Недоинвестированность украинских электросетей - 17,5 млрд долларов, что приводит к их критической изношенности, - ГП "Укрпромвнешэкспертиза"
Тарифы на электроэнергию для населения и объем средств для операторов системы распределения в Украине в 3-7 раз меньше, чем в Европе. Это приводит к недофинансированию электросетей и их критической изношенности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в исследовании "RAB-регулирование: мировой опыт и украинские реалии" ГП "Укрпромвнешэкспертиза".
Согласно исследованию государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза", в Украине самый низкий тариф на электроэнергию в Европе – 4,1 евроцента за 1 кВ/ч. В соседней Польше этот показатель составляет 13,9 евроцента. При этом доля распределения электроэнергии в общем тарифе составляет всего 17%. В Польше – 36%, а в Германии – 53%.
Это привело к отсутствию надлежащего финансирования энергетической инфраструктуры.
"Общая недоинвестированность электросетей на сегодня составляет 17,5 млрд долларов. Действующая система тарифообразования не позволяет привлекать инвестиции в размере, необходимом для модернизации и обновления электросетей", – заявил заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Сергей Поважнюк.
Следствием этого является критическая изношенность энергетической инфраструктуры - 50% распределительных сетей требуют немедленного капремонта и модернизации, 45% подстанций уже сейчас необходимо ремонтировать или заменять.
В исследовании отмечено, что такая аварийность распределительной системы приводит к тому, что украинцы сидят без света наидольше в Европе – в среднем 700 минут в год (индекс SAIDI). По уровню потерь электроэнергии Украины также лидирует среди европейских стран. Ежегодно мы теряем около 10% всего переданного электросетями тока.
"Если не изменить существующую систему функционирования рынка распределения электроэнергии "Расходы+", изношенность электросетей будет приближаться к 100%. Индекс SAIDI продолжит ухудшаться и в 2030 году превысит 900, что означает общую нестабильность энергосетей и высокую вероятность техногенных аварий", – отмечает Владимир Власюк, директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза".
В исследовании отмечено, что потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине в 5 раз превышает показатель предыдущих 10 лет.
"Учитывая европейский опыт и общую недоинвестированность распределительных сетей объем необходимых инвестиций составляет 1500 долларов в 1 км электросетей, равный 1,24 млрд долларов в год", – заявил заместитель директора "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк.
По мнению экспертов-аналитиков, инвестиции в электросети на этом уровне позволят улучшить показатель SAIDI в 4 раза до 170 мин., что соответствует текущему показателю Польши.
В заключении исследования отмечено, что привлечь такие инвестиции возможно только при переходе на стимулирующее тарифообразования (RAB-тариф) при европейской методологии – начисления ставки возврата инвестиций на уровне WACC (средневзвешенная стоимость капитала) в единую базу активов облэнерго.
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За все время с электросетей тупо выкачивали бабло, а сейчас начинают ныть что нужно поднять цены, чтобы было что инвестировать
продлять на некоторое время можно, но ЕС врядли потерпит под боком кучу новых вероятных чернобылей, так что строить новые надо уже сейчас, иначе есть риск проснуться в средневековье, с туалетными горшками под кроватью, тк насосы канализационных станций давно не работают
И ваще, клятые коммуняки, не могли поставить вечные провода...)
трубипровода
Зарплаты в Украине в 10 раз меньше чем в Европе и Северной Америке...
Хотите поднимать цены на электроэнергию как в Европе, то и зарплаты делайте как в Европе.
УКРАИНА ПРОИЗВОДИТ СВОЮ ЭЛЕКТРИКУ. МЫ ВСЕ РАСПЛАЧИВАЕМСЯ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ ЗА ЭТУ АТОМНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ.
Так что нехер равнятся на ЕС и даже на постсоветские страны.Мы нищие,даже непризнаная молдова выше нас на голову хотя у нее нету ни АЭС ни ТЕС ни ГЕС.
Деградация на лицо.
При этом средний показатель по Польше - 168 кВт/ч, по Венгрии - 227 кВт/ч, по Словакии - 219 кВт/ч, а Румынии - 140 кВт/ч.
https://delo.ua/business/ukraincy-potrebljajut-**************-v-dva-raza-351827/#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%E2%80%94%20140%20%D0%BA%D0%92%D1%82%2F%D1%87.
Многим будет интересно, сколько получают учителя в разных европейских странах. Ниже приведен перечень зарплат педагогов со стажем работы, превышающим 15 лет:
Люксембург - 5,6 тысячи евро;ФРГ - 3,5 тысячи;Ирландия - 3,2;Голландия - 3,1;Дания - 3;Британия - 2,7;Австрия и Испания - 2,5;Португалия - 2,4;Финляндия - 2,3;Швеция - 2,1;Франция - 2;Италия - 1,9.
Средняя месячная зарплата Украина- 9318 гр
какое нафиг сравнение с Европой.
Украинцы потребляют электроэнергии в два раза меньше европейцев
https://delo.ua/business/ukraincy-potrebljajut-**************-v-dva-raza-351827/
тарифа
бедная ,,энера,, с уставным фондом 1000 грн
может обанкротится
один человек вспомнил статью расхода
амортизация /шла на отдельный счёт накапливалась /
и по истечению срока эксплуатации
оборудование /и проблемные теперь лифты /
просто менялись без проблем
а зарплата в 12...И шо??
Электросети в частных руках....вот пусть хозяева и вкладываются....
Возмущает сравнение с европой. Чтобы сравнивать с европой, нужно жить как в европе, а такого уровня жизни не будет еще лет 50-100.
Такие вбросы, это подготовка к очередному увеличению тарифов для бедного населения.
У олигархов миллиардные доходы, пусть они и оплачивают ремонт и обновление сетей, так нет же, по указке эуропы и мвф повесят опять все расходы на бедное население.
Упыри молчат что уголь покупают в двое дороже, за солнечную платят в 5 раз дороже.
Каложуйский на государственном центр-энерго, прибыль оставляет в своих шарагах....
А вы пишите, что у нас самое дешевое электричество и надо цену поднимать!
Поможите этим нищебродам подлатать изношенные сети! Ну очень просим. Скинемся всем миром! Мы же гражданское общество.
При получении ТУ на подключение к сетям, С ЛЮДЕЙ ДЕРУТ ЗА ПРОЕКТ, За прокладку СЕТИ, Стоимость всех материалов . Короче бешенный деньги
И ПОТОМ - следите за шулерами - все это заставляют отдать на баланс облэнерго , мотивируя что надо обслуживать сети
ТО ЕСТЬ ОЛИГАРХИ СТРОЯТСЯ ЗА СЧЁТ ДЕНЕГ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
А ведь вся то энергораспределительная система Украины в частных руках,энергосистема которая им досталась даром и за все эти годы частники невложили ни копейки в модернизацию а только в жалкое поддержание работоспособности еще союзной системы.А теперь нам впаривают о расценках в ЕС.Сперва пускай сравнят из ценами на украинское электричество из окупированими териториями где вся выручка полученая за электричество остается там а народу Украины увеличивают тарифи чтобы перекрыть убытки. Вот вам и недомиллиарды.