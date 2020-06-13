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Есть информация из разных источников, что ВНО хотят отменить, - образовательный омбудсмен Горбачев

Есть информация из разных источников, что ВНО хотят отменить, - образовательный омбудсмен Горбачев

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обнародовал информацию из разных источников, что готовятся документы для упразднения внешнего независимого тестирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Горбачев отметил: "В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще.

Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально.

Менее всего я настроен "разгонять панику" - и очень надеюсь, что это - лишь слухи, возможно - попытка "проверить реакцию общества".

Но если это правда, то это означает следующее:

... это означает, что, воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известными) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования ...

... это означает, что одаренные дети из семей даже среднего достатка потеряют возможность только за счет собственного таланта и работоспособности попасть в желанный университет, потому что у них нет денег на взятки ....

... это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня ...

... это означает еще большее "бегство умных" в зарубежные университеты.

Все это - абсолютно неприемлемо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Образовательный омбудсмен Горбачев поддержал отмену государственной итоговой аттестации для школьников: право на жизнь и здоровье важнее

Горбачев продолжил: "Как гражданин, учитель, журналист, как образовательный омбудсмен считал и считаю внешнее независимое оценивание наиболее надежным гарантом права на равный доступ к высшему образованию.

Отмены ВНО нельзя допустить.

Только гражданское сопротивление и ясно выраженная позиция большинства общества: "Руки прочь от ВНО!" сможет защитить право украинской молодежи на справедливый доступ к высшему образованию".

"Призываю всех, кто за справедливость и невозврат коррупции в вступительные экзамены в высшие учебные заведения, поддержать это сопротивление. Покажем, что мы не будем мириться с произволом и взяточничеством", - резюмировал Горбачев. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тесты ВНО перевели на языки нацменьшинств, - и.о. директора УЦОКО Бойко

Автор: 

тестирование (496) ВНО (417) Горбачев Сергей (34)


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Топ комментарии
+32
И тут Порошенко насрал тебе в штаны. Что ж такое?
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13.06.2020 03:29
+20
Зелеублюдки и независимость Украины скоро отменят.
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13.06.2020 02:18
+17
Я бы и экзамены отменил! Если уж 73% решило, что клоунов в президенты, а венекдитовых в прокуроры, то все остальные должны следовать этой тенденции!!
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13.06.2020 02:14
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умник, вьіучи сначала что такое пост и что такое комент. тьі что учитель? только у них все не как у людей: коментьі постами назьівают
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13.06.2020 11:24 Ответить
Хто готує? Прізвища в студію! Якщо прізвища повідомляти боїтеся, то назвіть органи, які готують.
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13.06.2020 09:26 Ответить
Если это произойдет, всё, пи@да Украине...
То за что боролись, за новую молодеж, за новое поколение, которое будет менять совок в нашем мышлении, можно будет поставить крест
Знал что пришли дибилы, но не думал, что они себя проявят так быстро.
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13.06.2020 10:08 Ответить
Зно - це знищення освіти. Я проти ЗНО.
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13.06.2020 10:17 Ответить
ЗНО - это проверка знаний полученных за время обучения! Если ребенок учился, это прекрасно покажет ЗНО, это условный момент истины.
Против ЗНО может быть только не образованный или не понимающий, что идентично, человек.
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13.06.2020 10:30 Ответить
некоторые учителя нужным ученикам завышают оценки - а зно устанавливает справедливость
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13.06.2020 10:45 Ответить
Щоб вступити в ВУЗ раніше потрібно було здавати екзамен в Вузі. Вуз сам встановлював які йому знання потрібні. Якщо школа погана або просто непощастило дитині, хоть вона й обдарована, то вона преречена не поступити. Вуз сам повинен вирішувати кого він може вивчити, а кого ні.
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13.06.2020 14:13 Ответить
ВУЗ устанавливал только размер...
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13.06.2020 20:24 Ответить
ти один з придурків, який згоден здавати два блоки іспитів після 11 класу? 3 випускних зі школи іспитів і 2-3 вступних ну ти мозахист.
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13.06.2020 11:26 Ответить
Яких вступних? Чего несёшь?
Сдаются "3" ЗНО с Укр.,мат., и на выбор. На основании полученных баллов + баллов за аттестат школы, подаёшь на вступление...
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13.06.2020 11:34 Ответить
ти уліз у чужу розмову, та ще й не попав з коментом. я поясню тобі особоодарьонному: мужик пише ЗНО - зло. я йому привожу приклад реального зла, чого ти тут пір"я розпустив? а ти мабуть думаєш, що твоє зно було завжди. так ось воно лише з 2008 таке. до 2008 здавали 3 випускних зі школи, отримували атестат, несли його у вуз і здавали вже вузу 2-3 вступних.
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13.06.2020 13:41 Ответить
Извини, не въехал. Думал что ты охинею поришь о несуществующих вещах.
Также хочу напомнить, что ВУЗы не за долго до ввода ЗНО, точно при первом собеседование говорили, что у нас экзамены ни кто не здаст, если перед этим не посетит кабинет✓6, и не получит печать о готовности к сдаче экзамена которую ставят в кабинете✓8.
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13.06.2020 14:28 Ответить
То значить зно хороше тим що менше треба здавати екзаменів? Так, уйобок?
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13.06.2020 14:07 Ответить
сам ти уйобок. так здавалося одне і те саме: у школі писали випускний диктант з укр.мови і так само писали ще й при всупному у вуз. інші предмети так само. так у чому кращість була? люди їхали по іншим містам, щоб там їх здати,и якщо місцевий вуз їх не задовольняв. що у цьому хорошого?
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13.06.2020 14:25 Ответить
С кем у Вас диспут ? Это же бот-холиварщик обыкновенный вчитайтесь что эта начинка кишечника пишет... ЗНО херня и тут же меньше экзаменов тоже не айс.

Пы.Сы Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." - Марк Твен.
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13.06.2020 20:31 Ответить
І це пише пише істота яка думає що вона цивілізована істота. Тобі до рівня ідвота підніматися треба.
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13.06.2020 21:25 Ответить
нє, просто інколи вимушено переходити на рівень пришибленого, бо він же вищіх матерій не розуміє. а вдруг десь іскра разуму проб"є дубову голову за допомогою знайомих слів лоулевела.
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13.06.2020 22:08 Ответить
його ж і інші читають. буде з чим порівняти. а взагалі ці два відповідали по черзі наче це один дтєл під двома ніками. тандемчик короче.
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13.06.2020 22:09 Ответить
Согласен, если в школе по аттестации у вашего ребенка 190 баллов, то при здаче ЗНО, если он получит 140, то к школе появятся не удобные вопросы. И это тормозит учителей от завышений или также и занижения оценок. Это и есть условный барометр качеств наших будущих врачей, инженеров, конструкторов!!!
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13.06.2020 11:17 Ответить
190 и 140 не великий розбіг. при такому не буде притензій до школи, бо усі розуміють стрес. і хіба не буває, що школа ставе одну оцінку, а ЗНО видає більшу?
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13.06.2020 14:34 Ответить
Начал говорить с ребенком о поступлении в Польше или Чехии. Если это произойдет, потеряет Украина хорошего специалиста.
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13.06.2020 11:54 Ответить
за себе думайте. хороший спеціаліст завжди зможе повернутися, але що він погодиться на умови з совками, це велике питання.
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13.06.2020 13:43 Ответить
Про Хорошего специалиста как то рановато говорить ...я тоже стоял перед такой дилеммой, решили пока здесь высшее (ин. яз) и с хорошей языковой базой в мир...в Польше преподов английского с руками рвут...но лучше уж немцы или канадцы.
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13.06.2020 20:37 Ответить
С этим ВНО качество студентов катастрофически понизилось. Байки о том что "талантливые" абитурьенты из бедных семей не смогут попасть в ВУЗы чепуха. С этим ВНО поступают те, кто после окончания университетов разбегаются по базарам. Нужен не ВНО, а контроль за качеством образования в университетах . Хотя бы контроль за тем сколько выпускников идет работать по специальности. При низком результате лишать университеты лицензии. Тогда они будут нести ответственность за качество студентов и образования.
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13.06.2020 12:43 Ответить
Можно спорть и ЗА и ПРОТИВ. Но неопровержимо только одно. Существующая система с ВНО никуда не годится, потому что образование превращается в зубрежку и дебилизацию детей. Сегодня уровень подготовки специалистов в Украине крайне низкий и не идет ни в какое сравнение с тем что был 25-30 лет назад.
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13.06.2020 12:48 Ответить
низкий потому что поменялись ценности, цели, соотв-но нужньі другие знания. а их нет, вуз и школа готовят как и готовили для 25-30 лет назад.
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13.06.2020 13:46 Ответить
Кому-то не понятно?
Вернуть всех ректоров, разогнанных за воровство, отменить ЗНО и вернуть приёмные экзамены - вот это дело!
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13.06.2020 13:05 Ответить
Со вторым согласен, хотя специалиста закончившего КПИ, или Шевченко, Богомольца, а также ХПИ, Львовский...и т. п, во многих странах дают возможность сдачи сразу на лицензию!
А вот с первым радикально не согласен. Кто будет вести контроль успешности ученика школы, почему то ответ я уже знаю! Это как с чем боролись на то и...
А вот примеров о умных детях которые смогли поступить ТОЛЬКО благодаря ЗНО у меня валом!!!
Поступить, приехавших из мухосранска, только по тому что набрали 180 - 190 баллов! А раньше их бы просто послали учиться на родину...
Так что не надо ля...ля...
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13.06.2020 13:16 Ответить
А зачем нужно высшее образование?Чтобы потом продавцом работать?Кому нужны эти филологи с менеджерами в таком адском количестве?
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13.06.2020 14:50 Ответить
Зе-команда - это совковые ублюдки, несущие гибель.
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13.06.2020 17:18 Ответить
За останню добу в Україні коронавірус був виявлений у рекордної кількості хворих - 753 осіб. Пандемія росте!

Коронавірус - по-справжньому страшна хвороба. Людина, яка заразилася, через повну відсутність симптомів може дуже довго вважати, що вона здорова. А між тим вона спілкується, ходить на роботу, на різні заходи і поширює хворобу.

Такі хворі можуть прийти і на ЗНО. І маска не гарантує абсолютного захисту.

Я впевнена, що Ви погодитеся зі мною: здоров'я і життя завжди стоять на першому місці. А саме вони зараз стоять під величезною загрозою. І не тільки за вищевказаною мною причиною:

1) Відстані між учасниками ЗНО будуть менше, ніж вказується в рекомендаціях про безпеку, що підвищить ймовірність заразитися.

2) Іспити будуть проводитися в середині літа. А це спека. На півдні України це ще й жахлива задуха - навіть без масок. Але іспит довгий. І не кожен, хто взагалі-то зазвичай добре вчиться, зможе також добре працювати в таких умовах.

Наявність масок взагалі утруднює дихання. В масці концентрація вуглекислого газу більше, ніж потрібно. Дуже великій кількості людей надмірно важко довго перебувати в масках, а тим більше - думати в масках і вирішувати складні задачі.

Для мислення дуже важливо, щоб в мозок надходила належна кількість кисню.

3) У підлітків і молодих людей психічний стан нестабільний. Через пандемію у них ще підвищилася тривожність, яка завадить впоратися з іспитом.

Деякі люди бояться коронавіруса. Карантин - зміна умов життя, для більшості людей це стрес. Те, що ЗНО було відсунуто, те, що умови його проведення змінилися, для багатьох теж додатковий стрес. За всіма вищезгаданими причинами, до речі, у багатьох людей розвинулася і посилилася депресія. Зрозуміло, все це завадить їх підготовці, здатності запам'ятовувати і засвоювати інформацію.

4) Найголовніше! Справедливому оцінюванню це також буде дуже перешкоджати, бо стан людини дуже сильно впливає на її здатність швидко і якісно думати.

5) Є категорії дітей зі слабким, ослабленим здоров'ям, у яких відсутні такі захворювання, які звільняють їх від ЗНО. Їх ризик захворіти і померти дуже високий.

Зважаючи на все вищесказане прошу звільнити випускників від обов'язкового проходження ДПА в формі ЗНО в 2020 році по всій Україні і роздати їм атестати. Тим більше, що це ті діти, які з п'ятого по одинадцятий клас по півроку вчилися без підручників за новою, ускладненою програмою. Нехай їм хоч в чомусь пощастить. Вони натерпілися чимало.

Може, Ви знайдете інші хороші способи вирішення проблеми. Настав такий час, коли потрібно приймати сміливі рішення, які рятуватимуть людей. Дуже сподіваюсь, що Ви прислухаєтеся до мого скромного звернення. Час для змін ще є. А потім вже може бути пізно, коли всі заразяться й почнуть гинути.

- - -

Я говорю про ДПА у формі ЗНО, щоб воно було лише за бажанням у цьому році.
Якщо скасують ДПА в формі ЗНО, то на ЗНО прийде набагато менше дітей. Значить, менше буде можливості заражатися один від одного. Більше буде повітря в приміщеннях. Тобто від від такої дії виграють всі діти.
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13.06.2020 17:55 Ответить
Я пытался прочесть... Это вроде как правильно...
ДПА..ЗНО, меньше народа, больше кислорода,🥴
А вот как поступить ребёнку в Киевский ВУЗ, если в этот университет одних только иностранцев трое на одно место?
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14.06.2020 00:04 Ответить
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