Россию поймали на вранье про дату производства ракеты, которой был сбит МН17, - авиаэксперт из РФ Лукашевич
Министерство обороны РФ предоставило ложную информацию Объединенной следственной группе, относительно даты производства ракеты, которой был сбит самолет рейса МН17
Об этом на своей странице в Фейсбук пишет российский авиаэксперт Видим Лукачевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Как подловить лжеца? Как доказать всем, что он врет? Очень просто - ему нужно дать половину правды, чтобы он, думая, что это все, что есть, начал домысливать вторую половину и заврался.
Именно так и сделала Объединенная следственная группа (JIT) на своей пресс-конференции 24 мая 2018 года, представив всем фрагмент корпуса ракеты с номером, но сознательно скрыв известную голландцам дату его изготовления - 15 декабря 1986 г.
Через 4 месяца, 17 сентября 2018 г., российское Министерство обороны проводит пресс-конференцию, на которой по номеру на корпусе ракеты "доказывает", это эта ракета была произведена... 24 декабря 1986 г. и в следующем году передана воинской части, дислоцированной в Украинской ССР. И даже показывает документы, подтверждающие "липовую" дату 24.12.1986, для пущей убедительности говоря, что якобы где-то есть двусторонний акт приемки-передачи ракеты в воинскую часть, но не демонстрируя его", - написал Лукашевич.
Российский авиаэксперт отмечает, что голландцы официально запросили российское Министерство обороны подтвердить названную дату выпуска ракеты "24.12.1986". И Минобороны РФ направило официальное подтверждение "липовой" даты производства ракеты
"Теперь голландцы ржут над "украинской ракетой" (неизменно беря это в кавычки), а прокурор Тейс Бергер снова говорит в суде о "недобросовесности" Российской Федерации. Но мы-то в России, и у нас это называется 3.14здежом", - подчеркнул Лукашевич.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.
Пожалуйста, подождите...
За словами Юрія Луценка, у 2019 році, одразу після інавгурації, представники СЗР ознайомили президента Володимира Зеленського з інформацією про контакти Андрія Єрмака з представниками ВПК та злочинного світу РФ
Про це ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким", передає https://espreso.tv/news/2020/06/12/spivrobitnykiv_zovnishnoyi_rozvidky_zvilnyly_za_dovidku_pro_kontakty_yermaka_z_rosiyanamy_lucenko Еспресо.TV.
в 2005+- министр МВД (а Петя глава РНБО пол года побыл..)
а рыги за сепарский сьед не сели... ( северодонецкий сьезд 2004) если почитать ст110. то им светило 3-5 лет как минимум
. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
на сколько лет сели за озвучивания "саздания югавасточнава гасударства с столицей в харькова"?
ответ-- полгода следствия и дела закрыты...
как следствия ---слив дел и приход рыгов
в 2014-+ генпрокурор..
многие сели?
когда были реальные шансы на месных выборах 2016 за реальные нарушения отстранять по закону.. ( всего лишь соблюдая закон отстранять за нарушения, что врятли они смоглиб оспорить в кактом Европейском суде) рыгов... "патриоты" ( в виде ЦВК, прокуроров. и команды Пети) почемуто этого "не видели"
не замучился еще светом владычить? .параноики ведь тоже устают
а для вас значь уважаемые те кто не сделал и половины того что должен был?? а только дали пинка под зад-- так сразу рассказуют какие они молодцы?
может для вас и рыги тоже значимы? они ж там своим какуюто пургу втирают и ктото ж верит
сэлявуха любит поиздеваться над нарциссами.
или это жалкая попытка отмазать луценка переехав на другую тему?
Від ілюзії, що можна однією рукою домовлятися з НАТО, а іншою - з Путіним.
Колись, за часів Леоніда Кучми, це називалося "багатовекторністю". Ми добре пам'ятаємо, до якої катастрофи мало не призвела зовнішня політика другого українського президента. Одним із останніх документів, який був підписаний Кучмою на посаді очільника держави, була угода про створення Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Багатовекторність завершилася на користь Путіна - але угода так ніколи і не стала реальністю.
Тому що потім був Майдан.
Віктор Янукович теж намагався лавірувати: однією рукою домовлятися щодо угоди про асоціацію з Євросоюзом, а іншою - ставити підпис під Харківськими угодами з Росією. І з цього теж нічого не вийшло: Янукович відмовився від європейської інтеграції під тиском Путіна, але потім був Майдан.
Так що це не тільки зовнішньополітичний, але і внутрішньополітичний вибір України.
Або її влада вибирає НАТО, Євросоюз, Захід і стабільність - або намагається домовитися з Путіним і отримує народне повстання.
Тому кожному, хто хоче жити в незалежній Українській державі, і кожному, хто хоче нею керувати, варто засвоїти цю просту формулу. І зрозуміти, що ніякої "багатовекторності" не буде. І ніяких домовленостей з Путіним теж.
Тим більше, що Путін ні з ким не домовляється.
Він очікує, щоб йому підкорилися. - В. Портников https://gazeta.ua/blog/53494/niyakoyi-bagatovektornosti-ne-bude-i-niyakih-domovlenostej-z-putinim-tezh
Рашку тиснуть ФАКТАМИ.
Вона вбила 298 НЕВИННИХ людей, з яких було 80 діточок.
Не в этой жизни....
Ни, на этой планете.....
Мистецтво брехні у них таке старе, як і сама Росія. Це мистецтво - основна риса Росії.
Брехня - була в поміщику цареві, є в коміністі, президенті священику. Брехлива з брехливих, найвища брехня, яка увінчує всі брехні. Крещендо брехні, хитрощів і ілюзій. Тенденцією подібної держави є те, що вона стає все менше державою і все більше релігією. В Росії все має релігійний вимір. Все є, або хоче бути святим. Предивна забаганка! Ви навіть не можете організувати в себе світ громадського правопорядку, нижчий світ! А претендуєте на вищий світ релігії. Будучи ворогами Закону, ви хочете піднятися вище Закону, ви зазіхаєте на світ Благодаті! Нездатні до людської праці, ви себе величаєте Богами.
"Именно так и сделала Объединенная следственная группа (JIT) на своей пресс-конференции 24 мая 2018 года, представив всем фрагмент корпуса ракеты с номером, но сознательно скрыв известную голландцам дату его изготовления - 15 декабря 1986 г."
Мы живём над пропастью во ЛЖИ,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш Трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко !!!
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в Небо будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015