Наемники РФ с начала субботы обстреляли из запрещенного оружия позиции ВСУ вблизи Луганского и Славного, - Минобороны

Наемники российско-оккупационных войск с начала субботы, 13 июня, трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 было зафиксировано три обстрела позиций подразделений Объединенных сил. Так, на Луганском направлении, противник выпустил 50 снарядов из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм по защитникам Луганского", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, отмечается, что на Донецком направлении из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник вел обстрел позиций украинских защитников вблизи н.п.Славного.

"Прицельным огнем, наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов. По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - отметили в ведомстве.

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