Ермаком, втерся к вам в доверие, как и Денис Ермак, регулярно посещает офис президента Украины, ещё и с коробками денег, собирается стать мэром Киева от Слуги Народа, "болтает" будто он представитель президента в городе Киеве.

Советую присмотреться к окружению. Этого афериста легко узнать, он завесил своими бордами всю столицу с брендом "Слуга Народа".

 Коля, я же тебе ещё 26 марта в посте описал это преступление и предупредил, что тебя ждёт. Слов на ветер не бросаю".

Прокуратура отменила постановление о закрытии дела о мошенничестве с участием слуги народа Тищенко, - слуга народа Лерос 01
Прокуратура отменила постановление о закрытии дела о мошенничестве с участием слуги народа Тищенко, - слуга народа Лерос 02

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Топ комментарии
+31
Лерос дави зелёных мразей
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13.06.2020 01:02
+18
Инвестиции из Омана нашли уже?
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13.06.2020 01:40
+17
Вот видишь как оно. Ермак и Зеленский - фейкометчики. Их заявления о том, шо они летали в Оман за инвестициями - фейк.
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13.06.2020 01:50
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Лерос дави зелёных мразей
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13.06.2020 01:02 Ответить
Ёмко сказал о Леросе Зеленский - мошенник.
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13.06.2020 01:34 Ответить
Инвестиции из Омана нашли уже?
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13.06.2020 01:40 Ответить
Спросишь у Сулеймани, когда встретишься у гурий, хорошо ли зашла американская инвестиция.
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13.06.2020 01:48 Ответить
Вот видишь как оно. Ермак и Зеленский - фейкометчики. Их заявления о том, шо они летали в Оман за инвестициями - фейк.
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13.06.2020 01:50 Ответить
Т.е., опровергнуть это ты не можешь и начинаешь вилять задом, как Моника у русни в сауне. Кстати, у тебя нездоровый подсознательный интерес к фекальной теме
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13.06.2020 02:12 Ответить
Не мог бы ты обсуждать свои фантазии со своими друзьями-копрофилами? Ты ошибся форумом.
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13.06.2020 02:22 Ответить
вижу, тебя снова в исконные стихии запоребрика мыслею понесло. Это - Q.E.D. Расслабляйся без меня.
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13.06.2020 02:43 Ответить
Макс, ти мене знаєш давно. І мої погляди - теж... Я тобі одне скажу - оці "геройські" "Гав-гав..." Лєроса - із того ж самого тіста, як і теперішнє "протистояння" Богдана з Зеленським... Лерос - "рупор", через який одна банда" протистоїть іншій. Йому дали інформацію, він її "озвучив". Так само буде і у Богдана... Тільки він буде говорить "напряму", "рупором" не користуючись... Грошей, які можна вкрасти, на всіх не вистачає, тому їде "гризня". І Лєрос - просто знаряддя для віджимання "блазенят"-"єрмаковців", від корита...
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13.06.2020 06:54 Ответить
ну так это адепт помойной ямы рамблера... вылизывая зад плешивому уроду у него как раз сознательный интерес и этой теме
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13.06.2020 06:48 Ответить
завтра Стояновского уволят-
-не понимает что подписывает
а Тищенко орденом поцЗедент наградит
"за борьбу с короновирусом" при кормлении депутатов
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13.06.2020 01:11 Ответить
Прикордонникам, які затримували Саакашвілі, загрожує від 3 до 8 років за ґратами

Офіс генерального прокурора повідомив 12 червня про завершення розслідування щодо двох колишніх прикордонників. Їх підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень через організацію та здійснення у 2018 році незаконного затримання Міхеїла Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі.

Про це йдеться у частині 2 статті 365 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Саакашвілі був видворений з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув Саакашвілі громадянство.
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13.06.2020 08:04 Ответить
Гео Лерос вездесущий. Вот кто с рачь инициирует на ровном месте. Может это чел Парубея (единственный, кто еще не светился после выборов)?
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13.06.2020 01:14 Ответить
А "ровное место"-это что? Статья,под которой коля-котлета ходит?
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13.06.2020 01:28 Ответить
А кстати, могилку насчастного брата Дерьмака, злодейски убиенного Пэдрою на Донбассе, уже нашли?
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13.06.2020 01:34 Ответить
Шпана,ворьё,идиоты,ублюдки. Знакомьтесь-зекоманда.
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13.06.2020 01:30 Ответить
Ютуб канал "Одесская Хунта" - разрыв ваты .... приятного просмотра! )))
https://www.youtube.com/watch?v=KDick_rApOw
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13.06.2020 01:31 Ответить
Шо-то я беспокоюсь за здоровье Лероса
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13.06.2020 01:32 Ответить
Теперь-то стало ясно, что Лерос - порохнявый внедрёныш в СН и фейкалометательные действия его этим обьясняются на 100%.
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13.06.2020 01:36 Ответить
В чем тут фейк?
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13.06.2020 01:42 Ответить
Без истерик, будь ласка. В чем тут фейк?
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13.06.2020 01:47 Ответить
Еще разок. О каких именно фейках идет речь? Я тебе на раз-два еще раз могу доказать, шо Дерьмак и Моника фейкометчики и мошенники, причем на межгосударственном уровне.
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13.06.2020 02:17 Ответить
Тебе лечиться точно поздно
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13.06.2020 05:09 Ответить
Так в чем фейк,дятел?...капец вы все,зебилы,тупорылые))))
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13.06.2020 02:27 Ответить
Мельчает Коля Оболонский. Фирмы отжимает подделкой документов . До депутатства он бы терпилу утюгом пытал и его дочь на глазах бы насиловал, и терпила ещё бы и дом отписал вместе с фирмой. А сейчас он уже Коля Тищенко и типа респектабельный гагнстер
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13.06.2020 03:45 Ответить
Также Лерос написал: "Уважаемый Владимир Александрович,
я тут нашёл афериста, при чём со стажем!



Так и написал? Как в тесте на грамотность? Леросу б не волосню растить, а извилины.
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13.06.2020 05:31 Ответить
Показово,що не знайшлося українця,через якого можна скидувати компромат на зелену плісняву...Знайшли Лєроса,чи то цигана,чи то араба...Ну і добре,нехай трохи їх поклює...Аби лиш не виявився другим Лєщенко,який так боровся з корупцією що сам таким став...
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13.06.2020 08:52 Ответить
Я про него не слышал раньше, но ход его действий мне нравится🙂
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13.06.2020 09:50 Ответить
як це? і що - зрада поки відтерміновується??? лерос наше ваше все!!!
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13.06.2020 10:52 Ответить
 
 