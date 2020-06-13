Чорновол рассказала, откуда у нее автомат, по которому возбудило дело ГБР. ФОТО
Экс-депутат Татьяна Чорновол рассказала историю о том, как к ней попал автомат, из-за которого ГБР возбудило дело.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чорновол написала на странице в Facebook. Приводим ее пост полностью.
"Это фото Коли при освобождении Мариуполя.
Интересно, что одно из моих уголовных дел касается этого дня. Это дело о моем автомате, который у меня изъяли время обыска ГБР и который арестован. Он легализован как наградной с октября 2014 года, но мне инкриминируют его нелегальное приобретение, которое состоялось сегодня и, соответственно, нелегальное использование при обороне Мариуполя в начале сентября.
На самом деле сегодня день освобождения моего автомата.
Коля раздобыл этот трофей для меня на штабе сепаров. Мы с ним очень скандалили, потому что Николай хитрил, чтобы не было на меня оружия, когда я приезжала в "Азов", и понятно, что без оружия на боевые выезды - нельзя. Я ему перед этим сказала прямо: "Любишь - подаришь". Ни один мужчина не будет в восторге о того, чтобы его жена воевала, однако он меня очень любил ...
Помню, как после моего приезда он достал его из-под кровати "януковича" в Урзуфе. Я расчувствовалась. Я знала, чего это ему стоило ...
Поэтому, поймите, почему я упросила, чтобы этот автомат был на меня оформлен как наградной. Это была не блажь, на нем лежала тень любви ... Поверьте, лучше без автомата, но с Колей. Здесь нет чему завидовать ...
Такой как сегодня жаркий день. Мы с Колей приехали с полигона. А перед этим друг Светлячок научил меня чистить мой автомат. Я так, чтобы все слышали говорю: "Коля давай я твой пулемет почищу". Затем с Коли смеялись, что жена ему оружие чистит. Но я видела, как ему по-мужски приятно. Я села тогда под соснами имения Януковича в Урзуфе, под ногами искрило теплое июньское море, а я думала, какая я счастливая и какая изменчивая жизнь. Вчера - мерзли на Майдане, без пяти минут жертвы Януковича, а сегодня я чищу оружие лохмотьями Януковича, что выгребла из шкафа. Вчера остановили Яныка, а теперь останавливают Путина - успешно. Однако жизнь, как качели, сейчас я счастлива и надо запомнить этот момент, потому что качели уже пошли вниз ... Таки ушли ... Коля то лето не пережил. Но потом обязательно пойдет вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх.
Это фото Коли при освобождении из Мариуполя. Спасибо всем-всем, кто освободил Мариуполь".
Также она опубликовала видео из нашлемной камеры Андрея Дзындзи.
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ВЕРНОЙ ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ВЕРНЫЕ СЛУГИ КРЕМЛЯ ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
Так скажи, когда наступит этот день, и еще один кацап уедет двухсотым трамваем на концерт хора Александрова?
ПОЧЕМУ ЧЕРНОВОЛ МОЖНО А МНЕ НЕТ ??? И НЕ ВОЕВАЛА ОНА НИГДЕ, СИДЕЛА НА УРЗУФЕ ВСЕ ВРЕМЯ,ПИСАЛА ЧТО-ТО В НОУТБУКЕ.
КОГО вона упросила???? Почитайте Положення про нагороду зброю - ХТО, КОГО і за ЯКІ ЗАСЛУГИ може нагородити зброєю І спробуйте там знайти ситуацію під Танюху Її автомат - злочин.
навіть страшно подумати "наградна гармата"...
Свободные Украинцы для защиты Родины и ни пера на ношение и применение любого оружия по своему усмотрению !
Козаки в Украине испокон веков не спрашивали у панов разрешения на ношение сабли и ее прим енение.
"***** - козацька МАТИ"
Украинцы применят оружие не спрашивая на это разрешения ни у кого!
Мы свободные люди в свободной стране и будем убивать за НАШУ СВОБОДУ !
Когда Танюха через 15 лет выйдет (умышленное убийство + незаконное хранение оружия) беззубая, лысая, горбатая с трясущимися руками и варикозными ногами - можешь ей сказать о том, какую ересь ты здесь написал.