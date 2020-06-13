За рекордную взятку в $6 млн задержаны трое человек, хотели закрыть дело ко дню рождения Злочевского: Сытник и Холодницкий провели брифинг. ВИДЕО

По факту рекордной взятки в 6 миллионов долларов, которая предназначалась руководству НАБУ и САП, задержали трех человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава САП Назар Холодницкий и руководитель НАБУ Артем Сытник рассказали в ходе брифинга.

Они сообщили, что взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".

Само дело было зарегистрировано 3 июня 2020 года.

"Почему был такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата и закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украину", - рассказал Сытник.

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По словам главы НАБУ, во время дачи взятки было задержаны три человека.

"Первый задержанный - это работник государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника ГУ ГФС в Киеве, второй имел отношение, сейчас это проверяется, к компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо - тоже работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского", - рассказал Сытник.

Сытник также отметил, что это рекордная взятка в истории Украины.

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

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