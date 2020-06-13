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Новости Агрессия России против Украины
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история (1995) Польша (8154) россия (93025) Дуда (717)

Польша всегда будет поддерживать Украину на международной арене и никогда не признает измененные РФ силой границы, - Дуда

Польша всегда будет поддерживать Украину на международной арене и никогда не признает измененные РФ силой границы, - Дуда

Украина - хороший сосед со сложной внутренней ситуацией, Польша должна поддержать ее на международной арене и не признавать силовую смену границ Россией.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Это очень сложная ситуация, и у меня глубокое убеждение, что мы не можем оставить Украину при следующих обстоятельствах. Поэтому везде, где я нахожусь, на международной арене, я подчеркиваю, что нужно соблюдать международное право. Ведь никому не нужно объяснять, насколько угрожающая ситуация, при которой Европа и весь мир признали бы, что можно согласиться на изменение границ силой, даже если это молчаливое согласие", - заявил Дуда.

Он добавил, что Польша совершенно не может с этим согласиться. По его словам, в течение последних пяти лет часть Украины оккупирована Россией, Украина - страна, на которую напали, и там все время "тлеет война".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польши Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, направленную на борьбу с угрозой со стороны России

"Сегодня твердая поддержка Украины на международной арене - в национальных интересах Польши", - констатировал Дуда.

В то же время, в польско-украинских отношениях в последние пять лет были "разные моменты". Но Дуда уверен, что оба народа будут "жить в настоящей дружбе, взаимоуважении, без взаимных претензий и с почтением убитых и погибших".

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Топ комментарии
+17
Респект!!..
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13.06.2020 18:35
+13
У нас очень трудная история взаимоотношений с Поляками,но они нас не бросили в трудную минуту,когда северные небратья полезли.Если бы не они и прибалты,ес нас давным давно слил *****.С этим фактом не поспоришь.
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13.06.2020 18:38
+12
При усіх проблемах з Польщею треба товаришувати.
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13.06.2020 18:38
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Респект!!..
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13.06.2020 18:35 Ответить
Друзья познаются в беде! Поляки на своей шкуре испытали "прелести" совдепии,не им рассказывать...
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13.06.2020 19:08 Ответить
У нас очень трудная история взаимоотношений с Поляками,но они нас не бросили в трудную минуту,когда северные небратья полезли.Если бы не они и прибалты,ес нас давным давно слил *****.С этим фактом не поспоришь.
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13.06.2020 18:38 Ответить
При усіх проблемах з Польщею треба товаришувати.
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13.06.2020 18:38 Ответить
Ворог моєго ворога мій друг.
Це сказав не я а мудрий народ.
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13.06.2020 18:44 Ответить
Польша всегда будет поддерживать Украину на международной арене и никогда не признает измененные РФ силой границы, - Дуда - Цензор.НЕТ 2949
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13.06.2020 18:41 Ответить
Польша всегда будет поддерживать Украину на международной арене и никогда не признает измененные РФ силой границы, - Дуда - Цензор.НЕТ 2185
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13.06.2020 18:42 Ответить
О, у нього таки з'явився конкурент. Та ще й тезка.
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13.06.2020 18:52 Ответить
Вот и хорошо
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13.06.2020 18:43 Ответить
Надеюсь, когда-нибудь, когда неуважаемые США, Англия и Франция отвернутся от Украины, которая заявит о возвращении статуса ядерной державы, Польша привычно поддержит нашу страну и в этом начинании...
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13.06.2020 18:43 Ответить
Должно же посдыхать от скотской жизни быдло с избирательным правом(или. что менее вероятно, поумнеть), тогда не будет ни зельцмана, ни парашенки с рыгами бойками-мертвячуками в рейтингах и можно будет заняться уважаемым людям (110% такие найдутся к тому времени, и, по крайней мере, я доживу до него) государственным строительством...
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13.06.2020 18:55 Ответить
По автоколоннах применяли. По эшелонам и местах разгрузки боеприпасов да, побоялись. Причём побоялись не ответа со стороны противника,а скорей еврогейского осуждения и прочих страдальцев за "права человека".
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13.06.2020 19:02 Ответить
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13.06.2020 18:43 Ответить
Польша всегда будет поддерживать Украину на международной арене и никогда не признает измененные РФ силой границы, - Дуда - Цензор.НЕТ 7999
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13.06.2020 18:45 Ответить
Фотографи в своєму репертуарі.
Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда - Цензор.НЕТ 6681
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13.06.2020 18:58 Ответить
Dziękuję, Prezydencie Andrzej Duda! ( Дякуємо президенту Анджею Дуді!)
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13.06.2020 19:13 Ответить
Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда - Цензор.НЕТ 2255Невзоров:Путлеров на РАБссии хватит на весь 21 Век....,Глебыч прав
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13.06.2020 19:26 Ответить
Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда - Цензор.НЕТ 8330
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13.06.2020 19:27 Ответить
Хочется надеяться, что нынешняя Польша забудет наши вековые разногласия, и мы обьединимся против общего врага.
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13.06.2020 19:42 Ответить
Польша тоже наш хороший сосед, который, несмотря на недавнюю историю,
не претендует на нашу территорию, и даёт неплохо заработать тысячам украинцев.
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13.06.2020 20:15 Ответить
У Польши можно поучиться , насколько важной является национальная власть.
В Польше управляют поляки, а не как в Украине,
и потому Польша и в НАТО, и в 10-тке самых успешных экономик мира.
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13.06.2020 20:17 Ответить
респект!
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13.06.2020 21:03 Ответить
как я понимаю поляков..За всю вековую историю отношений расеи с ними,ничего кроме подлости,вранья, я повторюсь ---вранья от которого рвать хочется..ничего они от этой недоИмперии не видели...впрочем,как и мы..Поэтому они всегда солидарны с нами.
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13.06.2020 22:10 Ответить
-
Польша интегрировалась в ЕС в 2004 году. Шла к этому долго: от момента подписания соглашения об ассоциации до вступления прошло более 13 лет. Поляки получили огромные субсидии от ЕС 85 млрд евро. В следующем бюджете ЕС на 2014-2020 г. для Польши предназначены уже 105,8 млрд евро. И тут же злобная профашистская лапотная Россия пригрозила Польше полным закрытием своего рынка.
И теперь мы видим что даже без рынка паРаши ВВП на душу населения Польши за 10 лет в ЕС увеличился на 70%. Если эти темпы сохранятся, в Польше скоро уровень жизни будет такой же, как в Германии или Франции. Уже в ЕС Польша смогла создать привлекательный инвестиционный климат - и туда хлынул западный капитал. В итоге за время пребывания в ЕС Польша на много обогнала ужасную лапотную ********* паРашу (Россию ) с её несметными природными богатствами, по ВВП на душу населения. А Украина она уже начала процесс присоединения к братским странам ЕС сколько будет длится этот процесс 13 или более лет...но всё равно Украина по любому будет успешным европейским государством в ЕС и НАТО как бы этого не хотел наш лютый враг оккупант украинских территорий Крыма и Донбасса проклятая фашистская паРаша кровавого маньяка ...уйла.
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14.06.2020 14:06 Ответить
 
 