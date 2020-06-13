Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

Народный депутат Украины фракции "Слуга народа", председатель комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус с помощью приближенного к власти окружения организовал преступную схему "Золотой ключик", создавшую дефицит 50 млрд грн на рынке электроэнергии.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Алексей Кучеренко, отметив засилье трейдеров на энергорынке, которые осуществляют фиктивные продажи или другие финансовые схемы, передает Цензор.НЕТ.

"В период работы связки Ковалив-Герус-Коваленко условия работы рынка электроэнергии были приведены в такое состояние, что на рынке в сутки вперед 21% продают компании, у которых нет своего ресурса, которые его не импортируют и не производят. То есть они его купили у какого-то государственного производителя (потому что частный неглупый) дешево и продали на бирже с наваром", - рассказал Кучеренко.

По его словам, к таким трейдерам принадлежат компания "НЭК" Александра Притыки, компания "Юнайтед Энерджи", близкая к олигарху Игорю Коломойскому, а также "Энерджикс", которая осуществляла перепродажу электроэнергии от КП "Киевтеплоэнерго" на адрес "Укрзализныци".

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"Назовите мне еще одну страну где половину электроэнергии, из той, что попадает на биржу, государственные производители продают сначала прокладкам, а не идут сами на биржу, чтобы продать ее? Кто эти трейдеры - это в основном друзья Геруса, которые сопровождают его всю его карьеру во главе комитета", - отметил депутат.

По его словам, такие действия свидетельствуют о наличии организованной преступной группы во власти, которая курирует энергетическую отрасль.

"Это 100% коррупция. А кто исполнитель всего этого схематоза через создание такой модели грабежа госпредприятий? Это - НКРЭКУ в лице Коваленко. Идеолог - Герус. Покровитель из Офиса Президента - Кузнецов", - добавил Кучеренко.

При этом он сообщил, что государственные предприятия "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Гарантированный покупатель", "Центрэнерго" разворовываются.

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"Мне жутко называть цифру дефицита энергетики, но это 50 млрд грн. Это почти весь первый транш МВФ. Шахтеры, о труде и вкладе которых в ВВП ни одного доброго слова никогда не сказал Герус, бастуют в масштабе, который я помню только в 90-х годах", - подчеркнул Кучеренко.

Напомним, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

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Кроме того, "Центрэнерго" покупало уголь из России через ООО "Нефть Форс" (входит в сферу влияния Коломойского). Приближенные к олигарху фирмы отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент (1741 грн за тонну).

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя в 2018 году было 1,4 млрд грн прибыли.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал организовать успешную приватизацию "Центрэнерго" даже несмотря на убытки. Однако издание Bigus.info сообщило, что Коломойский "спрятал" весь административный персонал "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием.

27 мая появилась информация, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет зарабатывать на продаже электроэнергии "Укрзализныци" по завышенной цене на 38 копеек с каждого киловатта. Благодаря этому приближенная к Герусу компания получила 321 млн грн прибыли за 1-й квартал 2020 года. При этом АМКУ, НКРЭКУ, а также СБУ игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций на рынке электроэнергии.

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