На КПВВ "Станица Луганская" начат пропуск абитуриентов с оккупированных территорий для сдачи ВНО. ФОТО
13 июня по распоряжению командующего Объединенных сил на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" с 7:00 начат пропуск через линию разграничения. С 7:00 до 13:00 будет осуществляться пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 - тех, кто следует в обратном направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как сообщалось ранее, пропуск лиц и транспорта в районе операции Объединенных сил был восстановлен через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Однако, такому движению препятствовали оккупационные администрации. За три дня работы КПВВ ни один гражданин так и не смог пересечь линию разграничения. А двое мужчин, 11 июня пересекли КПВВ "Марьинка", которые надеясь на пропуск, до сих пор стоят перед блокпостом оккупантов.
Стоит отметить, что действия украинской власти по восстановлению движения по гуманитарным дорожным коридорам своей цели достигли. Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском.
По состоянию на 10.00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента.
Кроме того, на КПВВ "Марьинка" будут осуществляться пропускные операции с 11:00 до 14:00. Но стоит учитывать, что пересечение линии разграничения в рамках этого дорожного коридора оккупанты продолжают блокировать.
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Нехай будуть закрити найближчі 20 років.
но через контрразведосов изх пропустить надо.
Почему в Украину впускают без справок ?
В европейских аэропортах тоже поставили пункты- 4 часа и результат готов - все будут сидеть и ждать 4 часа
Если впускают в Украину- пусть ставят на кпп такие же лаборатории
Я взъезжала в Словакию - все отдают справки из Украины - ГДЕ ТО ЖЕ БЕРУТ
ПОСОЕ ЖТОГО НАДО 5 дней Ещё сидеть дома на самоизоляции , а потом повтор теста
Я взъезжала в Словакию - все отдают справки из Украины - ГДЕ ТО ЖЕ БЕРУТ
Они наверно берут справки не из оккупированной территория(это логично), а вы где предлагаете брать справки на оккупированной территории?
Они выбрали свой путь и пусть им пройдут до конца
Меня волнует ЧТОБЫ НА МАТЕРИКОВОЙ УКРАИНЕ БЫЛО МЕНЬШЕ ВСЯКОЙ ГАДОСТИ
Иначе - гнать в шею Степанова Ляшко и ЗЕ
их-же за поступление в выш Украины еще на подвал посадить могут попочленцы.