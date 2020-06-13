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НАБУ (4183) Злочевский (148) Сытник (958) Холодницкий (706) САП (2037) Ильяшенко (10)

Дело о рекордной взятке в $6 млн: заместителю налоговой Киева Ильяшенко объявили о подозрении

Дело о рекордной взятке в $6 млн: заместителю налоговой Киева Ильяшенко объявили о подозрении

Чиновнику Государственной налоговой службы в городе Киеве Николаю Ильяшенко объявили подозрение в даче взятки должностным лицам. Он пытался подкупить руководство НАБУ и САП шестью миллионами долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Сытник отметил, что условием при передаче средств было получение процессуального решения о закрытии уголовного производства, в котором фигурировал Злочевский. То есть чиновники, которые предлагали взятку, хотели убедиться, что дело закрыто и данные об этом внесены в Реестр досудебных расследований.

"Первому заместителю начальника ДПС, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 УКУ. То есть это предложение взятки. Санкция этой статьи предусматривает ответственность от 5 до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации", - сообщил Сытник.

Относительно двух других причастных, то в настоящее время им подготовлены проекты подозрений.

Часть задержанных являются специальными субъектами. То есть адвокатами, поэтому подписантам сообщение о подозрении является непосредственно руководитель САП", - добавил Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ. ФОТО

Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Читайте также статью Юрия Бутусова: Все детали спецоперации о рекордной взятке за закрытие дела Злочевского

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Топ комментарии
+10
Экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников.
Вопрос: и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ?
Ответ - Янукович и Зеленский.
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13.06.2020 12:10
+7
признает вину, даст показания на Злочинского, пойдет на сделку со следствием, получит пять лет условно..
уйдет на пенсию и будет проедать десятки миллионов баксов, заработанных при Яныке (Ильяшенко был в схеме с Курченко, поэтому денег он накосил немеряно)..
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13.06.2020 12:13
+7
Кого посадил за 5 лет Сытник и Холодницкий, назначенные еще во времена Порошенка?
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13.06.2020 12:16
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Экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников.
Вопрос: и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ?
Ответ - Янукович и Зеленский.
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13.06.2020 12:10 Ответить
Кого посадил за 5 лет Сытник и Холодницкий, назначенные еще во времена Порошенка?
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13.06.2020 12:16 Ответить
Садит суд. Кого посадил суд якобы реформированный при Пете? А там хоть при Папе Римском. Это каста подонков и мразей сродни мафии. И деньги от властьимущих грести лопатой всегда были мастера.
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13.06.2020 12:23 Ответить
А ты в курсе, сколько закрыли дел по истечению срока давности? Когда ловят взяточников на горячем, а потом по 3 года это расследовать - вызывает, мягко говоря, возмущение!
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13.06.2020 12:38 Ответить
Не в курсе. А ты?
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13.06.2020 12:48 Ответить
А мы в курсе...
https://interfax.com.ua/news/general/643671.html Суд закрыл уголовные дела против Вилкула и Колесникова по истечению срока давности
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13.06.2020 13:45 Ответить
справи були передані в суд - тобто сдідство вже було закінчене - тому всі претензії до: "Оба решения вынес один и тот же судья Октябрьского суда Днепра Сергей Мельниченко"
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13.06.2020 13:53 Ответить
Такой у нас "суд". Что и требовалось доказать.
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13.06.2020 14:03 Ответить
Суд не садит после "покупки дела" у следствия.
То что суды подонки и мафия не делает следствие святыми.
На схеме продажи дела зарабатывают все причастные.
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13.06.2020 12:54 Ответить
каждое твоё слово - брехня.
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13.06.2020 21:52 Ответить
признает вину, даст показания на Злочинского, пойдет на сделку со следствием, получит пять лет условно..
уйдет на пенсию и будет проедать десятки миллионов баксов, заработанных при Яныке (Ильяшенко был в схеме с Курченко, поэтому денег он накосил немеряно)..
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13.06.2020 12:13 Ответить
Швидше за все врубає режим ідіота, закутається в клітчастий коц(одіяло) , підмаже суддів, а через рік уже буде поновлятись на посаді с компенсацією зарплати.
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13.06.2020 14:31 Ответить
А Ильяшенко видно прослушивал лично брать Ермак ? 😀😀😀
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13.06.2020 12:14 Ответить
В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной .....
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67a-7062-907f-aa86f07a9112
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13.06.2020 12:15 Ответить
СпэйсХ ведет прямую трансляцию запуска спутников , осталось 9 минут , Я смотрю
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67b-7231-940e-9f4674f40fc7
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13.06.2020 12:16 Ответить
Ну так что ты хочешь от государства? Чтоб оно тебе платило налоги?
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13.06.2020 12:25 Ответить
я искренне желаю ему скорейшего армагеддона
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13.06.2020 12:29 Ответить
Армагеддон - дело нехитрое. Конструктивной повестки нет.
В США, вон, самые прогрессивные силы - это негры, педики и татуированная соплячня с рюкзачками. А у нас кто повыползает? Даже страшно себе представить.
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13.06.2020 12:43 Ответить
все кто мог, у нас уже выползли. и это радует. так их будет легче собрать
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13.06.2020 12:46 Ответить
Какой "конструктивный" гражданин. Неудивительно,что с таким народонаселением в стране порядка нет.
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13.06.2020 12:46 Ответить
75 лет назад евроинтеграторы уже пытались железной рукой навести у нас порядок. не нравилось им шо народ плюёт семечки себе под ноги. в результате - отстраивали нашу страну за пайку и подсрачник. и все остальные желающие хлебнут многа горя
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13.06.2020 12:52 Ответить
К чему здесь эти аналогии? И что было в 1945м? Это сталин евроинтегратор,что ли?
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13.06.2020 13:03 Ответить
не....я про менталитет. вот ты обозвал себя заграничным именем и сам поменялся что-ли?
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13.06.2020 13:09 Ответить
Поменялся на кого и из кого? Какой ник себе не придумай-ты или быдло или нет. Если тебя ещё и евроинтеграторы должны учить культуре,то это твои проблемы.
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13.06.2020 13:30 Ответить
about 3 min to start
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13.06.2020 12:19 Ответить
невже сало обстругают на злочевском? а холодницкомк и сытнику по памятнику при жизни поставят по 100метров высоты
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13.06.2020 12:20 Ответить
Где-то в сторонке тихо рыдает Свинарчук,который не задекларировал,сданную женой квартиру
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13.06.2020 12:32 Ответить
Батут работает !!! первая ступень села , спутники на Орбите
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67e-70e8-9614-da0f9fb0a817
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13.06.2020 12:33 Ответить
$6 млн - это 60-70 кг. Интересно, как всё технически происходило? Открыли багажник и сказали: "Забирай"? Или 2-3 здоровых лба тащили сумяры куда надо? 4 руки по 16-17 кг в каждой - довольно тяжело.
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13.06.2020 13:03 Ответить
На фото зображено 1 млн дол. (10 пакунків по 10 100-дол пачок). Згідно https://dengi.ua/1787251-blog1012861html цілком ймовірно, що зображене важить 8кг.
звідсиля 6раз по 8кг це 48кг. (приблизно як мішок сухого цукру). Хоча я десь читав, що 1млн дол це 11,5кг.- тоді 69кіло. (70кг. мішків вже нема років 30- грузчики стали слабші, але такого майна, як на фото, понесуть...)
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14.06.2020 10:08 Ответить
Господи, да за кого всех нас имеют?! И жук и жаба знают кто такой шевченко! Злочевский - идиот? Полный бред.
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13.06.2020 13:07 Ответить
І ось така податкова буде контролювати касові апарати ФОПів, а також ваші покупки , сплачені карткою. І ось таким чиновникам ми платимо зарплату з наших податків!
Розігнати всіх до чортової матері!
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13.06.2020 17:20 Ответить
"Коля - хороший парень".
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13.06.2020 22:00 Ответить
 
 