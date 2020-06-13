За рекордную взятку в $6 млн задержаны трое человек, хотели закрыть дело ко дню рождения Злочевского: Сытник и Холодницкий провели брифинг. ВИДЕО
По факту рекордной взятки в 6 миллионов долларов, которая предназначалась руководству НАБУ и САП, задержали трех человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава САП Назар Холодницкий и руководитель НАБУ Артем Сытник рассказали в ходе брифинга.
Они сообщили, что взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".
Само дело было зарегистрировано 3 июня 2020 года.
"Почему был такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата и закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украину", - рассказал Сытник.
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По словам главы НАБУ, во время дачи взятки было задержаны три человека.
"Первый задержанный - это работник государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника ГУ ГФС в Киеве, второй имел отношение, сейчас это проверяется, к компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо - тоже работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского", - рассказал Сытник.
Сытник также отметил, что это рекордная взятка в истории Украины.
Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
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Пожалуйста, подождите...
И куда все эти деньги деваются, ответ в гос. бюджет даже не смешно.
А взагалі,коли бачу прізвище Жені Шевченка,зразу зрозуміло:спектакль-фарс.
https://volodymyrboyko.com/2019/04/04/ofitsiinyi-zlyden/?fbclid=IwAR1qOyHujLkPFRBtaxDdzSpZIgJORRZCIzvmPhoydSw7810hMDfw8Yk3eQk Офіційний злидень: справжня біографія «таємного агента НАБУ»
Можна порівняти з побрехеньками,розказаними Бутусову:https://censor.net/resonance/3044836/agent_nabu_evgeniyi_shevchenko_topkorruptsionery_mne_rasskazyvali_vse_potomu_chto_prinimali_za_svoego
Посмотрим чем закончится это громкое задержание.
О том взяли/не взяли легко можно будет судить через годик по главному признаку - сидят с конфискацией фигуранты или не сидят.
Вопрос и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ? Ответ - Янукович и Зеленский.
Измельчали. Насиров 300 лимонов на раз-два отдал.
Я приблизно те ж саме ось тут https://censor.net/comments/locate/3201773/019214e3-d2db-711e-8a19-4c5571899b83 і здогадувався: хабар несли по новій справі...
там вроде громким пуком закончилось
ОЧЕНЬ удивлюсь если тут будет иначе
Плівки Труби, Єрмака, оманськи пригоди, розмова з Трампом, п'ять відпусток за квартал, призначення Богдана,.... Перераховувати можна до безкінечності... Тиша... Десь щось проскакує, але відразу такі новини чимось перекриваються (хоть тим же Порошенком)...
Дивина, та й годі!
а банковские карточки или биткоины...не-не не слышали???
6 лимонов? - Мало дал! Дал бы больше - взяли!
Сейчас пиар, а как всё уляжется за работу примутся мыши)
Відкрий сайт НАБУ і читай, що зробили
892 - Провадження в роботі
221 - Повідомлення про підозру
438 - Обвинувачені
245- Справи, скеровані до суду
38- Вироки стосовно осіб
В усіх фігурантів і навіть не причетних порохоботів будуть проведені обшуки, а далі як вийде - що знайдуть то і вмінять.
А наши твари настолько окуели, что они НЕ скрываются, фоточки делают твари. "лица" и жопы их тут есть. Это КАК? КОГДА МЫ станем государством?
у кого-то в декабре начнутся проблемы...
Суды коррумпированы с низу до верху, Конституционный суд это регулярно демонстрирует.