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За сутки в ВСУ COVID-19 выявили у 19 человек, семеро из них госпитализированы, - Командование Медсил

За сутки в ВСУ COVID-19 выявили у 19 человек, семеро из них госпитализированы, - Командование Медсил

За прошедшие сутки COVID-19 в рядах Вооруженных сил Украины выявили у 19 человек, семеро из них доставлены в лечебные учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил ВСУ.

Уточняется, что состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное.

Остальные 12 пациентов (пятеро на Львовщине, двое на Харьковщине, трое на Виннитчине, двое на Киевщине) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

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Всего за время эпидемии выздоровели 169 человек, четверо умерли от осложнений. Сейчас лечатся 173 человека.

На изоляции, в частности самоизоляции, находятся 536 человек.

За сутки в ВСУ COVID-19 выявили у 19 человек, семеро из них госпитализированы, - Командование Медсил 01

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев - 753. Всего в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 - умерли от осложнений.

Также читайте: В ВСУ за сутки зафиксировано 6 новых случаев COVID-19, всего болеет 160 человек, - Командование Медсил

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масового тестування немає. Це все неповна статистика. Вже стільки того народу перехворіло просто вдома, що більше, ніж офіційні дані.
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13.06.2020 22:36 Ответить
властные дебилы. вы выпустили на улицы людей больных туберкулезом. большинство из них с открытой формой. а вы пугаете каким то сраным коронавирусом..
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14.06.2020 09:02 Ответить
 
 