Тестирование не выявило COVID-19 у членов украинской делегации, вернувшейся с переговоров во Франции, - Офис Президента

По возвращению из Парижа 12 июня украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, результаты тестов отрицательные – COVID-19 не обнаружен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В Офисе президента придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование. Все сотрудники регулярно проходят тестирование.

Президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у первой леди Елены Зеленской", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 12 июня, украинская делегация посетила Французскую Республику с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и советник Президента Руслан Демченко.

Ряд СМИ сообщили о якобы выявленных случаях коронавируса у некоторых членов украинской делегации.

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