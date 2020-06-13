Недоинвестированность украинских электросетей - 17,5 млрд долларов, что приводит к их критической изношенности, - ГП "Укрпромвнешэкспертиза"

Тарифы на электроэнергию для населения и объем средств для операторов системы распределения в Украине в 3-7 раз меньше, чем в Европе. Это приводит к недофинансированию электросетей и их критической изношенности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в исследовании "RAB-регулирование: мировой опыт и украинские реалии" ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Согласно исследованию государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза", в Украине самый низкий тариф на электроэнергию в Европе – 4,1 евроцента за 1 кВ/ч. В соседней Польше этот показатель составляет 13,9 евроцента. При этом доля распределения электроэнергии в общем тарифе составляет всего 17%. В Польше – 36%, а в Германии – 53%.

Это привело к отсутствию надлежащего финансирования энергетической инфраструктуры.

"Общая недоинвестированность электросетей на сегодня составляет 17,5 млрд долларов. Действующая система тарифообразования не позволяет привлекать инвестиции в размере, необходимом для модернизации и обновления электросетей", – заявил заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Сергей Поважнюк.

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Следствием этого является критическая изношенность энергетической инфраструктуры - 50% распределительных сетей требуют немедленного капремонта и модернизации, 45% подстанций уже сейчас необходимо ремонтировать или заменять.

В исследовании отмечено, что такая аварийность распределительной системы приводит к тому, что украинцы сидят без света наидольше в Европе – в среднем 700 минут в год (индекс SAIDI). По уровню потерь электроэнергии Украины также лидирует среди европейских стран. Ежегодно мы теряем около 10% всего переданного электросетями тока.

"Если не изменить существующую систему функционирования рынка распределения электроэнергии "Расходы+", изношенность электросетей будет приближаться к 100%. Индекс SAIDI продолжит ухудшаться и в 2030 году превысит 900, что означает общую нестабильность энергосетей и высокую вероятность техногенных аварий", – отмечает Владимир Власюк, директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

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В исследовании отмечено, что потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине в 5 раз превышает показатель предыдущих 10 лет.

"Учитывая европейский опыт и общую недоинвестированность распределительных сетей объем необходимых инвестиций составляет 1500 долларов в 1 км электросетей, равный 1,24 млрд долларов в год", – заявил заместитель директора "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк.

По мнению экспертов-аналитиков, инвестиции в электросети на этом уровне позволят улучшить показатель SAIDI в 4 раза до 170 мин., что соответствует текущему показателю Польши.

В заключении исследования отмечено, что привлечь такие инвестиции возможно только при переходе на стимулирующее тарифообразования (RAB-тариф) при европейской методологии – начисления ставки возврата инвестиций на уровне WACC (средневзвешенная стоимость капитала) в единую базу активов облэнерго.