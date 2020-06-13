Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов

Шесть лет назад был освобожден ключевой центр Донбасса, город-порт Мариуполь. Сложность операции заключалась в том, что при уничтожении российских оккупантов не должны были пострадать мирные жители города.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет бывший спикер парламента, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"И это блестяще удалось! Особенно важную роль при освобождении Мариуполя сыграл добровольческий батальон "Азов", который со временем стал мощным боевым подразделением Национальной гвардии Украины", - отметил Турчинов.

"Жители Мариуполя, которые на себе ощутили звериный оскал "русского мира", в июне 2014 года радостно приветствовали своих освободителей. Уверен, что вскоре так же украинских воинов-освободителей будут приветствовать в Донецке и Луганске", - написал он.

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