На фоне растущих разногласий Москвы с западными странами в состав ВМФ РФ приняли подводный крейсер, названный именем киевского князя Владимира

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", вооруженный межконтинентальными ядерными ракетами "Булава", был принят в боевой состав Военно-морского флота 12 июня, в День России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Как отмечает "Голос Америки", это было сделано на фоне растущих разногласий Москвы с западными странами из-за Украины и опасений в связи с возможностью новой гонки вооружений после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Подводный крейсер, являющийся головным кораблем проекта 955 "Борей-А", который включает атомные подводные лодки четвертого поколения, назван в честь князя Владимира, правителя Киевской Руси, исторически занимавшей территорию части современных государств: Украины, России и Беларуси. "Князь Владимир" оснащен новейшей твердотопливной ракетой "Булава" с тремя ступенями. Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

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Реализация проекта "Борей", начатого вскоре после распада Советского Союза, долгое время задерживалась из-за нехватки финансирования, а испытания ракеты "Булава" несколько раз заканчивались неудачно.

Глобальная архитектура контроля над вооружениями, созданная еще во времена "холодной войны", оказалась под угрозой с момента прекращения действия ДРСМД.

В августе прошлого года Соединенные Штаты вышли из соглашения, обвинив Москву в несоблюдении условий договора. В России эти обвинения отрицают.

Последний крупный договор, СНВ-III, о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США истекает в 2021 году. Он ограничивает число стратегических ядерных боеголовок, которые могут разворачивать две крупнейшие в мире ядерные державы.

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