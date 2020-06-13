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НАБУ (4183) взятка (6043) САП (2037) Burisma (36)

Компания Burisma отрицает причастность к рекордной взятке в $6 млн Холодницкому

Компания Burisma отрицает причастность к рекордной взятке в $6 млн Холодницкому

Компания Burisma Group отрицает какую-либо причастность к неправомерным действиям, о которых сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", - заявили в компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ. ФОТО

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.

Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

Читайте также статью Юрия Бутусова: Все детали спецоперации о рекордной взятке за закрытие дела Злочевского

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Топ комментарии
+18
Компания Burisma отрицает причастность к рекордной взятке в $6 млн Холодницкому - Цензор.НЕТ 4968
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13.06.2020 12:27
+11
Согласно заявлению Сытника и Холодницкого, никакого отношения к делу " Вurisma Group" оглашенный факт взятки не имеет. Взятка в $ 6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".. Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. А кто у нас сейчас Генпрокурор? Ой, зря Венедиктова бочку катила на Холодницкого на днях. Ой, зря! Ответка прилетела.
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13.06.2020 12:38
+8
Может и не причастна.
Это может быть чисто операцией-провокацией Ермака по устранению Холодницкого из САП. Если бы Холодницкий взял взятку, его бы громко повязали.

Второй фронт в помощь Венедиктовой, которой он мешает.
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13.06.2020 12:27
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Правила форума Совет форумчан
Ой какие неловкие инсинуации против добропорядочной фирмы, надеюсь 6 лямов хватит что бы от них отбиться в суде.
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13.06.2020 12:25 Ответить
да здравствуют печерський, шевченківський, баришівський суди- самі справєдлівиє суди в мірє....
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13.06.2020 12:28 Ответить
Багато назв написав 6 лямів на всіх не вистачить.
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13.06.2020 12:37 Ответить
где-то напрягся старый кандидат от республиканцев. и каждый мировой лидер зарёкся от сотруничества с теми, кто если не доест то понадкусывает
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13.06.2020 12:34 Ответить
Байдену абсолютно нечего опасаться махинаций зеленского-ермака-злочевского)) Более того, он им с удовольствием припомнит через полгода все их наезды)

Ильяшенко во много раз больше, чем могут раскопать СМИ. Много лет Ильяшенко является одним из руководителей Государственной налоговой службы. Он стал весьма не бедным человеком еще при Януковиче, усилил влияние при Порошенко, и стал абсолютно незаменимым и супервлиятельным при Зеленском. Ильяшенко не раз бывал в Офисе Президента, он находится в давних хороших отношениях со многими влиятельными людьми в новой власти, ну, например, с главой ОП Андреем Ермаком.

Зеленский заменил почти все высшее руководство Государственной налоговой службы, всех, кроме Ильяшенко. И это несмотря на то, что журналистами были озвучены факты о непомерно большом, как для чиновника, состоянии Ильяшенко. Такая поддержка "слуг народа", видимо, заставила Ильяшенко уверовать, что сейчас-то уж возможно все, и он развернется на полную катушку
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13.06.2020 12:50 Ответить
А до чого тут Байден, від республіканців Трамп.
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13.06.2020 13:09 Ответить
Согласно заявлению Сытника и Холодницкого, никакого отношения к делу " Вurisma Group" оглашенный факт взятки не имеет. Взятка в $ 6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".. Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. А кто у нас сейчас Генпрокурор? Ой, зря Венедиктова бочку катила на Холодницкого на днях. Ой, зря! Ответка прилетела.
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13.06.2020 12:38 Ответить
Так вот оно че Михалыч! На невинную фирму тень бросили.
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13.06.2020 12:44 Ответить
Кому-то в зеленой власти все-таки очень хочется вляпаться в историю по полной, по самое нихочу.
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13.06.2020 12:48 Ответить
У нас, блин, казламордых из-за поребрика в каждой второй фирме, как г**на а они с Портновым выискивают "пиндосов".
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13.06.2020 12:54 Ответить
А **** мы можем сделать? Давайте перестанем стрелять.
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13.06.2020 12:56 Ответить
Может и не причастна.
Это может быть чисто операцией-провокацией Ермака по устранению Холодницкого из САП. Если бы Холодницкий взял взятку, его бы громко повязали.

Второй фронт в помощь Венедиктовой, которой он мешает.
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13.06.2020 12:27 Ответить
А может - очередная спецоперация против Байдена, ведь важно, чтобы дым был...
А после выборов не важно - был огонь или нет и даже хуже, например, зелекторат уверен, что Порошенко необходимо посадить, но теперь не знает - за что...
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13.06.2020 12:53 Ответить
Вполне возможно, что хотели однм ударом сбить двоих.
Но Холодницкий эту партию выиграл.
Заявления против него, не взявшего такую взятку, теперь будут работать против его противников.
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13.06.2020 12:57 Ответить
Важнее - резонансный отпор, что это - очередная операция паРаши против Байдена...
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13.06.2020 13:03 Ответить
ЭГО ПРЕЗИДЕНТОВ(ЗЕБОТА И ПР.) УНИЧТОЖАЕТ СТРАНУ. Каждый начинает новые проекты, не закончив старые и так вечно.
Украина ДОЛЖНА СТРОИТЬ hyperloop.Технологий от юмз,фэд, сич, луч, хгапп, антновым с ан225 достаточно с запасом. Кое что взять у маска по части цифровых.
Дороги сами на себя не заработают, это пассивный актив. А вот разработки hyperloop могут принести продажи и деньги на дороги. Так что если вкладывать свое внимание в отрицательный пассив типа дорог выхлопа не будет. А вот продажи в мире от гиперлуп может закрыть долги 85млрд $. И заработать на дороги и прочее.
Так что гиперлуп в большем приоритете чем дороги, хотя дороги тоже нужны. Дороги, дорожное покрытие нового поколения должен разработать юмз, чтобы они держали фуры в 200-300тонн(50 тонн на ось в 2 колеса) и не вымывались водой и дождями десятки лет.Потому что вода основная причина разбивания, потому что она под высоким давлением от скоростей колес машин вымивает на асфальте камешки, и потом этот процесс ускоряется в разы до создания ямы. А где хороший ровный уклон, там вода не задерживается и дорога НИКОГДА НЕ УБИВАЕТСЯ. Если выбъет один опорный камушек на асфальте, то все - начался процесс создания ямы. Чем больше воды возле этого камушка, тем больше сыла, которая давит на его выбивание.
И если какой-то през прекращает работы лишь потому что это строил прошлый и заслуги как за прошлым, то это он виновен, что не сделал это своей заслугой. ТО ОН ***** ВИНОВЕН В УНИЧТОЖЕНИИ ДОЛГОСТРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ изза своего сраного эго. ЭГО ПРЕЗА УНИЧТОЖАЕТ СТРАНУ И ЕЕ РАЗВИТИЕ. Потому каждый новый ***** поначинает новых проектов и не закончит и старые долгострочные зарубит. ТО ЭТО ВРАГ УКРАИНЫ.
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13.06.2020 16:45 Ответить
Компания Burisma отрицает причастность к рекордной взятке в $6 млн Холодницкому - Цензор.НЕТ 4968
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13.06.2020 12:27 Ответить
Ржу ))) какая наглая морда , делающая честный непонимающий вид :"хто Я?! та нивжисть!!"
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13.06.2020 12:52 Ответить
По данным Лещенко, https://censor.net/news/3201773/vzyatku_v_6_mln_holodnitskomu_i_sytniku_pytalsya_dat_zlochevskiyi_leschenko, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).Источник: https://censor.net/n3201816- після згадки про "це" створіння довіра до даної інформаціїї сильно похитнулась
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13.06.2020 12:30 Ответить
ниправда пара хатый злочевский аки слеза ребенка
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13.06.2020 12:35 Ответить
Зачем же так грубо и тупо "подвязывать" "Burisma" к взятке, с которой она вообще не связана?
Кому-то хочется погреть руки снова.
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13.06.2020 12:38 Ответить
Кому-то в зеленой власти все-таки хочется вляпаться в историю по полной, по самое нихочу.
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13.06.2020 12:46 Ответить
в истории клоун так и останется клоуном
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13.06.2020 12:52 Ответить
А украинцы - кем? После Майдана 2013-2014 гг казалось, что нация созрела для изменений...
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13.06.2020 12:56 Ответить
Эти идиоты никогда не созреют.
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13.06.2020 13:00 Ответить
А почитать первоисточники? Согласно заявлению Сытника и Холодницкого, никакого отношения к делу " Вurisma Group" оглашенный факт взятки не имеет. Взятка в $ 6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".. Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. А кто у нас сейчас Генпрокурор?
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13.06.2020 12:43 Ответить
Кортеж Зеленского вырос до 14 авто.
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13.06.2020 12:45 Ответить
велосипедов
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13.06.2020 12:51 Ответить
Компанія Burisma заперечує причетність до рекордного хабаря в $6 млн Холодницькому - Цензор.НЕТ 9610
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13.06.2020 12:59 Ответить
и это супер лайт вариант.. Кризис всё-таки...
До этого неЛох катался в котрежах по 40-50 авто...
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13.06.2020 12:55 Ответить
та й ще сцятися почав увісні (((
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13.06.2020 12:59 Ответить
Вскорее и БТР-ы могут добавить в кортеж.
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14.06.2020 09:19 Ответить
Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", - заявили в компании.

Не пойман - не вор. Американский бизнес, платит налоги, пусть работает дальше.
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13.06.2020 12:47 Ответить
а шо тут полагать, а то пишут , взятки какие то , взять и всех посадить , голова пухнет
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13.06.2020 12:50 Ответить
А давайте сразу вас посадим?
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13.06.2020 21:29 Ответить
Ну это понятно, было бы удивительно если бы они сами признались.
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13.06.2020 12:53 Ответить
Компания пусть и дальше платит налоги и зарплату, а Злочевский, как физ лицо, пусть ответит за такие подарки ко дню рождения.
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13.06.2020 12:55 Ответить
а там...где-то... американская президентская гонка выходит на финишную прямую...
Трамп еле от импичмента отбился...теперь Байдена макануть надо - ну чтоб никому не обидно было...
Украинские коррупционеры решают кому стать президентом США? - вроде абсурд...и ложечки нашлись, а осадочек остался ))))
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13.06.2020 12:56 Ответить
Васек , Трамп легко отбился и от импичмента и от расследований спец комиссий получив еще большую поддержку у америкацев чего не ожидали скоты демократы . Им даже пандемия вируса не помогла сбить рейтинг Трампа , в мае в Америке было создано 2 миллиона рабочих мест . Тогда демократы пошли на крайность и развязали погромы и грабежи на улицах американских городов основываясь на якобы убийстве черного Флойда . А ты продолжай маструбировать на Байдена .
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13.06.2020 20:33 Ответить
я дико извиняюсь...где Вы прочитали мое предвзятое отношение к Вашему кандидату в президенты (хоть к какому-нибудь одному из двух фаворитов гонки) ????
я стебался над своим преЗЕдентом-бедоносцем-себялюбцем... и не более того
(позволю себе посоветовать Вам еще раз прочитать мой коммент, написанный с сарказмом )
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13.06.2020 21:00 Ответить
Теперь скандал из взяткой закончен,сказали что непричастны значит непричастны.
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13.06.2020 12:57 Ответить
Как-то всё слишком просто и ,главное,в нужный момент для некоторых. Предполагаю суд постановит залог(всё окупиться) и долноиграющая пластинка в наших судах. Всему есть своя цена. Незабывайте,в этой стране как в стране "кривых зеркал".
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13.06.2020 12:58 Ответить
ЗЄшобла знову Бурісму хочуть підставити в угоду Трапушці і Х..лу. Представникам Бурісми треба бути тупими ЗЄвалянками щоб саме зараз перед виборами намагатися нести комусь хабарі, навіть якщо б вони колись хотіли це зробити.
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13.06.2020 12:59 Ответить
Хоть один журналист написал, что эта взятка могла быть спецоперацией паРаши? Замазать Бурисму без доказательств можно, а вот дать версию причастности паРаши, так необходимо быть ... объективными....
В Украине остались одни журнашлюхи?
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13.06.2020 13:01 Ответить
у тебя паранойя или ты веришь во всесильность росии ? Бурисма коррумпированная организация где американская элита отмывала деньги с помощью украинских олиграхов . копнули эту помойку даже неглубоко и там оказались следы байденов , пелоси и прочего дермо-эстаблишмента американской политики . или ты ,лукшенковских, холуй думаешь что погромы и грабежи на улицах американских городов из-за наркомана Флойда произошли ? разволновались демократишки что наружу выплывает их корумпированное нутро прямо перед выборами .
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13.06.2020 20:38 Ответить
Бурісма ціми справами не буде займатися. Це провокація.
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13.06.2020 13:04 Ответить
Точно.https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 Оно им не надо-кто старое помянет.
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13.06.2020 13:20 Ответить
Брусима - это пойманные за руку воры и нехй отмазываться!
Компанию конфисковать, проворовавшееся руководство павешать нахй!
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13.06.2020 13:06 Ответить
вы, случайно, не в Басманном суде работаете?
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13.06.2020 13:14 Ответить
Миші винні-150 тис.тон зерна зїли,за зелень взялися.
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13.06.2020 13:16 Ответить
Тебя тоже павешать или опетушить за твои преступные деяния??
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13.06.2020 13:16 Ответить
Ага, мы очень верим...
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13.06.2020 13:29 Ответить
буризма честная, байдены честные, петролексеич аки слеза ребенка
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13.06.2020 14:09 Ответить
Уверен что через неделю максимум две всё забудется и никто и не вспомнит об этих 6 миллионах,кстати это ни много ни мало а 60 кг весом. Мне интересно было бы посмотреть на этого взяткодателя тащащего 60кг денег. Но за этим кипишем незаметно будет вытянуто из ПриватБанка а вернее из бюджета почти 250 миллионов долларов братьями Суркисами . Кстати никто не подскажет почему у них отчество Григорьевичи а их папашу звали совсем по другому?Зачем они маскируются?
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13.06.2020 15:00 Ответить
Ну что, зайчики, в самой бедной стране Европы чОткие пацаны, привыкшие, что все можно "прорешать", давали взятку в 6 миллионов баксов НАЛОМ.
И кто-то еще удивляется, что столь же чОткими пацанами были решено Порошенко арестовать и судить, потому как он хотел поставить чОтких пацанов в рамки закона?
Да чОткие пацаны за такие действия Порошенко не только арестуют его, а и убьют прямо в день ареста. За то, что Петр Алексеевич замахнулся на феодальную систему самой бедной страны Европы, в которой чОткими пацанами все продается и покупается, на все такса есть.
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13.06.2020 15:17 Ответить
Провокация взятки, с помощью фунта шевченко - чистая уголовщина. Во что играете, ребята? Всё так тупо слеплено, что и не знаешь - плакать или смеяться.
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13.06.2020 15:17 Ответить
Диверсанты эрмак и таран поехали на мастеркласс спецкурсы по уничтожению украины.
В париже они просмотрят видосы, многократно заучат новые спецоперации против украины.
Тексты, что зе говорить и что делать. Передадут слово в слово.
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13.06.2020 16:25 Ответить
Зе-злочевский хотел в команду Зе, а злые порохоботы не взяли деньги за билеты!
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13.06.2020 21:39 Ответить
Взятка - ложь. "Коля - хороший парень". Байден должностью взятки не получал.
Буризма - святоши.
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13.06.2020 22:09 Ответить
 
 