Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий
Во время следственных действий по делу о взятке в размере 6 млн долларов за прекращение производства, связанного с экс-министром Николаем Злочевским, с флешки сотрудника Офиса генпрокурора вели онлайн-мониторинг Единого государственного реестра досудебных расследований на предмет закрытия дела.
Об этом заявил на брифинге в субботу руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы были несколько удивлены, что именно по этому производству вчера в период, когда происходили следственные действия под нашим официальным руководством, в Офисе генерального прокурора с флешки одной из сотрудниц, которая занимает административную должность в ОГП, был онлайн-мониторинг ЕРДР по поводу того, действительно ли это решение (о закрытии дела - ред.) не только на бумаге, но и отмечено в ЕГРР ", - сказал глава САП.
Холодницкий также рассчитывает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова проведет открытое служебное расследование этой ситуации.
В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник отметил, что в рамках расследования дела о попытке предоставления неправомерной выгоды этот факт будет проверяться.
Он также рассказал, что лица, которые передавали взятку, хотели убедиться, что дело действительно закрыто, поэтому была создана "иллюзия" постановления о закрытии соответствующего производства.
"Лица, которые пробовали эти средства передать, желали получить процессуальное решение о закрытии уголовного производства, и в рамках контроля за совершением преступления было использовано ненастоящее средство - это постановление, которое было вручено. Лица хотели убедиться, что дело закрыто и данные об этом есть в Реестре досудебных расследований ", - пояснил Сытник.
Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за 6 млн $ правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.
Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.
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Как сообщалось, Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст. 368-2 УК).
Генпрокуратура Украины со ссылкой на генеральный прокурора Руслана Рябошапку заявила, что продолжает аудит дел, которые были открыты при предыдущем руководстве ведомства, в том числе большое уголовное производство, в котором фигурирует, в частности, компания Burisma ("Бурисма"). Ранее речь шла об аудите 15 уголовных производств, в которых упоминается собственник "Бурисмы", экс-министр экологии Николай Злочевский.
В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.
Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.
В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.
В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследования в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого. "Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством… Это юрисдикция США", - сказал Луценко в интервью "BBC. Украина".
Ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.
В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джозеф Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине в отношении компании было открыто расследование.
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном.
Пожалуйста, подождите...
За таке, в порядному товаристві, б'ють пику і зауважу, неодноразово.
А потом смешает того лоха с говном и изберет вонючего шута обещающего все и сразу...
Кто тот "урист", кому её "профессиональные таланты" идеально подошли?))
ЗЫ..а помните, как недавно Венедиктова билась в истерике и требовала снять Сытника и Холодницкого.. а тут такое.. и Венедиктова села в лужу!..
Как порядочный преЗедент, Зеленский должен немедленно уволить Венедиктову.. ну, или перевести её на посаду юриста в "95 квартал"..
Да и некогда ему - супчик похлебать, видосик снять, на лисапеде покататься аль на лошадке, из лука пострелять или просто ОТТОПЫРИТЬ зад перед мужиками.. всё в делах, всё в заботах - аки раб на галлерах))
Это как?
Они всюду!
Холодницький також розраховує, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова проведе відкрите службове розслідування цієї ситуації
Але мене не здивує, що цією спіробітницею ОГПУ вивиться сама Венедіктова, чи її чоловік (він якраз фахівець у кіберзлочинності)
Була допущена помилка в моніторингу, кінцевий об'єкт помітив стеження і перевів хід операції в аварійний режим.