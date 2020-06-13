Компания Burisma отрицает причастность к рекордной взятке в $6 млн Холодницкому
Компания Burisma Group отрицает какую-либо причастность к неправомерным действиям, о которых сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте компании.
"Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", - заявили в компании.
Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.
Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.
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Ильяшенко во много раз больше, чем могут раскопать СМИ. Много лет Ильяшенко является одним из руководителей Государственной налоговой службы. Он стал весьма не бедным человеком еще при Януковиче, усилил влияние при Порошенко, и стал абсолютно незаменимым и супервлиятельным при Зеленском. Ильяшенко не раз бывал в Офисе Президента, он находится в давних хороших отношениях со многими влиятельными людьми в новой власти, ну, например, с главой ОП Андреем Ермаком.
Зеленский заменил почти все высшее руководство Государственной налоговой службы, всех, кроме Ильяшенко. И это несмотря на то, что журналистами были озвучены факты о непомерно большом, как для чиновника, состоянии Ильяшенко. Такая поддержка "слуг народа", видимо, заставила Ильяшенко уверовать, что сейчас-то уж возможно все, и он развернется на полную катушку
Это может быть чисто операцией-провокацией Ермака по устранению Холодницкого из САП. Если бы Холодницкий взял взятку, его бы громко повязали.
Второй фронт в помощь Венедиктовой, которой он мешает.
А после выборов не важно - был огонь или нет и даже хуже, например, зелекторат уверен, что Порошенко необходимо посадить, но теперь не знает - за что...
Но Холодницкий эту партию выиграл.
Заявления против него, не взявшего такую взятку, теперь будут работать против его противников.
Украина ДОЛЖНА СТРОИТЬ hyperloop.Технологий от юмз,фэд, сич, луч, хгапп, антновым с ан225 достаточно с запасом. Кое что взять у маска по части цифровых.
Дороги сами на себя не заработают, это пассивный актив. А вот разработки hyperloop могут принести продажи и деньги на дороги. Так что если вкладывать свое внимание в отрицательный пассив типа дорог выхлопа не будет. А вот продажи в мире от гиперлуп может закрыть долги 85млрд $. И заработать на дороги и прочее.
Так что гиперлуп в большем приоритете чем дороги, хотя дороги тоже нужны. Дороги, дорожное покрытие нового поколения должен разработать юмз, чтобы они держали фуры в 200-300тонн(50 тонн на ось в 2 колеса) и не вымывались водой и дождями десятки лет.Потому что вода основная причина разбивания, потому что она под высоким давлением от скоростей колес машин вымивает на асфальте камешки, и потом этот процесс ускоряется в разы до создания ямы. А где хороший ровный уклон, там вода не задерживается и дорога НИКОГДА НЕ УБИВАЕТСЯ. Если выбъет один опорный камушек на асфальте, то все - начался процесс создания ямы. Чем больше воды возле этого камушка, тем больше сыла, которая давит на его выбивание.
И если какой-то през прекращает работы лишь потому что это строил прошлый и заслуги как за прошлым, то это он виновен, что не сделал это своей заслугой. ТО ОН ***** ВИНОВЕН В УНИЧТОЖЕНИИ ДОЛГОСТРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ изза своего сраного эго. ЭГО ПРЕЗА УНИЧТОЖАЕТ СТРАНУ И ЕЕ РАЗВИТИЕ. Потому каждый новый ***** поначинает новых проектов и не закончит и старые долгострочные зарубит. ТО ЭТО ВРАГ УКРАИНЫ.
Кому-то хочется погреть руки снова.
До этого неЛох катался в котрежах по 40-50 авто...
Не пойман - не вор. Американский бизнес, платит налоги, пусть работает дальше.
Трамп еле от импичмента отбился...теперь Байдена макануть надо - ну чтоб никому не обидно было...
Украинские коррупционеры решают кому стать президентом США? - вроде абсурд...и ложечки нашлись, а осадочек остался ))))
я стебался над
своимпреЗЕдентом-бедоносцем-себялюбцем... и не более того
(позволю себе посоветовать Вам еще раз прочитать мой коммент, написанный с сарказмом )
В Украине остались одни журнашлюхи?
Компанию конфисковать, проворовавшееся руководство павешать нахй!
И кто-то еще удивляется, что столь же чОткими пацанами были решено Порошенко арестовать и судить, потому как он хотел поставить чОтких пацанов в рамки закона?
Да чОткие пацаны за такие действия Порошенко не только арестуют его, а и убьют прямо в день ареста. За то, что Петр Алексеевич замахнулся на феодальную систему самой бедной страны Европы, в которой чОткими пацанами все продается и покупается, на все такса есть.
В париже они просмотрят видосы, многократно заучат новые спецоперации против украины.
Тексты, что зе говорить и что делать. Передадут слово в слово.
Буризма - святоши.