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Зеленский (19064) митинг (2541) Укрбуд (55)

"Не забывай-ТЕ!": Инвесторы "Укрбуда" принесут 5-метровую таблетку "для улучшения памяти" Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании

Инвесторы жилых комплексов "Укрбуд" принесут таблетку для улучшения памяти Президенту Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании для 40 тысяч инвесторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-анонс, совместная инициативная группа инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" сообщает, что в понедельник, 15 июня, в 10:00 под Офисом Президента (ул. Банковая, 11) состоится митинг инвесторов государственной корпорации "Укрбуд".

Как отмечается, начиная с лета 2019 строительство на всех объектах "Укрбуда" замерло. После многочисленных обращений и митингов инвесторов, 12 декабря 2019 Президент Украины, Владимир Зеленский, лично пообещал, что ЖК "Укрбуд" будут достроены компанией "Киевгорстрой".

"Прошло уже полгода от обещания Президента, но строительство не возобновилось. большинство
жилых комплексов даже не были юридически переданы в "Киевгорстрой". За это время инвесторы
столкнулись с блокировкой процесса по стороны чиновников ГАСК (отказ в введении в эксплуатацию
готовых ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов),
Минобороны (отказ переподписывать договоры)", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

Также, как отмечается, чтобы привлечь внимание Президента к проблемам, инвесторы составили петицию на сайте Президента, которая за короткий срок набрала 25000 подписей.

"Но увы, ответ Президента была достаточно формализованным и без конкретных шагов по решению
проблем. Фактически Президент переложил ответственность за свое обещание на Кабинет Министров
Украины. В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что этим вопросом занимается
Киевский городской председатель Виталий Кличко, который в свою очередь ранее отмечал, что большинство проблемных вопросов находятся в компетенции Офиса Президента и Кабинета Министров Украины. То есть фактически вопрос "отфуболивается" от одного чиновника к другому и обратно", - объясняют организаторы акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Инвесторы "Укрбуда" пикетировали КГГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сорок тысяч инвесторов хотят напомнить Президенту, что обещания нужно выболнять и контролировать их выполнение. 

"Именно поэтому 15 июня в 10:00 инвесторы принесут Президенту пятиметровую таблетку для
улучшение памяти, чтобы он не забывал о своих обещаниях и 40000 людей, ожидающих жилье.
Мы обращаемся к Президенту с требованием лично проконтролировать собственное решение,
создать рабочую группу с привлечением инвесторов и снять все ограничения за 2 недели", - отмечают
инвесторы.

В случае отсутствия реакции со стороны Президента, инвесторы готовы к решительным действиям, в том числе к перекрытию дорог и бессрочным акциям протестов.

Организаторы митинга ожидают, что на него придут около 2000 человек.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону +380930071443 (Владимир) и
следующему адресу электронной почты: [email protected]

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд позволил застроить скандально известный участок на Воскресенке в Киеве вопреки другому целевому назначению

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Топ комментарии
+44
може клізму?
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13.06.2020 12:51
+29
Не смешнее тех, кто глотал таблетки ненависти против Порошенко, изготовленные из Г+Г и по рецептам ЮВТ...
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13.06.2020 13:12
+27
А Порох обещал это сделать?? И кто осла за язык тянул??
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13.06.2020 13:17
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може клізму?
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13.06.2020 12:51 Ответить
Если что, укрбуд если и будут достраивать то будут с наших налогов,нужно спрашивать с тех кто вывел деньги с укрбуда и с тех кто дал им это сделать
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13.06.2020 12:59 Ответить
а як щодо клізми Зеленському?
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13.06.2020 13:01 Ответить
Порох значит тоже должен был достраивать за счёт бюджетных денег все замороженные новостройки?
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13.06.2020 13:03 Ответить
А Порох обещал это сделать?? И кто осла за язык тянул??
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13.06.2020 13:17 Ответить
Тобто таблєтка можє застрягти?
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13.06.2020 17:48 Ответить
Вывели деньги рыги. А кто им мог не дать вывести деньги со своей компании?
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13.06.2020 13:26 Ответить
Смешные. Несут таблетку Джокеру - клоуну. Он вас намахал, пашет на олигархат, каждый день принимают его зеленые змии античеловеческие законы для украинцев, а вы? Таблетку?
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13.06.2020 13:03 Ответить
Не смешнее тех, кто глотал таблетки ненависти против Порошенко, изготовленные из Г+Г и по рецептам ЮВТ...
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13.06.2020 13:12 Ответить
Заслужил значит ненависть, также олигарх и не боролся с коррупцией. Чего вы всегда в мои комментарии суете своего коричнево - шоколадного Пэдру, который принадлежит всецело ОЛИГАРХАТУ украинскому и мировому - главному злу Украины? Все они из одной компании олигархов и их слуг - Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко,Зеленский, ( в Раде - Бойко, Медведчук, Ахметов, Жеваго и их слуги и т.д.). Список олигархов в интернете прилагается.
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13.06.2020 14:20 Ответить
Каждый вечер что то дорожает вдруг
Если думать нечем, как всегда мой друг
Если ты от жизни от такой устала
Может с@ка вспомнишь за кого голосовала!

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13.06.2020 15:37 Ответить
Второй коричневый идиот объявился.
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13.06.2020 18:27 Ответить
Він лише метамфітамін може приймати.
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13.06.2020 12:52 Ответить
Вот если бы заставить её съесть... Было бы ему понятно..
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13.06.2020 12:52 Ответить
Дупцею)))
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13.06.2020 13:05 Ответить
Забудешь вас, когда 5 метровая таблетка в прихожке стоит!
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13.06.2020 12:52 Ответить
Президент Украины на самоизоляции, если кто забыл.
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13.06.2020 12:53 Ответить
И по этой причине ему память отшибло???
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13.06.2020 12:57 Ответить
не... таблетку придется через забор перекидывать ))))
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13.06.2020 13:02 Ответить
така таблетка вседно в двері не пролізе
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13.06.2020 14:06 Ответить
- А как же суп?
- А суп вылейте в реку, пусть пьет ниже по течению...
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13.06.2020 19:34 Ответить
Другими словами:зеля,под видом самоизоляции,уединился нюхать кокс,чтоб снова не париться на встречах
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13.06.2020 13:48 Ответить
может на даче, в Фаросе?
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13.06.2020 14:39 Ответить
А за фейк можно и того, ну ты понял.
Жди гостей.
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13.06.2020 14:51 Ответить
Какие же зебилы запуганные и затюканые совки)потому что вы не украинцы,а малоросы
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13.06.2020 14:57 Ответить
Бойся всех!
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13.06.2020 15:34 Ответить
Хіба при Зеленському ви баригам свої гроші віддали?
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13.06.2020 12:55 Ответить
Какая разніца? Обіцянку давав, нехай виконує.
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13.06.2020 13:01 Ответить
Как отмечается, начиная с лета 2019 строительство на всех объектах "Укрбуда" замерлоИсточник: https://censor.net/n3201818
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13.06.2020 13:07 Ответить
Вовка-велосипед только обиды хорошо помнит !
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13.06.2020 12:57 Ответить
Не пойму в чем проблема? Некие люди вложили деньги в сомнительное предприятие, прогорели, как часто бывает. Ну и кто виноват? Инвестиции- это риск. Дурдом какой то
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13.06.2020 12:57 Ответить
100%! Пошел в казино, проиграл бабло и сразу на митинг под кабмин с требаванием вернуть деньги потому что тебя обманули ты думал что это работает не так...
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13.06.2020 13:00 Ответить
А я вложил деньги в фитнес клуб, когда абонементы 100$ стоили, а теперь шестой год продаю их по 12$. Гонтарева, верни бабло!
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13.06.2020 15:32 Ответить
100% согласна, хотя людей жаль. достраивать то будут за счёт казны...
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13.06.2020 13:05 Ответить
Таких жалеть нельзя! Это люди которые искали ШАРУ!
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13.06.2020 13:08 Ответить
Нас надо жалеть! Казна то общая, а достраивать будут ИМ!
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13.06.2020 15:29 Ответить
Виноват тот, кто ради пиара перед выборами может обещать всё, что хочешь лохам...
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13.06.2020 13:15 Ответить
Предприятие было не сомнительным, пока его не растащили на кусочки конкуренты. Но конкуренты растащили активы, а вот обязательства, как обычно, оставили неудачнику.
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13.06.2020 13:49 Ответить
Какие конкуренты? Деньги вывел основной акционер - Микитась.
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14.06.2020 02:13 Ответить
Когда ты сидишь в тюрьме, это становится чрезвычайно затруднительно.
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14.06.2020 02:19 Ответить
Конченые уроды проголосовали за зебила потому что он им что то пообещал, хотя врал на каждом шагу!
Теперь СОСИ-ТЭ!
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13.06.2020 12:59 Ответить
лучше 5-литровую.... быстрее дойдет! ))) ибо память такая штука... мигрирующая ))))
"Не забывай-ТЕ!": Инвесторы "Укрбуда" принесут 5-метровую таблетку "для улучшения памяти" Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании - Цензор.НЕТ 6918

...
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13.06.2020 13:01 Ответить
Пятиведерная гарантировано поможет..
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13.06.2020 13:03 Ответить
Так зеленский обещал всех посадить! Вторая весна прошла - никто не сидит! Походу скоро сядет только Лерус!
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13.06.2020 13:03 Ответить
Микитась никого не кидал. Если бы у него не отжали его компанию, всё было бы достроено. Но активы у него отжали под благовидным предлогом (напоминаю, суда по нему не было, и он пока ещё ни в чем не виновен), а вот обязательства оставили ему. Ну и Зеленский в общем то виноват, что привел к власти всех своих друзей, кумовьев и одноклассников. А в этой ситуации торчат уши борьбы между собой Ермака и Богдана. С чего бы это Зеленский "не виноват"?
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13.06.2020 13:54 Ответить
Зачем "отжимать" бизнес который сразу после этого прогорает?
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14.06.2020 02:15 Ответить
Чтобы избавиться от конкурента. Строительство - очень высокодоходный бизнес, и одновременно высоконкурентный. Не стреляют друг в друга, хоть и на этом спасибо.
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14.06.2020 02:18 Ответить
Сначала Вавриш с Богданом убили Укрбуд.
Потом отдали остатки Укрбуда Киевгорстрою, у которого самого денег нет.
Киевгорстрой хотел получить госфинансирование на достройку.
Но денег,ясное дело нет.
Осталось инвесторам носить таблетки
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13.06.2020 13:01 Ответить
пурген
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13.06.2020 13:03 Ответить
пусть принимают!
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13.06.2020 13:04 Ответить
Киевгорстрой это госкомпания в руках директоров-проходимцев. Мало того, что берут откаты с подрядчиков за выигранные "тендеры" （собмтвенных то производственных мощностей кот наплакал）, мало того, что оклады и премии руководства несоизмеримые, так еще и чехарда с деньгами инвесторов, подарки квартир нужным людям. Руки у зеленского и кварталовцев коротки навести порядок в стране.
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13.06.2020 13:07 Ответить
не,сначала Микитась с Кличко....а уже потом Вавриш с Богданом...
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13.06.2020 13:25 Ответить
Инвесторы - на то они и инвесторы, которые рискуют своими деньгами, вкладывая их в обещания и надежды, которым, возможно, не суждено сбыться. Почему за их инвест риски должны расплачиваться все ? Может ещё за МММ, элита центр и другие подобные компании выплатить компенсации из бюджета ?
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13.06.2020 13:02 Ответить
Все верно)нах зеле инвесторы,которых он уже успел обворовать...
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13.06.2020 13:43 Ответить
Очень миленько. Таблетка, думаю, будет зеленая :）. Ну а если серьезно, всё очень （!） плохо. Роль государства - нулевая. Каждый раз государство наблюдает молча за аферами в области строительства, потом как бы "ловит" вора и проходимца, потом дает ему убежать, потом начинает за счет бюджета （нас с вами） покрывать убытки всяких "Элита центров" и выдавать квартиры обманутым инвесторам, ну и каждый чиновник еще и получает политические （экономические само собой） дивиденды.
Украина - теплица для негодяев и олигархов.
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13.06.2020 13:02 Ответить
"Не забывай-ТЕ!": Инвесторы "Укрбуда" принесут 5-метровую таблетку "для улучшения памяти" Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании - Цензор.НЕТ 9382
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13.06.2020 13:04 Ответить
это Безруков? отличный артист! Бригада!
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13.06.2020 14:42 Ответить
Что они забыли под Офисом на жаре? Вова ушел в онлайн.
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13.06.2020 13:07 Ответить
Да хоть десятиметровую - не обломится вам ничего. Роги вам челобитчикам могут обломать только.
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13.06.2020 13:08 Ответить
А за кого инвесторы голосовали? Тоже 72 за Зеленского?
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13.06.2020 13:09 Ответить
Если обращаются к "царю", то другие версии - ничтожны...
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13.06.2020 13:18 Ответить
"Не забывай-ТЕ!": Инвесторы "Укрбуда" принесут 5-метровую таблетку "для улучшения памяти" Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании - Цензор.НЕТ 5580
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13.06.2020 13:17 Ответить
И что такого? Зенелох поимел зелохотрон, это нормально.
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13.06.2020 13:35 Ответить
#ідітьвсраку- це єдина обіцянка, що виконує Зе!беня... Хавай..те 73%, хоча, вже 37 і шист Зе!дебілів.
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13.06.2020 13:35 Ответить
Обіцянка-цяцянка,інвестору радість
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13.06.2020 13:36 Ответить
Скормите ему ее-может от заворота кишок подохнет
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13.06.2020 13:40 Ответить
Лохи влезли в сомнительные стройки под сладкую цену и обещаниями порешать с дозволами потом. А теперь все граждане Украины должны скинутся и достроить?
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13.06.2020 13:41 Ответить
Почему стройки "сомнительные"? Пока Микитася не повязали, это были вполне обычные стройки, которые делала крупнейшая в Киеве строительная компания с безупречной репутацией. С таким подходом квартиры в Украине вообще нельзя покупать. Если что, что я этот тезис горячо поддерживаю. Хотите вложить денег - вам надо пересечь западную границу Украины. Других вариантов нет.
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13.06.2020 14:00 Ответить
а там не гражданам не продают...
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13.06.2020 14:44 Ответить
Ещё как продают. Без проблем.
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13.06.2020 14:46 Ответить
Это конечно не Войцеховский с его - смотрите 4 этажа уже построено, никто сносить их не будет, а значит документы дадут никуда не денутся. Но всеже у Укрбуда были проблемы с документами на землю и подключение коммуникаций. Обман про гос. компанию. Вообще некоторые рассчитывали что связи непотопляемого Микитася с киевскими властями, Кононенко БПП и прочее помогут. Так что и тут кто рассчитывал не незаконную схему вполне справедливо попадает .
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13.06.2020 15:01 Ответить
ЯК ЧОРТ ЛАДАНА

Як чорт ладана боїться
Патріотів московит,
Аж коробить, подивіться,
Як чує про них бандит.

Бо спочатку їм Мазепа
Заявив, що вільні ми,
А народ наш, мов дурепа,
Пішов жити із свиньми.

Всі поперли на Мазепу,
Били його козаків.
Й прив'язалися до цепу,
До московських кріпаків.

А попи московські зразу
Їм анафему дали.
Прокляли й свої відразу,
Ще й чекали похвали.

І цар зруйнував козацтво,
Знищив мову й що було.
Дав їм нищівне жебрацтво,
В кожне місто і село.

За царя йшли воювати,
Били турків і татар...
Францію завоювати
Й німців хотів нами цар.

А між війнами козаки
На каналах і в містах,
Все тягали, як бурлаки,
Там вмирали, просто жах.

Тут імперія вмирає,
І Петлюра з військом встав…
Комуняк раб вибирає,
Й Ленін Україну взяв.

Нищим самі з московитом,
І Петлюру й козаків.
Потім розбігались світом
Від кацапів - хижаків.

Тут терор не забарився,
Українців нищив кат.
Сталін з москалем носився,
Були смерті, страх і мат.

Сатана напився крові,
З козаків, дітей й дівчат...
З голоду, хай мруть здорові,
Й брата хай з'їдає брат.

І мільйонами померли
Українці з різних сіл.
Хоч кропиву й кору жерли,
Не залишилось в них сил.

Бо забрали усе збіжжя,
Виставили в ряд солдат.
Так добив і «Запоріжжя»,
Й Гетьманщину супостат.

Ось імперія «Червона»
З німцем вийшли на поляк.
Тут Бандера виліз з лона,
Галичанський наш земляк.

Бився герой за свободу,
За українців своїх.
Послав УПА до народу,
Народ взяв УПА на сміх.

Знову з катами злигались
Убивали скрізь УПА,
Хоч ті миру домагались,
Їм ця армія не та.

Бо ці ж їх не катували,
Та не гнали у Сибір.
Вільними стать готували,
Ми ж пішли наперекір.

І Бандера став «нацистом»,
Сталін у рабів - герой.
Україну взяли хистом,
Весь народ став під конвой.

Впав «червоний терорист»,
Рятувалася Європа.
Наш нарід ставав статист,
Не відкрились тут ворота.

І кацап й наш комуніст
Гарно стадом управляли,
Та став мокша - шовініст,
Між собою нас чіпляли.

Та народ уже бурлив,
Черновола вставав «Рух».
Москаль масла у вогонь лив-
Вийняв з патріота дух...

Ющенко ще ворухнувся,
І архіви тут відкрив.
Та хоч до Європи птувся,
Від своїх пішов в відрив.

До Майдану нас довів
Малорос-зек Янукович.
Україна вся в крові,
Кликав малоросів родич.

Почалася в нас війна,
Московит посунув в Крим.
Попередників вина-
Московит в них побратим.

Далі ж запалив Донбас
Пітерський сатана- кат
Кинув танки й «Смерч» на нас,
А дурням кричав, що «брат».

Тут з'явився лідер в нас.
Армію нашу підняв:
Порошенка пішов час,
Й перед ворогом встояв.

Розпад Неньки зупинив,
Й економіку піднів.
Мові двері відчинив,
Церкву українську мав.

А що ж знову наш народ?
Обійшов ті старі граблі?
В рабство, а не до свобод
Направив народ кораблик.

Оббріхали Порошенко всі,
З московитами «валили».
Молоді, бабусі й дідусі,
Малороса-єврея хвалили.

Знову Україну, рвуть
Малороси тягнуть до Росії.
Вилізла вся їхня суть,
Слуги «русского» носії.

В тюрми патріоти йдуть,
Армія тихенько відступає.
Всі позиції Москві здають,
Поки цей нарід дрімає.

Зупини народе свою смерть,
Придивися на своїх героїв…
Досить Україні нових жертв
Щоб свою історію засвоїв:

Що Мазепа і Бандера наші
Ще Виговський та Шевченко
Випили братерства й волі чашу,
Взяв її важку і Порошенко.

Не ведися на брехню,
На солодкі обіцянки смерті.
Дурню тонкості не поясню,
Патріоти будьте ж вперті.

10.01.2020 р.
Анатолій Березенський
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13.06.2020 13:42 Ответить
Це дуже добре.....
А то він забув, що барига вже має сидіти!
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13.06.2020 14:39 Ответить
как он сам себя посадит то?
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14.06.2020 20:00 Ответить
5-метровый суппозиторий ректальный был бы эффективней.
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13.06.2020 14:43 Ответить
пора тим інвесторам переглянути відео Зеленського " ідіть у сраку"
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13.06.2020 14:55 Ответить
Строительная мафия рулит!
А вот и главный крышиватель строительной мафии!

"Не забувай-ТЕ!": Інвестори "Укрбуду" принесуть 5-метрову таблетку "для поліпшення пам'яті" Зеленському, щоб нагадати про його обіцянку - Цензор.НЕТ 9378
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13.06.2020 18:02 Ответить
А вы, по прежнему думаете, что Виталя выдающийся боксер?...

Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html
Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал.
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_video
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13.06.2020 18:18 Ответить
а толку?

Зеля скажет что то всё порохоботы, а не потерпевшие ))
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14.06.2020 19:59 Ответить
 
 