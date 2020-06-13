Зеленский о росте заболеваемости COVID-19: "Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт"
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабинета Министров прогнозов и решений в связи с увеличением в стране количества лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - сказал Зеленский на селекторном совещании при участии Кабмина и правоохранительных ведомств в субботу, 13 июня.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.
"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.
"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров", - отметил Зеленский.
Шмыгаль добавил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.
Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн грн.
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Кафе в Хмельницком проверьте. Там на днях была замечена группа пи2арасов без масок. В интернете даже их фото есть.
в средневековье Европа боролась с ней "накопиченням имунитету"..... теряя до половины своего населения
Часто начало фразы зэки выкалывали на правой ноге или ступне, а ее продолжение - на левой. К примеру, «Они устали...» можно было прочитать на левой ступне, «от этапов» - на правой.
Сейчас ежедневно наслаждаемся избирательным трэшем от Зе: "Подлинно и швец, и жнец, и на рояле игрец," сменившем предыдущего трэш - "Он Голобородько," так понравившийся 73% избирателей-любителей мыльных опер.
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врёшь, шмыга. в Японии никого не оштрафовали, никого не больного в домах не запирали. а количество умерших тебе напомнить?
сколько человек сидел в локдауне в Японии? а? громче! плохо слышу!
- Ты суслика видишь?
- Нет
- И я нет
- А он есть.
пусть p - вероятность заразиться
определим, сколько нужно иметь знакомых, чтоб вероятность иметь хотя бы одного заражённого была 0.5
0.5 = (1 - p)^n
n = ln(0.5)/ln(1 - p)
оценим p как суммарную инфицированность p = 30 506 / 37 289 000 = 0,000818096
получается, что нужно иметь 847 знакомых
а коли нарештi перевiрять торчка шмарклю та оголосять всiм
результати аналiзiв?
не так ли, ЗЕБИЛ ?
Это уже можно принимать за аксиому
"Особливий привіт я хочу передати
меру міста ЧеркасиПрезиденту України, який разом з міською радоюнаближенними з Офісу президента загубили календар та збиралися пом'якшувати карантинні заходи... Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя і здоров'я жителів містаУкраїни. І це буде мати відповідні юридичні наслідки. На майбутнє це буде стосуватися усіх представників місцевої центральної влади ... "