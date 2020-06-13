Россию поймали на вранье про дату производства ракеты, которой был сбит МН17, - авиаэксперт из РФ Лукашевич

Министерство обороны РФ предоставило ложную информацию Объединенной следственной группе, относительно даты производства ракеты, которой был сбит самолет рейса МН17

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет российский авиаэксперт Видим Лукачевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Как подловить лжеца? Как доказать всем, что он врет? Очень просто - ему нужно дать половину правды, чтобы он, думая, что это все, что есть, начал домысливать вторую половину и заврался.

Именно так и сделала Объединенная следственная группа (JIT) на своей пресс-конференции 24 мая 2018 года, представив всем фрагмент корпуса ракеты с номером, но сознательно скрыв известную голландцам дату его изготовления - 15 декабря 1986 г.

Через 4 месяца, 17 сентября 2018 г., российское Министерство обороны проводит пресс-конференцию, на которой по номеру на корпусе ракеты "доказывает", это эта ракета была произведена... 24 декабря 1986 г. и в следующем году передана воинской части, дислоцированной в Украинской ССР. И даже показывает документы, подтверждающие "липовую" дату 24.12.1986, для пущей убедительности говоря, что якобы где-то есть двусторонний акт приемки-передачи ракеты в воинскую часть, но не демонстрируя его", - написал Лукашевич.

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Российский авиаэксперт отмечает, что голландцы официально запросили российское Министерство обороны подтвердить названную дату выпуска ракеты "24.12.1986". И Минобороны РФ направило официальное подтверждение "липовой" даты производства ракеты

"Теперь голландцы ржут над "украинской ракетой" (неизменно беря это в кавычки), а прокурор Тейс Бергер снова говорит в суде о "недобросовесности" Российской Федерации. Но мы-то в России, и у нас это называется 3.14здежом", - подчеркнул Лукашевич.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.



