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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Из-за пандемии COVID-19 доходы ОРДЛО от незаконной торговли углем упали, - The Washington Post

Из-за пандемии COVID-19 доходы ОРДЛО от незаконной торговли углем упали, - The Washington Post

Падение цен на энергоресурсы из-за пандемии COVID-19 означает падение спроса и на антрацит с Донбасса, который продолжает поступать из неподконтрольных украинскому правительству территорий к России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью Джоби Уоррика и Стивена Мафсона для The Washington Post.

Падение цен на антрацит привело к уменьшению выплат местным шахтерам и поступлений так называемой власти региона. На падение зарплат жалуются шахтеры региона в соцсетях. Отчет DFRL, подразделения американского аналитического центра "Атлантический совет", содержит фото зарплатной ведомости неназванного шахтера, где указано, что он заработал меньше 80 долларов в месяц, что вдвое меньше минимальной зарплаты на подконтрольной правительству территории Украины. "Такие заявления распространены на Донбассе", - говорится в отчете.

На фоне уменьшения поступлений в городах Зоринск и Антрацит, по сообщениям, шахтеры проводили акции протеста.

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Неизвестно, может ли Кремль оказать поддержку так называемой власти "ЛНР" и "ДНР", чтобы успокоить шахтеров, ведь пандемия COVID-19, так как падение цен на нефть и ценовая война с Саудовской Аравией ограничили ресурсы российской власти, рассуждают авторы статьи.

Они также обращают внимание на недружественное отношение российских бизнесменов к конкурентам с Донбасса. "Было всегда ясно, что русские не хотят, чтобы Донбасс стал дешевым конкурентом в России", - говорит изданию экс-чиновник ОБСЕ Николаус фон Твикель. Он также отмечает, что шахтеры, потеряв заработную плату, могут пополнить ряды наемников РФ.

Несмотря на меньшие поступления, вывоз угля с Донбасса продолжается, говорится в статье. Перевозки угля из ОРДЛО контролирует Александр Курченко, бывший союзник Януковича, хотя он мог потерять эксклюзивный доступ к углю из-за споров с другими бизнесменами в ноябре прошлого года, отмечает издание.

Еще в начале апреля связанные с ним компании перевозили антрацит в Россию. Об этом свидетельствуют таможенные документы, полученные вашингтонским аналитическим центром C4ADS. "Он (Курченко - ред.) Скрывается в Москве в это время, потому что в Украине он находится в розыске, - рассказал изданию аналитик C4ADS Джек Марголин. - Однако, торговые данные указывают, что это не мешает ему заниматься бизнесом".

Также читайте: Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК

Уголь с Донбасса незаконно выводится в Россию и там его происхождения скрывается. Его выдают за российский уголь, пишет издание со ссылкой на информацию должностных лиц США и аналитиков.

Спутниковые снимки возле Успенского пункта пропуска часто фиксируют большие очереди грузовых поездов, следующих в направлении Ростова-на-Дону.

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Топ комментарии
+17
Вони затарились в МЕТРО. Вистачить на всю оставшуюся жість.
Из-за пандемии COVID-19 доходы ОРДЛО от незаконной торговли углем упали, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3623
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14.06.2020 00:30
+15
у шахтеров был донецк на уровне киева, а щас есть подвал где можно сесть на бутылку, самые большие тупари с подведенными глазами 21 века. теперь ваши глаза никого не впечатлят, все затопили, а вам куй триколорный, дебилы
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14.06.2020 00:49
+14
Менше 80 доларів! А ще треба годувати нахлєбніков із ЄС.🤔
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14.06.2020 00:23
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Менше 80 доларів! А ще треба годувати нахлєбніков із ЄС.🤔
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14.06.2020 00:23 Ответить
Вони затарились в МЕТРО. Вистачить на всю оставшуюся жість.
Из-за пандемии COVID-19 доходы ОРДЛО от незаконной торговли углем упали, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3623
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14.06.2020 00:30 Ответить
І набухались теж.
Из-за пандемии COVID-19 доходы ОРДЛО от незаконной торговли углем упали, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9797
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14.06.2020 00:47 Ответить
А результат передбачуваний:

Через пандемію COVID-19 доходи ОРДЛО від незаконної торгівлі вугіллям впали, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6476
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14.06.2020 09:04 Ответить
Хробак на марші.
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14.06.2020 09:06 Ответить
Так звана "ватяна гусінь". Наступний ентомологічний етап - закуклення.
А потім стадія імаго, тобто ********* (але навряд чи це буде прекрасний махаон...)
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14.06.2020 20:54 Ответить
😂
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14.06.2020 12:26 Ответить
Это дамбас выражает свою позицию...
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14.06.2020 15:37 Ответить
А при Украине зарплата ГРОЗа (работник очистного забоя) была 15000 грн в месяц, при том курсе это было почти 2000$
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14.06.2020 03:33 Ответить
ну--ну...Данбасс (ОРДЛО) продолжает "кармить усю Украину"...
скоро будут жрать один лишь уголь...
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14.06.2020 00:31 Ответить
не допустим нахлебников с евросоюза к нашей шахтерской попке...
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14.06.2020 00:31 Ответить
то ахмет страждає..? треба державна підтримка..
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14.06.2020 00:32 Ответить
у шахтеров был донецк на уровне киева, а щас есть подвал где можно сесть на бутылку, самые большие тупари с подведенными глазами 21 века. теперь ваши глаза никого не впечатлят, все затопили, а вам куй триколорный, дебилы
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14.06.2020 00:49 Ответить
А статья о чем? Если нет информации, то может лучше вообще ничего не писать? По слухам там собирались объединять бывший ДТЭК Ровенькиантрацит с бывшим ГП Антрацит. Объявился какой-то "новый" инвестор (на самом деле марионетка, бывший руководитель одной из шахт Ровенькиантрацит)." В результате такого слияния сильно должна упасть зарплата на Комсомолке. Кроме того их решили бортонуть с зарплатой за какой-то период. Поэтому и бастовали. А власти обрубили связь и перекрыли города, обосновав такие действия карантином. Это то,про что просто слышал я. На истину не претендую, но и подавать слухи за новость не пытаюсь...
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14.06.2020 00:49 Ответить
Мда!?!?!
Усе в трауре
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14.06.2020 00:53 Ответить
Ой як цікаво. Чому не пишите скільки українців без роботи із-за фальшивої пандемії. І які втрати бюджету. Але дивись як знайшли 65 млрд на фейкову боротьбу з фейковою пандемією. Все це дуже підозріло.
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14.06.2020 00:59 Ответить
80 баксов в месяц хреново?
Зато без "бендер"!
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14.06.2020 01:06 Ответить
Це приблизно 2200 грн. Просто жах!
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14.06.2020 01:24 Ответить
На вільній території також хріновенько.А жителі окупованих в більшості,саме цього і хотіли.
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14.06.2020 01:32 Ответить
чо-то при порошенке шахтерьі-донбасяне не сильно и бастовали...
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14.06.2020 06:05 Ответить
Государственная компания Укрспецэкспорт , которая входит в состав Укроборонпрома, стала победителем многомиллионного тендера на ремонт пакистанских военных самолетов, также получили контракты с Пакистаном на ремонт и модернизацию самолетов -заправщиков. Укрспецэкпорт продолжает двигать украинский продукт и в Индонезии. Именно там , где основным поставщиком 'товаров и услуг' считалась рашка. Украина заключила очень весомые контракты на модернизацию легких плавучих танков. Украинские предприятия будут модернизировать танки и для других стран этого региона по проекту, который подготовила гос компания Укрспецэкпорт.
Кроме того, Украина именно в день недавнего праздника вяличия рассеи стала членом Программы расширенных возможностей НАТО, цель которой поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами.
Украина уже с 19 года имеет контракты на поставку колумбийского угля. Хотя там все сложно, так как монополистом , по-прежнему, остаётся дтэк.
Тем не менее, Украина достойно проходит пандемию и показывает все признаки выздоровления не только от коронавируса , но и от коррупции. Занепад оккупированных территорий был прогнозируем. Но и о достижениях Украины тоже нужно писать, не только про дтп и 'несчастных' шахтерах, ночью подрабатывающих 'апалченцами'.
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14.06.2020 07:00 Ответить
Не переживайте вы так, игорь валерьевич уже спешит на помощь. Его прислуга, в лице презедента, позакрывает все атомные станции по стране, и опять купит дешевого лугандонского уголька для теплоэлектростанций, тем самым выручит братский народ лугандона и по пути заработает еще пару лярдов. Не верите? Поинтересуйтесь расследованием журналистов с центрэнерго
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14.06.2020 07:17 Ответить
я чекаю коли луганда перетвориться на Абхазію... Думаю вже недовго
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14.06.2020 07:57 Ответить
Ойц! Як же ж тепер їм прогодувати хоча б Україну?
А Європа, США, Канада... зголодніють сараки...
Не можу висловити всієї глибини стурбованості )))))
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14.06.2020 09:02 Ответить
АМІНЬ!
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14.06.2020 09:28 Ответить
Кармильцы из ОРДЛО штоп с голодухи не падохли, твари, хоть уголек свой погрызут и куем ******** занюхают.
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14.06.2020 15:36 Ответить
 
 