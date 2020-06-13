Проводится проверка информации о мониторинге сотрудником ОГП закрытия дел против Злочевского, - Офис генпрокурора

Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"По предварительным данным, сотрудником Офиса Генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министру экологии. Закрыть это производство путем предоставления 6 млн долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. 12 июня 2020 г. они были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой при попытке передачи взятки", - говорится в сообщении.

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Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР лиц. В случае подтверждения информации, будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечения к ответственности.

Напоминаем, ранее руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что во время следственных действий по делу о взятке в размере 6 млн долларов за прекращение производства, связанного с экс-министром Николаем Злочевским, с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора вели онлайн-мониторинг Единого государственного реестра досудебных расследований на предмет закрытия дела.

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за 6 млн $ правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.

Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

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