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В Киеве за сутки 72 новых случая COVID-19, больше всего - на Оболони, двое человек умерли

В Киеве за минувшие сутки у 72 пациентов подтвердили COVID-19, в том числе среди заразившихся два медика. Двое ранее заболевших умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

"На сегодня в столице уже 3838 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Двое больных умерли. Заболели, в том числе и два медика", - написал Кличко.

Он отметил, что среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

"Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 16. В Днепровском - 9 и в Голосеевском районе - 8 случаев", - подчеркнул мэр.

Кроме того, количество выздоровевших за сутки достигло 32 человек.

Кличко добавил, что в киевские больницы госпитализировали 21 пациента. Остальные - на самоизоляции под контролем медиков.

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В Киеве за сутки 72 новых случая COVID-19, больше всего - на Оболони, двое человек умерли 01

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Топ комментарии
+3
В Оболонском районе 350000 человек живёт. Сплошная элита, особенно на Минском массиве
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13.06.2020 10:00
+1
В Киеве за сутки 72 новых случая COVID-19, больше всего - на Оболони, двое человек умерли - Цензор.НЕТ 3169
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13.06.2020 10:03
+1
Київ потрібно повністю перекрити на місяць. Випускати людей з будинків лише у продуктові магазини і аптеки, заповнивши спеціальну анкету. Тільки так можна зупинити цей вірус.
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13.06.2020 10:10
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Оболонь это где илита живёт?
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13.06.2020 09:56 Ответить
В Оболонском районе 350000 человек живёт. Сплошная элита, особенно на Минском массиве
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13.06.2020 10:00 Ответить
Я ж не Киянин, того и спросил.
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13.06.2020 10:24 Ответить
Да. Оболонская эліта.
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13.06.2020 10:31 Ответить
да, уже ко мне подбирается коронавирус))
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13.06.2020 10:41 Ответить
В Киеве за сутки 72 новых случая COVID-19, больше всего - на Оболони, двое человек умерли - Цензор.НЕТ 3169
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13.06.2020 10:03 Ответить
Київ потрібно повністю перекрити на місяць. Випускати людей з будинків лише у продуктові магазини і аптеки, заповнивши спеціальну анкету. Тільки так можна зупинити цей вірус.
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13.06.2020 10:10 Ответить
ти киянин?
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13.06.2020 10:37 Ответить
Сказано же, площадь под кривой (число заболевших и умерших) останется постоянной, хоть ты кривую растягивай, хоть сжимай.
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13.06.2020 11:12 Ответить
Смертність буде більша якщо пройти епідемію занадто швидко.
Хоча в наших лікарнях скоріш за все особливої різниці не буде.
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13.06.2020 22:09 Ответить
Это голословное заявление, как и все, что мы слышим от нашего МОЗ в последнее время, люди понятия не имеют как делаются предсказания, но очень хорошо используют ситуацию с выгодой для себя. Алчность и невежество - вот краеугольные камни быстрого обогащения.
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13.06.2020 22:23 Ответить
Не трогайте Оболонь, особенно минский массив.. два дня никого - а сегодня 16 - такая зелёная арифметика..
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13.06.2020 10:17 Ответить
Бережёного Бог бережёт . А не бережёного конвой стережёт.Полезное правило для всех случаев жизни./ В прошлом погибших украинцев на 1 млн населения было больше чем таких у соседних стран-войны, Голодомор.В этой эпидемии Украине надо быть осторожнее и предусмотрительнее других стран.
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13.06.2020 10:27 Ответить
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Разом з ним діагноз нібито підтвердили у радника президента Володимира Зеленського Руслана Демченка.
Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/v-ofisi-prezidenta-spalah-koronavirusu-novini-ukrajini-50093997.html НВ . Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова. За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.
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13.06.2020 15:00 Ответить
 
 