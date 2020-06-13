Дело о рекордной взятке в $6 млн: заместителю налоговой Киева Ильяшенко объявили о подозрении
Чиновнику Государственной налоговой службы в городе Киеве Николаю Ильяшенко объявили подозрение в даче взятки должностным лицам. Он пытался подкупить руководство НАБУ и САП шестью миллионами долларов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Сытник отметил, что условием при передаче средств было получение процессуального решения о закрытии уголовного производства, в котором фигурировал Злочевский. То есть чиновники, которые предлагали взятку, хотели убедиться, что дело закрыто и данные об этом внесены в Реестр досудебных расследований.
"Первому заместителю начальника ДПС, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 УКУ. То есть это предложение взятки. Санкция этой статьи предусматривает ответственность от 5 до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации", - сообщил Сытник.
Относительно двух других причастных, то в настоящее время им подготовлены проекты подозрений.
Часть задержанных являются специальными субъектами. То есть адвокатами, поэтому подписантам сообщение о подозрении является непосредственно руководитель САП", - добавил Сытник.
Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
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Вопрос: и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ?
Ответ - Янукович и Зеленский.
https://interfax.com.ua/news/general/643671.html Суд закрыл уголовные дела против Вилкула и Колесникова по истечению срока давности
То что суды подонки и мафия не делает следствие святыми.
На схеме продажи дела зарабатывают все причастные.
уйдет на пенсию и будет проедать десятки миллионов баксов, заработанных при Яныке (Ильяшенко был в схеме с Курченко, поэтому денег он накосил немеряно)..
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67a-7062-907f-aa86f07a9112
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67b-7231-940e-9f4674f40fc7
В США, вон, самые прогрессивные силы - это негры, педики и татуированная соплячня с рюкзачками. А у нас кто повыползает? Даже страшно себе представить.
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67e-70e8-9614-da0f9fb0a817
звідсиля 6раз по 8кг це 48кг. (приблизно як мішок сухого цукру). Хоча я десь читав, що 1млн дол це 11,5кг.- тоді 69кіло. (70кг. мішків вже нема років 30- грузчики стали слабші, але такого майна, як на фото, понесуть...)
Розігнати всіх до чортової матері!