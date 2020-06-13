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Минобороны (9046) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ с начала субботы обстреляли из запрещенного оружия позиции ВСУ вблизи Луганского и Славного, - Минобороны

Наемники РФ с начала субботы обстреляли из запрещенного оружия позиции ВСУ вблизи Луганского и Славного, - Минобороны

Наемники российско-оккупационных войск с начала субботы, 13 июня, трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 было зафиксировано три обстрела позиций подразделений Объединенных сил. Так, на Луганском направлении, противник выпустил 50 снарядов из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм по защитникам Луганского", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, отмечается, что на Донецком направлении из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник вел обстрел позиций украинских защитников вблизи н.п.Славного.

"Прицельным огнем, наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов. По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен, наемники РФ 12 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

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Потрібно задіяти підрозділи рекативної артилерії, скільки можна дозволяти терористам порушувати режим припинення вогню! Якщо Європа та США не можуть примусити терористів путіна припинити вогонь, це зробить артилерія ЗСУ!
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13.06.2020 14:11 Ответить
Они не обстреливали,они делали своим детям идущим в Украину сдавать ВНО безопасный коридор.А Вы говорите обстреливали.
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13.06.2020 14:20 Ответить
У вас учатся граждане РФ или вы воюете против граждан Украины?
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13.06.2020 14:27 Ответить
Умник а скажи сколько у вас учаться из стороны с которой вы по сей день воюете тем более что вы ихнию землю захватили.
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13.06.2020 14:40 Ответить
P.S.Граждане Украины это те кто в ней живет а окупированая територия тем более из которой убивают украинцев должна быть вообще изолирована от страны.
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13.06.2020 14:43 Ответить
Мы не воюем против частей Израиля. А только против других государств. И их граждане не учатся в местных вузах

Так с кем вы воюете? С РФ или с частью Украины.
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13.06.2020 14:44 Ответить
Ну если Вы умеете писать то наверное и читать а так же надеюсь уже гденибуть прочитали что мы освобождаем своб територию до Государственных границ а не захватываем непринадлежащие Украине територии.Кацапия посчитала Крым не советским а кацапским и пошла ,,строить,,новоросию на нашу територию но Украина в таком случае тоже может ставить претензии ведь граница Украины из кацапией проходила по р,Дон.А так же есть что предявить кацапии и Китаю и Японии а так же Турции и прибалтийским странам и т.д.По большому счету кацапам могут предявить про возврат територий практически все страны соприкасающиеся из **********.
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13.06.2020 15:09 Ответить
Кто остановит соевого барыгу в неуемной страсти наживы? Почему война продолжается?
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13.06.2020 16:16 Ответить
а у бандитов есть РАЗРЕШЕННОЕ ОРУЖИЕ
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13.06.2020 16:52 Ответить
 
 