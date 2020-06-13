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Один украинский воин ранен, наемники РФ 12 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Один украинский воин ранен, наемники РФ 12 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Широкино российские захватчики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки агрессор привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки наемники дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по опорным пунктам украинских военных неподалеку Луганского противник четыре раза в течение суток открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с н.п. Крымское наемники применили минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

В пресс-центре штаба подчеркнули, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от н.п. Славное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Луганского противник выпустил 50 снарядов из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм.

"За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

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Топ комментарии
+11
Хай вас Бог береже, хлопці! Дякуємо вам за те, що захищаєте нас і навіть нашого є...нутого головкома(((
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13.06.2020 08:22
+8
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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13.06.2020 09:49
+4
Убей русского!
Одного українського воїна поранено, найманці РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 31
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13.06.2020 09:38
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Правила форума Совет форумчан
Хай вас Бог береже, хлопці! Дякуємо вам за те, що захищаєте нас і навіть нашого є...нутого головкома(((
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13.06.2020 08:22 Ответить
В сериале Зеленского и братьев Шефиров "Сваты" участковый Кучугуров по ходу действа меняет украинскую форму на форму российского полицейского. Село переходит в рублевую зону и, по мнению сценаристов, в Советский Союз.
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13.06.2020 08:40 Ответить
В СРСР рівень фуйла - завклубом, а Ротенберги з Жириками вивозили б по три ікони на ПМЖ в Ізраїль. Союз був мерзотною країною, але таких ідіотів до влади не пускав.
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13.06.2020 09:09 Ответить
Убей русского!
Одного українського воїна поранено, найманці РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 31
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13.06.2020 09:38 Ответить
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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13.06.2020 09:49 Ответить
Так может и нет ни какого "режима прекращения огня",если они его каждый день не прекращают?Что за режим такой странный?Отправьте туда наших супер аваковских копов,они быстро разрулят,штрафы террористам выпишут,или они нужны только,чтоб над безоружными гражданами издеваться?
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13.06.2020 10:24 Ответить
Одного українського воїна поранено, найманці РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 128

...
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13.06.2020 10:54 Ответить
Почніть нарешті вичитувати заголовки, пишите, чи переписуєте як м@@@@ ки
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13.06.2020 10:54 Ответить
 
 