РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4120 посетителей онлайн
Новости Взяточники
31 323 92
НАБУ (4183) Злочевский (148) Сытник (958) Холодницкий (706) САП (2037)

За рекордную взятку в $6 млн задержаны трое человек, хотели закрыть дело ко дню рождения Злочевского: Сытник и Холодницкий провели брифинг. ВИДЕО

По факту рекордной взятки в 6 миллионов долларов, которая предназначалась руководству НАБУ и САП, задержали трех человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава САП Назар Холодницкий и руководитель НАБУ Артем Сытник рассказали в ходе брифинга.

Они сообщили, что взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".

Само дело было зарегистрировано 3 июня 2020 года.

"Почему был такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата и закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украину", - рассказал Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ. ФОТО

По словам главы НАБУ, во время дачи взятки было задержаны три человека.

"Первый задержанный - это работник государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника ГУ ГФС в Киеве, второй имел отношение, сейчас это проверяется, к компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо - тоже работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского", - рассказал Сытник.

Сытник также отметил, что это рекордная взятка в истории Украины.

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Читайте также статью Юрия Бутусова: Все детали спецоперации о рекордной взятке за закрытие дела Злочевского

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
За рекордную взятку в $6 млн задержаны трое человек, Сытник и Холодницкий провели брифинг - Цензор.НЕТ 6813
показать весь комментарий
13.06.2020 11:47
+36
Экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников.
Вопрос и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ? Ответ - Янукович и Зеленский.
показать весь комментарий
13.06.2020 11:52
+28
А ДБР та ОГПУ наче води в рота набрали... Зате миттєво збуджуються на присутність прізвища "Порошенко" у будь-якій трактовці, навіть посеред ночі!
Плівки Труби, Єрмака, оманськи пригоди, розмова з Трампом, п'ять відпусток за квартал, призначення Богдана,.... Перераховувати можна до безкінечності... Тиша... Десь щось проскакує, але відразу такі новини чимось перекриваються (хоть тим же Порошенком)...
Дивина, та й годі!
показать весь комментарий
13.06.2020 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За рекордную взятку в $6 млн задержаны трое человек, Сытник и Холодницкий провели брифинг - Цензор.НЕТ 6813
показать весь комментарий
13.06.2020 11:47 Ответить
надо вызывать с потустороннего мира брата деню, пусть разрулит.
показать весь комментарий
13.06.2020 11:51 Ответить
Звісно шо при Порошенко такого не було. Бо Єрмака не було при Порошенко. Єрмак з'явився разом з Зеленським.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:06 Ответить
Дежа вю, штабеля денег пафосные речи, запамятовал чем тогда закончилось (посадками)?
И куда все эти деньги деваются, ответ в гос. бюджет даже не смешно.
показать весь комментарий
13.06.2020 11:50 Ответить
6 млн.дол.-це до 70 кг.грошей.З носильником ,видно,привозили.
А взагалі,коли бачу прізвище Жені Шевченка,зразу зрозуміло:спектакль-фарс.
https://volodymyrboyko.com/2019/04/04/ofitsiinyi-zlyden/?fbclid=IwAR1qOyHujLkPFRBtaxDdzSpZIgJORRZCIzvmPhoydSw7810hMDfw8Yk3eQk Офіційний злидень: справжня біографія «таємного агента НАБУ»

Можна порівняти з побрехеньками,розказаними Бутусову:https://censor.net/resonance/3044836/agent_nabu_evgeniyi_shevchenko_topkorruptsionery_mne_rasskazyvali_vse_potomu_chto_prinimali_za_svoego
показать весь комментарий
13.06.2020 13:44 Ответить
Жесть.Исходя из биографии "тайного агента"-он должен был стать явным заключенным еще в далеком 2012 году.НАБУ набирает себе кадры по принципу зекоманды-подбирает все отбросы?
Посмотрим чем закончится это громкое задержание.
показать весь комментарий
13.06.2020 15:09 Ответить
Ермак щас походу чемодан тревожный собирает.. а завтра у Скобеевой песТни про биндеравцав и правосеков..
показать весь комментарий
13.06.2020 11:50 Ответить
ГФС у нас просто на загляденье. Ударники,не покладая рук работающие на достижение "епохи благополуччя".
показать весь комментарий
13.06.2020 11:50 Ответить
Молодци НАБУ!!! Дайте им премию с этих денег да хоть по 500 тыс долл
показать весь комментарий
13.06.2020 11:51 Ответить
20% оформим как находку чемодана на паркинге по 600000 долларов выходит.
показать весь комментарий
13.06.2020 11:53 Ответить
Они себе возьмут, не извольте беспокоиться.
О том взяли/не взяли легко можно будет судить через годик по главному признаку - сидят с конфискацией фигуранты или не сидят.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:09 Ответить
чаще не сидят и без конфискации.
показать весь комментарий
13.06.2020 20:47 Ответить
Экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников.
Вопрос и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ? Ответ - Янукович и Зеленский.
показать весь комментарий
13.06.2020 11:52 Ответить
Такие люди просто так не назначаются, их кто-то приводит, советует, рекомендует... и т.д ...
показать весь комментарий
13.06.2020 12:11 Ответить
Навіть санітарка(тепер мол. медсестра), за працевлаштування на 25% окладу, платить $ 100 вічнозелених.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:59 Ответить
Є інфа, що Центробанк США планує змінити колір банкноти, щоб вона не асоціювалась з ЗЄпрезом
показать весь комментарий
13.06.2020 13:02 Ответить
Такие люди просто так не назначаются,

Измельчали. Насиров 300 лимонов на раз-два отдал.
показать весь комментарий
13.06.2020 19:00 Ответить
"Само дело было зарегистрировано 3 июня 2020 года"
Я приблизно те ж саме ось тут https://censor.net/comments/locate/3201773/019214e3-d2db-711e-8a19-4c5571899b83 і здогадувався: хабар несли по новій справі...
показать весь комментарий
13.06.2020 11:52 Ответить
брильянтовых прокуроров напоминает
там вроде громким пуком закончилось
ОЧЕНЬ удивлюсь если тут будет иначе
показать весь комментарий
13.06.2020 11:54 Ответить
Евгений ты? Брильянтовых тоже ты крепил?
показать весь комментарий
13.06.2020 11:57 Ответить
А ДБР та ОГПУ наче води в рота набрали... Зате миттєво збуджуються на присутність прізвища "Порошенко" у будь-якій трактовці, навіть посеред ночі!
Плівки Труби, Єрмака, оманськи пригоди, розмова з Трампом, п'ять відпусток за квартал, призначення Богдана,.... Перераховувати можна до безкінечності... Тиша... Десь щось проскакує, але відразу такі новини чимось перекриваються (хоть тим же Порошенком)...
Дивина, та й годі!
показать весь комментарий
13.06.2020 11:56 Ответить
Цих збоченців з ОГПУ та ДБР- збуджують тільки Порошенко й Стерненко! На іншу ватну шваль-не стоїть!
показать весь комментарий
13.06.2020 12:06 Ответить
Тому що , це була операція СБУ, ОГП і ДБР проти, в першу чергу, Холодницького. Але вони трохи прокололись, і зараз думають, як розрулити цю ситуацію.
показать весь комментарий
13.06.2020 15:21 Ответить
Клетчатый плед Насирова- в студию!!!
показать весь комментарий
13.06.2020 11:56 Ответить
перли мешками? а что ж не в золотых слитках или не ограненных алмазах ???
а банковские карточки или биткоины...не-не не слышали???
показать весь комментарий
13.06.2020 11:58 Ответить
По старинке работают на чем и спалились.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:02 Ответить
Почему мешками. Стильными чемоданами.
показать весь комментарий
13.06.2020 16:24 Ответить
Шоу маст гоон.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:00 Ответить
отдайте бабло мне, утырки!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.06.2020 12:00 Ответить
Напишите заявку в приёмную президента.
показать весь комментарий
13.06.2020 15:11 Ответить
Показуха, ну допустим эту взятку действительно не взяли чтоб показать какие они честные, но где гарантии что не брали до этого, результатов то работы у них нет.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:02 Ответить
Презумпция невиновности, нет, не сльішал? Если у тебя есть фактьі того, что они в прошлом брали взятки, иди в гбр. А нет, так не ищи черную кошку в темной комнате.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:16 Ответить
брифінгувати будете, коли ці організми отримають реальні терміни покарання..а поки більше схоже на шоу назарчика та артемчика..бо за кілька років треба було нарешті показати хоч якусь видимість роботи..
показать весь комментарий
13.06.2020 12:03 Ответить
Пиар пиар пиар- шо б не критиковали их ведомства за 14 тысяч гривен собранных средств-решили заджекпотить ! Когда эти деньги попадут в госбюджет страны ? Вопрос риторический!
показать весь комментарий
13.06.2020 12:03 Ответить
да по карманам пораспихивают и баста, да ещё чёрту выделят для его подчинённых бесенят.
показать весь комментарий
13.06.2020 16:10 Ответить
дежавю ...десь це вже було ...кагггтавий югггік так гроші на стіл "вивалював" ...правда потім ці гроші "десь" поділися .....
показать весь комментарий
13.06.2020 12:04 Ответить
дать по 1 миллиону доляров премию, 17 орденов за мужество 10 героев Украины
показать весь комментарий
13.06.2020 12:06 Ответить
и дать еще заслуженный артист галактики, почуяли, подгорает, решили слить
показать весь комментарий
13.06.2020 12:11 Ответить
так когда злочевскому сало начнуть обрубывать?
показать весь комментарий
13.06.2020 12:09 Ответить
Хорошо, система сработала как нужно и это удивляет.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:11 Ответить
Я не розуміюсь на взятках, але вагу паперу з якого виробляють гроші знаю. Найбільше здивувало: це так в ********* світі мішками гроші носять?
показать весь комментарий
13.06.2020 12:18 Ответить
Подія дуже резонансна. Не пригадую щоб когось затримали з такою купою готівки при дачі хабара. Тож поки що все виглядає ніби чудово. Побачимо як цю справу продовжать у суді, я так розумію, що це має бути новий антикорупційний суд.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:18 Ответить
https://censor.net/news/3201784/agent_shevchenko_tovarisch_zlochevskiyi_dumal_za_takuyu_summu_kupit_rukovodstvo_nabu_foto

6 лимонов? - Мало дал! Дал бы больше - взяли!
показать весь комментарий
13.06.2020 12:22 Ответить
6 лимонов баксов в НАБУ это так, на карманные расходы!
показать весь комментарий
13.06.2020 12:24 Ответить
Провели брифинг,еле сдерживая слезы.Такие деньги ушли
показать весь комментарий
13.06.2020 12:26 Ответить
Куда ушли? Наоборот, все четко продумано.
Сейчас пиар, а как всё уляжется за работу примутся мыши)
показать весь комментарий
13.06.2020 12:35 Ответить
І знову призвіще Єрмак, а пану президенту хоб би що. А призвіще Єрмак, це всеодно, що призвіще Зеленський. Чи не так?
показать весь комментарий
13.06.2020 12:30 Ответить
Так Зеро недавно совсем хрипанул, что он полностью доверяет рашистскому агенту и мегакоррупционеру Дерьмаку...
показать весь комментарий
13.06.2020 20:35 Ответить
ничего себе взятка...
показать весь комментарий
13.06.2020 12:43 Ответить
Якщо такий хабар, то скільки вкрали. *Ето тєбе не мелочь по карманам тиріть*
показать весь комментарий
13.06.2020 12:44 Ответить
Хотя бы нескольких фигурантов надо павешать публично! А Злочинця Злочевского перед павешанием опетушить хором цыган публично и в торжественной обстановке.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:54 Ответить
" опетушить хором цыган публично" - такие фильмы даже Голливуд не снимал ни разу, про такое и Ломбразо не писал, где взяли вдохновение на столь страшные пытки!!
показать весь комментарий
13.06.2020 21:49 Ответить
У милициянтив у ваших - у них есть хорово-цыганские пресс-камеры и это никакое не вдохновение с фантазией, а реальная и исторически долгая, повсеместная у вас практика. Вот вы попадете в вашу милицию и попробуйте не признаться в том, в чем вас обвиняют. В соответствии с принципами учения Ломбраза, вас авансом классифицируют как законченного латентного преступника.
показать весь комментарий
14.06.2020 12:53 Ответить
Егор, когда говоришь про ВАШИХ, уточни свои фантазии, а то складывается впечатление, что с Добкиным вы в одной лавке таритесь!!
показать весь комментарий
14.06.2020 12:59 Ответить
Я в вашей лавке не тарюсь, тем более в лавках ваших предателей Родины. Я из другой нейтральной страны. Но с интересом наблюдаю как скот совковый имеют раком в России и других постсовках.
показать весь комментарий
14.06.2020 15:26 Ответить
Ви чули,щоб Холодницький чи Ситник за роки перебування в своїх кріслах посадили хоч одного топ чиновника за корупцію???????????? Їм хабар і любу справу розвалили і закрили.Який сенс далі тримати їх на посадах????????????
показать весь комментарий
13.06.2020 13:13 Ответить
Сорос сказав - назарку і тьомку не чипати
показать весь комментарий
13.06.2020 13:27 Ответить
Ох ты ж ватный длбб,ты такой ватный и такой длбб ,Сорос значит виноват ,все как хрюкают в кремле,вот ты тварь махровая...
показать весь комментарий
13.06.2020 20:38 Ответить
А ваня сулима,впостійному шпагаті, жде коли бахіня вспливе з "перископеої глибини" Ваня,чесно, яке ти стрьомне чучело і галімий сєпар.По хорошому, тебе клоуна потрвбно давно пустить на перегній.
показать весь комментарий
14.06.2020 10:36 Ответить
Ти що на Беню з Нелохом працюєш? Хочеш повернути Бені 5 млрд. дол.?
Відкрий сайт НАБУ і читай, що зробили
892 - Провадження в роботі
221 - Повідомлення про підозру
438 - Обвинувачені
245- Справи, скеровані до суду
38- Вироки стосовно осіб
показать весь комментарий
14.06.2020 12:29 Ответить
пятница ,среда,понедельник Коля хороший пацан ,в остальные плохой , предъява в пятницу ,Назарка и Тёмка что совсем глупые ?
показать весь комментарий
13.06.2020 13:16 Ответить
"Хороший парєнь Коля(Злочевський)" не був дріб'яцковим, як ці хабарники. Він скруглив суму і дав Пєцє 10 млн. дол. Що було зафіксовано на аудіо, простежено рух грошей, мотивацію, навіть свідків купа, які готові свідчити. Але Венедиктовій чому важливий якийсь музей, а не фактично доведений хабар Порошенка в 10 лімонів зелені
показать весь комментарий
13.06.2020 13:25 Ответить
Не надо ковыряться в носу. ПАльчик можешь сломать.
показать весь комментарий
13.06.2020 14:27 Ответить
Интересно, а о какой сумме мозговал Петро, когда предлагал Зеленскому "объединить силы"
показать весь комментарий
13.06.2020 14:12 Ответить
На що розрахована провокація з хабарем.......і які будуть наслідки......
В усіх фігурантів і навіть не причетних порохоботів будуть проведені обшуки, а далі як вийде - що знайдуть то і вмінять.
показать весь комментарий
13.06.2020 14:18 Ответить
Судя по всему все работники ГФС доверенные лица "бизнесменов в законе".
показать весь комментарий
13.06.2020 14:25 Ответить
"Коля хороший парень"
показать весь комментарий
13.06.2020 15:08 Ответить
Так багато версій: хто з ким і проти кого. Щось мені підказує, що ігроки готові свої фігури віддавати, щоб під зонтиком Burisma фанатично виконувати завдання по дескридитації Байдена і головне Порошенко
показать весь комментарий
13.06.2020 17:06 Ответить
А Все вместе Вы ВСРАЛИСЬ. КАК бы я ненавидел куйла, НО ОН своих изменников-ублюдков КАРАЕТ ЗА пределами страны.
А наши твари настолько окуели, что они НЕ скрываются, фоточки делают твари. "лица" и жопы их тут есть. Это КАК? КОГДА МЫ станем государством?
показать весь комментарий
13.06.2020 18:23 Ответить
Скорее не лимонов, а литров с лимоном огорячительных напитков..А лимоны брало его чучело колхозное выставляя свою дырку большим начальникам начиная с общаги
показать весь комментарий
13.06.2020 21:36 Ответить
О цыфири гуляют и 3,14дорасов, можно подумать сколько падлюка оставил ( нала ) СЕБЕ
показать весь комментарий
13.06.2020 21:45 Ответить
Всё правильно, мы помним, как потужный-пятый говорил "Коля - хороший парень."
показать весь комментарий
13.06.2020 21:49 Ответить
Тільки б Зе дебіли не втягували Україну в американські розборки, це тупо і на руку Кацапії
показать весь комментарий
13.06.2020 21:52 Ответить
"дорогой Леонид Ильич" ...ну ніяух не міняється ...
показать весь комментарий
13.06.2020 22:42 Ответить
учитывая упоминание одиозной "Бурисмы"-дешевая постановка...снова в "пику" Байдену...
у кого-то в декабре начнутся проблемы...
показать весь комментарий
14.06.2020 00:50 Ответить
Да какая разница, все равно никакой борьбы с коррупцией не будет, суды 100 % коррупционные. Порошенко вместо того чтобы реформировать суды, лишь еще больше укрепил в них коррупцию. А судьи сидят в своих креслах пожизненно, так что про борьбу с коррупцией лет на 25- 30 можно забить.
Суды коррумпированы с низу до верху, Конституционный суд это регулярно демонстрирует.
показать весь комментарий
14.06.2020 02:32 Ответить
Это точно вина Порошенко? Есть мнение, что эту систему создали Медведчук, Портнов и Со.
показать весь комментарий
14.06.2020 13:40 Ответить
разбойник!)
показать весь комментарий
14.06.2020 09:52 Ответить
Не спешите хлопать в ладоши, господа. Сейчас нарисуется прокурорша и скажет что всё это провокация и незаконно, а Холодницкого и Сытника за эту провокацию уволят. Мы не в Америке, господа. Тут всё работает по-другому.
показать весь комментарий
14.06.2020 13:36 Ответить
 
 