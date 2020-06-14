Из-за пандемии COVID-19 доходы ОРДЛО от незаконной торговли углем упали, - The Washington Post
Падение цен на энергоресурсы из-за пандемии COVID-19 означает падение спроса и на антрацит с Донбасса, который продолжает поступать из неподконтрольных украинскому правительству территорий к России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью Джоби Уоррика и Стивена Мафсона для The Washington Post.
Падение цен на антрацит привело к уменьшению выплат местным шахтерам и поступлений так называемой власти региона. На падение зарплат жалуются шахтеры региона в соцсетях. Отчет DFRL, подразделения американского аналитического центра "Атлантический совет", содержит фото зарплатной ведомости неназванного шахтера, где указано, что он заработал меньше 80 долларов в месяц, что вдвое меньше минимальной зарплаты на подконтрольной правительству территории Украины. "Такие заявления распространены на Донбассе", - говорится в отчете.
На фоне уменьшения поступлений в городах Зоринск и Антрацит, по сообщениям, шахтеры проводили акции протеста.
Неизвестно, может ли Кремль оказать поддержку так называемой власти "ЛНР" и "ДНР", чтобы успокоить шахтеров, ведь пандемия COVID-19, так как падение цен на нефть и ценовая война с Саудовской Аравией ограничили ресурсы российской власти, рассуждают авторы статьи.
Они также обращают внимание на недружественное отношение российских бизнесменов к конкурентам с Донбасса. "Было всегда ясно, что русские не хотят, чтобы Донбасс стал дешевым конкурентом в России", - говорит изданию экс-чиновник ОБСЕ Николаус фон Твикель. Он также отмечает, что шахтеры, потеряв заработную плату, могут пополнить ряды наемников РФ.
Несмотря на меньшие поступления, вывоз угля с Донбасса продолжается, говорится в статье. Перевозки угля из ОРДЛО контролирует Александр Курченко, бывший союзник Януковича, хотя он мог потерять эксклюзивный доступ к углю из-за споров с другими бизнесменами в ноябре прошлого года, отмечает издание.
Еще в начале апреля связанные с ним компании перевозили антрацит в Россию. Об этом свидетельствуют таможенные документы, полученные вашингтонским аналитическим центром C4ADS. "Он (Курченко - ред.) Скрывается в Москве в это время, потому что в Украине он находится в розыске, - рассказал изданию аналитик C4ADS Джек Марголин. - Однако, торговые данные указывают, что это не мешает ему заниматься бизнесом".
Уголь с Донбасса незаконно выводится в Россию и там его происхождения скрывается. Его выдают за российский уголь, пишет издание со ссылкой на информацию должностных лиц США и аналитиков.
Спутниковые снимки возле Успенского пункта пропуска часто фиксируют большие очереди грузовых поездов, следующих в направлении Ростова-на-Дону.
Пожалуйста, подождите...
А потім стадія імаго, тобто ********* (але навряд чи це буде прекрасний махаон...)
скоро будут жрать один лишь уголь...
Усе в трауре
Зато без "бендер"!
Кроме того, Украина именно в день недавнего праздника вяличия рассеи стала членом Программы расширенных возможностей НАТО, цель которой поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами.
Украина уже с 19 года имеет контракты на поставку колумбийского угля. Хотя там все сложно, так как монополистом , по-прежнему, остаётся дтэк.
Тем не менее, Украина достойно проходит пандемию и показывает все признаки выздоровления не только от коронавируса , но и от коррупции. Занепад оккупированных территорий был прогнозируем. Но и о достижениях Украины тоже нужно писать, не только про дтп и 'несчастных' шахтерах, ночью подрабатывающих 'апалченцами'.
А Європа, США, Канада... зголодніють сараки...
Не можу висловити всієї глибини стурбованості )))))