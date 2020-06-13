Польша всегда будет поддерживать Украину на международной арене и никогда не признает измененные РФ силой границы, - Дуда
Украина - хороший сосед со сложной внутренней ситуацией, Польша должна поддержать ее на международной арене и не признавать силовую смену границ Россией.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Это очень сложная ситуация, и у меня глубокое убеждение, что мы не можем оставить Украину при следующих обстоятельствах. Поэтому везде, где я нахожусь, на международной арене, я подчеркиваю, что нужно соблюдать международное право. Ведь никому не нужно объяснять, насколько угрожающая ситуация, при которой Европа и весь мир признали бы, что можно согласиться на изменение границ силой, даже если это молчаливое согласие", - заявил Дуда.
Он добавил, что Польша совершенно не может с этим согласиться. По его словам, в течение последних пяти лет часть Украины оккупирована Россией, Украина - страна, на которую напали, и там все время "тлеет война".
"Сегодня твердая поддержка Украины на международной арене - в национальных интересах Польши", - констатировал Дуда.
В то же время, в польско-украинских отношениях в последние пять лет были "разные моменты". Но Дуда уверен, что оба народа будут "жить в настоящей дружбе, взаимоуважении, без взаимных претензий и с почтением убитых и погибших".
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Це сказав не я а мудрий народ.
не претендует на нашу территорию, и даёт неплохо заработать тысячам украинцев.
В Польше управляют поляки, а не как в Украине,
и потому Польша и в НАТО, и в 10-тке самых успешных экономик мира.
Польша интегрировалась в ЕС в 2004 году. Шла к этому долго: от момента подписания соглашения об ассоциации до вступления прошло более 13 лет. Поляки получили огромные субсидии от ЕС 85 млрд евро. В следующем бюджете ЕС на 2014-2020 г. для Польши предназначены уже 105,8 млрд евро. И тут же злобная профашистская лапотная Россия пригрозила Польше полным закрытием своего рынка.
И теперь мы видим что даже без рынка паРаши ВВП на душу населения Польши за 10 лет в ЕС увеличился на 70%. Если эти темпы сохранятся, в Польше скоро уровень жизни будет такой же, как в Германии или Франции. Уже в ЕС Польша смогла создать привлекательный инвестиционный климат - и туда хлынул западный капитал. В итоге за время пребывания в ЕС Польша на много обогнала ужасную лапотную ********* паРашу (Россию ) с её несметными природными богатствами, по ВВП на душу населения. А Украина она уже начала процесс присоединения к братским странам ЕС сколько будет длится этот процесс 13 или более лет...но всё равно Украина по любому будет успешным европейским государством в ЕС и НАТО как бы этого не хотел наш лютый враг оккупант украинских территорий Крыма и Донбасса проклятая фашистская паРаша кровавого маньяка ...уйла.