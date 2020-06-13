Прокуратура отменила постановление о закрытии дела о мошенничестве с участием "слуги народа" Тищенко, - "слуга народа" Лерос
Народный депутат Украины, "слуга народа" Гео Лерос обнародовал документы о том, что прокуратура отменила решение о закрытии уголовного производства, где фигурирует его коллега по фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.
Как передает Цензор.НЕТ, Лерос выложил соответствующие документы в Фейсбуке.
Также Лерос написал: "Уважаемый Владимир Александрович, я тут нашёл афериста, при чём со стажем!
Будьте аккуратнее, он со своим кумом Ермаком, втерся к вам в доверие, как и Денис Ермак, регулярно посещает офис президента Украины, ещё и с коробками денег, собирается стать мэром Киева от Слуги Народа, "болтает" будто он представитель президента в городе Киеве.
Советую присмотреться к окружению. Этого афериста легко узнать, он завесил своими бордами всю столицу с брендом "Слуга Народа".
Коля, я же тебе ещё 26 марта в посте описал это преступление и предупредил, что тебя ждёт. Слов на ветер не бросаю".
Пожалуйста, подождите...
-не понимает что подписывает
а Тищенко орденом поцЗедент наградит
"за борьбу с короновирусом" при кормлении депутатов
Офіс генерального прокурора повідомив 12 червня про завершення розслідування щодо двох колишніх прикордонників. Їх підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень через організацію та здійснення у 2018 році незаконного затримання Міхеїла Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі.
Про це йдеться у частині 2 статті 365 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Саакашвілі був видворений з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув Саакашвілі громадянство.
https://www.youtube.com/watch?v=KDick_rApOw
я тут нашёл афериста, при чём со стажем!
Так и написал? Как в тесте на грамотность? Леросу б не волосню растить, а извилины.
нашеваше все!!!