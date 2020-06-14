Американские военные эксперты рекомендуют НАТО усилить восточный фланг и инвестировать в Украину и Грузию
НАТО требует согласованного подхода, чтобы защитить свой восточный фланг от российской агрессии, и приоритетом в этом должен быть регион Черного моря.
Об этом говорится в статье военных экспертов США, обнародованном на сайте War on the Rocks, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"То, что происходит в Украине, не обязательно касается только Украины", - пишут в статье американский генерал (в отставке), бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес; бывший военный атташе США в Польше Рэй Войчик; а также Януш Богайски, эксперт Центра анализа европейской политики США, и Картен Шмидль, главный координатор программ по трансатлантической обороне и безопасности в аналитическом центре CEPA.
"Российская агрессия в Украине угрожает безопасности союзников НАТО", - отмечают авторы статьи.
План действий по членству в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным, считают эксперты и добавляют, что Украина должна придерживаться западных процедур в сфере закупок, а с Грузией нужно усилить оборонное сотрудничество.
"НАТО должно поддерживать партнеров в регионе Черного моря - Украину и Грузию, увеличивая инвестиции в их экономическое развитие", - говорится в статье.
Эксперты предупреждают, после того как США выведут вскоре свои войска из Германии, НАТО потребуется более слаженная стратегия, чтобы защитить свои восточные границы и противостоять попыткам России расширить военное присутствие в Европе.
Авторы статьи рекомендуют Альянсу ряд практических шагов, чтобы усилить свои возможности вдоль восточной границы НАТО.
В первую очередь, говорится в документе, НАТО должен признать стратегическую важность и "поднять приоритетность" региона Черного моря, реформировать многослойные программы "Forward Presence" в Балтийском и Черноморском регионах.
Специалисты обращают внимание, что в настоящее время НАТО считает приоритетом регион Балтийского моря как наиболее уязвимый для российской агрессии. Тогда как в черноморской стратегии Альянса остаются значительные пробелы, которыми Москва потенциально может воспользоваться, пишут авторы статьи.
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и если этого не случится, Зеленского с уверенностью можно считать открытым врагом Украины.....
.... США может ввести свои войска на на границу с Белгородской и Ростовской областях.опыт у них уже есть как был с границей с ГДР
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
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А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
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В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений.
Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах.
Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут.
И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".
Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.
И тут мы в своем праве.
Договор РСМД закончил свое действие.
У агрессора такие комплексы есть.
Юридически все чисто.
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Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км.
При чем уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия".
А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета.
А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
Надоїло поросвинь годувати,
Хоче баба НАТО до хати,
Буде НАТО Нату кохати,
А свиня на Липецьк тікати.