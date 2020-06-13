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Злочевский (148) правоохранительные органы (2960) силовики (2797) САП (2037) Офис Генпрокурора (2386)

Проводится проверка информации о мониторинге сотрудником ОГП закрытия дел против Злочевского, - Офис генпрокурора

Проводится проверка информации о мониторинге сотрудником ОГП закрытия дел против Злочевского, - Офис генпрокурора

Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"По предварительным данным, сотрудником Офиса Генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министру экологии. Закрыть это производство путем предоставления 6 млн долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. 12 июня 2020 г. они были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой при попытке передачи взятки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий

Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР лиц. В случае подтверждения информации, будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечения к ответственности.

Напоминаем, ранее руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что во время следственных действий по делу о взятке в размере 6 млн долларов за прекращение производства, связанного с экс-министром Николаем Злочевским, с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора вели онлайн-мониторинг Единого государственного реестра досудебных расследований на предмет закрытия дела.

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за 6 млн $ правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.

Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

Читайте также статью Юрия Бутусова: Все детали спецоперации о рекордной взятке за закрытие дела Злочевского

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Топ комментарии
+15
Согласно заявлению Сытника и Холодницкого, никакого отношения к делу " Вurisma Group" оглашенный факт взятки не имеет. Взятка в $ 6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".. Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. А кто у нас сейчас Генпрокурор? Ой, зря Венедиктова бочку катила на Холодницкого на днях. Ой, зря! Ответка быстренько прилетела.
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13.06.2020 17:00
+9
Узкоглазая дура всю сознательную жизнь продавала косметику, имея диплом юристки. Что поделать, живем в эпоху дебилов на высших должностях.
Проводится проверка информации о мониторинге сотрудником ОГП закрытия дел против Злочевского, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5276
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13.06.2020 17:03
+7
Ложь. Чтобы получить информацию о пользователе, входящем в систему ЕРДР нужно пять минут (или меньше). И еще 10 минут о регистрации нового преступления в систему ЕРДР.
И еще 10 минут на подготовку сообщения о подозрении. А дальше вызов на допрос к следователю. Кстати, в одном из телеграмм-каналов уже прошла фамилия сотрудника офиса генпрокурора, входившего в систему.
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13.06.2020 17:07
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Согласно заявлению Сытника и Холодницкого, никакого отношения к делу " Вurisma Group" оглашенный факт взятки не имеет. Взятка в $ 6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".. Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. А кто у нас сейчас Генпрокурор? Ой, зря Венедиктова бочку катила на Холодницкого на днях. Ой, зря! Ответка быстренько прилетела.
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13.06.2020 17:00 Ответить
совершенно не зря, хоть что-то всплывет
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13.06.2020 17:13 Ответить
Ага. Кому-то в зеленой власти таки очень хочется вляпаться в историю по полной, по самое нихочу.
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13.06.2020 17:37 Ответить
Узкоглазая дура всю сознательную жизнь продавала косметику, имея диплом юристки. Что поделать, живем в эпоху дебилов на высших должностях.
Проводится проверка информации о мониторинге сотрудником ОГП закрытия дел против Злочевского, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5276
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13.06.2020 17:03 Ответить
Кто это на фото?
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13.06.2020 17:29 Ответить
Дагийма - современная монгольская певица, одна из солисток ансамбля песни и танца "Эрдэнэт". Оперная классика и старинные протяжные монгольские песни.

К чему это он вывесил - непонятно.
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13.06.2020 18:20 Ответить
Дагийма

Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3127
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14.06.2020 00:04 Ответить
Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2280
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13.06.2020 18:45 Ответить
Вузький лоб, широі скули, класичний приклад вірності теорії Ламброзо
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13.06.2020 21:15 Ответить
Вылитая лиса алиса. И портянка-базилио, её хозяин.
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13.06.2020 21:40 Ответить
Ложь. Чтобы получить информацию о пользователе, входящем в систему ЕРДР нужно пять минут (или меньше). И еще 10 минут о регистрации нового преступления в систему ЕРДР.
И еще 10 минут на подготовку сообщения о подозрении. А дальше вызов на допрос к следователю. Кстати, в одном из телеграмм-каналов уже прошла фамилия сотрудника офиса генпрокурора, входившего в систему.
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13.06.2020 17:07 Ответить
Юристка?
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13.06.2020 17:11 Ответить
а вона скаже, що хтось вкрав її флешку з цифровим сертифікатом для входу
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13.06.2020 19:09 Ответить
Незарегестрированные материальные носители информации на рабочем месте запрещено. Кстати, все информационные порты - должны быть опечатаны. Доступ к ЕРДР долны иметь админ безопасности и сисник. По паролю в сейве - начальник подразделения.
Бляха, все прописано в НД ТЗИ.
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13.06.2020 20:22 Ответить
рідонлі флешка з сертифікатом зареєстрована і надавала право заходити в ЄРДР

тепешка спалилася на тому, що занадто часто заходила на одну й ту ж справу (моніторила) - мабуть венедіктовій свербіло
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13.06.2020 21:18 Ответить
там еще пароль надо вводить
флешки специальные используются... если раз 10 (точно не помню) ввести не правильно пароль, то ключ на флешке удаляется
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13.06.2020 23:54 Ответить
Мабуть мається на увазі повноцінне документальне підтвердження (оформлення), а не просто зайти-подивитись-вийти.
З власного досвіду - акт по результатах перевірки за 10 хвилин не складається.
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13.06.2020 19:46 Ответить
Скорее всего не просто зайти-посмотреть, а для того чтобы посмотреть надо зайти и сформировать "витяг", "довидку" или т.п. А там проставляется дата, время, кто запрашивал и т.д.
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13.06.2020 23:58 Ответить
Назву каналу не підкажете?
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13.06.2020 21:21 Ответить
если дела могут быть открыты или закрыты без судебной санкции, то коррупция заложена в саму систему
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13.06.2020 17:18 Ответить
А у нас м судьи коррумпированы. Вся нация морально разложилась, начиная с ее "лидеров" и быдлоэлиты. Да и народ не отстает.
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13.06.2020 17:32 Ответить
я в курсе этой проблемы (выборный суд ее решает), судье труднее скрыть свое преступление (даже сейчас), да и делиться взяткой придется (полный безнал и тотальное декларирование решает и эту проблему со взятками)
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13.06.2020 17:47 Ответить
Не факт, що повністю. Частково ...
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13.06.2020 19:48 Ответить
уже?? ну и нация!! я в шоке!!! и мы еще чему-то удивляемся ????????
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13.06.2020 17:20 Ответить
Сами себя проверяют.
Результат предсказуем:
"Я не я и хата не моя."
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13.06.2020 17:26 Ответить
https://zpost.me/post/4584-pid-poltavoyu-znayshly-zastrelenym-vplyvovogo-policeyskogo Під Полтавою знайшли застреленим очільника поліції

Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4906
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13.06.2020 17:56 Ответить
ОГП или ОПГ ?
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13.06.2020 18:43 Ответить
ОГПУ
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13.06.2020 18:49 Ответить
Сии птенцы гнезда петрова.....
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13.06.2020 19:40 Ответить
шо ти верзеж убоге кацапеня
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13.06.2020 21:23 Ответить
Сейчас Венедиктова нарасследует.
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15.06.2020 18:02 Ответить
 
 