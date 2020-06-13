В Украине новый антирекорд по COVID-19: за сутки подтвердили 753 новых случая
В Украине установлен новый антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.
По состоянию на 13 июня, в стране уже 30 506 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от недуга умерли 880 человек, в том числе 10 - за последние сутки.
От COVID-19 вылечились 13 976 человек, из которых 409 - в течение последних 24 часов.
Больше всего новых случаев выявлено во Львовской (132), Закарпатской (77) областях, а также в Киеве (72 случая).
В Херсонской области за сутки не подтвердили ни одного случая коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1369 случаев;
Волынская область - 1354 случая;
Днепропетровская область - 990 случаев;
Донецкая область - 290 случаев;
Житомирская область - 1032 случая;
Закарпатская область - 1583 случая;
Запорожская область - 521 случай;
Ивано-Франковская область - 1695 случаев;
Кировоградская область - 577 случаев;
г. Киев - 3838 случаев;
Киевская область - 1961 случай;
Львовская область - 2658 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Николаевская область - 320 случаев;
Одесская область - 1081 случай;
Полтавская область - 278 случаев;
Ривненвская область - 2297 случаев;
Сумская область - 208 случаев;
Тернопольская область - 1403 случая;
Харьковская область - 1482 случая;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 544 случая;
Черновицкая область - 3869 случаев;
Черкасская область - 536 случаев;
Черниговская область - 385 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Пожалуйста, подождите...
министр уже ходит по СМИ, извиняется за ошибочную тактику борьбы с короной.
Всего заражений 49 684
Смертельные случаи - 4854 , или 9,8% от выздоровевших.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
Решение вводить или не вводить карантин принимали учёные из разных наук.
По состоянию на 11 июня 2020 года выявлено 51 816 инфицированных, 293 человека скончались, выздоровели и выписаны - 25 667 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-stopcovid-1 [1] .ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ТРИ ЖЕРТВЫ. Это ровно на 293 больше чем ни одной.
откуда в ленте столько вирусологов? )))
ну нормальные ж политики и военные стратеги были )))))
https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot Иерихонский Кот https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot @ierikhonsky_kot https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1271710452691668993 4 ч
Одкриваєм садіки.
+753
Закриваєм садіки...
выздоравливай в общем. коронабесие - серьёзная болезнь.
Я вот смотрю по своей и другим фирмам, с которыми сотрудничаю: директорат, инженеры (в тч IT) в большинстве соблюдали и соблюдают карантинные меры.
Ну а кто потупее - то есть - работяги - только из-под палки, сами никаких мер не соблюдают, посмеиваются втихаря над "макаронавирусом" и тд.
Эдакий интеллектуальный срез - чем глупее человек и чем меньшего он добился - тем меньше он соблюдает карантин.
Это у вас один вовочка на уме.
ЗЫ Не рассуждай о том, чего ты никогда не видел вблизи. Я про умных людей, для которых общаться с отбросами вроде тебя - "западло".
А журналістів прошу не роздувати паніку, бо це карається з боку Всесвіту, Бога, думайте про насдідки вашої діяльності. Я слава Богу дуже рідко вірю ТВ і пресі. Життя навчило фільтрувати інформацію.В першу чергу навчила так звана пандемія, корнавірус головного мозку.
Альтернативна медицина? Буває.
Не хочу сказати нічого поганого, але, здається, Ви не професійний лікар.
Ще понунліть "ошибка выжившего". В двух словах: кажуть, що дельфіни допомагають людям у морі, штовхаючи їх до берега. Це розказали люди, що вийщли з моря. А ті, кого вони толкали в протилежний бік - не вийшли і не розказали.
Такі справи. Бережіть себе та рідних.
Очень жаль ваших пациентов, не повезло им.
И теперь мне понятно, почему у нас 25% инфицированных - мед. работники,
если все такие имбецилы, то пусть болеют.
Будете тут в закрытой банке подыхать, раз не умеете банальные меры предосторожности соблюдать.
Просто надо было не заниматься поппулизмом, не выдавать по тысяче, отложить поднятие пенсий, а организовать доставку каждому пенсу продуктового набора, организовать регулярные посещения семейным врачем и запретить выходить из дома.
А пенсов критиковать много ума не нужно...
Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/v-ofisi-prezidenta-spalah-koronavirusu-novini-ukrajini-50093997.html НВ . Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова. За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.