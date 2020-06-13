Экс-генсек НАТО Расмуссен о деле Порошенко: Выборочное правосудие и политическая месть
Бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что обвинения, которые были выдвинуты пятому президенту Украины Петру Порошенко, имеют признаки выборочного правосудия и политического преследования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он пишет на своей странице в Твиттере.
"Никто не может быть выше закона и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего", - пишет Расмуссен.
Как известно, ряд влиятельных мировых политиков предостерегли президента Зеленского от политических преследований Петра Порошенко. Среди них бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, президент Европейской народной партии Дональд Туск, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.
Также было обнародовано специальное заявление, которое подписали Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, Председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску. В заявлении указано, что нынешняя власть в Украине должна придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, а дело Порошенко будет под пристальным наблюдением Европейского парламента.
Пожалуйста, подождите...
А то, что эта дебильная власть ему пытается инкриминировать, вроде вывоза за границу каких-то картин, которые почему-то оказались на выставке в музее в Киеве или мелкого хулиганства!!!!!!! это вообще анекдот.
Я не слежу за делами Порошенко, но не вижу ничего плохого в том, что они есть. Вижу в этом даже массу плюсов. Если не виновен, то только получит политические баллы, если виновен, то, возможно, хоть кто-то начнет нести в этой стране минимальную уголовную отвественность. И в любом случае каждая последующая власть будет заинтересованнее в независимом и честном правосудии...
Так что пусть г-н Расмусен определится - они хотят борьбы с коррупцией и правосудия или посадок только тех кого они назовут? А Украине надо учиться уважать себя и посылать в аналы истории всяких советчиков...
И собственно и наша вина у плохой правоохранительной и судебной системе тоже есть. Если бы тыкали его в попу палкой, чтоб реформы проводил, тогда результат был бы. Ну а если не тыкали, то кто нам доктор? Тогда будем платить бабки из наших налогов...
А барига все рівно має сидіти!
Основні підбарижники - також!
Моксель не повинна розповсюджуватись бо стається знищення генофонду.
У Московії це вже сталось, тартари, гіксоси знищили аборигенів - хінів - знищили їх історію, культуру, мову, етнос.
"Ми впевнені, що ця історія не доживе до обговорення в суді по суті. На сьогодні наша оцінка така: що це тактичний хід - вони спробують обрати Порошенко запобіжний захід, який завадить йому виконувати його повсякденну роботу політика і лідера фракції. І в цьому сенсі їх розмови про те, що зараз його помістять під арешт, - я думаю, що це скоріше теж певна димова завіса. Я думаю, вони будуть домагатися тієї міри запобіжного заходу, яка реально завадить йому зустрічатися з політиками. Це домашній арешт.
Вони розуміють свої можливості. Вони розуміють, що суддя, до якого вони з цим підуть, якщо він за такою абсурдною справою застосує реальне взяття під варту, то це буде, як мінімум, кінець кар'єри цього судді. Тому що ніхто в юридичній спільноті не може розраховувати на те, що такі речі будуть сходити з рук, і це буде сприйнято як щось нормальне", - заявив Новіков.
"Я впевнений, що у них в запасі є якісь такі тактичні ходи. Тобто, їх завдання сьогодні формулюється так: за будь-яку ціну відсунути Порошенко від його роботи як лідера "Європейської солідарності". Вони зараз це завдання вирішують за допомогою кримінального ось цього переслідування. І, як ми бачили, паралельно йде ось цей сюжет зі стеженням. Ми не знаємо, якою мірою це пов'язано. Але зрозуміло, що це координується, мабуть. Ми не знаємо, якою мірою ця стеження співвідноситься саме з цим виробництвом. Коли це все з'ясується, а це обов'язково з'ясується пізніше, може виявитися, що це якась ще одна історія. Картини прив'язали до СЗР, абсолютно не бентежачись, що це дві різні сюжетні лінії", - резюмував він.
Два махровых совка и оба ненавидят Украину и все украинское...
"Відбувається те, що ми називаємо падінням рейтингу Володимира Зеленського. В оточенні президента і сам президент можуть вважати, що боротьба із Петром Порошенком, так чи інакше, допомагає Володимиру Зеленському посилити свої позиції, отримати кращий рейтинг. Він бореться з Порошенком, значить він бореться з минулою владою, зі старими політиками", - сказав Портников.
Водночас, він звернув увагу, що чинній владі не вдалося висунути проти Порошенка жодного серйозного звинувачення. "Але ми бачимо, що поки немає проти Петра Порошенка жодного звинувачення, яке можна було б назвати звинуваченням по справі, яка дійсно шкодить державним інтересам. Шукають усіх можливостей і будуть їх шукати. При цьому, я думаю, що не виконуватимуть свого головного завдання", - переконаний Портников.
На його думку, Володимир Зеленський власноруч весь час тримає Петра Порошенка в інформаційному полі. "Очевидно, що Порошенку, як політику, який претендує на повернення своїх політичних можливостей необхідно в інформаційному полі триматися, здійснювати з цього приводу якісь зусилля. Але коли сама влада надає йому такі можливості, коли кожного дня ми говоримо про Порошенка не з того приводу, що він щось заявив чи щось зробив, а з того приводу, чи він прийшов до Державного бюро розслідувань чи до Генеральної прокуратури. Заяву зробив Александр Кваснєвський з приводу Порошенка, заяву зробив Курт Волкер. Ми бачимо кількість новин по особистості Петра Порошенка дорівнює кількості новин по особистості Володимира Зеленського", - звернув увагу Портников.
На його думку, якщо б Володимир Зеленський хотів би, щоб про Петра Порошенка забули, він мав дати йому спокій на певний час, а вже потім займатися його справами, коли можна було б сказати, що це політик-пенсіонер, який нікого не хвилює, а тим більше не хвилює чинного президента, тому що розрив між ними такий величезний, що Зеленського ця людина не має просто турбувати.
"Сам Зеленський говорить, що Порошенко себе поводить так, ніби він зараз президент України. Але проблема не в тому, як поводить себе Порошенко, проблема в тому, що Зеленський себе поводить, так, ніби зараз Порошенко президент України. До чого це призведе зрозуміло - рейтинг Порошенка зростатиме, а Зеленського - падатиме", - переконаний Портников.
- Оскільки закордонні лідери, закордонні політики кажуть про початок хвилі політичних переслідувань в Україні, хтось має за цими переслідуваннями стояти. Ця кампанія кимось режисується. Є певний диригент всіх цих атак. Чи відоме прізвище цієї людини?
- Відомо, що бенефіціаром цієї ситуації є безпосередньо президент Зеленський. У нас є безпосередні підстави вважати, що він координує і принаймні перед ним звітує генеральна прокурорка Венедиктова. Я кажу це з певного приводу. Бо, якщо пам'ятаєте, кримінальне провадження про так звані "плівки Байдена" було відкрито пізно в ніч того самого дня, коли депутат Деркач вийшов з пресконференцією і їх оприлюднив. А водночас напередодні анонсована пресконференція Зеленського. Ми переконані, що не було жодної іншої причини пані Венедиктовій відкривати цю справу саме ввечері, крім тієї, щоб наступного дня президент Зеленський міг про цю ситуацію говорити як про щось, що вже відбулося начебто без його відома і без його участі. І він це прокоментував як "ipso facto".
Ми знаємо достовірно, що перед певними членами Адміністрації президента, Офісу президента відзвітувався колишній голова ДБР, пан Роман Труба. І це дуже чітко вбачається на така званих "плівках Труби", на записах з його службового кабінету. Ми численні ознаки того, що люди, виконавці, які фактично працюють по цим справам, слідчі, керівники слідчих, прокурори, - вони принаймні якось координуються із забаганками з Офісу президента.
Я не маю підстав, щоб стверджувати, що… Мене про це вже питали: чи координує це Путін, чи не координує. Я не знаю. У нас немає зараз підстав, з якими ми могли вийти і казати, що, так, ми достовірно знаємо, що з Кремля подзвонили і сказали. Але Кремль безпосередньо також є бенефіціаром цієї історії. Навіть якщо вони не координують, вони отримують той результат, якого вони хотіли би побачити. І це їм постачають люди з ДБР і люди з Офісу генпрокурора. Це також ненормально.
- Чи можливе, на вашу думку, накладення на Петра Порошенка обмеження у вигляді взяття під домашній арешт в ході всіх цих справ?
- Те, що анонсували з Офісу генпрокурора, те, що вони намагатимуться обрати йому запобіжний захід, тобто прохатимуть суд про те, щоб запобіжний захід був у вигляді тримання під вартою, і це дуже поважна заява, - але я не тієї думки, що вони насправді вірять, що їм це вдасться.
- Навіщо тоді вони про це заявляють?
- Щоб продемонструвати, що це дуже серйозна ситуація. Вони, напевно, спробують отримати від суду ухвалу про будь-який інший захід, який заважатиме Порошенку займатися його безпосередньою діяльністю як депутата. Якщо суд винесе ухвалу про, наприклад, домашній арешт, то це також буде поважною перешкодою. І це також буде свідчити про те, що проти Порошенка як політичного діяча застосовується політично вмотивоване переслідування. Бо одна справа - це помста за те, що відбувалося під час, коли він був президентом. І інше - те, що в межах цієї справи, цього провадження обирається такий захід, який фактично перешкоджає поточній політичній діяльності вже просто зараз.
https://prm.ua/benefitsiarom-situatsiyi-z-politichnim-peresliduvannyam-poroshenka-ye-bezposeredno-prezident-zelenskiy-novikov/