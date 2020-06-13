Дело о рекордной взятке в $6 млн: заместителю налоговой Киева Ильяшенко объявили о подозрении

Чиновнику Государственной налоговой службы в городе Киеве Николаю Ильяшенко объявили подозрение в даче взятки должностным лицам. Он пытался подкупить руководство НАБУ и САП шестью миллионами долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Сытник отметил, что условием при передаче средств было получение процессуального решения о закрытии уголовного производства, в котором фигурировал Злочевский. То есть чиновники, которые предлагали взятку, хотели убедиться, что дело закрыто и данные об этом внесены в Реестр досудебных расследований.

"Первому заместителю начальника ДПС, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 УКУ. То есть это предложение взятки. Санкция этой статьи предусматривает ответственность от 5 до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации", - сообщил Сытник.

Относительно двух других причастных, то в настоящее время им подготовлены проекты подозрений.

Часть задержанных являются специальными субъектами. То есть адвокатами, поэтому подписантам сообщение о подозрении является непосредственно руководитель САП", - добавил Сытник.

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Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

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