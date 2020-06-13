Эксперимент по предоставлению услуги "платная камера" уже принес более 115 тысяч гривен дополнительных средств, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська назвал проекты, которые ведомство полностью реализовало за сто дней.

Итоги работы Минюста за 100 дней его глава подвел в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Традиция "100 дней" имеет объективное основание - общество хочет быстрых результатов (и имеет на это право), а политики стремятся такие результаты продемонстрировать" - отметил он.

Среди реализованных проектов - запуск платных камер в следственных изоляторах. "Это лишь маленький кирпичик в огромной тюремной реформе, о которой я много рассказывал. Но и она дает свои результаты. В качестве платы мы уже получили 115500 грн дополнительных средств, за счет которых начинаем ремонт бесплатных камер", - отметил министр.

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Кроме того, разработан сайт, посвященный юридической войне с Российской Федерацией, а также сервис проверки наличия долгов в исполнительных производствах и возможности их уплаты онлайн.

Кроме того, Минюст принял участие в разработке "банковского закона" (известный как "антиколомойский"). "Это не только позволило получить кредитную программу от МВФ, но и защитить интересы государства в судебных спорах с бывшими владельцами банков. Напомню, что Минюст представляет интересы КМУ в сотнях судебных процессов с бывшими владельцами банков. Например уже в понедельник - ключевое заседание Верховного Суда по делу о "депозитах Суркисов" в ПриватБанке", - отметил он.

По словам Малюськи, сделан первый шаг к саморегулированию нотариусов - "отдали нотариусам часть квоты Минюста в Высшей квалификационной комиссии нотариата". Теперь нотариусы имеют там большинство и практически самостоятельно будут принимать решение о доступе и исключении из своей профессии, отметил министр.

"Ключевым достижением стало то, что мы, несмотря на эпидемию, удержали в рабочем состоянии всю нашу систему: Антирейдерская коллегия, государственные исполнители, государственные нотариусы, РАГС, бесплатная правовая помощь, тюрьмы и СИЗО, территориальные подразделения и т.д.", - подчеркнул он.

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Напомним, экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в учреждениях исполнения наказаний работает в 10 следственных изоляторах.

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