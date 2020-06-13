"Не забывай-ТЕ!": Инвесторы "Укрбуда" принесут 5-метровую таблетку "для улучшения памяти" Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании
Инвесторы жилых комплексов "Укрбуд" принесут таблетку для улучшения памяти Президенту Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании для 40 тысяч инвесторов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-анонс, совместная инициативная группа инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" сообщает, что в понедельник, 15 июня, в 10:00 под Офисом Президента (ул. Банковая, 11) состоится митинг инвесторов государственной корпорации "Укрбуд".
Как отмечается, начиная с лета 2019 строительство на всех объектах "Укрбуда" замерло. После многочисленных обращений и митингов инвесторов, 12 декабря 2019 Президент Украины, Владимир Зеленский, лично пообещал, что ЖК "Укрбуд" будут достроены компанией "Киевгорстрой".
"Прошло уже полгода от обещания Президента, но строительство не возобновилось. большинство
жилых комплексов даже не были юридически переданы в "Киевгорстрой". За это время инвесторы
столкнулись с блокировкой процесса по стороны чиновников ГАСК (отказ в введении в эксплуатацию
готовых ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов),
Минобороны (отказ переподписывать договоры)", - говорится в документе.
Также, как отмечается, чтобы привлечь внимание Президента к проблемам, инвесторы составили петицию на сайте Президента, которая за короткий срок набрала 25000 подписей.
"Но увы, ответ Президента была достаточно формализованным и без конкретных шагов по решению
проблем. Фактически Президент переложил ответственность за свое обещание на Кабинет Министров
Украины. В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что этим вопросом занимается
Киевский городской председатель Виталий Кличко, который в свою очередь ранее отмечал, что большинство проблемных вопросов находятся в компетенции Офиса Президента и Кабинета Министров Украины. То есть фактически вопрос "отфуболивается" от одного чиновника к другому и обратно", - объясняют организаторы акции.
Сорок тысяч инвесторов хотят напомнить Президенту, что обещания нужно выболнять и контролировать их выполнение.
"Именно поэтому 15 июня в 10:00 инвесторы принесут Президенту пятиметровую таблетку для
улучшение памяти, чтобы он не забывал о своих обещаниях и 40000 людей, ожидающих жилье.
Мы обращаемся к Президенту с требованием лично проконтролировать собственное решение,
создать рабочую группу с привлечением инвесторов и снять все ограничения за 2 недели", - отмечают
инвесторы.
В случае отсутствия реакции со стороны Президента, инвесторы готовы к решительным действиям, в том числе к перекрытию дорог и бессрочным акциям протестов.
Организаторы митинга ожидают, что на него придут около 2000 человек.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону +380930071443 (Владимир) и
следующему адресу электронной почты: [email protected]
Пожалуйста, подождите...
Если думать нечем, как всегда мой друг
Если ты от жизни от такой устала
Может с@ка вспомнишь за кого голосовала!
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- А суп вылейте в реку, пусть пьет ниже по течению...
Жди гостей.
Теперь СОСИ-ТЭ!
...
Потом отдали остатки Укрбуда Киевгорстрою, у которого самого денег нет.
Киевгорстрой хотел получить госфинансирование на достройку.
Но денег,ясное дело нет.
Осталось инвесторам носить таблетки
Украина - теплица для негодяев и олигархов.
Як чорт ладана боїться
Патріотів московит,
Аж коробить, подивіться,
Як чує про них бандит.
Бо спочатку їм Мазепа
Заявив, що вільні ми,
А народ наш, мов дурепа,
Пішов жити із свиньми.
Всі поперли на Мазепу,
Били його козаків.
Й прив'язалися до цепу,
До московських кріпаків.
А попи московські зразу
Їм анафему дали.
Прокляли й свої відразу,
Ще й чекали похвали.
І цар зруйнував козацтво,
Знищив мову й що було.
Дав їм нищівне жебрацтво,
В кожне місто і село.
За царя йшли воювати,
Били турків і татар...
Францію завоювати
Й німців хотів нами цар.
А між війнами козаки
На каналах і в містах,
Все тягали, як бурлаки,
Там вмирали, просто жах.
Тут імперія вмирає,
І Петлюра з військом встав…
Комуняк раб вибирає,
Й Ленін Україну взяв.
Нищим самі з московитом,
І Петлюру й козаків.
Потім розбігались світом
Від кацапів - хижаків.
Тут терор не забарився,
Українців нищив кат.
Сталін з москалем носився,
Були смерті, страх і мат.
Сатана напився крові,
З козаків, дітей й дівчат...
З голоду, хай мруть здорові,
Й брата хай з'їдає брат.
І мільйонами померли
Українці з різних сіл.
Хоч кропиву й кору жерли,
Не залишилось в них сил.
Бо забрали усе збіжжя,
Виставили в ряд солдат.
Так добив і «Запоріжжя»,
Й Гетьманщину супостат.
Ось імперія «Червона»
З німцем вийшли на поляк.
Тут Бандера виліз з лона,
Галичанський наш земляк.
Бився герой за свободу,
За українців своїх.
Послав УПА до народу,
Народ взяв УПА на сміх.
Знову з катами злигались
Убивали скрізь УПА,
Хоч ті миру домагались,
Їм ця армія не та.
Бо ці ж їх не катували,
Та не гнали у Сибір.
Вільними стать готували,
Ми ж пішли наперекір.
І Бандера став «нацистом»,
Сталін у рабів - герой.
Україну взяли хистом,
Весь народ став під конвой.
Впав «червоний терорист»,
Рятувалася Європа.
Наш нарід ставав статист,
Не відкрились тут ворота.
І кацап й наш комуніст
Гарно стадом управляли,
Та став мокша - шовініст,
Між собою нас чіпляли.
Та народ уже бурлив,
Черновола вставав «Рух».
Москаль масла у вогонь лив-
Вийняв з патріота дух...
Ющенко ще ворухнувся,
І архіви тут відкрив.
Та хоч до Європи птувся,
Від своїх пішов в відрив.
До Майдану нас довів
Малорос-зек Янукович.
Україна вся в крові,
Кликав малоросів родич.
Почалася в нас війна,
Московит посунув в Крим.
Попередників вина-
Московит в них побратим.
Далі ж запалив Донбас
Пітерський сатана- кат
Кинув танки й «Смерч» на нас,
А дурням кричав, що «брат».
Тут з'явився лідер в нас.
Армію нашу підняв:
Порошенка пішов час,
Й перед ворогом встояв.
Розпад Неньки зупинив,
Й економіку піднів.
Мові двері відчинив,
Церкву українську мав.
А що ж знову наш народ?
Обійшов ті старі граблі?
В рабство, а не до свобод
Направив народ кораблик.
Оббріхали Порошенко всі,
З московитами «валили».
Молоді, бабусі й дідусі,
Малороса-єврея хвалили.
Знову Україну, рвуть
Малороси тягнуть до Росії.
Вилізла вся їхня суть,
Слуги «русского» носії.
В тюрми патріоти йдуть,
Армія тихенько відступає.
Всі позиції Москві здають,
Поки цей нарід дрімає.
Зупини народе свою смерть,
Придивися на своїх героїв…
Досить Україні нових жертв
Щоб свою історію засвоїв:
Що Мазепа і Бандера наші
Ще Виговський та Шевченко
Випили братерства й волі чашу,
Взяв її важку і Порошенко.
Не ведися на брехню,
На солодкі обіцянки смерті.
Дурню тонкості не поясню,
Патріоти будьте ж вперті.
10.01.2020 р.
Анатолій Березенський
А то він забув, що барига вже має сидіти!
А вот и главный крышиватель строительной мафии!
Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html
Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал.
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_video
Зеля скажет что то всё порохоботы, а не потерпевшие ))