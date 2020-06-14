Из-за пандемии COVID-19 доходы ОРДЛО от незаконной торговли углем упали, - The Washington Post

Падение цен на энергоресурсы из-за пандемии COVID-19 означает падение спроса и на антрацит с Донбасса, который продолжает поступать из неподконтрольных украинскому правительству территорий к России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью Джоби Уоррика и Стивена Мафсона для The Washington Post.

Падение цен на антрацит привело к уменьшению выплат местным шахтерам и поступлений так называемой власти региона. На падение зарплат жалуются шахтеры региона в соцсетях. Отчет DFRL, подразделения американского аналитического центра "Атлантический совет", содержит фото зарплатной ведомости неназванного шахтера, где указано, что он заработал меньше 80 долларов в месяц, что вдвое меньше минимальной зарплаты на подконтрольной правительству территории Украины. "Такие заявления распространены на Донбассе", - говорится в отчете.

На фоне уменьшения поступлений в городах Зоринск и Антрацит, по сообщениям, шахтеры проводили акции протеста.

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Неизвестно, может ли Кремль оказать поддержку так называемой власти "ЛНР" и "ДНР", чтобы успокоить шахтеров, ведь пандемия COVID-19, так как падение цен на нефть и ценовая война с Саудовской Аравией ограничили ресурсы российской власти, рассуждают авторы статьи.

Они также обращают внимание на недружественное отношение российских бизнесменов к конкурентам с Донбасса. "Было всегда ясно, что русские не хотят, чтобы Донбасс стал дешевым конкурентом в России", - говорит изданию экс-чиновник ОБСЕ Николаус фон Твикель. Он также отмечает, что шахтеры, потеряв заработную плату, могут пополнить ряды наемников РФ.

Несмотря на меньшие поступления, вывоз угля с Донбасса продолжается, говорится в статье. Перевозки угля из ОРДЛО контролирует Александр Курченко, бывший союзник Януковича, хотя он мог потерять эксклюзивный доступ к углю из-за споров с другими бизнесменами в ноябре прошлого года, отмечает издание.

Еще в начале апреля связанные с ним компании перевозили антрацит в Россию. Об этом свидетельствуют таможенные документы, полученные вашингтонским аналитическим центром C4ADS. "Он (Курченко - ред.) Скрывается в Москве в это время, потому что в Украине он находится в розыске, - рассказал изданию аналитик C4ADS Джек Марголин. - Однако, торговые данные указывают, что это не мешает ему заниматься бизнесом".

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Уголь с Донбасса незаконно выводится в Россию и там его происхождения скрывается. Его выдают за российский уголь, пишет издание со ссылкой на информацию должностных лиц США и аналитиков.

Спутниковые снимки возле Успенского пункта пропуска часто фиксируют большие очереди грузовых поездов, следующих в направлении Ростова-на-Дону.