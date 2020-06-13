В Украине новый антирекорд по COVID-19: за сутки подтвердили 753 новых случая

В Украине установлен новый антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

По состоянию на 13 июня, в стране уже 30 506 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от недуга умерли 880 человек, в том числе 10 - за последние сутки.

От COVID-19 вылечились 13 976 человек, из которых 409 - в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев выявлено во Львовской (132), Закарпатской (77) областях, а также в Киеве (72 случая).

В Херсонской области за сутки не подтвердили ни одного случая коронавирусной болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 425 тыс., инфицированных - более 7,65 млн

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1369 случаев;

Волынская область - 1354 случая;

Днепропетровская область - 990 случаев;

Донецкая область - 290 случаев;

Житомирская область - 1032 случая;

Закарпатская область - 1583 случая;

Запорожская область - 521 случай;

Ивано-Франковская область - 1695 случаев;

Кировоградская область - 577 случаев;

г. Киев - 3838 случаев;

Киевская область - 1961 случай;

Львовская область - 2658 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Николаевская область - 320 случаев;

Одесская область - 1081 случай;

Полтавская область - 278 случаев;

Ривненвская область - 2297 случаев;

Сумская область - 208 случаев;

Тернопольская область - 1403 случая;

Харьковская область - 1482 случая;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 544 случая;

Черновицкая область - 3869 случаев;

Черкасская область - 536 случаев;

Черниговская область - 385 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.