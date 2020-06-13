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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский (19064) Кабмин (13507) карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Зеленский о росте заболеваемости COVID-19: "Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт"

Зеленский о росте заболеваемости COVID-19:

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабинета Министров прогнозов и решений в связи с увеличением в стране количества лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - сказал Зеленский на селекторном совещании при участии Кабмина и правоохранительных ведомств в субботу, 13 июня.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы перестали придерживаться правил", - Степанов о рекордной заболеваемости COVID-19

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров", - отметил Зеленский.

Шмыгаль добавил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн грн.

Читайте также: Зеленский переходит на особый режим работы, личные встречи отменяются, - ОП

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Топ комментарии
+37
Потенциально инфицированный наркоман демонстративно ездил по всей стране и общался с сотнями людей, будучи без маски. А потом они ещё и удивляется откуда такой рост заражений.
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13.06.2020 16:38
+34
Зеленский про рост заболеваемости COVID-19: "Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт" - Цензор.НЕТ 6726
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13.06.2020 16:43
+29
Зеленский про рост заболеваемости COVID-19: "Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт" - Цензор.НЕТ 3539
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13.06.2020 16:39
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Дізельшоу - порохоботи.))
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13.06.2020 18:03 Ответить
Когда дело доходит до государственных должностей то в один момент перекрасятся в зеленоботов.Помните как быстро все перекрасилась в разные цвета партия регионов лишь бы остаться при власти.А они Вам не Дизель-шоу.
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13.06.2020 18:15 Ответить
P.S.Хотя все кто голосовал 14 или 16 января 2014 года по закону должны были махать кайлом на каменоломнях.
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13.06.2020 18:18 Ответить
"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт"

Кафе в Хмельницком проверьте. Там на днях была замечена группа пи2арасов без масок. В интернете даже их фото есть.
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13.06.2020 17:02 Ответить
надо в каждый автобус баллон с хлором, дезинфицировать пассажиров
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13.06.2020 17:05 Ответить
Або балон з рідким азотом, яким заморожувати людей при підозрі на короновірус 🤫
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13.06.2020 17:08 Ответить
Жестокие вы, есть же гуманный Циклон-Б. Проверенный!
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13.06.2020 17:13 Ответить
Циклон-Б нецікавий, бо дуже приємно дивитися як стукають по замороженим і летять друзки.🐍
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13.06.2020 17:16 Ответить
І ця людина забороняла мені колупатися в носі... Лицемір!
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13.06.2020 17:59 Ответить
От що ви коментатори пропонуєте? Закрити все на карантин? Це ж призведе до бунтів.Цього тільки чекають московити.
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13.06.2020 17:20 Ответить
нація спокійно накопичує імунітет. а Зе-придурки рахують заражених. замість важко хворих і померлих. бо якщо на ШВЛ або помер - це означає, що пізно виявили і цінні дні були загублені.
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13.06.2020 17:36 Ответить
смертность от чумы достигает 90%.
в средневековье Европа боролась с ней "накопиченням имунитету"..... теряя до половины своего населения
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13.06.2020 19:38 Ответить
а медицина тогда бьіла как сейчас.
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13.06.2020 19:45 Ответить
А ковид разве чума? И кто половину населения потерял?
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13.06.2020 21:33 Ответить
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 3809
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13.06.2020 17:21 Ответить
він дуже хотів на нього перейти, є свіженьке відео про то. так щоб не улічили у брехні, сказали, що Ленка захворіла. і все-рівно ж по протоколу самоізоляція.
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13.06.2020 17:41 Ответить
"они устали......"

Часто начало фразы зэки выкалывали на правой ноге или ступне, а ее продолжение - на левой. К примеру, «Они устали...» можно было прочитать на левой ступне, «от этапов» - на правой.
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13.06.2020 19:35 Ответить
А Лєнка втіхаря від віслюка вірус таки нагуляла
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13.06.2020 17:22 Ответить
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13.06.2020 17:45 Ответить
Не бачу нічого жахливого. Перехфоріє та і все. В мене жінка перехворіла ще в лютому, і це незваєаючи на те, що після онко. Нічого страшного не бачу. А мене з сином навіть не зачипило.
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13.06.2020 20:44 Ответить
Комусь "нада" а комусь ні. Президент і його оточення вже показали приклад.
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13.06.2020 17:37 Ответить
Помню избирательный трэш (election trash) бабушки Юли: "Она работает."
Сейчас ежедневно наслаждаемся избирательным трэшем от Зе: "Подлинно и швец, и жнец, и на рояле игрец," сменившем предыдущего трэш - "Он Голобородько," так понравившийся 73% избирателей-любителей мыльных опер.
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13.06.2020 17:41 Ответить
"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", масочки предлагают, лекарства которые во всем мире запрещают, предлагают у нас испытать, и еще много финансовых вопросов.
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13.06.2020 17:45 Ответить
Шмыгаль добавил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

---
врёшь, шмыга. в Японии никого не оштрафовали, никого не больного в домах не запирали. а количество умерших тебе напомнить?
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13.06.2020 17:47 Ответить
Лапшу ж надо вешать людям.
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13.06.2020 17:57 Ответить
Японці відповідальні люди.
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13.06.2020 18:01 Ответить
не больше, чем мы. там правительство хорошее.
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13.06.2020 18:03 Ответить
хватит врать нагло. кстати где твоя тряпка аквафрешная
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13.06.2020 19:09 Ответить
достали своей тупостью. на кой ляд кремлеботам нужно повышать обороноспособность Украины?
сколько человек сидел в локдауне в Японии? а? громче! плохо слышу!
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13.06.2020 19:12 Ответить
А сколько? И почему там сидят?
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13.06.2020 20:41 Ответить
никто там в локдауне не сидел. там были просто рекомендации.
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13.06.2020 20:51 Ответить
Вобщем как и везде.
- Ты суслика видишь?
- Нет
- И я нет
- А он есть.
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13.06.2020 21:36 Ответить
С этим ковидом и смех и грех... Он вроде есть, но его вроде нет.....
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13.06.2020 21:38 Ответить
Не, ну вот реально - кто-то где-то серьезно болеет. Но когда задаешься вопросом кто из моиз близких/знакомых болеет и не находишь ответа. По факту никто не болеет. Парадокс.
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13.06.2020 21:41 Ответить
ну давай немножко посчитаем
пусть p - вероятность заразиться
определим, сколько нужно иметь знакомых, чтоб вероятность иметь хотя бы одного заражённого была 0.5
0.5 = (1 - p)^n
n = ln(0.5)/ln(1 - p)
оценим p как суммарную инфицированность p = 30 506 / 37 289 000 = 0,000818096
получается, что нужно иметь 847 знакомых
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13.06.2020 22:03 Ответить
Исходя из изложенного есть ли эпидемия? Или таки нет. И все таки у Вас есть знакомые которые болеют или переболели данной заразой?
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13.06.2020 22:10 Ответить
у меня таких знакомых нет. определение эпидемии в наших законах весьма размыто... моё же мнение: психиатрическая эпидемия есть, вирусной нет.
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13.06.2020 22:13 Ответить
Там Ленка подцепила?
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13.06.2020 17:49 Ответить
- На вокзал можно? - Зайдите. (с)
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13.06.2020 17:59 Ответить
Уровень менеджмента, - Бог! "Надо....."
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13.06.2020 18:06 Ответить
Ну и что мешало это делать. Кто наказан за слабое исполнение.
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13.06.2020 18:20 Ответить
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 5173
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13.06.2020 18:26 Ответить
Чего кипишует? Ляшко сказал что пик в мае? Значит в мае. Полиция вон как работает - аж 12,5 тысч протоколов нацарапали. За это им 2,5 млрд выделили ? Выделили. 30 млрд уже освоили. Правда интересно кому перепало, если люди лечились за свой счёт? Осталось всего- навсего ещё 35 млрд распотрошить. Делов то. Или уже фантазии не хватает? А то, что количество инфецированных растёт, - это всё фигня. Это Ляшко очередь тестов сокращает. Он прогнозов ещё нагадает не нарадуетесь.
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13.06.2020 18:27 Ответить
И ЖЕН ПРОВЕРЯТЬ ГДЕ ШЛЯЮТСЯ !)
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13.06.2020 18:28 Ответить
Вовочка, а тебя не смущает тот факт что половина заболевших это медработники, дети и священнослужители..
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13.06.2020 18:30 Ответить
Гепинград надо закрыть наглухо.ЖД,Метро ,ТТУ,автобусное сообщение,рынки,и частный транспорт на 2 недели.Куда катится Харьков?.
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13.06.2020 18:32 Ответить
Себя закрой.
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14.06.2020 06:17 Ответить
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 1062
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13.06.2020 18:42 Ответить
Огромная очередь в ночной клуб Киева в разгар COVID-19 возмутила украинцев. Видео https://www.obozrevatel.com/kiyany/ogromnaya-ochered-v-nochnoj-klub-kieva-v-razgar-covid-19-vozmutila-ukraintsev-video.htm
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13.06.2020 18:47 Ответить
Люди отдыхают. Не мешайте им.
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13.06.2020 20:40 Ответить
А мне кажется, что кто-то очень много пил кофэ, живая его грибной юшкой😂
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13.06.2020 18:48 Ответить
И после этого это ПЦ собирается кого-то учить жить 🙄
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13.06.2020 18:50 Ответить
Є швидке але ефективне рішення - просто потрібно перестати хворіти і епідемія сама собою закінчиться.
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13.06.2020 18:53 Ответить




а коли нарештi перевiрять торчка шмарклю та оголосять всiм
результати аналiзiв?
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13.06.2020 18:54 Ответить
после ареста
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13.06.2020 19:32 Ответить
А нашо це Вам? І хто такий торчок шмаркля?
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13.06.2020 20:39 Ответить
ДЕНЕЖНЫМ мешкам наплевать, будете ВЫ болеть на корона вирус ИЛИ нет - ВМЕСТО того, что бы всего навсего придерживаться мер безопасности ЭТО маска И антисептик, У НАС практически во всём пассажирском транспорте, В супермаркетах, НА рынках НЕ кто не соблюдает мер безопасности, А ТЕ КТО ДОЛЖЕН ВСЁ ЭТО КОНТРОЛИРОВАТЬ, ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО ВСЕГО ЭТОГО НЕ ЗАМЕЧАЮТ. А НЕКОТОРЫЕ УМНИКИ БУНТАМИ ЕЩЁ ПУГАЮТ, ДЛЯ НИХ НУЖНО ЛИЧНО ИСПРОБОВАТЬ НА СВОЕЙ ШКУРЕ НУ - НУ.
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13.06.2020 18:59 Ответить
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 2692
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13.06.2020 19:14 Ответить
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 5417
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13.06.2020 19:34 Ответить
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 5213
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13.06.2020 21:25 Ответить
Глупость, изначально неверная стратегия, нужно сдерживать не заболеваемость, а смертность, для этого предусмотреть меры по защите наиболее уязвимых групп (не более того)!
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13.06.2020 19:23 Ответить
"каждый из нас президет" и... вирусолог

не так ли, ЗЕБИЛ ?
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13.06.2020 19:40 Ответить
во-первых сам ты зебил, а во-вторых, чтоб думать логично и адекватно не обязательно быть "президентом" или пердуном-вирусологом с сомнительным дипломом.
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13.06.2020 20:13 Ответить
Дурбецало
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13.06.2020 20:28 Ответить
а еще неплохо по повестке военкомат посещать...раза четыре...
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13.06.2020 20:29 Ответить
Коронамаразм крепчает. Плохо что президент не понимает почему увеличилось число инфицированных. Ничего сверхестественного не произошло. Просто увеличилось число тупых тестов. Вот и все.
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13.06.2020 20:37 Ответить
Плохо, что "президент" вааще ни хера не понимает.
Это уже можно принимать за аксиому
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13.06.2020 22:05 Ответить
Шо? Обыски проводить? Шо вы проверять собираетесь?
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13.06.2020 23:56 Ответить
на пляжах надо меньше валяться
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14.06.2020 00:27 Ответить
кому надо?
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14.06.2020 06:16 Ответить
Треба ретельно перевіряти Зеленського та наближених ...
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14.06.2020 10:37 Ответить
Лицемірство. Ремікс слів Нелоха
"Особливий привіт я хочу передати меру міста Черкаси Президенту України, який разом з міською радою наближенними з Офісу президента загубили календар та збиралися пом'якшувати карантинні заходи... Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя і здоров'я жителів міста України. І це буде мати відповідні юридичні наслідки. На майбутнє це буде стосуватися усіх представників місцевої центральної влади ... "

Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 2906
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14.06.2020 10:47 Ответить
В метро процентов 20 без масок, вагоны забиты как до карантина, в магазинах 90 процентов без масок, откуда возмется снижение, думаю скоро нужно будет ставить дополнительные койки в больницах
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14.06.2020 13:34 Ответить
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