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Мариуполь (5695) Чорновол Татьяна (654) ГБР (2824)

Чорновол рассказала, откуда у нее автомат, по которому возбудило дело ГБР. ФОТО

Экс-депутат Татьяна Чорновол рассказала историю о том, как к ней попал автомат, из-за которого ГБР возбудило дело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чорновол написала на странице в Facebook. Приводим ее пост полностью.

"Это фото Коли при освобождении Мариуполя.

Чорновол рассказала, откуда у нее автомат, по которому возбудило дело ГБР 01

Интересно, что одно из моих уголовных дел касается этого дня. Это дело о моем автомате, который у меня изъяли время обыска ГБР и который арестован. Он легализован как наградной с октября 2014 года, но мне инкриминируют его нелегальное приобретение, которое состоялось сегодня и, соответственно, нелегальное использование при обороне Мариуполя в начале сентября.

На самом деле сегодня день освобождения моего автомата.

Коля раздобыл этот трофей для меня на штабе сепаров. Мы с ним очень скандалили, потому что Николай хитрил, чтобы не было на меня оружия, когда я приезжала в "Азов", и понятно, что без оружия на боевые выезды - нельзя. Я ему перед этим сказала прямо: "Любишь - подаришь". Ни один мужчина не будет в восторге о того, чтобы его жена воевала, однако он меня очень любил ...

Помню, как после моего приезда он достал его из-под кровати "януковича" в Урзуфе. Я расчувствовалась. Я знала, чего это ему стоило ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов

Поэтому, поймите, почему я упросила, чтобы этот автомат был на меня оформлен как наградной. Это была не блажь, на нем лежала тень любви ... Поверьте, лучше без автомата, но с Колей. Здесь нет чему завидовать ...

Такой как сегодня жаркий день. Мы с Колей приехали с полигона. А перед этим друг Светлячок научил меня чистить мой автомат. Я так, чтобы все слышали говорю: "Коля давай я твой пулемет почищу". Затем с Коли смеялись, что жена ему оружие чистит. Но я видела, как ему по-мужски приятно. Я села тогда под соснами имения Януковича в Урзуфе, под ногами искрило теплое июньское море, а я думала, какая я счастливая и какая изменчивая жизнь. Вчера - мерзли на Майдане, без пяти минут жертвы Януковича, а сегодня я чищу оружие лохмотьями Януковича, что выгребла из шкафа. Вчера остановили Яныка, а теперь останавливают Путина - успешно. Однако жизнь, как качели, сейчас я счастлива и надо запомнить этот момент, потому что качели уже пошли вниз ... Таки ушли ... Коля то лето не пережил. Но потом обязательно пойдет вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх.

Это фото Коли при освобождении из Мариуполя. Спасибо всем-всем, кто освободил Мариуполь".

Также она опубликовала видео из нашлемной камеры Андрея Дзындзи.

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Топ комментарии
+41
а в бубочки при обшуку знайдуть 4 невідмічені повістки...
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13.06.2020 15:03
+31
Свободный и ответственный Гражданин имеет право на ношение оружия для защиты своей страны

Таню, щиро дякую за пост !

Він дуже собистий, але водночас такий близький та щемний для мене, як, мабудь, і для кожного українця. Це історія дійсного пересічного Українця, яких десятки, сотні тисяч і міліони. Це - МИ !

Ваш чоловік був СПРАВЖНЬОЮ ЛЮДИНОЮ !
ми памятаємо Миколу Березового !

Слава Герою !
Слава Україні !

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Березовий , громадсько-політичний діяч, лідер партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «УДАР» в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Горлівці (!!!!!). Був добровольцем батальйону міліції спеціального призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB «Азов» . 10 серпня 2014 року загинув у бою поблизу Іловайська від кулі снайпера, рятуючи пораненого побратима

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13.06.2020 15:25
+29
Коменти жахливі. Чоловіки, які просиділи за спинами таких, як Таня Чорновол, мають нахабство обсміювати її, ще й медичні діагнози ставити. Один підліший за іншого. Ганьба вам, негідники. Ви її нігтя не вартуєте. Суцільні зеленські.
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13.06.2020 17:54
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Чорновол розповіла, звідки у неї автомат, через який порушило справу ДБР - Цензор.НЕТ 8192
ВЕРНОЙ ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ВЕРНЫЕ СЛУГИ КРЕМЛЯ ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
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13.06.2020 16:27 Ответить
Просто вдумайтесь,если все атошники начнут своих баб награждать автоматами,пулемётами,гранатами и т.д.,т о у нас война прямо тут начнётся.
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13.06.2020 16:51 Ответить
Вообще-то она не только женщина, но и экс- депутат, который прошел обучение и принял присягу. И теперь она военная .
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13.06.2020 17:02 Ответить
Они просто перестреляют таких мразей,как ты!
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13.06.2020 18:27 Ответить
нет,мы вас в вагоны штабелями погрузим и вывезем в такой далёкий лес,что больше вы,быкота,не вернётесь.Уже не долго.
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13.06.2020 19:53 Ответить
"Мы" это кто, Поносов? И скоро это когда? Когда у тебя диарея закончится, или раньше?
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14.06.2020 10:15 Ответить
ты будешь ещё рад слизывать мою диарею,быкорор,это твоя единственная пища будет
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14.06.2020 11:43 Ответить
Полудурок, я человек не гордый, но зато тренированный. Могу употреблять любую белковую пищу, и тебя в том числе. При помощи ножа, я легко отделю мясо от твоего дерьма, и все будут счастливы.
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15.06.2020 20:43 Ответить
при помощи ножа,бычья голова,ты присохшее будешь отскабливать и в рот свой вафельный всовывать.
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15.06.2020 21:21 Ответить
Кацапсинка, дак когда это будет? Я весь в нетерпении. Или ты просто трепло?
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15.06.2020 22:11 Ответить
в нетерпении говоришь,рогобан так начинай тренироваться, схавай кусок собачьего сначала,увеличивай с каждым днём порции.Сообщи когда перейдешь на трехразовое питание.
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15.06.2020 22:48 Ответить
Кацапсинка, мои тренировки тебе не понравятся. Рассказать тебе, как 175 грейновый Сценар, попадая в переносицу, отделяет позвоночник от основания черепа? Легко! Идешь ты такой грузить нас в вагоны, а тут я, но ты меня не видишь, потому что далеко, да и ты даун. А у меня все дистанции просчитаны, поправки учтены и внесены. Я совмещая прицельную марку ATAKER с твоей переносицей, и плавно добираю спуск. Рем мягко толкает в плечо, как бы говорит: - "Минус один дибил", Лапуа покидает ствол при скорости 830 м/с, и летит к тебе, через доли секунды, или секунду (в зависимости от расстояния) будет "чмяк", и за твоей пустой головой появится грязно-розовое облачко.
Так скажи, когда наступит этот день, и еще один кацап уедет двухсотым трамваем на концерт хора Александрова?
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16.06.2020 12:30 Ответить
нет,лучше хавай говно,мне так больше нравится.Пиши когда перейдешь на трехразовый прием фекалий,больше с тобой говорить не о чем.
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16.06.2020 16:29 Ответить
У МЕНЯ ТОЖЕ ЕСТЬ АВТОМАТ ТРОФЕЙНЫЙ СЕПАРСКИЙ И МОН-50 ТОЖЕ ЕСТЬ И КАБАЧКОВ 120 С ПЯТОК ШТУК. Я ТОЖЕ ХОЧУ ИХ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ КАК НАГРАДНЫЕ.
ПОЧЕМУ ЧЕРНОВОЛ МОЖНО А МНЕ НЕТ ??? И НЕ ВОЕВАЛА ОНА НИГДЕ, СИДЕЛА НА УРЗУФЕ ВСЕ ВРЕМЯ,ПИСАЛА ЧТО-ТО В НОУТБУКЕ.
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13.06.2020 16:56 Ответить
Действительно хороший вопрос . А вы это спросите у того кто Тане легализовывал и пашине и остальным .У Бонабака и спросите
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13.06.2020 17:06 Ответить
Куди вислати свідоцтва на то всьо?
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13.06.2020 17:06 Ответить
С патручинским ,в рассвет его карьеры ,при мальдивском ,надо было дружить)))
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13.06.2020 18:29 Ответить
Вы обьединились с теми, кто хочет вас в вагоны погрузить?))) Прикольно) Хуже не будет???
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14.06.2020 10:46 Ответить
Подивишся - наче нормальна баба, а почитаєш оцей лепіт - просто дурна баба. От НАХ-Я тобі той автомат здався?!!! Тепер відмивайся. Навіть слова в захист не скажу.
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13.06.2020 17:05 Ответить
ОК. Мое сугубо личное мнение. Таня имеет заслуги и мое ей за это уважение. Таня пострадала и мое ей за это сочувствие. Таня - не вполне адекват и оружие ей вообще иметь не стоило бы. Наградное оружие - дебилизм. Автоматическое оружие не должно быть в руках Граждан вообще. Ну, а выдавать подобные истории на публику - зарабатывать себе срок.
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13.06.2020 17:08 Ответить
Если автомат наградной.. то всё решается просто.. где наградной лист ?
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13.06.2020 17:22 Ответить
Автомат не может быть наградной, потому что по закону автоматы не входят в перечень наградного оружия.
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13.06.2020 18:37 Ответить
А можешь предоставить утвержденный перечень наградного оружия? Или ты тупо лжешь?
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14.06.2020 10:21 Ответить
Коменти жахливі. Чоловіки, які просиділи за спинами таких, як Таня Чорновол, мають нахабство обсміювати її, ще й медичні діагнози ставити. Один підліший за іншого. Ганьба вам, негідники. Ви її нігтя не вартуєте. Суцільні зеленські.
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13.06.2020 17:54 Ответить
Ну так расскажите про ее геройство.Люди совершившие геройские поступки и оставшиеся в степях донбасса навечно и медали,а тут сразу автомат.За какие заслуги?
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13.06.2020 18:31 Ответить
Вонючка.
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13.06.2020 18:46 Ответить
Ну так где то в глубине души, они же все прекрасно понимают, что у Тани яйца покрепче чем у них))) Вот отсюда и такая реакция)))
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14.06.2020 10:50 Ответить
То есть тане можно автомат??? И он типа легальный,а все остальные ,чтоб даже травмат получить,должны пройти все круги ада.В каких она боях участвовала,что вдруг легальный автомат появился?
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13.06.2020 18:27 Ответить
А ти в яких?
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13.06.2020 18:56 Ответить
Вопросом на вопрос ,ну дальше ты сам понимаешь.У меня автомата нет,официального,а ты обычный стрелочник.
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13.06.2020 18:58 Ответить
Отже, ні в яких. От і сиди на попі рівно та сопи в дві дірочки.
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13.06.2020 19:08 Ответить
А после она с автоматом подаренным погибшим мужем ездила на встречи с Пашинским ( у того ведь только пистолет).
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13.06.2020 18:32 Ответить
я упросила, чтобы этот автомат был на меня оформлен как наградной.Источник: https://censor.net/n3201830

КОГО вона упросила???? Почитайте Положення про нагороду зброю - ХТО, КОГО і за ЯКІ ЗАСЛУГИ може нагородити зброєю І спробуйте там знайти ситуацію під Танюху Її автомат - злочин.
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13.06.2020 19:07 Ответить
а як би він був артилеристом? то мабуть подарував цій божевільній гармату.
навіть страшно подумати "наградна гармата"...
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13.06.2020 19:12 Ответить
ты угадал, зебил !

Свободные Украинцы для защиты Родины и ни пера на ношение и применение любого оружия по своему усмотрению !

Козаки в Украине испокон веков не спрашивали у панов разрешения на ношение сабли и ее прим енение.

"***** - козацька МАТИ"
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13.06.2020 19:18 Ответить
А она еще и умеет управлять минометом))) Можешь глубже под юбку прятаться)))
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14.06.2020 10:53 Ответить
судячи по губах міномет то її найвправніше
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14.06.2020 23:14 Ответить
Ты этот вывод сделал, сравнивая с губами своих жены и дочери?))) Ну тебе виднее))) Там, под юбкой)))
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15.06.2020 11:57 Ответить
Просто вражають коменти - зброя привласнена і зберігалася НЕЗАКОННО, але ті ж самі люди, які верещать про європейський вектор розвитку країни рвуть дупи, що закону дотримуватися, звичайно, треба, але для хороших людей на закон можна і забити великий болт! От тільки хороші люди кожні 5 років місцями міняються...
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13.06.2020 19:14 Ответить
Клоун, покуда ты под юбкой прятался, у многих людей такое и подобное оружие ЗАКОННО оформлено) А ссыкунам оно не положено))) Еще сами себя подстрелят)))
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13.06.2020 21:55 Ответить
Нравятся вопли зебилов!

Украинцы применят оружие не спрашивая на это разрешения ни у кого!

Мы свободные люди в свободной стране и будем убивать за НАШУ СВОБОДУ !
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13.06.2020 19:22 Ответить
пуВички застебни, а то убивалку простудишь...
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13.06.2020 22:20 Ответить
У слов'янській країні, яка веде війну з небезпечним і підступним ворогом, тупе населення вибирає головнокомандувачем боягузливого, нікчемного і бездарного єврея, який переслідує українських патріотів за їх готовність боротися до кінця з агресором, а також за наявність у них зброї, добутої в бою, до того ж офіційно оформленої і призначеної для захисту батьківщини.
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13.06.2020 19:31 Ответить
Гавно дискуссия! Если оружие наградное - должен быть на него документ. Если это память - сточите боёк, как у автомата в советский школе!
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13.06.2020 19:31 Ответить
Это не наградное (согласно законодательства Украины автоматы не могут быть наградными) и соответственно документа нет! Поэтому никаких "сточите боек" не проходит. Отсидит срок за незаконное хранение, автомат конфискуют. А потом, когда Танюха выйдет на свободу- купит себе макет как в советской школе для памяти.
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13.06.2020 19:41 Ответить
Татьяна из тебя для памяти чучело набитое соломой сделает и рука у нее не дрогнет !
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13.06.2020 20:05 Ответить
Фантазер! мышкевич выпей мышьячку - попустит.
Когда Танюха через 15 лет выйдет (умышленное убийство + незаконное хранение оружия) беззубая, лысая, горбатая с трясущимися руками и варикозными ногами - можешь ей сказать о том, какую ересь ты здесь написал.
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13.06.2020 20:11 Ответить
Умышленное убийство?
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13.06.2020 21:56 Ответить
А попробуй доказать, что не умышленное.
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13.06.2020 23:53 Ответить
Вот ты мазохист))) Очень любишь когда тебя мордой в твоих какашках елозят?))) О презумпции невиновности слышал?))) Вот и доказывай виновность))) Тоже мне гений Трускавца)))
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14.06.2020 10:22 Ответить
Опять лжешь, псина кацапская.
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14.06.2020 10:25 Ответить
Неадекватов,психически больных, сказочников и мошенников типа Чорновол нужно принудительно лечить на дурке до полного выздоровления.
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13.06.2020 21:10 Ответить
С тебя и начнем)))
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13.06.2020 22:53 Ответить
Где дело Н.Савченко? Кто знает?
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14.06.2020 06:11 Ответить
Хочу наградной танк!
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14.06.2020 06:48 Ответить
Дістань в бою.
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14.06.2020 08:45 Ответить
Танюшка не писала, что захватила в бою.
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14.06.2020 10:34 Ответить
От така то х.ня малята- сказав дід Панас коли дочитав казочку цієї припареної
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14.06.2020 10:09 Ответить
У этой "припаренной" есть яйца, в отличии от тебя))) Как там под юбкой? Комфортно?)))
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14.06.2020 10:26 Ответить
Тож они ей и мешают, когда через заборы лазает.
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14.06.2020 10:35 Ответить
Это ты о своем опыте?)) После этого начал под юбками прятаться?)))
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14.06.2020 10:37 Ответить
як посадят Чорновол то розвяжуть руки наступній владі яка проти зелених.
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14.06.2020 13:46 Ответить
Чорновол розповіла, звідки у неї автомат, через який порушило справу ДБР - Цензор.НЕТ 5932
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14.06.2020 14:56 Ответить
де ти взяла ввтомата - насмоктала?
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14.06.2020 23:32 Ответить
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