Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий

Во время следственных действий по делу о взятке в размере 6 млн долларов за прекращение производства, связанного с экс-министром Николаем Злочевским, с флешки сотрудника Офиса генпрокурора вели онлайн-мониторинг Единого государственного реестра досудебных расследований на предмет закрытия дела.

Об этом заявил на брифинге в субботу руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы были несколько удивлены, что именно по этому производству вчера в период, когда происходили следственные действия под нашим официальным руководством, в Офисе генерального прокурора с флешки одной из сотрудниц, которая занимает административную должность в ОГП, был онлайн-мониторинг ЕРДР по поводу того, действительно ли это решение (о закрытии дела - ред.) не только на бумаге, но и отмечено в ЕГРР ", - сказал глава САП.

Холодницкий также рассчитывает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова проведет открытое служебное расследование этой ситуации.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник отметил, что в рамках расследования дела о попытке предоставления неправомерной выгоды этот факт будет проверяться.

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Он также рассказал, что лица, которые передавали взятку, хотели убедиться, что дело действительно закрыто, поэтому была создана "иллюзия" постановления о закрытии соответствующего производства.

"Лица, которые пробовали эти средства передать, желали получить процессуальное решение о закрытии уголовного производства, и в рамках контроля за совершением преступления было использовано ненастоящее средство - это постановление, которое было вручено. Лица хотели убедиться, что дело закрыто и данные об этом есть в Реестре досудебных расследований ", - пояснил Сытник.

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Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за 6 млн $ правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.

Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

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Как сообщалось, Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст. 368-2 УК).

Генпрокуратура Украины со ссылкой на генеральный прокурора Руслана Рябошапку заявила, что продолжает аудит дел, которые были открыты при предыдущем руководстве ведомства, в том числе большое уголовное производство, в котором фигурирует, в частности, компания Burisma ("Бурисма"). Ранее речь шла об аудите 15 уголовных производств, в которых упоминается собственник "Бурисмы", экс-министр экологии Николай Злочевский.

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследования в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого. "Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством… Это юрисдикция США", - сказал Луценко в интервью "BBC. Украина".

Ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джозеф Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине в отношении компании было открыто расследование.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном.