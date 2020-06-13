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Коломойский (1773) Кучеренко (111) энергетика (2471) Энергоатом (402) трейдер (10) Центрэнерго (114) Герус (184) Энергорынок (24)

Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

Организованная

Народный депутат Украины фракции "Слуга народа", председатель комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус с помощью приближенного к власти окружения организовал преступную схему "Золотой ключик", создавшую дефицит 50 млрд грн на рынке электроэнергии.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Алексей Кучеренко, отметив засилье трейдеров на энергорынке, которые осуществляют фиктивные продажи или другие финансовые схемы, передает Цензор.НЕТ.

"В период работы связки Ковалив-Герус-Коваленко условия работы рынка электроэнергии были приведены в такое состояние, что на рынке в сутки вперед 21% продают компании, у которых нет своего ресурса, которые его не импортируют и не производят. То есть они его купили у какого-то государственного производителя (потому что частный неглупый) дешево и продали на бирже с наваром", - рассказал Кучеренко.

По его словам, к таким трейдерам принадлежат компания "НЭК" Александра Притыки, компания "Юнайтед Энерджи", близкая к олигарху Игорю Коломойскому, а также "Энерджикс", которая осуществляла перепродажу электроэнергии от КП "Киевтеплоэнерго" на адрес "Укрзализныци".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей "Роттердам+", но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

"Назовите мне еще одну страну где половину электроэнергии, из той, что попадает на биржу, государственные производители продают сначала прокладкам, а не идут сами на биржу, чтобы продать ее? Кто эти трейдеры - это в основном друзья Геруса, которые сопровождают его всю его карьеру во главе комитета", - отметил депутат.

По его словам, такие действия свидетельствуют о наличии организованной преступной группы во власти, которая курирует энергетическую отрасль.

"Это 100% коррупция. А кто исполнитель всего этого схематоза через создание такой модели грабежа госпредприятий? Это - НКРЭКУ в лице Коваленко. Идеолог - Герус. Покровитель из Офиса Президента - Кузнецов", - добавил Кучеренко.

При этом он сообщил, что государственные предприятия "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Гарантированный покупатель", "Центрэнерго" разворовываются.

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"Мне жутко называть цифру дефицита энергетики, но это 50 млрд грн. Это почти весь первый транш МВФ. Шахтеры, о труде и вкладе которых в ВВП ни одного доброго слова никогда не сказал Герус, бастуют в масштабе, который я помню только в 90-х годах", - подчеркнул Кучеренко.

Организованная слугой народа Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп Батькивщины Кучеренко 01

Напомним, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

Читайте также: Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей "Роттердам+", но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Кроме того, "Центрэнерго" покупало уголь из России через ООО "Нефть Форс" (входит в сферу влияния Коломойского). Приближенные к олигарху фирмы отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент (1741 грн за тонну).

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя в 2018 году было 1,4 млрд грн прибыли.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал организовать успешную приватизацию "Центрэнерго" даже несмотря на убытки. Однако издание Bigus.info сообщило, что Коломойский "спрятал" весь административный персонал "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием.

27 мая появилась информация, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет зарабатывать на продаже электроэнергии "Укрзализныци" по завышенной цене на 38 копеек с каждого киловатта. Благодаря этому приближенная к Герусу компания получила 321 млн грн прибыли за 1-й квартал 2020 года. При этом АМКУ, НКРЭКУ, а также СБУ игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций на рынке электроэнергии.

Читайте: Наступление на менеджмент Коломойского в компании "Центрэнерго" стало одной из причин моей отставки, - Гончарук

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Топ комментарии
+67
Сидят те, которых избрали наши мудрые малоросийские 73%
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13.06.2020 20:48
+58
Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 102
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13.06.2020 20:51
+56
Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 3697
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13.06.2020 20:52
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Вся інтелігенція голосувала за Тимошенко. За Пороха голосували бариги і держслужбовці.
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14.06.2020 00:18 Ответить
Шо за странна інтелігенція - голосує за проститутку (с початку звичайну Лазарєнківську, потім з віком політичну)
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14.06.2020 17:50 Ответить
Шось ти все до кучи насрал. Шо там с фронтом? И судьями?
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14.06.2020 09:18 Ответить
Ну так в тюрьму Геруса!
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13.06.2020 23:02 Ответить
Пока Вова отвлекает внимание сценками типа "освобождение пленных", "транш МВФ" и карантином его однодумцы грабят Украину на зависть афигивающему Януковичу. А потом Вова скажет с честными глазами "оці руки нічого не крали" или "ваш вонючий газ" и будет прав... Правильно гласит народная мудрость "простота хуже воровства". Пора Бы уже Вову к импичменту призывать.
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13.06.2020 23:04 Ответить
Зебилам дали Вроттердам.
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13.06.2020 23:08 Ответить
...no comment...
Організована "слугою народу" Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 4372
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13.06.2020 23:14 Ответить
В зеленського мета посадити Порошенка, а герус все робить з його відома, бо його правку підтримали саме слуги.
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13.06.2020 23:28 Ответить
Подожди, Кучеренко, это же и есть суть реформы Порошенко-Гройсмана. Или кто-то думал будет как-то иначе?
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13.06.2020 23:45 Ответить
Одна з головних ознак 73/43%зебіла https://censor.net/user/396173, як і всіх інших - суцільний дебілізм. Які навіть не розбираються, що було з-за "Порошенко-Гройсмана"; і що сталось з-за їх монозебілізму.
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14.06.2020 01:42 Ответить
бездумно верите? Ну продолжайте в том же духе Будем еще 30 лет по граблям ходить...
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16.06.2020 01:00 Ответить
Організована "слугою народу" Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 6830
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14.06.2020 07:05 Ответить
Да какая разница, все равно никакой борьбы с коррупцией не будет, суды 100 % коррупционные. Порошенко вместо того чтобы реформировать суды, лишь еще больше укрепил в них коррупцию. А судьи сидят в своих креслах пожизненно, так что про борьбу с коррупцией лет на 20 - 25 можно забить.
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14.06.2020 02:26 Ответить
Так команда "зе" постаралась металлургию в Украине завалить законами для чего. Есть предположение что убрать украину как конкурента на международном рынке. А теперь в украине избыток электроэнергии это тоже большая проблема
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14.06.2020 05:54 Ответить
Організована "слугою народу" Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 7504
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14.06.2020 07:34 Ответить
Суди завжди підлаштовуються до влади. Нонсенс: багаті люди з совковим менталітетом((( це ж жах
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14.06.2020 09:23 Ответить
Этот дед давно в одной упряжке с рыгами вместе со своей хозяйкой.
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14.06.2020 10:21 Ответить
хто заяву на геруса напише? Чи це просто "гра на піаніно"?
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14.06.2020 13:31 Ответить
Срач таких как тиі говорит о том что ахметка очень. Подгорел. Слава безстрашному Герусу!
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14.06.2020 18:57 Ответить
за такое надо давать пожизненное
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14.06.2020 20:05 Ответить
причем и тому, кто его привел..
а привёл его стоит напомнить - зеленский
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14.06.2020 20:06 Ответить
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