Байдены не имеют отношения к делу о рекордной взятке в $6 млн руководству НАБУ и САП, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подчеркивает, что экс-вице-президент США Джозефа Байден и его сын Хантер не имеют отношения к делу о предложении взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие эпизода, в котором фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в ходе сегодняшнего брифинга, отвечая на вопрос о том, фигурирует ли в уголовном производстве о даче взятки Байден-младший, поскольку он непосредственно связан со Злочевским и компанией "Бурисма" (Burisma Holdings), Холодницкий сказал: "Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют".

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник при этом подчеркнул, что взятка предлагалась за закрытие эпизода по стабкредиту, который выдавался Нацбанком банковскому учреждению ОАО "Реал Банк", связанному с Курченко.

"Давайте не превращать это дело, чтобы был какой-то политический подтекст", - призвал Сытник.

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Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за 6 млн $ правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.

Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

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Как сообщалось, Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст. 368-2 УК).

Генпрокуратура Украины со ссылкой на генеральный прокурора Руслана Рябошапку заявила, что продолжает аудит дел, которые были открыты при предыдущем руководстве ведомства, в том числе большое уголовное производство, в котором фигурирует, в частности, компания Burisma ("Бурисма"). Ранее речь шла об аудите 15 уголовных производств, в которых упоминается собственник "Бурисмы", экс-министр экологии Николай Злочевский.

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследования в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого. "Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством… Это юрисдикция США", - сказал Луценко в интервью "BBC. Украина".

Ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джозеф Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине в отношении компании было открыто расследование.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном.