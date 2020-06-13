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МВФ (3281) СИЗО (1332) Малюська Денис (322)

Эксперимент по предоставлению услуги "платная камера" уже принес более 115 тысяч гривен дополнительных средств, - Малюська

Эксперимент по предоставлению услуги

Министр юстиции Денис Малюська назвал проекты, которые ведомство полностью реализовало за сто дней.

Итоги работы Минюста за 100 дней его глава подвел в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Традиция "100 дней" имеет объективное основание - общество хочет быстрых результатов (и имеет на это право), а политики стремятся такие результаты продемонстрировать" - отметил он.

Среди реализованных проектов - запуск платных камер в следственных изоляторах. "Это лишь маленький кирпичик в огромной тюремной реформе, о которой я много рассказывал. Но и она дает свои результаты. В качестве платы мы уже получили 115500 грн дополнительных средств, за счет которых начинаем ремонт бесплатных камер", - отметил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Малюська рассчитывает на увеличение спроса на платные камеры в СИЗО: "Это еще у нас есть ограничения, связанные с коронавирусом". ВИДЕО

Кроме того, разработан сайт, посвященный юридической войне с Российской Федерацией, а также сервис проверки наличия долгов в исполнительных производствах и возможности их уплаты онлайн.

Кроме того, Минюст принял участие в разработке "банковского закона" (известный как "антиколомойский"). "Это не только позволило получить кредитную программу от МВФ, но и защитить интересы государства в судебных спорах с бывшими владельцами банков. Напомню, что Минюст представляет интересы КМУ в сотнях судебных процессов с бывшими владельцами банков. Например уже в понедельник - ключевое заседание Верховного Суда по делу о "депозитах Суркисов" в ПриватБанке", - отметил он.

По словам Малюськи, сделан первый шаг к саморегулированию нотариусов - "отдали нотариусам часть квоты Минюста в Высшей квалификационной комиссии нотариата". Теперь нотариусы имеют там большинство и практически самостоятельно будут принимать решение о доступе и исключении из своей профессии, отметил министр.

"Ключевым достижением стало то, что мы, несмотря на эпидемию, удержали в рабочем состоянии всю нашу систему: Антирейдерская коллегия, государственные исполнители, государственные нотариусы, РАГС, бесплатная правовая помощь, тюрьмы и СИЗО, территориальные подразделения и т.д.", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ, - Смолий

Эксперимент по предоставлению услуги платная камера уже принес более 115 тысяч гривен дополнительных средств, - Малюська 01

Напомним, экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в учреждениях исполнения наказаний работает в 10 следственных изоляторах.

Также читайте: Еще в 4 СИЗО запущен эксперимент по предоставлению услуги "платная камера", - Минюст

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Топ комментарии
+9
а Вы мне классную идею подсказали... а почему бы тогда чинушам не покупать себе за свои деньги кабинеты по лучше, кресла кожаные, столы красного дуба....(вот и на ДУСе сэкономили б) они не беднее ЗЕКов ))))))
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13.06.2020 19:48
+8
пока мисюска незаконно отобрал у сидельцев СИЗО аж 115 000 гривен (то есть всего то 3800 евро !!!!!) суд собирается отобрать у "Привата" 250 миллионов баксов в пользу брателло-Сукисов.

напомню, одна из функций Министерстве юстиции (и Мисюськи !!!) - защита интересов Государства !!!
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13.06.2020 19:53
+7
Все отлично кроме того, что откуда у преступника деньги на платную камеру. Не на заводе же он их заработал
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13.06.2020 19:46
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Сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
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13.06.2020 19:39 Ответить
пока мисюска незаконно отобрал у сидельцев СИЗО аж 115 000 гривен (то есть всего то 3800 евро !!!!!) суд собирается отобрать у "Привата" 250 миллионов баксов в пользу брателло-Сукисов.

напомню, одна из функций Министерстве юстиции (и Мисюськи !!!) - защита интересов Государства !!!
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13.06.2020 19:53 Ответить
От барыги .....
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13.06.2020 19:43 Ответить
Ты офису преценднта предложи - все предложения на десять лет вперёд толкнешь сразу..
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13.06.2020 19:44 Ответить
а Вы мне классную идею подсказали... а почему бы тогда чинушам не покупать себе за свои деньги кабинеты по лучше, кресла кожаные, столы красного дуба....(вот и на ДУСе сэкономили б) они не беднее ЗЕКов ))))))
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13.06.2020 19:48 Ответить
да ради бога купят - вот только все равно за наш счет
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13.06.2020 21:33 Ответить
прэлэсно - прэлэстно !
теперь в тюрьму как в санаторий будут рваться - ну там зиму пересидеть, от долгов спрятаться или от тещи ))))
а наказательная (карательная... за преступление) функция сохраняется? или главное - продажность камер? а маньяки и педофилы тоже смогут себе люкс заказать заранее (ну вместо "вышки" которую отменили (сто раз жаль!) и которую боялись...)
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13.06.2020 19:46 Ответить
ну... здесь есть такой момент, что в СИЗО сидят те, кому суду наказание ещё не выписал...
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14.06.2020 04:28 Ответить
вообще-то да... и как скоты не должен сидеть никто... и годами их держать - это уже тоже преступление...но и за то что бездоказательно сидишь покупать себе человеческие условия .... вроде и нужно...но еще и обидно...хотя ...интересно а можно потом выставить государству счет (если признали не виновным) на компенсацию этих затрат. и моральный ущерб?..
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14.06.2020 09:10 Ответить
с нашего государства при зелёной власти... оччень сомневаюсь...
а в некоторых странах за несвободу платят. а за доп. комфорт в несвободе нет.
а самый интересный момент во всём этом - это применение пыток, которые обычно пытками никто не считает.
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14.06.2020 09:19 Ответить
меня вообще напрягает деятельность жизнерадостного малюськи, которая иногда просто не сочетается со здравым смыслом... например : камеры в тюрьмах переполнены, спят по очереди, но он решил закрыть минимум 7 тюрем (видите ли под тюрьмами дорогая земля, ибо некоторые оказались в черте или даже почти центре некоторых городов... но тогда пусть построят что-то приближенное к европейскому уровню за городом? !) и куда денут сидельцев? если есть их куда пристроить, почему не расселяют "общаги" ?
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14.06.2020 09:28 Ответить
просто один клоунов клоунской власти. про логику не слышал. они ещё учатся...
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14.06.2020 09:32 Ответить
Даёш всем уркам и барыгам люксовые камЭры !!!
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13.06.2020 19:46 Ответить
Столько развелось мразей, по которым тюрьма плачет, так пусть хотя бы платят за камеры, Можно собрать бабла на несколько бюджетов Украины.
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13.06.2020 22:50 Ответить
На мой взгляд, мразь должна гнить на нарах, а не нежиться на мягких матрацах, пить виски, ходить в душ когда заходчет, иметь доступ в интернет и заказывать проституток пусть даже в ограниченном пространстве. Они должны спать в лучшем случае на сбитом матраце лежащим на досках, спорожняться в вонючую дырочку в полу, жрать баланду, а сексуальные потребности удовлетворять в камерах извращенцев
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14.06.2020 11:17 Ответить
Приговор суда - это лишение свободы, но не лишение человеческих условий жизни.
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14.06.2020 13:28 Ответить
А чем лучше мразь которая чихала на общество, воровала миллионами, подрывала экономику страны и пр. от простого роботяги который украл скажем мешок картошки, что бы прокормиться или парень из неблагополучной семьи укравший штаны на базаре лишь потому, что у него незачто их купить? Но у той мрази есть из наворованного заплатить за камеру, а у второго за душой нихера нету.
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14.06.2020 14:01 Ответить
А в СИЗО сидят не преступники. Понимаете?
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14.06.2020 14:24 Ответить
Так я же о чем и говорю. За бабло можно годами сидеть в СИЗО без решения суда. Срок пребывания в СИЗО входит в срок наказания, а донедавна по т.н. закону Гади Савченко считался год за два. Вот и выносят судьи приговоры подбивая ко дню освобождения. А подследственный все это время не был в статусе осужденного (преступника) прекрасно проводил время в таких камерах. Вы думаете они только сейчас появились? Глубоко заблуждаетесь, они были и раньше только на нелегальном положении, а сейчас их просто узаконили...
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14.06.2020 14:37 Ответить
Лишение свободы, хоть в условиях 5 звезд - это лишение свободы.
Я за то, чтобы лишение свободы и являлось наказанием.
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14.06.2020 16:48 Ответить
Все отлично кроме того, что откуда у преступника деньги на платную камеру. Не на заводе же он их заработал
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13.06.2020 19:46 Ответить
Денег нет у тех,кто на заводе...А преступник,на то он и преступник,чтоб нечестным путем блага добывать...
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13.06.2020 19:53 Ответить
Пролетариату, как всегда, не повезло.

Но для тебя есть новость - деньги не только на заводах зарабатывают.
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13.06.2020 20:02 Ответить
Завод - был взят условно, символически . Но кому я это говорю
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13.06.2020 20:38 Ответить
колись, коли ви ще під стіл ходили, тут так кацапня понтуватися любила..майже усі багатії та щасливі власники акцій газпрому та інших ординських шараг..
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13.06.2020 20:47 Ответить
Мне кажется, что тюрьмы должны быть одинаково приемлемыми для проживания людей в них , а не для скотского существования с насекомыми и туберкулезом. Платные камеры я не понимаю , зачем нужны.
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13.06.2020 21:00 Ответить
Вот сразу видно что вы не крепкий хозяйственник типа молюска Малюськи.Он считает что все камеры должны быть платными.А если не захотят платить-сделать условия невыносимыми или просто опасными для жизни.И деньги потекут рекой.У кого не хватит денег-вынуждены будут брать кредиты.А кого большие сроки-то ипотечный кредит-самое оно.
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13.06.2020 23:36 Ответить
В целом согласен, но речь идет не о тюрьмах, а о СИЗО, где сидят еще не виновные люди и, как и в жизни, имеют право на некоторые социальные различия своего существования. Как если бы они были под домашним арестом, то никого не возбуждало, что люди живут дома в разных условиях...
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13.06.2020 23:53 Ответить
Тут следует отметить, что в СИЗО нет преступников Преступники появляются после суда
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13.06.2020 23:50 Ответить
Ключевое Ваше слово - у преступника

А в СИЗО сидят не преступники. Понимаете?
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14.06.2020 13:31 Ответить
Незабаром й українську Ла Катедраль побудують...
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13.06.2020 19:46 Ответить
ну Ла Катедраль Эскобар строил за свои как бы деньги набарыженые на коксе а не украденые с бюджета и как не крути он действительно строил и жилье бедным и школы да и валюты притащил в Колумбию дай бог ( я его ни в коим случае не оправдываю и не идеализирую ) - а наши что - гречку перед выборами, так им еще и камеры строй
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13.06.2020 21:41 Ответить
Система оплаты там конечно странная, 1 день - 1 тыс а 1 месяц всего 4 тыс.
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13.06.2020 19:50 Ответить
Оптом дешевле))
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13.06.2020 20:03 Ответить
А вам не кажется что это все у них странно ((( хвалят камеры сезо но не объясняют где пшеница... Почти нет ничего о экономике, говорят про тюрьмы чаще чем здрасти но нет информации о военных которые гибнут на фронте... Этот какой то запредельный писец
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14.06.2020 02:29 Ответить
Платные камеры повышенного комфорта -вот это достижение!еще нужно в хорошем месте построить СИЗО,с видом на море,или горы.Ну и перечень платных услуг,для повышения комфорта,типа 5*отеля.Чтоб братва,у кого есть деньги,могла жить там достойно,не ущемляя себя ничем.
Ну а ребята,на передовой,и в окопах поспят,им не привыкать.
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13.06.2020 19:50 Ответить
Бу га га "слуги олигархов" походу просчитывают для себя на будущее шоб не сидеть в душной вонючей душегубке со своим народом.бо боюсь после признания шо он бывший слуга народа - экстерном на киче станет шнырём в законе
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13.06.2020 19:53 Ответить
Трохи менше ніж зарплата малюсенького, нє?
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13.06.2020 19:56 Ответить
А кто будет возвращать деньги, если подозреваемого оправдают, ведь он принудительно был направлен в СИЗО?
Или теперь будет 100% раскрываемость, чтобы деньги не возвращать?
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13.06.2020 19:56 Ответить
Да, это действительно новшество от "слуг народа"---трудно им будет в тюрьме--не авторитеты,не "воры в законе"...готовят себе комфорт в будущих местах обитания.
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13.06.2020 19:57 Ответить
Нечем больше хвалиться....Теперь новая романтика в наше время, выпил, украл и на украденные деньги живешь в тюрьме, как в санатории.
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13.06.2020 19:59 Ответить
Слабые зеки оплатят сильным комфортную жизнь,нормально Это та шлюха в красных чулках придумала?
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13.06.2020 20:00 Ответить
Але?!!! Антимонопольный комитет?!
Разберитесь с этим хером! Я тоже хочу так деньги делать!!!
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13.06.2020 20:02 Ответить
Так ! Комфортний відпочинок після шкідливої праці для вбивць,гвалтівників ,"смотрящіх" і злодіїв в законі-передусім !
Дайош норвезькі тюрьми для пригноблених зеків !
Експеримент із надання послуги "платна камера" вже приніс понад 115 тисяч гривень додаткових коштів, - Малюська - Цензор.НЕТ 7675
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13.06.2020 20:11 Ответить
Це протизаконно - порушення рівності, і заробіток на держслужбі. Треба їх усіх посадити років на 15.
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13.06.2020 20:11 Ответить
И совсем не обязательно доводить дело до камеры, пусть даже платной. Можно ведь ввести ещё более выгодную услугу. К примеру "КРАДЕМО РАЗОМ!". Те, кто занимается этим, так сказать, профессионально, будут приятно удивлены новыми открывшимися перспективами...
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13.06.2020 20:12 Ответить
А ким оця фуйня вітається? Зеленими дебілами?
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13.06.2020 20:13 Ответить
Дебилизм зеленой власти дна не имеет.
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13.06.2020 20:19 Ответить
Вєртухаї стануть ніщєбродамі. В колонія ЗЄльоним пощади не буде.
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13.06.2020 22:09 Ответить
Не хватает одного самого дорогого клиента
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13.06.2020 20:23 Ответить
ОГО!!!этого хватит на неделю кормежки юзика!так держать!!!
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13.06.2020 20:43 Ответить
Можно по СМС рекламу делать, сидишь такой дома и тут тебе на телефон приходит смс-ка: Только до 17 числа, услуга "платная ка мера", для тех кто не пополнил счет - бесплатно
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13.06.2020 20:46 Ответить
платні камери?
Кафка відпочиває
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13.06.2020 20:53 Ответить
Еще можно на зоне открыть ресторан, кафе , за дополнительные деньги, персональный бронированный зекомобиль, чтоб в суд доставляли не на какой то крашеной-перекрашеной газельке, а на черном бронированном мерсе, с кондиционером. да даже наручники, с черного металла-бесплатно, никелированные -дороже, латунные с позолотой еще дороже, а самые дорогие с платины 99,99 и с мехом
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13.06.2020 22:23 Ответить
Идиоты!!! Все камеры в сизо обязаны быть такими! Это СИЗО а не тюрьма! И находятся там не осуждённые люди, а под подозрением! Только суд, не путать с судилищем, определяет вину подозреваемого!!!
Как лаврлошадь кашлянула: "Дебилы бл...."!
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13.06.2020 22:35 Ответить
Короче, нефиг мелочь по карманам тырить. Если тырить, так что бы на все про все хватило.
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13.06.2020 22:50 Ответить
а шо там за тетка в красных колготках??? ни у кого телефончика ее нету ???
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13.06.2020 23:29 Ответить
И снова нет культурных слов...
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13.06.2020 23:46 Ответить
Вот оно - наполнение бюджета. Разогнать всю мусарню и прочие набу-гебееры и зашибать бабло на киче! Дайошь шконки в аренду!
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14.06.2020 07:36 Ответить
создадут ВИП камеры
остальным придётся потесниться
вынесем сизо за город
,,заработаем ,, за землю несколько миллионов
теперь доставка заключённых в суд допросы
поездки оперов сизо
скушают ,,заработок,, за полгода
далее будет отрицательный ,,заработок,,
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14.06.2020 13:13 Ответить
 
 