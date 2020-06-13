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Тестирование не выявило COVID-19 у членов украинской делегации, вернувшейся с переговоров во Франции, - Офис Президента

Тестирование не выявило COVID-19 у членов украинской делегации, вернувшейся с переговоров во Франции, - Офис Президента

По возвращению из Парижа 12 июня украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, результаты тестов отрицательные – COVID-19 не обнаружен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В Офисе президента придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование. Все сотрудники регулярно проходят тестирование.

Президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у первой леди Елены Зеленской", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила

Напоминаем, 12 июня, украинская делегация посетила Французскую Республику с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и советник Президента Руслан Демченко.

Ряд СМИ сообщили о якобы выявленных случаях коронавируса у некоторых членов украинской делегации.

Читайте также: Зеленский переходит на особый режим работы, личные встречи отменяются, - ОП

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Топ комментарии
+5
Даже если кто-то там и заразился, то делать тест в тот же день - дурь несусветная!
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13.06.2020 19:56
+4
Хто ж тогда бубочкину ленку забацилил ......
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13.06.2020 19:55
+3
Молодая девушка говорит сидящему мужчине:
- Ох, уступите место беременной женщине.
Тот уступает, затем присматривается - у нее ничего нет.
- Простите, а какой срок?
- 30 минут, но я так устала, так устала…
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13.06.2020 21:13
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Правила форума Совет форумчан
Хто ж тогда бубочкину ленку забацилил ......
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13.06.2020 19:55 Ответить
друг семьи ктo же
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13.06.2020 20:26 Ответить
Богдан ?! хотя у меня подозрения на клистерную трубку.с глазами вылазящими из орбит
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13.06.2020 21:01 Ответить
Охранник
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13.06.2020 20:28 Ответить
Тогда почему ослик бодрствует ?! Или дебилов зараза обходит стороной ?! Вирус не дурак от мелкого шизоида с синдромом кретизма - лучше держаться подальше
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13.06.2020 21:05 Ответить
Даже если кто-то там и заразился, то делать тест в тот же день - дурь несусветная!
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13.06.2020 19:56 Ответить
Молодая девушка говорит сидящему мужчине:
- Ох, уступите место беременной женщине.
Тот уступает, затем присматривается - у нее ничего нет.
- Простите, а какой срок?
- 30 минут, но я так устала, так устала…
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13.06.2020 21:13 Ответить
Сцена №... спектакля "Карантин".
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13.06.2020 21:35 Ответить
Частичный карантин,это как х... на рояле,романтично .....
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13.06.2020 20:02 Ответить
Тестирование не выявило COVID-19 у членов украинской делегации, вернувшейся с переговоров во Франции, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2116
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13.06.2020 20:05 Ответить
Этот Парашенка нас всех поимел. Так что не надо.
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13.06.2020 21:45 Ответить
Не знаю как вам, а мне кажется все эти болезни с виросухой у Членов ОП и жены зеленого поца слишком подозрительно и наигранно смотрится... Чет сцуки видать задумали..скоро узнаем.
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13.06.2020 20:07 Ответить
Вот это новость! Мы,мабуть,должны быть очень рады?
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13.06.2020 20:30 Ответить
Тестування не виявило COVID-19 у членів української делегації, яка повернулася з переговорів у Франції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8958
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13.06.2020 20:30 Ответить
Главное шоб фиолетовых или бледно желтых выделений не было....бо тогда ожерелье венеры на шее обеспечено
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13.06.2020 21:02 Ответить
О как. Обычные люди, медработники работающие в инфекционке, ждут результатов неделю. А тут, бегом, в тот же день...
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13.06.2020 21:17 Ответить
Обычные люди - 2 недели в добровольной тюрьме.
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13.06.2020 21:30 Ответить
Ні про що.
А от цікаво
Коли попередня влада несамовито крала руками Свинарчуків та інших падонкав, підприємство КРАЗ отримувало держзамовлення і працювало на армію. Але ж гнів душив і в квітні 2019 року Кременчуг показав результат - 79% самі знаєте за кого.
Рівно через п'ять місяців після побєдоносного голосування підприємство перейшло на триденний робочий тиждень, і станом на тепер робітники йдуть на свіже повітря, а завод закривається.
Президент відвідував завод у березні і обіцяв допомогти. Допоміг. Шановні автоКРАЗівці, в мене до вас дуже велике прохання: коли будете перекривати трасу Кременчуг-Київ, не забудьте взяти в руки плакати з написом "Зробили себе разом".
Усвідомлення власного *********** це перший крок до одужання. І ще, одягайте головні убори, бо сонце зараз дуже пече
Тестування не виявило COVID-19 у членів української делегації, яка повернулася з переговорів у Франції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1843
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13.06.2020 21:55 Ответить
Токо Лєнка пострадала від візита у Хранцію)) Тама її Макрон заразив
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13.06.2020 23:37 Ответить
О, уже "частичная самоизоляцию".
Ще пара днів - і ніякої самоізоляції не буде. Як раз до 28.06 все буде ок, коли нардепи розглядатимуть його законопроект про референдум.
100% він тоді приїде в Раду
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14.06.2020 07:47 Ответить
 
 