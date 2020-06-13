Новый статус Украины - это признание весомого вклада в НАТО, - посол Великобритании Симмонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на то, что Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Partnership between @NATO and #Ukraine takes a step forward today.Becoming an Enhanced Opportunity Partner recognises Ukraine’s achievements in defence reform and significant contributions to the Alliance. Looking ahead to strengthening of already close ties @morton_wendy — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) June 12, 2020

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Она отметила весомый вклад Украины в Альянс.

По ее словам, этот шаг также демонстрирует важные достижения в оборонной реформе Украины.

"Партнерство между НАТО и Украиной сегодня делает шаг вперед. Статус партнера из расширенных возможностей признает достижения Украины в оборонной реформе и весомый вклад в Альянс. Надеемся на укрепление уже тесных связей", - отметила посол.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей НАТО.