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Россию поймали на вранье про дату производства ракеты, которой был сбит МН17, - авиаэксперт из РФ Лукашевич

Россию поймали на вранье про дату производства ракеты, которой был сбит МН17, - авиаэксперт из РФ Лукашевич

Министерство обороны РФ предоставило ложную информацию Объединенной следственной группе, относительно даты производства ракеты, которой был сбит самолет рейса МН17

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет российский авиаэксперт Видим Лукачевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Как подловить лжеца? Как доказать всем, что он врет? Очень просто - ему нужно дать половину правды, чтобы он, думая, что это все, что есть, начал домысливать вторую половину и заврался.

Именно так и сделала Объединенная следственная группа (JIT) на своей пресс-конференции 24 мая 2018 года, представив всем фрагмент корпуса ракеты с номером, но сознательно скрыв известную голландцам дату его изготовления - 15 декабря 1986 г.

Через 4 месяца, 17 сентября 2018 г., российское Министерство обороны проводит пресс-конференцию, на которой по номеру на корпусе ракеты "доказывает", это эта ракета была произведена... 24 декабря 1986 г. и в следующем году передана воинской части, дислоцированной в Украинской ССР. И даже показывает документы, подтверждающие "липовую" дату 24.12.1986, для пущей убедительности говоря, что якобы где-то есть двусторонний акт приемки-передачи ракеты в воинскую часть, но не демонстрируя его", - написал Лукашевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если ты из состава "ихтамнетов", то ты бандит и уголовник, - Лукашевич об отказе суда Нидерландов распространить на наемников РФ международное право об обычаях войны

Российский авиаэксперт отмечает, что голландцы официально запросили российское Министерство обороны подтвердить названную дату выпуска ракеты "24.12.1986". И Минобороны РФ направило официальное подтверждение "липовой" даты производства ракеты

"Теперь голландцы ржут над "украинской ракетой" (неизменно беря это в кавычки), а прокурор Тейс Бергер снова говорит в суде о "недобросовесности" Российской Федерации. Но мы-то в России, и у нас это называется 3.14здежом", - подчеркнул Лукашевич.

Также читайте: Минобороны РФ и "Алмаз-Антей" запутались в собственной лжи о сбившей рейс МН17 ракете к "Буку", - российский эксперт Лукашевич

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.

Россию поймали на вранье про дату производства ракеты, которой был сбит МН17, - авиаэксперт из РФ Лукашевич 01
Россию поймали на вранье про дату производства ракеты, которой был сбит МН17, - авиаэксперт из РФ Лукашевич 02

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Топ комментарии
+68
Всем адекватным людям уже давно ясно, что кацапия - это лживая, мерзкая, фашистская недострана!
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13.06.2020 15:12
+34
расию поймали на расии
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13.06.2020 15:11
+33
росіяни брешуть завжди і про все.
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13.06.2020 15:18
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Правила форума Совет форумчан
расию поймали на расии
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13.06.2020 15:11 Ответить
Всем адекватным людям уже давно ясно, что кацапия - это лживая, мерзкая, фашистская недострана!
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13.06.2020 15:12 Ответить
А 73,22% нє вєрят !
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13.06.2020 17:53 Ответить
СПІВРОБІТНИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ ЗВІЛЬНИЛИ ЗА ДОВІДКУ ПРО КОНТАКТИ ЄРМАКА З РОСІЯНАМИ, - ЛУЦЕНКО

Россию поймали на вранье про дату производства ракеты, которой был сбит МН17, - авиаэксперт из РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 6784За словами Юрія Луценка, у 2019 році, одразу після інавгурації, представники СЗР ознайомили президента Володимира Зеленського з інформацією про контакти Андрія Єрмака з представниками ВПК та злочинного світу РФ

Про це ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким", передає https://espreso.tv/news/2020/06/12/spivrobitnykiv_zovnishnoyi_rozvidky_zvilnyly_za_dovidku_pro_kontakty_yermaka_z_rosiyanamy_lucenko Еспресо.TV.
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13.06.2020 15:16 Ответить
увы луценко не авторитет...

в 2005+- министр МВД (а Петя глава РНБО пол года побыл..)

а рыги за сепарский сьед не сели... ( северодонецкий сьезд 2004) если почитать ст110. то им светило 3-5 лет как минимум
. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

на сколько лет сели за озвучивания "саздания югавасточнава гасударства с столицей в харькова"?

ответ-- полгода следствия и дела закрыты...

как следствия ---слив дел и приход рыгов

в 2014-+ генпрокурор..
многие сели?
когда были реальные шансы на месных выборах 2016 за реальные нарушения отстранять по закону.. ( всего лишь соблюдая закон отстранять за нарушения, что врятли они смоглиб оспорить в кактом Европейском суде) рыгов... "патриоты" ( в виде ЦВК, прокуроров. и команды Пети) почемуто этого "не видели"
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14.06.2020 00:35 Ответить
ну,кому конечно,кобыла невеста и авторитет...
не замучился еще светом владычить? .параноики ведь тоже устают
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14.06.2020 12:37 Ответить
нет))) авсоь стану владельцем дтєка))))

а для вас значь уважаемые те кто не сделал и половины того что должен был?? а только дали пинка под зад-- так сразу рассказуют какие они молодцы?

может для вас и рыги тоже значимы? они ж там своим какуюто пургу втирают и ктото ж верит
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14.06.2020 20:06 Ответить
не,ну ***** конечно выше всяких похвал...тоже мечтает светом владычить.только вот владычить приходится из бункера,и на зачищенных от лаптей улицах... .
сэлявуха любит поиздеваться над нарциссами.
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14.06.2020 21:30 Ответить
зачем мне про то убогое создание пишите то))

или это жалкая попытка отмазать луценка переехав на другую тему?
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14.06.2020 23:20 Ответить
Россию поймали на вранье про дату производства ракеты, которой был сбит МН17, - авиаэксперт из РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 8800
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13.06.2020 15:17 Ответить
Посягательства на старшого
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13.06.2020 15:26 Ответить
Ага,губой попахивает,этак суток трое.
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13.06.2020 15:31 Ответить
Не, на расии это называется "нарушение субординации". Вот если бы сержант отбутылил ефрейтора, тогда бы было все ОК.
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13.06.2020 15:41 Ответить
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13.06.2020 16:00 Ответить
ну.. а может сержант только с учебки? а ефрейтор уже на дембель намылился?? тут надо подумать...може на память о службе так сказать решил...
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13.06.2020 23:34 Ответить
а єслі ета любовь?...русскагаварящєва к русскагаварящєму...
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13.06.2020 15:31 Ответить
Шалене кохання...
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13.06.2020 16:31 Ответить
До звання олігофрен-сержант додалося щє бутиль-сєржант. Затєйники.
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13.06.2020 18:38 Ответить
росіяни брешуть завжди і про все.
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13.06.2020 15:18 Ответить
...Потрібно відмовитися від ілюзії.
Від ілюзії, що можна однією рукою домовлятися з НАТО, а іншою - з Путіним.
Колись, за часів Леоніда Кучми, це називалося "багатовекторністю". Ми добре пам'ятаємо, до якої катастрофи мало не призвела зовнішня політика другого українського президента. Одним із останніх документів, який був підписаний Кучмою на посаді очільника держави, була угода про створення Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Багатовекторність завершилася на користь Путіна - але угода так ніколи і не стала реальністю.
Тому що потім був Майдан.
Віктор Янукович теж намагався лавірувати: однією рукою домовлятися щодо угоди про асоціацію з Євросоюзом, а іншою - ставити підпис під Харківськими угодами з Росією. І з цього теж нічого не вийшло: Янукович відмовився від європейської інтеграції під тиском Путіна, але потім був Майдан.
Так що це не тільки зовнішньополітичний, але і внутрішньополітичний вибір України.
Або її влада вибирає НАТО, Євросоюз, Захід і стабільність - або намагається домовитися з Путіним і отримує народне повстання.
Тому кожному, хто хоче жити в незалежній Українській державі, і кожному, хто хоче нею керувати, варто засвоїти цю просту формулу. І зрозуміти, що ніякої "багатовекторності" не буде. І ніяких домовленостей з Путіним теж.
Тим більше, що Путін ні з ким не домовляється.
Він очікує, щоб йому підкорилися. - В. Портников https://gazeta.ua/blog/53494/niyakoyi-bagatovektornosti-ne-bude-i-niyakih-domovlenostej-z-putinim-tezh
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13.06.2020 15:21 Ответить
Принимая во внимание некие прежние "заслуги" и "положение" ,орде дают возможность хоть как-то спасти лицо..... Покайтесь ,мерзавцы ! Сколько людей убили ??
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13.06.2020 15:34 Ответить
Это всё понятно кто сбил. Вопрос какое наказание понесёт РФ в целом и Путин в частности? Путин уже пересрался и втуливает на плебисците (результат который уже предрешен), кроме прочих, поправку- "о главенстве суверенного права над международным". Страхуется. Но это его не спасёт, я думаю его по итогу сделают "козлом отпущения" сами россияне.
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13.06.2020 15:43 Ответить
«Это всё понятно кто сбил.» - юридично НІКЧЕМНЕ.
Рашку тиснуть ФАКТАМИ.
Вона вбила 298 НЕВИННИХ людей, з яких було 80 діточок.
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13.06.2020 17:58 Ответить
Ничего удивительного. Вот поймать ее что она говорит правду,это да, -вот это была бы сенсация!
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13.06.2020 15:50 Ответить

Не в этой жизни....
Ни, на этой планете.....
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14.06.2020 10:54 Ответить
Сама брехлива держава. Вона брехала, бреше і буде бренхати.

Мистецтво брехні у них таке старе, як і сама Росія. Це мистецтво - основна риса Росії.
Брехня - була в поміщику цареві, є в коміністі, президенті священику. Брехлива з брехливих, найвища брехня, яка увінчує всі брехні. Крещендо брехні, хитрощів і ілюзій. Тенденцією подібної держави є те, що вона стає все менше державою і все більше релігією. В Росії все має релігійний вимір. Все є, або хоче бути святим. Предивна забаганка! Ви навіть не можете організувати в себе світ громадського правопорядку, нижчий світ! А претендуєте на вищий світ релігії. Будучи ворогами Закону, ви хочете піднятися вище Закону, ви зазіхаєте на світ Благодаті! Нездатні до людської праці, ви себе величаєте Богами.
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13.06.2020 15:51 Ответить
Не совсем понял. Проясните кто в курсе - ракета была произведена в декабре 1986 года, а спор о том - неделей раньше или позже?
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13.06.2020 15:53 Ответить
Вот и я не понимаю радости местной публики. Следствие подтверждает, что эта ракета произведена при совке. А ведь сколько разговоров было, что это чисто рашкина модификация.
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13.06.2020 16:41 Ответить
И что если при совке? Что это меняет? Рашка ВРАЛА, что эта ракета была поставлена в Украину... И это ДОКАЗАНО... Вернее доказано, что рашка ВРАЛА... Теперь ее ДОКУМЕНТЫ для суда - ВРАНЬЕ...
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14.06.2020 12:04 Ответить
Доказано, а ещё доказано что прокурор бергер врал. Прокурор Карл!! Теперь его слова для суда вранье, по твоей же логике.
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14.06.2020 12:25 Ответить
Ну вот опять))) Какого рашика не возьми, он ВРЕТ))) Где прокурор врал? Она и есть более новой модификации... Рашка все время настаивала, что Боинг сбит ракетой 9М38, которых у нее уже нет... "Бергер сказал, что Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет, собранные после взрыва ракет "Бук" в Украине и в Нидерландах, и обнаружил, что "было больше сходства с типом 9М38М1, чем с 9М38". Так где ВРАЛ прокурор?)))
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14.06.2020 23:29 Ответить
"Осколки в лайнере и телах от НОВОЙ российской ракеты к зрк "Бук" - Бергер. Ну если ты не считаешь враньем называть древнюю совковую ракету 86 года новой, ну хз, купишь у меня "новую" ауди 2009 года по цене новой? Я же не вру.
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15.06.2020 01:19 Ответить
Любитель читать заголовки?))) Я тебе привел перевод его слов))) А ты - заголовок статьи ЖУРНАЛИСТА))) Так где ВРАЛ прокурор?))) Кац, вот почему вы не можете жить без вранья? А самое интересное, что в словах журналиста тоже нет вранья) На всех ракетам, начиная от э"М"ок, установлены одни и те же боеголовки... Даже в самых новых ваших, которые 98-го года))) И чего ты ссылаешься на "гейропейскую Ауди?))) Ты ссылайся на уазики, москвичи, жигули))) Вот они, независимо от года выпуска, всегда будут иметь одну и туже начинку)))
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15.06.2020 11:54 Ответить
Боеголовки те-же, что в 86 году что в 98 спору нет, но конкретная ракета 86 года. С тобой спорить смысла нет, ты упоротый, тебе показывают вещь которой 34 года и называют её новой а у тебя нет проворечий, живи как дворняга, твоё право))
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15.06.2020 15:12 Ответить
Что такое?)) Чего сливаешься?))) Так где вранье прокурора, о котором ты кукарекал?))) Я же тебе уже говорил, что я не делаю выводов о содержании статьи по ее заголовку))) Кстати))) различия между новыми и старыми ракетами, по наличию и отсутствию "бабочек" сделал Алмаз Антей))) Как можно не доверять такому авторитетному источнику?))) Он УТВЕРЖДАЕТ, что "бабочки" только в ракетах нового образца))) Ты готов с ним поспорить?))) Вот и расскажи ему, что ракету С "БАБОЧКАМИ" 1986 г.в., ты считаешь как "древнюю совковую ракету 86 года"))) Нах этой "древней совковой ракетой" вы убили 298 людей???
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15.06.2020 17:27 Ответить
Костик,так ты и читать не умеешь! Тут для таких подробно написано,что НАРОЧНО ПРИДЕРЖАЛИ ДАТУ ,обнаруженную на фрагменте ракеты. И это уличило орду во лжи! Ракета выпущена в рф-рации.
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14.06.2020 12:57 Ответить
Нет, читать не умеешь именно ты. Бергер заявил, что она новой модификации. А оказывается что ракета 86 года. Одно дело придержать дату, другое сознательно врать.
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14.06.2020 13:07 Ответить
Даже в тексте новости есть ссылка на слова прокурора Бергера.
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13.06.2020 16:51 Ответить
"Единожды совравший, кто тебе поверит"(с) Теперь любые сведения предоставленные рашкой, даже не будут обсуждаться... От слова СОВСЕМ)))
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14.06.2020 12:00 Ответить
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 6446
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13.06.2020 15:53 Ответить
"В мире животных", -оказывается что телевизионная передача с таким названием не пропала.
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13.06.2020 16:00 Ответить
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 4945
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14.06.2020 12:39 Ответить
Как работник оборонного предприятия (в прошлом) сообщаю, что все комплектующие и изделия, входящие в общую сборку, должны иметь даты, предшествующие окончательной приемке. Заблуждения намного опаснее ошибок.
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13.06.2020 15:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ClbgEpzPoQg&t=518s Росіяни збили малайзійський Боїнг. Суд в Гаазі розгортається не на користь влади РФ...

Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 8330
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13.06.2020 16:05 Ответить
В блжайшие 10 лет никакого результата в этом суде не будет.А там все забудут.Это так и задумано.
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13.06.2020 16:23 Ответить
Новая методичка у русни?
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13.06.2020 19:47 Ответить
скорее всего одно рускоживотное под чужим флажком что то ляпнуло, они такие, что пьёрнет и все, они сами не сооброжает смысла ляпа.
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13.06.2020 20:15 Ответить
где 2 путинских агента эрмак и таран.На курсах у чекистов в париже по новым спецоперациям против украины?
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13.06.2020 16:31 Ответить
д"Ерьмак
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13.06.2020 17:26 Ответить
Ой, русские снова соврали. Да не может быть
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13.06.2020 16:51 Ответить
Кстати, я отчетливо помню пару лет назад русские пропагандоны под Украинскими прапорцами тут аж из портков с онучами выпрыгивали, доказывая вот эту самую принадлежность той самой ракеты Украине, используя те же самые аргументы того же самого мо той же самой московии. Интересно, они сегодня тоже тут?
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13.06.2020 16:56 Ответить
Сегодня их пропагандонское знамя подхватили сами голландцы
"Именно так и сделала Объединенная следственная группа (JIT) на своей пресс-конференции 24 мая 2018 года, представив всем фрагмент корпуса ракеты с номером, но сознательно скрыв известную голландцам дату его изготовления - 15 декабря 1986 г."
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13.06.2020 19:14 Ответить
Ну а как еще с вонючей русней? Кинули червячка, русня и заглотила.
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13.06.2020 19:48 Ответить
А настоящая дата какая?
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13.06.2020 19:59 Ответить
Заявленная в материалах дела. А не в фальсификате, предоставленном дикарями.
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13.06.2020 20:12 Ответить
Так какая?
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13.06.2020 20:16 Ответить
Т.е., статью ты не потрудился прочитать. Там на родном тебе псевдославянском эсперанто указана дата 15 декабря 1986 года, русский.
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13.06.2020 20:26 Ответить
ТАК ОНИ Ж ЛОШАРЫ )))
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13.06.2020 18:32 Ответить
НАМ НИКТО НЕ НУЖЕН !!! ПУСТЬ ТЕ КТО ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ РОСССИЮ - УНИЧТОЖАТ ЕЕ !!! НАМ ВСЕ РАВНО !!!
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13.06.2020 18:32 Ответить
і жителі її "3.14здєжци"
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13.06.2020 21:01 Ответить
Что-то Лукашевича в комментах на FB порвали на тряпки. Суть в том, что 24/12 это дата приёмки, и она всегда отличается от даты изготовления. Сам Вадим пока ничего не ответил
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13.06.2020 21:24 Ответить
Європа вже давно знає, що росіяни вбивці людей в цьому літаку. Просто ще не готові вони говорити правду... Школа що росіянам подобається вбивати.
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13.06.2020 21:43 Ответить
Ай,яй,яй..Голландский прокурор назвал это "недобросовестностью"...чего уж там греха таить, называйте так как есть..."пиз..деж" как по мне,самое подходящее слово..
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13.06.2020 21:46 Ответить
Оце так здивували! Ви краще б спробували спіймати россію на правді! Оце б бала б сенсація! А те що вони постійно брешуть як собаки, то це вже весь світ знає.
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13.06.2020 22:04 Ответить
Такое количество людей умнее голландского прокурора нарисовалось. И это в самой бедной стране Европы. Уму непостижимо. Сюрреализм сплошной.
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13.06.2020 22:04 Ответить
Такая вот есть вечная тема! Если сразу быстро сознаться в содеяном, даже очень страшным поступком, то как ни странно многое не вскроется---навсегда. А если очень тупо сопротивлятся очевидному---то даже больше намотаешь чем было. Тот случай наблюдаем. Поделом упоротым.
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14.06.2020 00:25 Ответить
Ух ты, лживые убийцы убили и солгали. Вот это открытие. Кому то конечно и в этой кацапский блевотину приходится разбираться.
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14.06.2020 00:41 Ответить
Интересно, сколько им будет лет, когда они сядут на нары? Доживут ли?
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14.06.2020 02:09 Ответить
Брешуть козломорді,брехали і будуть брехати допоки існує козломордія.Та там же не совісті,ні честі,ні елементарної людської порядності,ані трішечки мозгів.Колись мій дідусь,вигадуючі усіляки небилиці для бабці,щоби "храпнуть"зайву чарочку самогонки без сварки ізбоку бабці посміхаючись просторікував:-...брехати,ото не колом махати,а треба ото діло добряче знати...А козломорді брехуни отого діла не знають і стають жалюгідним посміховиськом для усього світу.
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14.06.2020 08:21 Ответить
росія без брехні взагалі існувати не в змозі. Вся політика побудована на брехні, на інтригах, на злочинах та підступних діях. Пану прокурору та міжнародним слідчим варто б це було прийняти до уваги з самого початку слідства. Та здається, вони саме так і зробили.
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14.06.2020 11:32 Ответить
Это как спросить у рашкована следующую дату перевыборов путена...
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14.06.2020 11:47 Ответить
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 595
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14.06.2020 12:17 Ответить
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 7864
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14.06.2020 12:26 Ответить
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 4004
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14.06.2020 12:34 Ответить
***
Мы живём над пропастью во ЛЖИ,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш Трибунал видали!

Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?

Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!

Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.

Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко !!!

Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в Небо будет длиться…

Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015
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14.06.2020 13:35 Ответить
У англичан со "шпилями" научились.
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15.06.2020 18:06 Ответить
 
 