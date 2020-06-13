В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 19 новых случаев COVID-19, всего болеет 173 человека, - Минобороны

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 19 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По состоянию на 10:00 13 июня в Вооруженных силах Украины болеет 173 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 169 человек, летальных случаев – 4", - сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

За прошедшие сутки зарегистрировано девятнадцать новых случаев COVID-19.

Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области - 4 военнослужащих, еще 1 военнослужащий находится в изоляторе воинской части и будет направлен в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ").

По информации медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (Львовская область - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Харьковская - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Винницкая область - 3 военнослужащих, Киевская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания у них отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 536 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 93 человека.

Напоминаем, в Украине за минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных за сутки,