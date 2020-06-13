Тестирование не выявило COVID-19 у членов украинской делегации, вернувшейся с переговоров во Франции, - Офис Президента
По возвращению из Парижа 12 июня украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, результаты тестов отрицательные – COVID-19 не обнаружен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В Офисе президента придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование. Все сотрудники регулярно проходят тестирование.
Президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у первой леди Елены Зеленской", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 12 июня, украинская делегация посетила Французскую Республику с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и советник Президента Руслан Демченко.
Ряд СМИ сообщили о якобы выявленных случаях коронавируса у некоторых членов украинской делегации.
Пожалуйста, подождите...
- Ох, уступите место беременной женщине.
Тот уступает, затем присматривается - у нее ничего нет.
- Простите, а какой срок?
- 30 минут, но я так устала, так устала…
А от цікаво
Коли попередня влада несамовито крала руками Свинарчуків та інших падонкав, підприємство КРАЗ отримувало держзамовлення і працювало на армію. Але ж гнів душив і в квітні 2019 року Кременчуг показав результат - 79% самі знаєте за кого.
Рівно через п'ять місяців після побєдоносного голосування підприємство перейшло на триденний робочий тиждень, і станом на тепер робітники йдуть на свіже повітря, а завод закривається.
Президент відвідував завод у березні і обіцяв допомогти. Допоміг. Шановні автоКРАЗівці, в мене до вас дуже велике прохання: коли будете перекривати трасу Кременчуг-Київ, не забудьте взяти в руки плакати з написом "Зробили себе разом".
Усвідомлення власного *********** це перший крок до одужання. І ще, одягайте головні убори, бо сонце зараз дуже пече
Ще пара днів - і ніякої самоізоляції не буде. Як раз до 28.06 все буде ок, коли нардепи розглядатимуть його законопроект про референдум.
100% він тоді приїде в Раду