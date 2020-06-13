Новый статус Украины - это признание весомого вклада в НАТО, - посол Великобритании Симмонс
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на то, что Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс написала в своем Twitter.
Partnership between @NATO and #Ukraine takes a step forward today.Becoming an Enhanced Opportunity Partner recognises Ukraine’s achievements in defence reform and significant contributions to the Alliance. Looking ahead to strengthening of already close ties @morton_wendy— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) June 12, 2020
Она отметила весомый вклад Украины в Альянс.
По ее словам, этот шаг также демонстрирует важные достижения в оборонной реформе Украины.
"Партнерство между НАТО и Украиной сегодня делает шаг вперед. Статус партнера из расширенных возможностей признает достижения Украины в оборонной реформе и весомый вклад в Альянс. Надеемся на укрепление уже тесных связей", - отметила посол.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей НАТО.
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Все это закончилось с приходом зелёной мрази к власти в Украине ,за которую голосовал ты....кто ты как не малорос ?
"Отца народов" и "спасителя нации" точно не делают.
Максимум - считают сегодняшнюю власть честнее предыдущей.
Что касается сектанства - думаю у порохоботов (реально живущих 24 часа на форуме Цензора) большинство составляют городские сумасшедшие.
Такой примитив де должны брать в боты.
Цивилизационный выбор в сторону демократии украинцы делали задолго до Порошенко - выборные должности гетьманов, королей в ВКЛ.
Петя наоборот - обеспечил алигархическое статус-кво, профанацию реформ. Вспомните хотя бы как всем Миром его антикоррупционный суд заставляли годами создать.
А декларировать с трибуны для лохов можно разную муйню - вот Жириновский тоже " либеральный демократ"
С ним у украинского общества связано не меньше ожиданий.
СталинымПо и Зе
Зеленский по моему разумению приспосабливается, а я думал - будет задавать тон. Пока я не понимаю - зачем он шел в политику.
Расценить трудовой и политический путь Петра мне намного легче - он 20 лет в высших эшелонах власти. Результат налицо - Петя миллиардер, Украина - нищая, разграбленная страна.
Зварила жінка чоловіку борщ,подала на стіл.Пампушечки,сало,часничок...
-Ну я к тобі,любий ,мій борщик?
А він такий:
-Іди геть,*****-це не твої заслуги!
Вона:
-Ти про що?Це ж я варила...
-Шоб з тебе черті уху зварили,шалава!
...і телефонує мамі:
-Драстуйте,матусечко!Дякую Вам за вечерю,бо як би не ви,то й помер би вже з голоду,бо жінка в мене-**** і скотина..
-Я знаю,синку-тварюка вона ще та в тебе.Знай,дитинко:тіки мама хороша,а всі інші-падлюки
Заместитель министра обороны Игорь Халимон задекларировал 50 единиц криптовалюты Биткоин (Bitcoin) на 12,7 млн гривен и 133 тыс. долларов наличными.
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.
Так, Халимон задекларировал 50 биткоинов, общая сумма которых на сейчас составляет 12 651 421 гривну (по данным площадки coinmarketcap на 12.06.2020).
Также, он задекларировал 57 633 гривен на банковском счету, 133 тыс. долларов наличными и 150 тыс. долларов, одолженных иностранцу.
Он задекларировал 8 113 гривен заработной платы в компании "МХП-БЕЗПЕКА" предоставляющей услуги частной охраны, основателем которой он является.
Также он задекларировал 5 000 гривен дохода от отчуждения имущества и 155 гривен дополнительного блага.
Кроме этого, он имеет 150 млн акций компании Inary Inc (США) и 300 акций компании Waisell FZE (ОАЭ).
Он также владеет кампанией Insouciance s.r.o. (Чехия) и 50% компании SKI Holding (Словакия).
Халимон также задекларировал право пользования на жилой дом и земельный участок в Тимановке (Винницкой области), а также право пользования квартирой в Киеве.
Ему принадлежит хозяйственное здание (542 кв. м) в Лукашовке (Винницкой области).
Кроме этого, согласно декларации Халимон не имеет своего автомобиля, но имеет право пользования автомобилем Mercedes-benz GLS 500, 2016 года выпуска и Toyota Land Cruiser, 2017 года выпуска.
Головне щоб за це мадярам землю України не віддавати