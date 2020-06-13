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Байден (2764) взятка (6043) Злочевский (148) Холодницкий (706) Байден Хантер (29)

Байдены не имеют отношения к делу о рекордной взятке в $6 млн руководству НАБУ и САП, - Холодницкий

Байдены не имеют отношения к делу о рекордной взятке в $6 млн руководству НАБУ и САП, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подчеркивает, что экс-вице-президент США Джозефа Байден и его сын Хантер не имеют отношения к делу о предложении взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие эпизода, в котором фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в ходе сегодняшнего брифинга, отвечая на вопрос о том, фигурирует ли в уголовном производстве о даче взятки Байден-младший, поскольку он непосредственно связан со Злочевским и компанией "Бурисма" (Burisma Holdings), Холодницкий сказал: "Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют".

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник при этом подчеркнул, что взятка предлагалась за закрытие эпизода по стабкредиту, который выдавался Нацбанком банковскому учреждению ОАО "Реал Банк", связанному с Курченко.

"Давайте не превращать это дело, чтобы был какой-то политический подтекст", - призвал Сытник.

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Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за 6 млн $ правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.

Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

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Как сообщалось, Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст. 368-2 УК).

Генпрокуратура Украины со ссылкой на генеральный прокурора Руслана Рябошапку заявила, что продолжает аудит дел, которые были открыты при предыдущем руководстве ведомства, в том числе большое уголовное производство, в котором фигурирует, в частности, компания Burisma ("Бурисма"). Ранее речь шла об аудите 15 уголовных производств, в которых упоминается собственник "Бурисмы", экс-министр экологии Николай Злочевский.

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследования в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого. "Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством… Это юрисдикция США", - сказал Луценко в интервью "BBC. Украина".

Ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джозеф Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине в отношении компании было открыто расследование.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном.

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Топ комментарии
+19
Тут не про зебілів.
Розкручується спецоперація Россіі, сумісно, з хохломанкуртами і ************, щодо дискредитації України перед США, з метою, якщо й не зробити США ворогом України, то значно послабити союзницькі відносини.
І працюють хитро.
Чуємо голоси і тих ,хто заперечує, і тих хто виправдує, і тих хто звинувачує, ОДНОЧАСНО.
Таким чином, у будь якому разі ця НЕГАТИВНА для України тема в ТОПІ.»
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13.06.2020 13:59
+13
Хочу дождаться, когда Байден станет Президентом США и вывернет Зеле матку (или папку).
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13.06.2020 13:45
+12
Как обычно облом для зебилов
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13.06.2020 13:41
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Це просто якийсь абсолютний дебілізм мозгу петюшні-бачити Президентом США параноїка.
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13.06.2020 21:42 Ответить
Байден - не параноїк. У нього просто стареча дменція. І він - дєрьмократ. Якби ти, убоге, дійсно жило в Штатах, то нинішні дєрьмократи-глобалісти фактично хочуть знищити Америку і перетворити її на Гватемалу.
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14.06.2020 06:31 Ответить
може не варто лізти у справи величної країни? не великої, як деякі, а саме величної. і до тогож вони не вбили жодного нашого громадянина, я деякі. навіть на майдані вони роздавали "печенькі", а деякі сітлошумові гранати і патрони до помпових рушниць.
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13.06.2020 21:47 Ответить
Давайте не превращать это дело, чтобы был какой-то политический подтекст", - призвал Сытник. Источник: https://censor.net/n3201824

Ще проблем з США не вистачало, закривай діло дебіл
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13.06.2020 21:54 Ответить
Не имеют или имеют отношение---та ладно уже. А вот там где папа сынка тянет в дело---тут внимательней надо. А то один папаня по нашей стороне двоих сразу сынков приспособил рядом---крепко мы прогавили всё---по сей день выхаркиваем семейку дружную!
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13.06.2020 22:53 Ответить
А-ха-ха-хааа, не знаешь случаем, 40 лимонов Порох взял до убийства брата,или после.
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14.06.2020 00:22 Ответить
Какой то ты неуверенный, так денег не заработаешь, пиши сорок миллиардов ))))
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14.06.2020 09:24 Ответить
Байден каже -https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY якщо за 6-ть годин генерального прокурора не виженете-мільярд доларів не дам. От кому тепер вірити?
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14.06.2020 12:34 Ответить
А-ха-хааааа, все старания *********** по дискредитации Байдена, потерпела оглушительный провал. Шесть лимонов коту под хвост. Мои поздравления епаные бездари.
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14.06.2020 00:17 Ответить
Байдани хочуть через іншу за змістом справу "відмити" свої грязні оборудки по "дахуванню" корупції в Україні?
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14.06.2020 12:22 Ответить
Готуються до приходу байдена в білий дім
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14.06.2020 10:33 Ответить
Українці хочуть нам маразматика?
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14.06.2020 12:26 Ответить
Ні, не українці. Українські ватніки.
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14.06.2020 14:50 Ответить
Цукрова вата?
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14.06.2020 14:56 Ответить
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