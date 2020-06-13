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На Ривненщине 11-летний ребенок погиб от удара детали, отлетевшей от колеса грузовика, - Нацполиция. ФОТО

В селе Новоречица Ривненской области от удара детали, отлетевшей от грузовика, погибла 11-летняя девочка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Ривненщине 11-летний ребенок погиб от удара детали, отлетевшей от колеса грузовика, - Нацполиция 01

Во время движения грузового автомобиля "УРАЛ-4320", который был нагружен древесиной, отпало бортовое кольцо диска колеса. Деталь отлетела ориентировочно на 20 метров и ударила 11-летнюю девочку. Ребенок вместе с матерью стояли у магазина, расположенного у дороги. Девочка получила тяжелые травмы, поэтому немедленно вызвали скорую помощь.

На Ривненщине 11-летний ребенок погиб от удара детали, отлетевшей от колеса грузовика, - Нацполиция 02

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На Ривненщине 11-летний ребенок погиб от удара детали, отлетевшей от колеса грузовика, - Нацполиция 03

Кроме того, свидетели происшествия личным автомобилем вместе с потерпевшей поехали навстречу "скорой". Однако, жизнь ребенку спасти не удалось: медики лишь констатировали смерть.

На Ривненщине 11-летний ребенок погиб от удара детали, отлетевшей от колеса грузовика, - Нацполиция 04

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель грузовика в соответствии с освидетельствованием был трезв.

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У 31-летней матери осталось двое младших детей.

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Топ комментарии
+30
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13.06.2020 19:23
+18
Дед отступать не привык! Его не покидало чувство что сзади заградотряды НКВД.
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13.06.2020 19:48
+12
Неймовірний та жахливий збіг обставин...
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13.06.2020 19:58
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Я нічого проти не кажу... Я просто, сказав, що технічний стан автомобіля залежить від рівня її обслуговування та експлуатації... А якщо воно неналежне, то "угробить" можна і "МАН" з "Вольво"...
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14.06.2020 13:06 Ответить
Бедный ребёнок, царство небесное, пусть земля ей будет пухом, соболезнование родителям и знакомым.
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13.06.2020 22:29 Ответить
Кацапская техника губит украинцев.
Запретить русогавно к использованию в Украине.
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13.06.2020 23:00 Ответить
іноді як подивишся що "іде" по дорозі, то виникає здивування, як воно взагалі ще рухається. Купа металевого брухту, майже не мотузками запчастини підв"язані, смердить так, що за ним віта білого не видно.. А воно їде. І хтось же ж такі уйобіща (вибачте) на дорогу випускає. Напевно і цей урал був такий самий, по дорозі розсипався.
Трагедія.. Дівчинку шкода. Мої співчуття родині.
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13.06.2020 23:15 Ответить
Тот кто бортировал колесо останний раз недобил кольцо в процессе езды может выстрелить иначе оно оттуда никак не вылетит .
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13.06.2020 23:52 Ответить
22 года назад Господь уберег меня от подобного.
Срезало как бритвой левое зеркало заднего вида на моей машине.
Но там был КАМАЗ и на трассе, скорость под 80 ...
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14.06.2020 00:52 Ответить
Дуже шкода за загиблою дівчинкою,дуже шкода її батьків у великому горі,шкода і водія вантажівки,який воленс-не воленс,але має відповідати за заподіяну ним смерть дитини.Але от питання: -А хто випустив даний автомобіль на трасу, хто його обстежував перед рейсом,окрім самого водія,хто взагалі дав "добро" на його експлуатацію?Отут-то,як на мене слідчим органам потрібно ретельно розібратись і зробити висновки не тільки у відношенні до водія,а й до усіх причетних до експлуатації автомобіля службових осіб і наказати не тільки "стрілочника",але й усіх винних у даній жахливій події.
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14.06.2020 14:26 Ответить
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