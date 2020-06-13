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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25795) ранение (3360) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

1 воин ранен, наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии позиции ВСУ возле Луганского, из минометов - позиции возле Крымского, - пресс-центр ОС

1 воин ранен, наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии позиции ВСУ возле Луганского, из минометов - позиции возле Крымского, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Славного агрессор дважды вел огонь по нашим позициям из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского, выпустил 50 снарядов 122-го калибра по позициям Объединенных сил вблизи Луганского.

Возле Крымского враг два раза вел огонь из 120 и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Пищевика, - пресс-центр ОС

Итоги за прошлые сутки

12 июня вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксированы возле населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Крымское и Широкино.

По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще не менее трех ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 грабежа, 4 кражи и 4 факта незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 63 административных правонарушения.

Также читайте: На КПВВ "Станица Луганская" начат пропуск абитуриентов с оккупированных территорий для сдачи ВНО. ФОТО

С 10 июня частично возобновили работу украинские контрольные пункты въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская". Так, вчера представители Госпогранслужбы должным образом оформили и пропустили 6 граждан и одно транспортное средство на временно оккупированную территорию. Однако эти люди были остановлены вооруженными наемниками РФ, которые без объяснения причин отказали им во въезде на неподконтрольных правительству Украины территорию. Поэтому, за минувшие сутки граждане линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда не пересекали.

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Топ комментарии
+13
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1539
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13.06.2020 18:53
+11
Повідомте про це "любителю міра" и "Надо просто перєстать стрєлять" та подивіться на його реакцію - йому пох.
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13.06.2020 18:27
+8
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3595
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13.06.2020 18:48
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Правила форума Совет форумчан
Повідомте про це "любителю міра" и "Надо просто перєстать стрєлять" та подивіться на його реакцію - йому пох.
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13.06.2020 18:27 Ответить
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 204
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13.06.2020 18:52 Ответить
а не в **** ни в краснуюармию )))))
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13.06.2020 20:23 Ответить
Калибры продолжают расти. Нужно Сиво"У"ху там на передовой привязать к столбу, и потеря не велика и промазать сложно и показательно было бы.
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13.06.2020 18:29 Ответить
Сивоху не надо! Кто тогда тамадой на похоронах Зеленского будет?
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13.06.2020 18:49 Ответить
просто надо перестать стрелять
все хотят не стрелять, и только барыги наживаются на войне
хотя уже год как зеля увидел что-то в глазах куйла
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13.06.2020 18:31 Ответить
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1539
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13.06.2020 18:53 Ответить
И в каком овощном наёмники покупают снаряды?

Когда эта дура Венедиктова закроет этот овощной магазин?
А То может только кошмарить музеи
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13.06.2020 18:31 Ответить
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3595
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13.06.2020 18:48 Ответить
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2432гопник должен сидеть в Гааге а не обнуляться на СкреПОНОСсии
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13.06.2020 18:50 Ответить
печально то, что там тех копий двойников-тройников...как собак нерезанных..
их можно обнулять хоть два-четыре раза в год (даже если оригинал уже кукухой поехал или ваще хробачками съеден)
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13.06.2020 20:32 Ответить
Х-ло вєчно жівой! Х-ло такой маладой і юний засрач впєрєді...
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13.06.2020 21:02 Ответить
Мрази путинские.
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13.06.2020 18:58 Ответить
Найшвидшого одужання.
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13.06.2020 19:15 Ответить
после 18-00 в Лисичанске слышно было....сейчас затихло
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13.06.2020 19:34 Ответить
Брат, скорейшего и полного восстановления!!!
У нас под Мариком орков наша арта несколько суток "воспитывала" - сейчас сидят как мышки, грозы боятся!
Ребята в луганском секторе: утюжте тварей сутками - и все будет отлично!!!
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13.06.2020 19:52 Ответить
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского, выпустил 50 снарядов 122-го калибра по позициям Объединенных сил вблизи Луганского" - ну так стреляйте в ответ, даже если кацапы уже свалят оттуда, местная вата должны знать, что если к ним приехали "АсвАбАдители" пострелять в укропов, то ответка к ним обязательно прилетит, и может хоть тогда у них сработает хотя бы инстинкт самосохранения и они перестанут быть отмороженной ватой.
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13.06.2020 21:50 Ответить
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!

Убей как можно больше русских свинособак!
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2569
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13.06.2020 22:08 Ответить
 
 