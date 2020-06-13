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жара (390) здоровье (1344) ЦОЗ (269)

В ЦОЗ рекомендуют в жару меньше находиться на солнце, пить больше воды и снизить физическую нагрузку

В ЦОЗ рекомендуют в жару меньше находиться на солнце, пить больше воды и снизить физическую нагрузку

Центр общественного здоровья дал восемь советов, как вести себя в жару.

"Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ЦОЗ.

Эксперты советуют:

- как можно меньше находиться на солнце, особенно с 11 до 16 часов;

- использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 30. Его надо наносить за 30 минут перед выходом на улицу;

- быть внимательными возле водоемов, ведь там получить ожоги легче;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый жаркий день за 135 лет: Киев установил сразу два температурных рекорда

- выбирать легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом, надевать солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Следует также избегать соляриев;

- пить больше воды. Избегать жидкостей, содержащих кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости, и слишком холодных напитков, которые могут вызвать судороги желудка;

- реже использовать плиту и духовой шкаф, избегать жирной и горячей пищи;

- уменьшить объем физических упражнений во время жары.

В Центре общественного здоровья также напоминают, что никогда нельзя оставлять младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.

Также читайте: Жара на коронавирус не влияет, ничего не закончилось, - замминистра здравоохранения Микичак

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Топ комментарии
+7
Я такие рекомендации могу и без медицинского образования рассказать . И совершенно бесплатно. Про них мне еще моя бабушка рассказывала
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14.06.2020 00:15
+4
І носити маску.
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13.06.2020 23:51
+4
Поучайте лучше ваших паучат. Уже аллергия на ваши рекомендации.
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13.06.2020 23:57
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І носити маску.
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13.06.2020 23:51 Ответить
Та да. Когда на улице за +35С°, то и без маски воздуха не хватает.
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13.06.2020 23:53 Ответить
https://censor.net/user/46103 А в маршрутці взагалі в масці влітку потрясно.
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14.06.2020 00:00 Ответить
Нужно заставлять их на лето выдавливать стёкла, как это пишут в инструкциях возле потолка.
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14.06.2020 00:42 Ответить
В таку спеку порохоботам треба мріяти про прохолодну росу святого Петра. )
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14.06.2020 00:46 Ответить
зелесрань, это ты по личному опыту даешь совет!
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14.06.2020 07:22 Ответить
Тебе ж сказали еще в марте #нефикшастать .бо клистерна трубка придэ и 17 тыщ з тэбэ забирэ ! От и подякуй ЗЭ ! Если серъезно то я хочу увидеть извращенцев в 30* жару еще и в маске.она вся чорная будэ от пиляки и хозяин её весь мокрый от пота
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13.06.2020 23:56 Ответить
видел я вчера таких. но издалека. запугивание оно по-разному на разных людей действует... на некоторых подтелевизорных весьма эффективно. вот свежачок:
https://tsn.ua/coronavirus/na-kladovischah-u-braziliyi-vikopuyut-reshtki-pomerlih-abi-zvilniti-miscya-dlya-zhertv-koronavirusu-1565283.html

правда страшный заголовок? а ведь брехня по сути. так и живём: те, кто читают только заголовки....
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14.06.2020 04:36 Ответить
І в рукавичках.
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14.06.2020 00:38 Ответить
до подмышек
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14.06.2020 04:33 Ответить
Поучайте лучше ваших паучат. Уже аллергия на ваши рекомендации.
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13.06.2020 23:57 Ответить
И секс в прохладном, проветриваемом месте.
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14.06.2020 00:01 Ответить
в подвале
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14.06.2020 00:08 Ответить
или в супермаркете
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14.06.2020 00:08 Ответить
Вот за супермаркет лайк.
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14.06.2020 00:35 Ответить
И в маске)
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14.06.2020 00:37 Ответить
Реально, есть люди, которые по жаре в палатке решат поразвлекаться, а потом скорую надо вызывать...
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14.06.2020 01:28 Ответить
психиатрическую...
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14.06.2020 04:37 Ответить
Митися, приймати душ і купатися заборонено, як і усім рептилоїдам і свиням.
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14.06.2020 00:06 Ответить
Последним вообще..
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14.06.2020 00:16 Ответить
Не пий води.
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14.06.2020 00:28 Ответить
>судороги желудка
мля, умеете же напугать...
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14.06.2020 00:07 Ответить
В жару и стужу жгучую, чтоб не было беды,
Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды.
(c) ЦОЗ
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14.06.2020 00:13 Ответить
Я такие рекомендации могу и без медицинского образования рассказать . И совершенно бесплатно. Про них мне еще моя бабушка рассказывала
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14.06.2020 00:15 Ответить
навіть страшно уявити цю геніалогію.. Homo erectus..?
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14.06.2020 00:21 Ответить
О перепуганный из отряда путлера нарисовался . Иди спать - тут не наливают
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14.06.2020 00:33 Ответить
путлера..? та невже..? готова мені це особисто сказати..?
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14.06.2020 00:35 Ответить
За готова не знаю. А ты, пятая колонна. встретиться готов? Только чтобы потом соплей не было? Вас тут таких хероев с десяток наберется. Обещаю из тебя Венеру сделать
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14.06.2020 00:39 Ответить
так давай завтра о 12.00, Осокорки, Біла дача..на мосту біля церкви..хочу хоч одного упоротого фаната пеці живого побачити..
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14.06.2020 00:41 Ответить
Він з Ольгіно не встигне добратись.
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14.06.2020 00:43 Ответить
я знаю, але треба дати шанс..може ми помиляємось, і він живе поруч з нами..
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14.06.2020 00:45 Ответить
ботоферм на расеї валом
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14.06.2020 00:47 Ответить
Нет Встретимся в 12-00 Гидропарк, автодром. И чиркни про свой прикид
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14.06.2020 00:47 Ответить
гідропер не підходить..
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14.06.2020 00:48 Ответить
Что и требовалось доказать . Ухожу отдыхать. Стрелку не отменяю
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14.06.2020 00:53 Ответить
хто перший встав того і тапки..що ти доказав..? що кагал свій приведеш..? гідропер це відомий гнидник..а я біля церкви пропоную..
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14.06.2020 00:56 Ответить
зрозуміло..ми сміливі, але там, де ми сміливі..що непокоїть..? відкрита місцевість, людно, камери з усіх сторін..беспреду не буде..
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14.06.2020 01:05 Ответить
Тухлый порожняк обгадивщегося додика. . Сегодня 24-00 у "Шпаківні" на Венеции
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14.06.2020 07:10 Ответить
Троєщина не спить..ось де сосрєдоточіє "еліти"..
взагалі то я перший час і місце зазначив..але вашому брату не звикати до трендіжу..
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14.06.2020 09:54 Ответить
Отскок засчитан. Сиди на дальнике и больше не быкуй, шнырь. Тебя и дома найти делов на 200$. Помни об этом. , фраерок
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14.06.2020 10:29 Ответить
о, пішли погрози..мусор..?
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14.06.2020 10:32 Ответить
не тупи, шелупонь. Мое оружие- слово и доброта. А что тебя предупредили, так ты уже должен
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14.06.2020 10:34 Ответить
ого..такого наглючого бидла давно тут не зустрічав..вибачте, такої "еліти"..
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14.06.2020 10:39 Ответить
чирикай дальше, чушка с кочегарки. то стрелку забивал, а теперь очкуешся. Скуный ты, фраерок. .
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14.06.2020 15:05 Ответить
та трохи є, бо давно ствола з собою не тягав..а враховуючи сумнівну адекватність опонента, мою прохання перенести стрілку на наступну суботу чи неділю..
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14.06.2020 15:11 Ответить
реально тупой фраерок. Ты еще адрес своей хазы нарисуй. Про ствол писать в нете? Ты кто - вышкребок-малолетка, или контуженный старпер? Или баран-провокатор? Стрелку оно забивает Духарь, иди лучше Дуньку Кулакову погоняй. базар закрыт
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14.06.2020 15:24 Ответить
у мене ствол легальний..останній раз брав до рук коли вашу ригівську тітушню у лютому 2014 на лід на Корчуватому заганяли..досі згадую ці волання про фраєрів, баранів та майданутих..
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14.06.2020 15:29 Ответить
спалился духарик...
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14.06.2020 15:43 Ответить
саме цей випадок твоя контора і розслідує..так так..
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14.06.2020 15:44 Ответить
знаєш, де озеро Чайка і джерело там..? ось там вженемакамер..заїзди..ліси широкі, є де вашу кацапню поховати..і мені вже буде пох на ваші суди..****..
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16.06.2020 19:14 Ответить
Сученый додик выполз.. Корма, ты еще успеешь коньки двинуть. Только я пас. Так и заруби на свое прыщавом шнобеле. Жалкая форса писюня. Стволы, суды - кто такой бутер в сетях лепит. Варианта только два - конченный идиот или баран - провокатор. Я тебя запомнил. И на других ветках кошмарить буду, Ваня
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16.06.2020 21:01 Ответить
🙃
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17.06.2020 02:18 Ответить
коньки я не двинув..хоча все на це і вказувало..ще пару місяців протримаюсь..
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20.06.2020 17:01 Ответить
ты о чем, перепуганный? У тебя бред?
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20.06.2020 18:01 Ответить
ти не зрозумієш..вибач..це дуже складно..
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20.06.2020 21:03 Ответить
тебя вообще не понять. То стрелку в 12-00 часов дня на мосту возле церкви назначаешь, то ночью камер наблюдения жахаешься. То ментов дрыщищь, то на весь мир трезвонишь про ствол у тебя на кармане. Ты или крест сними или трусы одень
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20.06.2020 21:15 Ответить
то давай до варіанту А..на мосту..біля церкви..
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20.06.2020 21:39 Ответить
З їпаньками не можна вести дискусію. Сподіваюсь, що Ви переконались, - пітекантропи ще є.
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20.06.2020 21:53 Ответить
нє нє..з тим, хто дійсно хоче зустрінутись, то треба зустрінутись..
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20.06.2020 22:03 Ответить
Пенделів і від мене накидайте. Але ж воно не прийде.
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20.06.2020 22:47 Ответить
План А насилля не передбачає..
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21.06.2020 08:50 Ответить
Faciam ut mei memineris.
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20.06.2020 21:57 Ответить
це не конкретно..не буду *******, але такого вислову не знав..
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20.06.2020 22:01 Ответить
агов..бояра зморила..?
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14.06.2020 00:39 Ответить
Плагиат. А что еще может выдать подкацапская рыговата...
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14.06.2020 00:41 Ответить
завтра і поговоримо про вату і інше..
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14.06.2020 00:44 Ответить
Ось й поговоримо.
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14.06.2020 00:47 Ответить
я ж казав, що від роботи коні дохнуть!
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14.06.2020 00:18 Ответить
Згідно з оголошенням на кабінеті медсестер Свалявської ЦРЛ тут хворих приймають тільки "з нормальною температурою".
У ЦГЗ рекомендують у спеку менше перебувати на сонці, пити більше води та знизити фізичне навантаження - Цензор.НЕТ 7077
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14.06.2020 00:31 Ответить
И тебя сосчитали .
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14.06.2020 04:29 Ответить
Тренить в жару херово! Быстро потеешь и на сердце нагрузка большая!
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14.06.2020 00:34 Ответить
Якщо людина потіє, значить охолоджується. Це нормально.
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14.06.2020 00:42 Ответить
Мокша! Завязуй коверкать украинскую речь. Противно читать твои кривлянья "потіє". Знову на мокші?
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14.06.2020 00:51 Ответить
Українську тіпа знаєш? То чому кацапською шкрябаєш тут?
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14.06.2020 01:01 Ответить
Эти советы для таких:
- Дохтур! Памагите! У меня ноги почернели!
- А вы мыть их не пробовали?
- А, что разве помогает???
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14.06.2020 06:06 Ответить
А про маски,перчатки, антисептики забыли написать. Шо уже ВСЁ?
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14.06.2020 07:04 Ответить
После Супрун МОЗ без тупых выпердов жити не може
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14.06.2020 13:10 Ответить
 
 