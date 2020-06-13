В ЦОЗ рекомендуют в жару меньше находиться на солнце, пить больше воды и снизить физическую нагрузку

Центр общественного здоровья дал восемь советов, как вести себя в жару.

"Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ЦОЗ.

Эксперты советуют:

- как можно меньше находиться на солнце, особенно с 11 до 16 часов;

- использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 30. Его надо наносить за 30 минут перед выходом на улицу;

- быть внимательными возле водоемов, ведь там получить ожоги легче;

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- выбирать легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом, надевать солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Следует также избегать соляриев;

- пить больше воды. Избегать жидкостей, содержащих кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости, и слишком холодных напитков, которые могут вызвать судороги желудка;

- реже использовать плиту и духовой шкаф, избегать жирной и горячей пищи;

- уменьшить объем физических упражнений во время жары.

В Центре общественного здоровья также напоминают, что никогда нельзя оставлять младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.

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