В ЦОЗ рекомендуют в жару меньше находиться на солнце, пить больше воды и снизить физическую нагрузку
Центр общественного здоровья дал восемь советов, как вести себя в жару.
"Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ЦОЗ.
Эксперты советуют:
- как можно меньше находиться на солнце, особенно с 11 до 16 часов;
- использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 30. Его надо наносить за 30 минут перед выходом на улицу;
- быть внимательными возле водоемов, ведь там получить ожоги легче;
- выбирать легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом, надевать солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Следует также избегать соляриев;
- пить больше воды. Избегать жидкостей, содержащих кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости, и слишком холодных напитков, которые могут вызвать судороги желудка;
- реже использовать плиту и духовой шкаф, избегать жирной и горячей пищи;
- уменьшить объем физических упражнений во время жары.
В Центре общественного здоровья также напоминают, что никогда нельзя оставлять младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.
Пожалуйста, подождите...
https://tsn.ua/coronavirus/na-kladovischah-u-braziliyi-vikopuyut-reshtki-pomerlih-abi-zvilniti-miscya-dlya-zhertv-koronavirusu-1565283.html
правда страшный заголовок? а ведь брехня по сути. так и живём: те, кто читают только заголовки....
мля, умеете же напугать...
Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды.
(c) ЦОЗ
взагалі то я перший час і місце зазначив..але вашому брату не звикати до трендіжу..
- Дохтур! Памагите! У меня ноги почернели!
- А вы мыть их не пробовали?
- А, что разве помогает???