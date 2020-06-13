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В Украине новый антирекорд по COVID-19: за сутки подтвердили 753 новых случая

В Украине новый антирекорд по COVID-19: за сутки подтвердили 753 новых случая

В Украине установлен новый антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

По состоянию на 13 июня, в стране уже 30 506 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от недуга умерли 880 человек, в том числе 10 - за последние сутки.

От COVID-19 вылечились 13 976 человек, из которых 409 - в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев выявлено во Львовской (132), Закарпатской (77) областях, а также в Киеве (72 случая).

В Херсонской области за сутки не подтвердили ни одного случая коронавирусной болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 425 тыс., инфицированных - более 7,65 млн

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1369 случаев;
Волынская область - 1354 случая;
Днепропетровская область - 990 случаев;
Донецкая область - 290 случаев;
Житомирская область - 1032 случая;
Закарпатская область - 1583 случая;
Запорожская область - 521 случай;
Ивано-Франковская область - 1695 случаев;
Кировоградская область - 577 случаев;
г. Киев - 3838 случаев;
Киевская область - 1961 случай;
Львовская область - 2658 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Николаевская область - 320 случаев;
Одесская область - 1081 случай;
Полтавская область - 278 случаев;
Ривненвская область - 2297 случаев;
Сумская область - 208 случаев;
Тернопольская область - 1403 случая;
Харьковская область - 1482 случая;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 544 случая;
Черновицкая область - 3869 случаев;
Черкасская область - 536 случаев;
Черниговская область - 385 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Топ комментарии
+20
Треба відкривати більше розважальних закладів.
Вперед до нових рекордів!
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13.06.2020 09:43
+18
Дружину Зеленського порахували за 300 чоловік...
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13.06.2020 09:32
+17
Народ хотел садиков, выпускных и развлечений. Ну теперь будут вам развлечения. Все страны перекроют границы и будут от Украины шарахаться как в свое время от Италии
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13.06.2020 09:48
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Страница 2 из 2
А если ещё вспомнить Швецию.
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13.06.2020 10:11 Ответить
давайте вспомним Швецию., почему бы нет. Почти ПЯТЬ ТЫСЯЧ СМЕРТЕЙ.
министр уже ходит по СМИ, извиняется за ошибочную тактику борьбы с короной.
Всего зара­жений 49 684
Смер­тельные случаи - 4854 , или 9,8% от выздоровевших.

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
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13.06.2020 10:42 Ответить
то, что извиняется это фейк. то, что это министр... будем считать неточностью.
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13.06.2020 10:43 Ответить
Какой министр?
Решение вводить или не вводить карантин принимали учёные из разных наук.
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13.06.2020 12:14 Ответить
кто как считает в Швеции если ты умер от инфаркта но нашли бессимптомный ковид пишут короновирус. Средний возраст 79 лет. Еще есть 150 вирусов которые активизируются когда человек стареет или болеет кроме ковида.
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14.06.2020 09:59 Ответить
Лукашенко ожидает еще месяц "барахтанья с коронавирусом" в Беларуси
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13.06.2020 10:12 Ответить
Первый случай заболевания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19 коронавирусной инфекцией COVID-19 в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Республике Беларусь был официально подтверждён 28 февраля 2020 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-:3-2 [2] . 30 марта от последствий заражения в стране скончался первый человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-nn248987-3 [3] .
По состоянию на 11 июня 2020 года выявлено 51 816 инфицированных, 293 человека скончались, выздоровели и выписаны - 25 667 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-stopcovid-1 [1] .ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ТРИ ЖЕРТВЫ. Это ровно на 293 больше чем ни одной.
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13.06.2020 10:39 Ответить
В Беларуси просто скрывают настоящую статистику.
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13.06.2020 12:59 Ответить
Новый антирекорд на фоне рекорда по тестированию?
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13.06.2020 10:05 Ответить
Да. Они фигачат ПЛР по 11-12 тысяч и плюс ИФА метод . Вместе выходит 20 тысяч тестирований
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13.06.2020 10:06 Ответить
воу воу воу...
откуда в ленте столько вирусологов? )))
ну нормальные ж политики и военные стратеги были )))))
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13.06.2020 10:08 Ответить
https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot

https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot Иерихонский Кот https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot @ierikhonsky_kot https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1271710452691668993 4 ч

Одкриваєм садіки.
+753
Закриваєм садіки...
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13.06.2020 15:32 Ответить
Терміново комісію в Херсонську область, відбились від колективу ......
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13.06.2020 10:10 Ответить
Все выше и выше и выше..., Стремим мы полет наших птиц... А рейтинги наши все ниже... И скоро пробьем даже их..
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13.06.2020 10:11 Ответить
От такі зелені "досягнення". Лінія тренда по захворівшим за добу з 13 березня
В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки - Цензор.НЕТ 240
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13.06.2020 10:26 Ответить
Був з ранку на продуктовому базарі. Дві третини продавців і половина покупців без масок!!!
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13.06.2020 10:30 Ответить
что предлагаешь?
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13.06.2020 10:34 Ответить
бить резиновіми палочками.
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13.06.2020 11:49 Ответить
менять УК? ведь телесные наказания уже давненько отменили....
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13.06.2020 11:59 Ответить
єто не наказание єто воспитание
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13.06.2020 12:25 Ответить
алэкс приём...как насчёт воспитания глупых таварисчей резиновыми палочками
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13.06.2020 19:26 Ответить
не пропускай уколы и никто тебя не будет "воспитывать".
выздоравливай в общем. коронабесие - серьёзная болезнь.
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14.06.2020 04:14 Ответить
Не стройте из себя врача, верните халат на место и выпейте лекарство.
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14.06.2020 10:04 Ответить
Тому, що поліція не контролює, не штрафує. В Іспанії поліція на початку стільки штрафів виписала, що народ миттю дисциплінувався.
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13.06.2020 10:36 Ответить
полиция не штрафует почему сечёшь?
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13.06.2020 10:45 Ответить
Все просто. - Народ разозлился бы на зе-владу и зе=рейтинг рухнул бы до нуля.
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13.06.2020 13:12 Ответить
Потому что в полицию идут как правило не самые умные, зато лихие и достаточно придурковатые. Прям как ты.

Я вот смотрю по своей и другим фирмам, с которыми сотрудничаю: директорат, инженеры (в тч IT) в большинстве соблюдали и соблюдают карантинные меры.
Ну а кто потупее - то есть - работяги - только из-под палки, сами никаких мер не соблюдают, посмеиваются втихаря над "макаронавирусом" и тд.

Эдакий интеллектуальный срез - чем глупее человек и чем меньшего он добился - тем меньше он соблюдает карантин.
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13.06.2020 17:06 Ответить
Ты про Вовочку и его ближайшее окружение в Хмельницком? Очень верно! И доказательство несоблюдения нашим презом карантинных мероприятий - короновирус у бедной Ленки!
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13.06.2020 17:35 Ответить
Я про придурков, вопящих о том, что вируса нет.
Это у вас один вовочка на уме.
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13.06.2020 17:42 Ответить
Хорошо! На твоей морде маска летом, значит, ты дебил от рождения, или зазомбированный! И Вовочка с Петечкой это прекрасно видят из офисов, или своих авто! А через ВЕБ-камеры. установленные в людных местах других городов можно сложить впечатление о степени зомбированности , или идиотизма населения Украины! Властям это очень нужно, зомби и дебилами легче управлять! Давай, трудись, малыш, на благо здоровья простых украинцев!
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13.06.2020 18:02 Ответить
Да, именно про таких как ты умственно отсталых преставителях рабочего класса я и отписался выше. Шапочку из фольги не забудь - а то 5G скоро будет - и чипируют тебя вирусом.
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13.06.2020 23:17 Ответить
ответ неверный. попробуй ещё раз.
ЗЫ Не рассуждай о том, чего ты никогда не видел вблизи. Я про умных людей, для которых общаться с отбросами вроде тебя - "западло".
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14.06.2020 04:23 Ответить
ой да зачем этот карантин, это все проделки рептилоидов, ага..
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13.06.2020 10:36 Ответить
нет не рептилоидов. ВООЗа, который уже давно стал рекламным агентом фармацевтических концернов.
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13.06.2020 10:46 Ответить
про реплиломдов звучит убедительней и правдивей!
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13.06.2020 10:56 Ответить
Мер Черкасс не хочет снова звэрнутысь до Президента?В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки - Цензор.НЕТ 790
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13.06.2020 10:44 Ответить
Забавные эти заказчики короноботов дмают что это им поможет. Ну точно инопланетяне.
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13.06.2020 11:00 Ответить
Я працюю в сфері медицини багато роківі. І часто люди в транспорті, на роботі задають мені запитання про те, чи я знаю когось, хто захворів на цей злощасний вірус. На сьогодні в реальному житті за весь період карантину слава Богу не зустрічала, хоча маю постійний контакт з хворими на різні захворювання людьми. В цьому році зима була навпрочуд спокійною стосовно ГРВІ, користувались невеликим попитом противірусні, протизастудні і жарознижуючі препарати. Тому фармкомпанії, які навипускали своїх препаратів для лікування ГРВІ, шукали вихід, як не вилетіти в трубу, адже терміни придатності у цих препаратів не безкінечні. Ось і з"явився новий типу вірус. Але ніхто не пропонує робити профілактику противірусними, імустатом, іншими засобами для зміцнення імунітету, а хочуть впарити недодосліджені вакцини. Але забувають, що населення у нас освічене, можливо, більше, ніж комусь хотілось би. І люди масово займаються самолікуванням, про це як фахівець з багаторічним досвідом роботи я знаю, як ніхто. І статистика недостовірна, тому що багато людей дають собі раду самі, не звертаючись по допомогу лікарів, яким перестали довірять. Так, це буває не завжди успішно.
А журналістів прошу не роздувати паніку, бо це карається з боку Всесвіту, Бога, думайте про насдідки вашої діяльності. Я слава Богу дуже рідко вірю ТВ і пресі. Життя навчило фільтрувати інформацію.В першу чергу навчила так звана пандемія, корнавірус головного мозку.
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13.06.2020 11:00 Ответить
Там на росиии(на параше) и в Белоруссии тоже местные валенки долго не признавали существование вируса и всем рекомендовали надеяться на Бога. А сча бьют рекорды за заболеваемости. А еще ватные бесы в рясах призывали прихожан не впадать в ересь и не верить властям в существование вируса. В итоге эти ватные бенсы первыми "полегли". Не надо тут нам задвигать ватную ***** про заговор фармкомпаний...
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13.06.2020 11:13 Ответить
Брехлива, звихнута псевдолікар ай-болить
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13.06.2020 12:00 Ответить
Скоріш за все продавець імунних псевдопрепаратів.
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13.06.2020 12:05 Ответить
Тільки зараз побачив Ваш коментар.
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13.06.2020 12:11 Ответить
А журналістів прошу не роздувати паніку, бо це карається з боку Всесвіту, Бога
Альтернативна медицина? Буває.
Не хочу сказати нічого поганого, але, здається, Ви не професійний лікар.
Ще понунліть "ошибка выжившего". В двух словах: кажуть, що дельфіни допомагають людям у морі, штовхаючи їх до берега. Це розказали люди, що вийщли з моря. А ті, кого вони толкали в протилежний бік - не вийшли і не розказали.
Такі справи. Бережіть себе та рідних.
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13.06.2020 12:09 Ответить
Не мелите ерунду, нет лекарств не от короны, нет для профилактики. Продажи аспирина не увеличились
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13.06.2020 14:39 Ответить
Тамара, я вас не бачу, і ніколи не бачив, але ж ви є? Чи у мене коронавірус головного органу?
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13.06.2020 15:25 Ответить
если вы работаете в сфере медицины, за эту чушь, что вы тут накатали, вас надо бы уволить.
Очень жаль ваших пациентов, не повезло им.
И теперь мне понятно, почему у нас 25% инфицированных - мед. работники,
если все такие имбецилы, то пусть болеют.
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13.06.2020 18:58 Ответить
Эээээ, робяты, таких дебилов за кордон не пускают.
Будете тут в закрытой банке подыхать, раз не умеете банальные меры предосторожности соблюдать.
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13.06.2020 11:02 Ответить
В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки - Цензор.НЕТ 8366
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13.06.2020 11:20 Ответить
все 73%???
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13.06.2020 11:25 Ответить
Ви читати не вмієте? Там все написано
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13.06.2020 11:58 Ответить
У мене під будинком бидло збирається цілими вже сім'ями в 12 годин ночі, і верещить як ненормальне. Ніяких масок, ясне діло... Що поробиш, малороси у всій красі
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13.06.2020 11:25 Ответить
проведите дезинфекцию прилегающей территории от короновирусов карболовой кислотой и будете спать как младенец.
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13.06.2020 12:38 Ответить
І чому ж вони не померли від короновірусу, не знаєш?
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13.06.2020 17:53 Ответить
Они новостей от ВОЗ и МОЗ не слушают, вот и иммунитет норма.
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13.06.2020 20:44 Ответить
Шо говорить за молодых, бабы с дедами без масок ходят которые собссно в зоне повышенного риска..всем пох..
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13.06.2020 11:27 Ответить
Де ж той пік захворюванності?!
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13.06.2020 11:29 Ответить
Мы его уже давно миновали!
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13.06.2020 14:58 Ответить
А что, кто то расчитывал на иной результат от этой ЗЕбильной власти?! Разруха по всем фронтам
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13.06.2020 11:32 Ответить
Помните песню...Африка наверно очень да ле ко...Так на самом деле ВОТ она ...за окном ...Если эти (З)дебилы не пошевелятся и срочно не ужесточат карантин - будет как в Италии.Но потом эти уроды начнут тыкать друг на друга. Одним словом пи.................................ец
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13.06.2020 11:33 Ответить
ЗЕкловун же дал своими ЗЕбилам отмашку что мол всё заканчивайте карантинить нам надо шоб вирус был бесконечно, и выложил фоточки со своими подельниками без масок в кафешке..покацапленое быдло сразу просекло, и понеслась. Ведь карантин это как за счастье ЗЕлёным мародёрам..они в первые же пол года устроили дыру в бюджете в 50 миллиардов, хотя Порошенко оставил бюджет с профицитом, а тут такой подарочек в виде вируса. Теперь ЗЕбилы будут всё на вирус валить...Одно можно скзаать совершено точно что ЗЕбилы и правда увидят конец, но это точно будет не конец эпохи бедности и олигархата.
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13.06.2020 11:37 Ответить
Пока наркоманы пстят деньги на борьбу с COVID-19, зебилы «по приколу» страдают и помирают.
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13.06.2020 11:39 Ответить
Ясно, женщины короновирувса не боятся!
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13.06.2020 17:43 Ответить
шо ты за бред несёшь давно доказано что маска никак от вируса не защищает. ВО вторых с вирусом проконтактируют абсолютно все, так что хватит этого бреда про маски и карантины.
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13.06.2020 18:30 Ответить
дык масок скоко еще епицентром не реализовано??
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13.06.2020 20:46 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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13.06.2020 11:53 Ответить
Ясно, ты выжил, но проблемы с гландами остались серьезные!
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13.06.2020 17:46 Ответить
Тем не менее общая смертность 880 довольно умеренная и даже относительно немного снизилась - 2,88% от количества инфицированных. Две недели назад было 3.01.
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13.06.2020 12:09 Ответить
В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки - Цензор.НЕТ 5346
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13.06.2020 12:56 Ответить
Мы хотим всем рекордам наши гордые дать ЗЮ имена????
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13.06.2020 12:57 Ответить
ЗЕ имена!
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13.06.2020 13:13 Ответить
Готовьте жопы к включению нового карантина!
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13.06.2020 13:11 Ответить
И не мечтайте бабла на новый карантин нет и не будет
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13.06.2020 15:00 Ответить
Да бабла немеренно - по минимум 17 тыс. грн фтрафа с каждого пойманного лоха и бабла они добудут на вас столько, сколько им нужно и много более того. А если штрафовать юрлиц и взяться за них серьезно, то можно госдолг заодно отдать в МВФ и такую же сумму им позычить.
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13.06.2020 16:09 Ответить
Ага. Держите карман шире Не вытрясут они по 17к с носа Да и суды их не поддерживают в этом...
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14.06.2020 00:21 Ответить
Надо будет - вытрясут. В других странах вытрясывают в т. ч. и в тех, что победней Украины. А судьям только пистон в очко оптом вставить сверху и сразу исполнять закон начнут, ибо эти мрази больше всего трусятся за свое взяточное место.
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14.06.2020 12:41 Ответить
Да нет. Просто карантин ввели слишком рано. Они отнеслиь к ковиду как к сезонному гриппу. А цели и задачи карантина совсем иные, тк ковид ведет себя совсем не как сезоный грипп. Ну а теперь поздно...
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13.06.2020 15:02 Ответить
Ну так и жуй себе на здоровье, умник! Скоро обсираться начнешь безудержно! Лето на дворе!
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13.06.2020 17:49 Ответить
Украинский народ (как и все соседние совконароды) не туповат, а ёпнутый на всю жопу, которая заменяет голову у особей этих совконародностей.
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14.06.2020 12:44 Ответить
А вы видели как старперы а общественном транспорте маски носят?
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13.06.2020 14:08 Ответить
Тут 2 фактора. Первое - масочки вообще до одного места в случае с вирусами. Слишком мелкие они, да и заражение происходит и через глаза, уши также. И вообще старперам в такую жалу вообще невозможно носить масочки, им сейчас и так дышать тяжело.
Просто надо было не заниматься поппулизмом, не выдавать по тысяче, отложить поднятие пенсий, а организовать доставку каждому пенсу продуктового набора, организовать регулярные посещения семейным врачем и запретить выходить из дома.

А пенсов критиковать много ума не нужно...
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13.06.2020 15:06 Ответить
А что их критиковать - пенсы это планово-******* возрастная группа в скотопопуляции. Это всегда как данность.
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14.06.2020 12:46 Ответить
Старперы даже в масках спят с молодыми потаскушками!
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13.06.2020 17:50 Ответить
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Разом з ним діагноз нібито підтвердили у радника президента Володимира Зеленського Руслана Демченка.
Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/v-ofisi-prezidenta-spalah-koronavirusu-novini-ukrajini-50093997.html НВ . Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова. За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.
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13.06.2020 15:01 Ответить
Приклади правильного (ефективного) реагування влади у сусідів - Словаччина, Угорщина. У дальньому зарубіжжі - Південна Корея, Тайвань. Не все залежить від влади, населення теж має себе берегти.
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13.06.2020 15:32 Ответить
Второй раз держать людей в страхе у этой зе-дебильной власти уже не получиться, зря сидели на этом зе-дебильном карантине, ничего толком не делая и не готовя медучереждения и медработников. Просто тупо дерибанили бабло. Все происходит так, как и должно происходить при зе-дебилах.
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13.06.2020 15:33 Ответить
нема більше новин...пишуть якісь історії...тролі ганяють теми по ресурсах...
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13.06.2020 19:17 Ответить
Ждёт ли «авторов» коронавирусной истерии свой Нюрнбергский процесс?
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13.06.2020 19:39 Ответить
В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки - Цензор.НЕТ 6072
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13.06.2020 20:11 Ответить
Естественный отбор в действии. (надоел карантин, не будем носить маски, пойдем на шашлыки,церква, базар, кино и прочее)
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14.06.2020 09:00 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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14.06.2020 14:05 Ответить
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