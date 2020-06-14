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Новости Украина - НАТО
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Американские военные эксперты рекомендуют НАТО усилить восточный фланг и инвестировать в Украину и Грузию

Американские военные эксперты рекомендуют НАТО усилить восточный фланг и инвестировать в Украину и Грузию

НАТО требует согласованного подхода, чтобы защитить свой восточный фланг от российской агрессии, и приоритетом в этом должен быть регион Черного моря.

Об этом говорится в статье военных экспертов США, обнародованном на сайте War on the Rocks, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"То, что происходит в Украине, не обязательно касается только Украины", - пишут в статье американский генерал (в отставке), бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес; бывший военный атташе США в Польше Рэй Войчик; а также Януш Богайски, эксперт Центра анализа европейской политики США, и Картен Шмидль, главный координатор программ по трансатлантической обороне и безопасности в аналитическом центре CEPA.

"Российская агрессия в Украине угрожает безопасности союзников НАТО", - отмечают авторы статьи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, - Кулеба

План действий по членству в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным, считают эксперты и добавляют, что Украина должна придерживаться западных процедур в сфере закупок, а с Грузией нужно усилить оборонное сотрудничество.

"НАТО должно поддерживать партнеров в регионе Черного моря - Украину и Грузию, увеличивая инвестиции в их экономическое развитие", - говорится в статье.

Эксперты предупреждают, после того как США выведут вскоре свои войска из Германии, НАТО потребуется более слаженная стратегия, чтобы защитить свои восточные границы и противостоять попыткам России расширить военное присутствие в Европе.

Авторы статьи рекомендуют Альянсу ряд практических шагов, чтобы усилить свои возможности вдоль восточной границы НАТО.

Также читайте: НАТО обеспокоено сотрудничеством Китая и России, - Столтенберг

В первую очередь, говорится в документе, НАТО должен признать стратегическую важность и "поднять приоритетность" региона Черного моря, реформировать многослойные программы "Forward Presence" в Балтийском и Черноморском регионах.

Специалисты обращают внимание, что в настоящее время НАТО считает приоритетом регион Балтийского моря как наиболее уязвимый для российской агрессии. Тогда как в черноморской стратегии Альянса остаются значительные пробелы, которыми Москва потенциально может воспользоваться, пишут авторы статьи.

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Топ комментарии
+29
Давно пора, но контроль за финансами лучше оставить за НАТО, а то тут поделят и оптимизируют
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14.06.2020 02:00
+28
а в той час...
https://wz.lviv.ua/article/414480-zelenskyi-perepysav-svii-biznes-v-italii-na-sponsorku-sluhy-narodu Зеленський переписав свій бізнес в Італії на спонсорку "Слуги народу" 13.06.2020, 11:23 397
Президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу".Американские военные эксперты рекомендуют НАТО усилить восточный фланг и инвестировать в Украину и Грузию - Цензор.НЕТ 2666
Про це та дещо більше у новому викритті https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ «Watchdogs.Розслідування».
У серіалі «Слуга народу» президент Голобородько не добирає слів в описі зажерливих чиновників. А ось так виглядає вже реальна декларація за 2019 рік реального президента Зеленського:
зарплата 200 тисяч гривень на посаді президента;
загальний дохід родини - 28 мільйонів;
земельна ділянка 12 соток з будинком на 350 квадратів в елітному столичному передмісті;
5 квартир у Києві в загальному на 1100 квадратів;
квартира в Ялті; і ще одна у Великій Британії;
5 паркувальних місць.
Із цінного рухомого майна Зеленський задекларував 6 наручних годинників: два Breguet та по одному Tag Heuer, Roleх, Bovet та Piaget. У дружини президента є сережки та каблучка з діамантами. Також Зеленському належить LAND ROVER 2016 року випуску, а його дружина володіє MERCEDES-BENZ S 500 2014-го. А і ще дрібничка - вілла на 15 кімнат на 420 квадратів на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі.
На будинку в Італії зупинимось детальніше. Придбаний ще у 2015 році, але в декларації за 2017-ий рік кандидат Зеленський чомусь «забув» його вказати. І лише після викриття наших колег зі «Слідства.Інфо» таки зізнався про італійську нерухомість. Оформлена вілла на таку собі італійську ТОВку «Сан Томмасо СРЛ», яку минулого року Зеленський вказав в декларації як свою власність. От тільки парадокс у декларації зразка 2020-го - будинок залишився, а компанії, яка офіційно ним володіє - вже немає. Ми не змогли оминути цього факту і почали вивчати закордонні реєстри.
ТОВкою «Сан Томмасо» в Італії нині володіє кіпрський офшор «Альдоранте лімітед», бенефіціаром якого до президентства теж був Зеленський. Але після кількох викриттів у ЗМІ, президент позбувся проблемних активів. Кіпрський офшор переписав на таку собі ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а от в Італійській компанії у липні 19-го директором стає - Світлана Піщанська.
Хто ж така Світлана Піщанська, що заслужила керувати справами Зеленського в Італії? А тут все просто. Дві хвилини і гугл видає інформацію - жінка з Кривого Рогу, спонсор партії «Слуга народу». При чому в першій п'ятірці. Що цікаво, ще в 17-му році ця пані в забороненому в Україні «Вконтакті» була підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна і репостила новини так званої «ДНР». Ще тоді, у 2019-му наші колеги навіть коментар встигли у неї взяти.
«Я давно знаю Володимира (Зеленського, - ред.), ми з одного міста - росли в одному дворі», - розповіла Світлана.
Також вона запевнила, що кошти переказані партії - її особисті, доходи дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. гривень. Але як можна призначити звичайну сусідку керувати власною компанією «Сан томмасо»? А це означає, що сусідка не зовсім звичайна!
Жодного кума і військового друга я не призначив - Зеленський
Навіщо куми і військові друзі, якщо ще є сусіди?
Світлана Піщанська як директор Італійської компанії - то власні справи Зеленського, то її рідна сестра - Ольга Піщанська - це вже проблеми наші з вами. 2 вересня 19-го Зеленський своїм указом призначив її першим заступником голови Антимонопольного комітету України.
Те що Ольга і Світлана - рідні сестри, сумнівів немає. Ось на сайті LinkedIn, Ольга підтверджує навички роботи Світлани і це доводить що вони не сторонні особи, а по-батькові - Станіславівна у обох жінок дає розуміння, що вони найімовірніше рідні сестри.
Раніше Ольга Піщанська займалась організацією закупівель ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». У той період нинішній голова АМКУ Юрій Терентьєв працював генеральним юрисконсультом «Арселору». У декларації Піщанська вказала, що володіє цінними паперами ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг».
Як говорив класик - свій до свого по своє. А тепер дивіться - майже 300 тисяч гривень спонсорської допомоги від Піщанської для Слуги народу і вуаля - вже не сусідка і родина твоя починає будувати круту політичну кар'єру. Але в народі такі штуки називаються дуже просто - хабар. Є пропозиція вводити в словниковий запас замість «кумівства» слово «сусідство».
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14.06.2020 02:18
+24
Тогда уж лучше НАТО просто брать оборону Украины в свои руки или предварительно посодействовать зачистке политического поля от пророссийских элементов.
Потому что ЗЕ все равно будет всячески мешаться под ногами, выполняя волю ватных и российских хозяев, а шавки из СН пытаться ухватить хоть какой-то кусок.
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14.06.2020 03:29
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Існування жопоблоку - це супермегадемократія яка дорівнює загальному ********(((
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14.06.2020 09:50 Ответить
НАТО это хорошо, но в краткосрочной перспективе это не реально, а вот то, о чем говорит Пионтковский - вполне: https://youtu.be/XDGZtY0Nowc?t=2232
и если этого не случится, Зеленского с уверенностью можно считать открытым врагом Украины.....
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14.06.2020 10:04 Ответить
Эксперты предупреждают, после того как США выведут вскоре свои войска из Германии, НАТОИсточник: https://censor.net/n3201869
.... США может ввести свои войска на на границу с Белгородской и Ростовской областях.опыт у них уже есть как был с границей с ГДР
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14.06.2020 10:34 Ответить
ставлю ящик коньяка что этого не будет.
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14.06.2020 12:45 Ответить
Будет 2026г но ты забудешь,если что можешь в 26 г обратиться в американское консульство в г. Харькове
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14.06.2020 13:49 Ответить
А в это время агент Кремля Трампопон по кличке " хвост дохлой белки" заявил что американским военным нужно защищать только свои границы и прекращать участвовать в сдерживании стран агрессоров ( как там перестать помогать восстанавливать страны) По факту и страны европейской части НАТО далековато от США. ( я уже молчу об обязательствах США перед Израилем, Саудовской Аравией, Тайванем, Японией, Юж. Кореей да и той же Украины ( по Будапештскому меморандуму) .. Пора американским военным выносить Трампопона под белы ручки из Б. дома на эл. стул. Иначе может быть поздно. Рыжик вошел в раж.. готовит запасной аэродром в Ростове ... Нужно отрабатывать возложенные на него большие надежды "прекрасного парня Пухина"
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14.06.2020 12:11 Ответить
Всё фигня. Пока НАТО чешется нам русские уже подводную лодку "Кн Владимир" с ракетами "Булава" построили. Плюс к этому постоянно помогают поддерживать боеспособность армии на полигоне Донбасс.
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14.06.2020 12:17 Ответить
Как построили, так и утопят.
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14.06.2020 13:51 Ответить
Конечно, с одной стороны, совок надо выкорчевать с ВСУ.
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.

А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
--
А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
--
В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений.
Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах.
Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут.
И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".

Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.

И тут мы в своем праве.
Договор РСМД закончил свое действие.
У агрессора такие комплексы есть.
Юридически все чисто.
--
Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км.
При чем уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия".
А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета.
А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
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14.06.2020 12:39 Ответить
кацапские фантазии. В спам.
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14.06.2020 12:49 Ответить
Вышивата вас не поймет .Слишком сложно для нее . Вывод простой .На НАТО надейся, но про свой национальный впк забывать не следует
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14.06.2020 13:08 Ответить
Знатно Петро аж на 104-и власні компанії намародерив,коли НАТО на Хрещатику марширувало.Але й у баби Нати терпець з часом вривається:
Надоїло поросвинь годувати,
Хоче баба НАТО до хати,
Буде НАТО Нату кохати,
А свиня на Липецьк тікати.
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14.06.2020 13:43 Ответить
Таварищ у вас на счетчике какой год,пора зендона чехвостить Пороха тролить це вже моветон,старо,устарело,поизносилось,надоело,приелось,и вообще ху..ня полная.
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14.06.2020 14:21 Ответить
Зендона чехвостить,что клоуна на сцене-в падлу нормальньім украм-кльово уродам кацапоросятам.А вот крадуна(не вора)всегда будут пинать и желательно-ногами.
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14.06.2020 14:41 Ответить
Рік для пуйла на врегулювання скінчився.
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14.06.2020 14:22 Ответить
говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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14.06.2020 15:29 Ответить
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