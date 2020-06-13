В Киеве за сутки 72 новых случая COVID-19, больше всего - на Оболони, двое человек умерли

В Киеве за минувшие сутки у 72 пациентов подтвердили COVID-19, в том числе среди заразившихся два медика. Двое ранее заболевших умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

"На сегодня в столице уже 3838 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Двое больных умерли. Заболели, в том числе и два медика", - написал Кличко.

Он отметил, что среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

"Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 16. В Днепровском - 9 и в Голосеевском районе - 8 случаев", - подчеркнул мэр.

Кроме того, количество выздоровевших за сутки достигло 32 человек.

Кличко добавил, что в киевские больницы госпитализировали 21 пациента. Остальные - на самоизоляции под контролем медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине новый антирекорд по COVID-19: за сутки подтвердили 753 новых случая