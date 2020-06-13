Прокуратура отменила постановление о закрытии дела о мошенничестве с участием "слуги народа" Тищенко, - "слуга народа" Лерос

Народный депутат Украины, "слуга народа" Гео Лерос обнародовал документы о том, что прокуратура отменила решение о закрытии уголовного производства, где фигурирует его коллега по фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

Как передает Цензор.НЕТ, Лерос выложил соответствующие документы в Фейсбуке.

Также Лерос написал: "Уважаемый Владимир Александрович, я тут нашёл афериста, при чём со стажем!

Будьте аккуратнее, он со своим кумом Ермаком, втерся к вам в доверие, как и Денис Ермак, регулярно посещает офис президента Украины, ещё и с коробками денег, собирается стать мэром Киева от Слуги Народа, "болтает" будто он представитель президента в городе Киеве.



Советую присмотреться к окружению. Этого афериста легко узнать, он завесил своими бордами всю столицу с брендом "Слуга Народа".



Коля, я же тебе ещё 26 марта в посте описал это преступление и предупредил, что тебя ждёт. Слов на ветер не бросаю".



