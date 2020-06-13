Чорновол рассказала, откуда у нее автомат, по которому возбудило дело ГБР. ФОТО

Экс-депутат Татьяна Чорновол рассказала историю о том, как к ней попал автомат, из-за которого ГБР возбудило дело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чорновол написала на странице в Facebook. Приводим ее пост полностью.

"Это фото Коли при освобождении Мариуполя.





Интересно, что одно из моих уголовных дел касается этого дня. Это дело о моем автомате, который у меня изъяли время обыска ГБР и который арестован. Он легализован как наградной с октября 2014 года, но мне инкриминируют его нелегальное приобретение, которое состоялось сегодня и, соответственно, нелегальное использование при обороне Мариуполя в начале сентября.

На самом деле сегодня день освобождения моего автомата.

Коля раздобыл этот трофей для меня на штабе сепаров. Мы с ним очень скандалили, потому что Николай хитрил, чтобы не было на меня оружия, когда я приезжала в "Азов", и понятно, что без оружия на боевые выезды - нельзя. Я ему перед этим сказала прямо: "Любишь - подаришь". Ни один мужчина не будет в восторге о того, чтобы его жена воевала, однако он меня очень любил ...

Помню, как после моего приезда он достал его из-под кровати "януковича" в Урзуфе. Я расчувствовалась. Я знала, чего это ему стоило ...

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Поэтому, поймите, почему я упросила, чтобы этот автомат был на меня оформлен как наградной. Это была не блажь, на нем лежала тень любви ... Поверьте, лучше без автомата, но с Колей. Здесь нет чему завидовать ...

Такой как сегодня жаркий день. Мы с Колей приехали с полигона. А перед этим друг Светлячок научил меня чистить мой автомат. Я так, чтобы все слышали говорю: "Коля давай я твой пулемет почищу". Затем с Коли смеялись, что жена ему оружие чистит. Но я видела, как ему по-мужски приятно. Я села тогда под соснами имения Януковича в Урзуфе, под ногами искрило теплое июньское море, а я думала, какая я счастливая и какая изменчивая жизнь. Вчера - мерзли на Майдане, без пяти минут жертвы Януковича, а сегодня я чищу оружие лохмотьями Януковича, что выгребла из шкафа. Вчера остановили Яныка, а теперь останавливают Путина - успешно. Однако жизнь, как качели, сейчас я счастлива и надо запомнить этот момент, потому что качели уже пошли вниз ... Таки ушли ... Коля то лето не пережил. Но потом обязательно пойдет вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх.

Это фото Коли при освобождении из Мариуполя. Спасибо всем-всем, кто освободил Мариуполь".

Также она опубликовала видео из нашлемной камеры Андрея Дзындзи.