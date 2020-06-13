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взятка (6043) правоохранительные органы (2960) силовики (2797) Холодницкий (706) САП (2037) Офис Генпрокурора (2386)

Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий

Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий

Во время следственных действий по делу о взятке в размере 6 млн долларов за прекращение производства, связанного с экс-министром Николаем Злочевским, с флешки сотрудника Офиса генпрокурора вели онлайн-мониторинг Единого государственного реестра досудебных расследований на предмет закрытия дела.

Об этом заявил на брифинге в субботу руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы были несколько удивлены, что именно по этому производству вчера в период, когда происходили следственные действия под нашим официальным руководством, в Офисе генерального прокурора с флешки одной из сотрудниц, которая занимает административную должность в ОГП, был онлайн-мониторинг ЕРДР по поводу того, действительно ли это решение (о закрытии дела - ред.) не только на бумаге, но и отмечено в ЕГРР ", - сказал глава САП.

Холодницкий также рассчитывает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова проведет открытое служебное расследование этой ситуации.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник отметил, что в рамках расследования дела о попытке предоставления неправомерной выгоды этот факт будет проверяться. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рекордную взятку в $6 млн задержаны трое человек, хотели закрыть дело ко дню рождения Злочевского: Сытник и Холодницкий провели брифинг. ВИДЕО

Он также рассказал, что лица, которые передавали взятку, хотели убедиться, что дело действительно закрыто, поэтому была создана "иллюзия" постановления о закрытии соответствующего производства.

"Лица, которые пробовали эти средства передать, желали получить процессуальное решение о закрытии уголовного производства, и в рамках контроля за совершением преступления было использовано ненастоящее средство - это постановление, которое было вручено. Лица хотели убедиться, что дело закрыто и данные об этом есть в Реестре досудебных расследований ", - пояснил Сытник.

Также читайте: Взятка Холодницкому: заместителю налоговой Киева Ильяшенко объявили о подозрении

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за 6 млн $ правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.

Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

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Как сообщалось, Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст. 368-2 УК).

Генпрокуратура Украины со ссылкой на генеральный прокурора Руслана Рябошапку заявила, что продолжает аудит дел, которые были открыты при предыдущем руководстве ведомства, в том числе большое уголовное производство, в котором фигурирует, в частности, компания Burisma ("Бурисма"). Ранее речь шла об аудите 15 уголовных производств, в которых упоминается собственник "Бурисмы", экс-министр экологии Николай Злочевский.

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследования в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого. "Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством… Это юрисдикция США", - сказал Луценко в интервью "BBC. Украина".

Ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джозеф Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине в отношении компании было открыто расследование.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном.

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Топ комментарии
+33
ну, не будет же сама Венедиктова мониторить реестр.. она попросила доверенную подружку..
ЗЫ..а помните, как недавно Венедиктова билась в истерике и требовала снять Сытника и Холодницкого.. а тут такое.. и Венедиктова села в лужу!..
Как порядочный преЗедент, Зеленский должен немедленно уволить Венедиктову.. ну, или перевести её на посаду юриста в "95 квартал"..
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13.06.2020 14:15
+25
Холодницкий - "Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора"

Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7000
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13.06.2020 14:07
+18
А Венедиктовой и Ермаку веришь?
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13.06.2020 15:21
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имя сестра!?
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13.06.2020 14:06 Ответить
Ім'я це мафія! Структура яка може собі дозволити моніторити факт закриття за хабар кримінальних проваджень через Офіс Генпрокурора це - організована злочинна група! Зараз СБУ має відкрити кримінальне провадження і затримати Генпрокурора за організацію злочинної групи або участь в стійкому злочинному угруповані! Без Венедиктової 6 млн. баксів ніхто б не віддав! Однозначно Венедиктова була в курсі передачі хабаря, отже вона входить в мафіозну організацію яка намагалась вирішити питання про закриття кримінального провадження! Зараз в США Байдену має дуже сильно йокнутись, бо зараз участь його сина в управління компанією Бурісма стає не просто роботою менеджера, а співучастю в міжнародній злочинній організації яка займається підкупом найвищих посадових осіб в країнах де веде свою діяльність! Тепер Байдену можна забути про посаду Президента, а син Байдена має бути арештований в США і допитаний про всі обставини призначення на посаду та всі обставини роботи Бурісми! Всі активи Бурісми мають бути арештовані як активи міжнародної злочинної організації! Злочевського мають арештувати і допитати в США та в Україні, хто ще крім нього входит в міжнародну злочинну організацію і як ця організація пов'язана з терористами путіна на Донбасі та в Криму!
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13.06.2020 14:19 Ответить
Порошенко який отримував від Злочевського хабарі на десятки мільйонів доларів у вигляді безоплатних поставок газу на підприємства порошенка - має бути арештований і допитаний як член злочинного угруповання Бурісма! Оніщенко який був посередником при передачі хабарів від Злочевського до порошенка, має бути арештований та допитаний як член міжнародної злочинної групи яка має зв'язки з міжнародними терористами в ОРДЛО і фінансує їх!
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13.06.2020 14:21 Ответить
Дурні і безпідставні твердження в стилі Г + Г, це розпізнавальні знак модераторів зеленої цвілі.

За таке, в порядному товаристві, б'ють пику і зауважу, неодноразово.
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13.06.2020 18:17 Ответить
Так СБУ у тій же групі
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13.06.2020 14:29 Ответить
шо за бред? как с флэшки можно что-то мониторить? совсем за идиотов держат
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13.06.2020 20:29 Ответить
Да все просто - берем флешку, подсоединяем к ней через USB материнку, к материнке цепляем БП, SSD, процессор, по желанию видеокарту, память, монитор. И мониторим
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14.06.2020 06:06 Ответить
На флешке ключь доступа к бд
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14.06.2020 17:00 Ответить
значит очень легко закрыть любое дело, было бы бабло, просто за столько лет ни одного громкого дела, решили сдать одного плательщика, а ведь сколько их было за несколько лет
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13.06.2020 14:07 Ответить
Холодницкий - "Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора"

Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7000
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13.06.2020 14:07 Ответить
А потом вся нация сидит и ждёт когда найдётся лох, который рискнёт ради неё своей шкурой.
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13.06.2020 14:59 Ответить
В точку.
А потом смешает того лоха с говном и изберет вонючего шута обещающего все и сразу...
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13.06.2020 16:02 Ответить
ДБС?
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13.06.2020 14:08 Ответить
сотрудница выполняла распоряжение шефа. и как венедиктова проведёт раследование уже понятно.
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13.06.2020 14:08 Ответить
а КТО этот "шеф"? кто её продвинул на пост ГП ГПУ и потом подписал назначение этой бездарности, которая не смогла сдать экзамен даже на судью?
Кто тот "урист", кому её "профессиональные таланты" идеально подошли?))
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13.06.2020 18:31 Ответить
не верю холодницкому, просто припекло сильно, закачался трон, вот одного и сдали, а сотни заплатили
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13.06.2020 14:08 Ответить
А Венедиктовой и Ермаку веришь?
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13.06.2020 15:21 Ответить
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13.06.2020 15:54 Ответить
Таки да?
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13.06.2020 15:56 Ответить
Венедиктова, ти?
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13.06.2020 15:56 Ответить
не, я коля злочевский, ржу с вас, не могу
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13.06.2020 15:58 Ответить
Знаешь, что Венедиктова своих не посадит.
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13.06.2020 17:23 Ответить
ну, не будет же сама Венедиктова мониторить реестр.. она попросила доверенную подружку..
ЗЫ..а помните, как недавно Венедиктова билась в истерике и требовала снять Сытника и Холодницкого.. а тут такое.. и Венедиктова села в лужу!..
Как порядочный преЗедент, Зеленский должен немедленно уволить Венедиктову.. ну, или перевести её на посаду юриста в "95 квартал"..
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13.06.2020 14:15 Ответить
Ее поставили под конкретную задачу по устранению фобии преЗЕдента, поэтому ничего ей не будет...
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13.06.2020 14:19 Ответить
Ще ніколи Штірліц не був так близько до провалу...
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13.06.2020 14:50 Ответить
не для того "урист"-вова назначал бенядиктову - чтобы увольнять по такой мелочи..
Да и некогда ему - супчик похлебать, видосик снять, на лисапеде покататься аль на лошадке, из лука пострелять или просто ОТТОПЫРИТЬ зад перед мужиками.. всё в делах, всё в заботах - аки раб на галлерах))
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13.06.2020 18:35 Ответить
Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 704
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13.06.2020 14:18 Ответить
Не может быть!!!...(с)
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13.06.2020 14:18 Ответить
> мониторилось с флешки

Это как?
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13.06.2020 14:19 Ответить
Венедиктовой
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13.06.2020 14:23 Ответить
Персональный электронный ключ. Файл такой.
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13.06.2020 14:58 Ответить
неужто венедиктова
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13.06.2020 14:19 Ответить
с флэшкой
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13.06.2020 14:21 Ответить
Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5700
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13.06.2020 14:20 Ответить
это все Порохоботы устроили !!!
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13.06.2020 14:22 Ответить
Из кабинета Венедиктовой.
Они всюду!
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13.06.2020 15:23 Ответить
странно что нет бодрых видосиков с зеленым на эту тему, да и венедиктова как-то не радуется
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13.06.2020 14:27 Ответить
хотела рыговского министра прикрыть
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13.06.2020 14:29 Ответить
Так шо теперь Зеленского посадят,он уже арестован?
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13.06.2020 14:29 Ответить
https://censor.net/news/3201773/vzyatku_v_6_mln_holodnitskomu_i_sytniku_pytalsya_dat_zlochevskiyi_leschenkoого , клоун следующий
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13.06.2020 14:31 Ответить
а не,такого не знаю,пох=.Когда Зеленского арестуют,тогда пускай и пишут, а то заливают всякую херню.
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13.06.2020 14:46 Ответить
Посадят в теплую ванну. А Юля арестует за повышенную сексуальность.
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13.06.2020 14:32 Ответить
у злочевского много еще миллионов, не зря вся страна платила за газ по завышенным в разы ценам, и петрулексеичу перепало и байденам,
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13.06.2020 16:00 Ответить
ЗЕ бобики так хто у нас тут барыга?
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13.06.2020 14:31 Ответить
Тут не барига, тут бариги, а ти їм завісу робиш.
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13.06.2020 15:32 Ответить
При Луценко такого не было
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13.06.2020 14:32 Ответить
Холодницький так вишукано вставив Венедиктовій за відосики: "Ми були дещо здивовані, що саме по цьому провадженню вчора в період, коли відбувалися слідчі дії під нашим офіційним керівництвом, в Офісі генерального прокурора з флешки однієї з працівниць, яка обіймає адміністративну посаду в ОГП, дійсно був онлайн-моніторинг ЄРДР з приводу того, чи дійсно це рішення (про закриття справи - ред.) не лише на папері, а й відмічено в ЄДРР".
Холодницький також розраховує, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова проведе відкрите службове розслідування цієї ситуації
Але мене не здивує, що цією спіробітницею ОГПУ вивиться сама Венедіктова, чи її чоловік (він якраз фахівець у кіберзлочинності)
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13.06.2020 14:33 Ответить
Ну, дивуватися тут, особливо, нема поводів. Якби не було "здивування", то хабар був би прийнятий і сьогодні дивувались би в зовсім іншому місці.
Була допущена помилка в моніторингу, кінцевий об'єкт помітив стеження і перевів хід операції в аварійний режим.
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13.06.2020 15:42 Ответить
Тут явно была подстава под Холодницкого но сделана тупо в стиле 95 квартала да и по квартальскому сценарию. Но это не избиратель ЗЕленского поэтому не прокатило!
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13.06.2020 14:34 Ответить
Так гарна підстава у $6000000
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13.06.2020 14:38 Ответить
Это для тебя деньги а для того же Зеленского и его корешей это так пару дней в Кушавеле потусить!
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13.06.2020 14:41 Ответить
Можливо, ти і правий. Особливо, якщо згадати нещодані події, коли згоріло приміщенняз речовими доказами. Так і тут можуть зникнути вилучені грошики
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13.06.2020 14:44 Ответить
Вон брат Ермака посадами барыжил там только с миллиона отчет начинался!
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13.06.2020 14:43 Ответить
А Нелох ховається у бункері, на пресконференцію не іде. Напевно рильце у пушку
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13.06.2020 14:36 Ответить
Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Североатлантический альянс признал Украину партнёром, и этот статус является частью партнерской инициативы , цель которой поддержка и углубленное сотрудничество. Кроме того , получен первый транш кредита мвф в размере 2,1 млрд долларов, что является во время пандемии очень показательным жестом доверия Запада к нынешней власти. Злочевский же никакого отношения к Зе, естественно, не имеет. Венедиктова проведёт внутреннее расследование. Впервые за все годы НАБУ и другие антикоррупционные органы получили реальную, но не декларативную независимость. А вы здесь просто лепите все, что попало. Какое рыльце? У Елены положительный тест на ковид, если президент будет пренебрегать мерами безопасности, которые объявило его же правительство, то тогда, какой пример он подаст людям?
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13.06.2020 15:05 Ответить
Адептов Порошенко, Татьяна, это не волнует. Как и то, что в 2016 году фирма Злочевского получила без согласия облсовета газовое месторождение на Ивано-Франковщине, его сняли с розыска и закрыли все уголовные дела. Перед этим Кононенко пил кофе с этим персонажем в Вене), а после этого, летом 2017 г. на энергетическом форуме в Монако, организованном компанией Злочевского с его участием, присутствовали представители власти и народные депутаты от БПП.)))
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13.06.2020 15:38 Ответить
«Один из газовых резервуаров взорвался». В Казани введен режим ЧС
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13.06.2020 14:46 Ответить
https://360tv.ru/news/mir/spacex-otpravila-v-kosmos-58-sputnikov-starlink-video/ Видео: SpaceX отправила в космос 58 спутников Starlink
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13.06.2020 14:47 Ответить
мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора/с флешки сотрудника Офиса генпрокурора вели онлайн-мониторинг / ага, это суперзасекреченная флєшка , понимает догадливый читатель.А сотрудницы - сотрудника: чтобы шпиону было сложнее её выкрасть.
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13.06.2020 14:54 Ответить
Ну да, звучит по дебильному
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13.06.2020 14:59 Ответить
флешка для входа в систему. Ты можешь с любого компа подлюченного к сети войти на защищёный сайт!
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13.06.2020 15:15 Ответить
флешка для входа в систему./Иван Петрович Сидоров с флєшек ему доступных мониторить не может.Он это делает только с компъютера.
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13.06.2020 15:23 Ответить
Понятно, что такие дела без разрешение или команды Венедиктовой никто бы не делал, "финансовую подушку" набивает, карга!
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13.06.2020 15:09 Ответить
"с флешки" - как носителя с ключом доступа? Или уже есть флешки с монитором, клавой и прочими причандаллями?
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13.06.2020 15:18 Ответить
флешка = токен
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13.06.2020 18:03 Ответить
Наверно Венедиктова и Ермак хотели заработать по 2 лимона на нос 😀😀
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13.06.2020 15:42 Ответить
Все знают откуда ноги растут, и тут очевидно откуда злочевский взялся, кто его крестный отец и кто его крышевал до сегодняшнего дня, и если зе поставил на тупую венедктову, то он пролетел.
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13.06.2020 16:30 Ответить
Теперь этава злапердевскава закапают живьем или сдует ветром с 17 этажу.
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13.06.2020 16:44 Ответить
Це якраз той випадок коли у результаті розслідування можна вийти на себе.
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13.06.2020 16:51 Ответить
Це якраз той випадок коли у результаті розслідування можна вийти на себе.
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13.06.2020 16:52 Ответить
Правильно! Дайте всё расследовать Венедиктовой. Всё будет в "лучшем виде".
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15.06.2020 18:08 Ответить
 
 