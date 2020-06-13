На Ривненщине 11-летний ребенок погиб от удара детали, отлетевшей от колеса грузовика, - Нацполиция. ФОТО
В селе Новоречица Ривненской области от удара детали, отлетевшей от грузовика, погибла 11-летняя девочка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Во время движения грузового автомобиля "УРАЛ-4320", который был нагружен древесиной, отпало бортовое кольцо диска колеса. Деталь отлетела ориентировочно на 20 метров и ударила 11-летнюю девочку. Ребенок вместе с матерью стояли у магазина, расположенного у дороги. Девочка получила тяжелые травмы, поэтому немедленно вызвали скорую помощь.
Кроме того, свидетели происшествия личным автомобилем вместе с потерпевшей поехали навстречу "скорой". Однако, жизнь ребенку спасти не удалось: медики лишь констатировали смерть.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель грузовика в соответствии с освидетельствованием был трезв.
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