1 воин ранен, наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии позиции ВСУ возле Луганского, из минометов - позиции возле Крымского, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Славного агрессор дважды вел огонь по нашим позициям из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского, выпустил 50 снарядов 122-го калибра по позициям Объединенных сил вблизи Луганского.

Возле Крымского враг два раза вел огонь из 120 и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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Итоги за прошлые сутки

12 июня вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксированы возле населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Крымское и Широкино.

По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще не менее трех ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 грабежа, 4 кражи и 4 факта незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 63 административных правонарушения.

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С 10 июня частично возобновили работу украинские контрольные пункты въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская". Так, вчера представители Госпогранслужбы должным образом оформили и пропустили 6 граждан и одно транспортное средство на временно оккупированную территорию. Однако эти люди были остановлены вооруженными наемниками РФ, которые без объяснения причин отказали им во въезде на неподконтрольных правительству Украины территорию. Поэтому, за минувшие сутки граждане линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда не пересекали.