Польша всегда будет поддерживать Украину на международной арене и никогда не признает измененные РФ силой границы, - Дуда

Украина - хороший сосед со сложной внутренней ситуацией, Польша должна поддержать ее на международной арене и не признавать силовую смену границ Россией.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Это очень сложная ситуация, и у меня глубокое убеждение, что мы не можем оставить Украину при следующих обстоятельствах. Поэтому везде, где я нахожусь, на международной арене, я подчеркиваю, что нужно соблюдать международное право. Ведь никому не нужно объяснять, насколько угрожающая ситуация, при которой Европа и весь мир признали бы, что можно согласиться на изменение границ силой, даже если это молчаливое согласие", - заявил Дуда.

Он добавил, что Польша совершенно не может с этим согласиться. По его словам, в течение последних пяти лет часть Украины оккупирована Россией, Украина - страна, на которую напали, и там все время "тлеет война".

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"Сегодня твердая поддержка Украины на международной арене - в национальных интересах Польши", - констатировал Дуда.

В то же время, в польско-украинских отношениях в последние пять лет были "разные моменты". Но Дуда уверен, что оба народа будут "жить в настоящей дружбе, взаимоуважении, без взаимных претензий и с почтением убитых и погибших".