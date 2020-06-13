"Не забывай-ТЕ!": Инвесторы "Укрбуда" принесут 5-метровую таблетку "для улучшения памяти" Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании

Инвесторы жилых комплексов "Укрбуд" принесут таблетку для улучшения памяти Президенту Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании для 40 тысяч инвесторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-анонс, совместная инициативная группа инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" сообщает, что в понедельник, 15 июня, в 10:00 под Офисом Президента (ул. Банковая, 11) состоится митинг инвесторов государственной корпорации "Укрбуд".

Как отмечается, начиная с лета 2019 строительство на всех объектах "Укрбуда" замерло. После многочисленных обращений и митингов инвесторов, 12 декабря 2019 Президент Украины, Владимир Зеленский, лично пообещал, что ЖК "Укрбуд" будут достроены компанией "Киевгорстрой".

"Прошло уже полгода от обещания Президента, но строительство не возобновилось. большинство

жилых комплексов даже не были юридически переданы в "Киевгорстрой". За это время инвесторы

столкнулись с блокировкой процесса по стороны чиновников ГАСК (отказ в введении в эксплуатацию

готовых ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов),

Минобороны (отказ переподписывать договоры)", - говорится в документе.

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Также, как отмечается, чтобы привлечь внимание Президента к проблемам, инвесторы составили петицию на сайте Президента, которая за короткий срок набрала 25000 подписей.

"Но увы, ответ Президента была достаточно формализованным и без конкретных шагов по решению

проблем. Фактически Президент переложил ответственность за свое обещание на Кабинет Министров

Украины. В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что этим вопросом занимается

Киевский городской председатель Виталий Кличко, который в свою очередь ранее отмечал, что большинство проблемных вопросов находятся в компетенции Офиса Президента и Кабинета Министров Украины. То есть фактически вопрос "отфуболивается" от одного чиновника к другому и обратно", - объясняют организаторы акции.

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Сорок тысяч инвесторов хотят напомнить Президенту, что обещания нужно выболнять и контролировать их выполнение.

"Именно поэтому 15 июня в 10:00 инвесторы принесут Президенту пятиметровую таблетку для

улучшение памяти, чтобы он не забывал о своих обещаниях и 40000 людей, ожидающих жилье.

Мы обращаемся к Президенту с требованием лично проконтролировать собственное решение,

создать рабочую группу с привлечением инвесторов и снять все ограничения за 2 недели", - отмечают

инвесторы.

В случае отсутствия реакции со стороны Президента, инвесторы готовы к решительным действиям, в том числе к перекрытию дорог и бессрочным акциям протестов.

Организаторы митинга ожидают, что на него придут около 2000 человек.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону +380930071443 (Владимир) и

следующему адресу электронной почты: [email protected]

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