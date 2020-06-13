Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов
Шесть лет назад был освобожден ключевой центр Донбасса, город-порт Мариуполь. Сложность операции заключалась в том, что при уничтожении российских оккупантов не должны были пострадать мирные жители города.
Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет бывший спикер парламента, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.
"И это блестяще удалось! Особенно важную роль при освобождении Мариуполя сыграл добровольческий батальон "Азов", который со временем стал мощным боевым подразделением Национальной гвардии Украины", - отметил Турчинов.
"Жители Мариуполя, которые на себе ощутили звериный оскал "русского мира", в июне 2014 года радостно приветствовали своих освободителей. Уверен, что вскоре так же украинских воинов-освободителей будут приветствовать в Донецке и Луганске", - написал он.
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https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим
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Друзі, сьогодні шоста річниця звільнення міста Маріуполь від проросійських окупантів!!!
13 червня 2014р!!!
Маріуполь!!! Слава Воїнам України!!!
https://twitter.com/i/status/1271667154077827072 https://twitter.com/i/status/1271667154077827072
У них сама речь - через слово мат - уже говорит, что это - не люди, а бесы, служители сатаны. А "православие" лишь обман для своих страшных дел. Там, где русские, там горе, слезы, войны, беда.
Мордор должен погибнуть.
https://mobile.twitter.com/santaelena111 Елена Гнитеева https://mobile.twitter.com/santaelena111 @santaelena111 https://mobile.twitter.com/santaelena111/status/1271744938439405568 2 ч
Сегодня Мариуполь с Ворсклой играет через час, народ готовится!
А на Донбас арене бурьяны та кизяки шестой год.