Есть информация из разных источников, что ВНО хотят отменить, - образовательный омбудсмен Горбачев
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обнародовал информацию из разных источников, что готовятся документы для упразднения внешнего независимого тестирования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Горбачев отметил: "В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще.
Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально.
Менее всего я настроен "разгонять панику" - и очень надеюсь, что это - лишь слухи, возможно - попытка "проверить реакцию общества".
Но если это правда, то это означает следующее:
... это означает, что, воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известными) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования ...
... это означает, что одаренные дети из семей даже среднего достатка потеряют возможность только за счет собственного таланта и работоспособности попасть в желанный университет, потому что у них нет денег на взятки ....
... это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня ...
... это означает еще большее "бегство умных" в зарубежные университеты.
Все это - абсолютно неприемлемо!"
Горбачев продолжил: "Как гражданин, учитель, журналист, как образовательный омбудсмен считал и считаю внешнее независимое оценивание наиболее надежным гарантом права на равный доступ к высшему образованию.
Отмены ВНО нельзя допустить.
Только гражданское сопротивление и ясно выраженная позиция большинства общества: "Руки прочь от ВНО!" сможет защитить право украинской молодежи на справедливый доступ к высшему образованию".
"Призываю всех, кто за справедливость и невозврат коррупции в вступительные экзамены в высшие учебные заведения, поддержать это сопротивление. Покажем, что мы не будем мириться с произволом и взяточничеством", - резюмировал Горбачев.
Пожалуйста, подождите...
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То за что боролись, за новую молодеж, за новое поколение, которое будет менять совок в нашем мышлении, можно будет поставить крест
Знал что пришли дибилы, но не думал, что они себя проявят так быстро.
Против ЗНО может быть только не образованный или не понимающий, что идентично, человек.
Сдаются "3" ЗНО с Укр.,мат., и на выбор. На основании полученных баллов + баллов за аттестат школы, подаёшь на вступление...
Также хочу напомнить, что ВУЗы не за долго до ввода ЗНО, точно при первом собеседование говорили, что у нас экзамены ни кто не здаст, если перед этим не посетит кабинет✓6, и не получит печать о готовности к сдаче экзамена которую ставят в кабинете✓8.
Пы.Сы Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." - Марк Твен.
Вернуть всех ректоров, разогнанных за воровство, отменить ЗНО и вернуть приёмные экзамены - вот это дело!
А вот с первым радикально не согласен. Кто будет вести контроль успешности ученика школы, почему то ответ я уже знаю! Это как с чем боролись на то и...
А вот примеров о умных детях которые смогли поступить ТОЛЬКО благодаря ЗНО у меня валом!!!
Поступить, приехавших из мухосранска, только по тому что набрали 180 - 190 баллов! А раньше их бы просто послали учиться на родину...
Так что не надо ля...ля...
Коронавірус - по-справжньому страшна хвороба. Людина, яка заразилася, через повну відсутність симптомів може дуже довго вважати, що вона здорова. А між тим вона спілкується, ходить на роботу, на різні заходи і поширює хворобу.
Такі хворі можуть прийти і на ЗНО. І маска не гарантує абсолютного захисту.
Я впевнена, що Ви погодитеся зі мною: здоров'я і життя завжди стоять на першому місці. А саме вони зараз стоять під величезною загрозою. І не тільки за вищевказаною мною причиною:
1) Відстані між учасниками ЗНО будуть менше, ніж вказується в рекомендаціях про безпеку, що підвищить ймовірність заразитися.
2) Іспити будуть проводитися в середині літа. А це спека. На півдні України це ще й жахлива задуха - навіть без масок. Але іспит довгий. І не кожен, хто взагалі-то зазвичай добре вчиться, зможе також добре працювати в таких умовах.
Наявність масок взагалі утруднює дихання. В масці концентрація вуглекислого газу більше, ніж потрібно. Дуже великій кількості людей надмірно важко довго перебувати в масках, а тим більше - думати в масках і вирішувати складні задачі.
Для мислення дуже важливо, щоб в мозок надходила належна кількість кисню.
3) У підлітків і молодих людей психічний стан нестабільний. Через пандемію у них ще підвищилася тривожність, яка завадить впоратися з іспитом.
Деякі люди бояться коронавіруса. Карантин - зміна умов життя, для більшості людей це стрес. Те, що ЗНО було відсунуто, те, що умови його проведення змінилися, для багатьох теж додатковий стрес. За всіма вищезгаданими причинами, до речі, у багатьох людей розвинулася і посилилася депресія. Зрозуміло, все це завадить їх підготовці, здатності запам'ятовувати і засвоювати інформацію.
4) Найголовніше! Справедливому оцінюванню це також буде дуже перешкоджати, бо стан людини дуже сильно впливає на її здатність швидко і якісно думати.
5) Є категорії дітей зі слабким, ослабленим здоров'ям, у яких відсутні такі захворювання, які звільняють їх від ЗНО. Їх ризик захворіти і померти дуже високий.
Зважаючи на все вищесказане прошу звільнити випускників від обов'язкового проходження ДПА в формі ЗНО в 2020 році по всій Україні і роздати їм атестати. Тим більше, що це ті діти, які з п'ятого по одинадцятий клас по півроку вчилися без підручників за новою, ускладненою програмою. Нехай їм хоч в чомусь пощастить. Вони натерпілися чимало.
Може, Ви знайдете інші хороші способи вирішення проблеми. Настав такий час, коли потрібно приймати сміливі рішення, які рятуватимуть людей. Дуже сподіваюсь, що Ви прислухаєтеся до мого скромного звернення. Час для змін ще є. А потім вже може бути пізно, коли всі заразяться й почнуть гинути.
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Я говорю про ДПА у формі ЗНО, щоб воно було лише за бажанням у цьому році.
Якщо скасують ДПА в формі ЗНО, то на ЗНО прийде набагато менше дітей. Значить, менше буде можливості заражатися один від одного. Більше буде повітря в приміщеннях. Тобто від від такої дії виграють всі діти.
ДПА..ЗНО, меньше народа, больше кислорода,🥴
А вот как поступить ребёнку в Киевский ВУЗ, если в этот университет одних только иностранцев трое на одно место?