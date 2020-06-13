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На фоне растущих разногласий Москвы с западными странами в состав ВМФ РФ приняли подводный крейсер, названный именем киевского князя Владимира

На фоне растущих разногласий Москвы с западными странами в состав ВМФ РФ приняли подводный крейсер, названный именем киевского князя Владимира

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", вооруженный межконтинентальными ядерными ракетами "Булава", был принят в боевой состав Военно-морского флота 12 июня, в День России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Как отмечает "Голос Америки", это было сделано на фоне растущих разногласий Москвы с западными странами из-за Украины и опасений в связи с возможностью новой гонки вооружений после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Подводный крейсер, являющийся головным кораблем проекта 955 "Борей-А", который включает атомные подводные лодки четвертого поколения, назван в честь князя Владимира, правителя Киевской Руси, исторически занимавшей территорию части современных государств: Украины, России и Беларуси. "Князь Владимир" оснащен новейшей твердотопливной ракетой "Булава" с тремя ступенями. Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

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Реализация проекта "Борей", начатого вскоре после распада Советского Союза, долгое время задерживалась из-за нехватки финансирования, а испытания ракеты "Булава" несколько раз заканчивались неудачно.

Глобальная архитектура контроля над вооружениями, созданная еще во времена "холодной войны", оказалась под угрозой с момента прекращения действия ДРСМД.

В августе прошлого года Соединенные Штаты вышли из соглашения, обвинив Москву в несоблюдении условий договора. В России эти обвинения отрицают.

Последний крупный договор, СНВ-III, о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США истекает в 2021 году. Он ограничивает число стратегических ядерных боеголовок, которые могут разворачивать две крупнейшие в мире ядерные державы.

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Топ комментарии
+39
На фоне растущих разногласий Москвы с западными странами в состав ВМФ РФ приняли подводный крейсер, названный именем киевского князя Владимира - Цензор.НЕТ 9249
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13.06.2020 20:20
+27
"Князь Владимир" , Булава ....все в нас прибрали, самозванці.
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13.06.2020 20:10
+26
На фоне растущих разногласий Москвы с западными странами в состав ВМФ РФ приняли подводный крейсер, названный именем киевского князя Владимира - Цензор.НЕТ 454
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13.06.2020 20:22
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Можем и похихикать. Но только где здесь наша заслуга? Они даже с упавшей нефтью строят атомные подлодки, а мы с помпой катера размером с БТР.
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14.06.2020 16:33 Ответить
Что интересно, помимо этой АПЛ в данный момент строятся ещё 4 таких же, и 2 готовятся к закладке. Кроме того строятся ещё 6 "Ясеней". Почти 150 000 тонн суммарного водоизмещения.
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14.06.2020 17:12 Ответить
Рухатись будуть на веслах? Поки добудують параші присниться північне звірятко
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14.06.2020 18:39 Ответить
Ну і радійте?! Мавпа з ядерною булавою?! Всі ж, весь СВІТ бояться jibanутых!? Доходи такі ж як в Еміратах ,ОПЕК, там живуть як люди в 21-му сторіччі, а ці убогі в гавні по вуха сидять в 19му і радіють , лякають світ " Ясенями"...? А жити по людські , з миром, у злагоді зі Світом коли будете,придурки смішні?
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20.03.2021 16:47 Ответить
Ну то касабчику плач і хіхікай
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14.06.2020 18:38 Ответить
Ну ото не може козломордія жити без брехні.Назвли крейсер "Князь Володимир",тобто ніби-то він український, а насправді-козломордський.І якщо ото корито колись вистрелить і якщо не підірветься від свого "гепу",як "куриця",то на увесь світ буде волати,що отой "геп" є бандерівським,бо вилетів ніби-то із бандерівського корита,так же,як із бандерівсько-фашисто-жидо"Бука".Загалом то є уже не дивиною,коли козломорди після чергового "обсиру" істово хрестяться і виють,що ото я-не я і ото хата не моя.
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14.06.2020 15:37 Ответить
Он как бы князь Новгородский изначально, взял Киев силой вообще. И напомнить какой династии Владимир? Рюрикович. Не в Киеве основана. и опять же взяли Киев силой...
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14.06.2020 19:03 Ответить
Спокойно, лодка рассчитана на одно погружение.
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14.06.2020 19:30 Ответить
Ще можна "Алексашка Македонский" назвати.
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15.06.2020 16:41 Ответить
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