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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс (26950) ВНО (416) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)

На КПВВ "Станица Луганская" начат пропуск абитуриентов с оккупированных территорий для сдачи ВНО. ФОТО

13 июня по распоряжению командующего Объединенных сил на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" с 7:00 начат пропуск через линию разграничения. С 7:00 до 13:00 будет осуществляться пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 - тех, кто следует в обратном направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На КПВВ Станица Луганская начат пропуск абитуриентов с оккупированных территорий для сдачи ВНО 01

Как сообщалось ранее, пропуск лиц и транспорта в районе операции Объединенных сил был восстановлен через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Однако, такому движению препятствовали оккупационные администрации. За три дня работы КПВВ ни один гражданин так и не смог пересечь линию разграничения. А двое мужчин, 11 июня пересекли КПВВ "Марьинка", которые надеясь на пропуск, до сих пор стоят перед блокпостом оккупантов.

Стоит отметить, что действия украинской власти по восстановлению движения по гуманитарным дорожным коридорам своей цели достигли. Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском.

На КПВВ Станица Луганская начат пропуск абитуриентов с оккупированных территорий для сдачи ВНО 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты согласны пропускать на Донбасс только по предварительным спискам и с обязательной обсервацией

По состоянию на 10.00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента.

На КПВВ Станица Луганская начат пропуск абитуриентов с оккупированных территорий для сдачи ВНО 03

Кроме того, на КПВВ "Марьинка" будут осуществляться пропускные операции с 11:00 до 14:00. Но стоит учитывать, что пересечение линии разграничения в рамках этого дорожного коридора оккупанты продолжают блокировать.

Читайте также: На пункте пропуска в Марьинке умер мужчина

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Топ комментарии
+14
И что? Эта молодая сепарская поросль прониклась любовью к Украине? Да как бы не так. Плевать они на Украину хотели. Как обычные беспринципные мрази они двигают туда, где выгоднее в данный момент. Как крысчане,лезущие сюда за биометрикой,как тараканы держа фигу в кармане.
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13.06.2020 12:53
+9
Интересно а почему те кто молится на ***** идут сдавать ВНО и учиться в Украину ведь здесь фашисты-бандеровцы?И где гарантия что пока эти ,,ученики,, сдают ВНО ихние отцы не убивают наших солдат?
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13.06.2020 12:54
+7
Пускай они сначала сдадут екзамены по украинскому языку и по истории Украины.
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13.06.2020 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Когда этот цирк закончится, тупо теряем часть территории!
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13.06.2020 12:40 Ответить
не сцы в компот он сладкий
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13.06.2020 12:42 Ответить
Тупо-не тупо, а эта толпа дебилов лугандонских мне лично не нужна. Хватит тех, что на предприятии работают. Так это типа не самые отпетые.
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13.06.2020 13:45 Ответить
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13.06.2020 12:41 Ответить
Радость-то какая!
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13.06.2020 12:44 Ответить
Можешь подсластить когда на душе не спокойно.
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13.06.2020 12:47 Ответить
ЗНО там походу всем пройти надо...
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13.06.2020 12:50 Ответить
И что? Эта молодая сепарская поросль прониклась любовью к Украине? Да как бы не так. Плевать они на Украину хотели. Как обычные беспринципные мрази они двигают туда, где выгоднее в данный момент. Как крысчане,лезущие сюда за биометрикой,как тараканы держа фигу в кармане.
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13.06.2020 12:53 Ответить
все по Адаму Смиту
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13.06.2020 12:54 Ответить
человек в первую очередь будет делать то что ему больше приносит пользу
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13.06.2020 12:56 Ответить
Которая не должна бьіть на шару за счет другого человека.
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13.06.2020 13:00 Ответить
По аналогии это всё равно что прировнять демократию и анархию.
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13.06.2020 13:05 Ответить
Интересно а почему те кто молится на ***** идут сдавать ВНО и учиться в Украину ведь здесь фашисты-бандеровцы?И где гарантия что пока эти ,,ученики,, сдают ВНО ихние отцы не убивают наших солдат?
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13.06.2020 12:54 Ответить
Пускай они сначала сдадут екзамены по украинскому языку и по истории Украины.
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13.06.2020 12:55 Ответить
у них льготы по экзаменам
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13.06.2020 12:57 Ответить
За які ж такі заслуги?
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13.06.2020 13:06 Ответить
как переселенцам,УБД и детям УБД.
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13.06.2020 13:40 Ответить
Це вони будуть ЗНО россійскою чи жидовською мовою здавати ? Навіщо одкривати КПВВ ?
Нехай будуть закрити найближчі 20 років.
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13.06.2020 12:59 Ответить
відкривати"
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13.06.2020 13:00 Ответить
Нех шастать!
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13.06.2020 13:03 Ответить
Мені цікаво, а якою мовою вони будуть здавати ЗНО? Українську вже п"ять років русскАязичним в школах не викладали. Чи вони в дантистів щелепи виправляли?
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13.06.2020 13:05 Ответить
Откуда данные что Украинский не преподают?
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13.06.2020 13:06 Ответить
https://censor.net/news/3201657/testy_vno_pereveli_na_yazyki_natsmenshinstv_io_direktora_utsoko_boyiko
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13.06.2020 13:10 Ответить
Метастазы, проникайте! Метастазы, проростайте!
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13.06.2020 13:29 Ответить
вы не правы.
но через контрразведосов изх пропустить надо.
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13.06.2020 13:41 Ответить
В Словакию впускают студентов только со справкой Про негатив от КОВИТ 19
Почему в Украину впускают без справок ?
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13.06.2020 13:32 Ответить
Где они эти справки должны брать?
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13.06.2020 13:34 Ответить
В медицински учреждениях
В европейских аэропортах тоже поставили пункты- 4 часа и результат готов - все будут сидеть и ждать 4 часа
Если впускают в Украину- пусть ставят на кпп такие же лаборатории
Я взъезжала в Словакию - все отдают справки из Украины - ГДЕ ТО ЖЕ БЕРУТ
ПОСОЕ ЖТОГО НАДО 5 дней Ещё сидеть дома на самоизоляции , а потом повтор теста
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13.06.2020 13:48 Ответить
В Киеве лаборатории делают анализы за 600 грн, печаиь справок на английском по желанию клиента.
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13.06.2020 14:35 Ответить
Ну так если посмотреть на последнее фото, то там вроде стоит мобильная лаборатория.
Я взъезжала в Словакию - все отдают справки из Украины - ГДЕ ТО ЖЕ БЕРУТ
Они наверно берут справки не из оккупированной территория(это логично), а вы где предлагаете брать справки на оккупированной территории?
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13.06.2020 14:52 Ответить
Вот скажите - ОНО МЕНЯ ДОЛЖНО ВОЛНОВАТЬ ГДе ИМ БРАТЬ СПРАВКИ?

Они выбрали свой путь и пусть им пройдут до конца
Меня волнует ЧТОБЫ НА МАТЕРИКОВОЙ УКРАИНЕ БЫЛО МЕНЬШЕ ВСЯКОЙ ГАДОСТИ
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13.06.2020 15:46 Ответить
Когда они успели выбрать, им было 11-12 лет.
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13.06.2020 15:58 Ответить
Да мне начхать - хотят их пускать в Украину - ПУСТЬ СТАВЯТ ЛАБОРАТОРИИ НА КПП.

Иначе - гнать в шею Степанова Ляшко и ЗЕ
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13.06.2020 16:04 Ответить
Ну так на последнем фото что-то похожее на лабораторию.
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13.06.2020 16:09 Ответить
абикам надо очки надевать.НЕ палитесь!
их-же за поступление в выш Украины еще на подвал посадить могут попочленцы.
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13.06.2020 13:39 Ответить
Нехай приїжджають -українською Людиною стати ніколи не пізно!
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13.06.2020 13:48 Ответить
какой же вы наивный
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13.06.2020 13:57 Ответить
я не понял нахера в террорестических образованиях наши дипломы..они не ахерели...там же день параши был-кокошники с камаза пели
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13.06.2020 14:25 Ответить
На те,на що кримчанам українські свідотства про народження і біометрика.Криси,одним словом.
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13.06.2020 17:22 Ответить
Ради отпрысков ордловской ваты хотят вааще ЗНО отменить! типа изза короновируса...
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13.06.2020 14:48 Ответить
Яке ЗНО для ворогів? Для наших пробне ЗНО відмінили а цій мерзоті з ордли ще особливі умови для вступу. Влада все робе для приниження дітей з України.
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13.06.2020 15:18 Ответить
Ну математика,хімія,вони однакові скрізь,а от історія,та яку вчать в Україні відрізняється від тої,яку вже 6 років вчать в дирі.
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13.06.2020 17:20 Ответить
 
 