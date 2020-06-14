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Более 362 тыс. человек зарегистрировались на пробное ВНО, внесенные ими почти 53 млн грн компенсируют в полном объеме, - министр финансов Марченко

Более 362 тыс. человек зарегистрировались на пробное ВНО, внесенные ими почти 53 млн грн компенсируют в полном объеме, - министр финансов Марченко

Пробное внешнее независимое оценивание будет бесплатно проводиться в форме онлайн-тестирования.

Такое поручение дал президент Владимир Зеленский, заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн-тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривен будут компенсированы в полном объеме", - отметил чиновник.

О механизме возврата средств, уплаченных за пробное ВНО, министр пообещал дополнительно проинформировать 15 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение ВНО будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня, – Ляшко

Отметим, что заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в Facebook, что родителям абитуриентов должны компенсировать деньги за платное пробное ВНО, которое отменили из-за эпидемии коронавируса.

Более 362 тыс. человек зарегистрировались на пробное ВНО, внесенные ими почти 53 млн грн компенсируют в полном объеме, - министр финансов Марченко 01

Напомним, Кабинет Министров Украины 12 июня принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого оценивания. В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что пробное ВНО 15 и 17 июня можно будет пройти в режиме онлайн дома.

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Топ комментарии
+8
"....після порошенківської розрухи...."

Более 362 тыс. человек зарегистрировались на пробное ВНО, внесенные ими почти 53 млн грн компенсируют в полном объеме, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 812
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14.06.2020 08:01
+8
Розрухи?))) Ти гониш... У мене в місті до 2014 була розруха. 20км від Києва- а відчуття таке, наче десь у сраці світу жив. Зараз приємно по місту прогулятись: на асфальті жодної ямки, освітлені вулиці, пішохідні переходи з проблисковими маячками, пішохідний фонтан у реконструйованому парку з каналом. І це лише те, що видно, як кажуть, "з фасаду". Не мели дурниць, опудало.
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14.06.2020 08:01
+7
З"явився з минулого?
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14.06.2020 07:22
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Правила форума Совет форумчан
Похоже выплачивать будет власть, пришедшая после следующего Майдана.
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14.06.2020 04:19 Ответить
А вам все б майданить.Народ доволен Зеленским, ну кроме кучки неадекватных порохоботов окопавшихся на этом форуме.
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14.06.2020 06:17 Ответить
Ну не кажи ..Я наприклад не задоволений ..Особливо заграванням з колишніми та кадровою політикою .
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14.06.2020 06:46 Ответить
Дмитре, після порошенківської розрухи не кожному під силу вилікувати Україну. Тим паче порошенко зі своїми псами , палки в колеса ставлять.
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14.06.2020 07:01 Ответить
"....після порошенківської розрухи...."

Более 362 тыс. человек зарегистрировались на пробное ВНО, внесенные ими почти 53 млн грн компенсируют в полном объеме, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 812
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14.06.2020 08:01 Ответить
Розрухи?))) Ти гониш... У мене в місті до 2014 була розруха. 20км від Києва- а відчуття таке, наче десь у сраці світу жив. Зараз приємно по місту прогулятись: на асфальті жодної ямки, освітлені вулиці, пішохідні переходи з проблисковими маячками, пішохідний фонтан у реконструйованому парку з каналом. І це лише те, що видно, як кажуть, "з фасаду". Не мели дурниць, опудало.
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14.06.2020 08:01 Ответить
Сукупний дохід місцевих громад України, в кінці 2018 року і на початку 2019 р., перевищив Державний бюджет (дохідну частину). Це і є результати децентралізації.

1. https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/1184477cfe14b1a0b3d7485c43c363d0.pdf Фінансова децентралізація

2. http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3276:finansova-detsentralizatsiya-chi-vipravdalisya-ochikuvannya&catid=8&Itemid=350 Підсумки фінансової децентралізації в ОТГ у 2017 році
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14.06.2020 08:21 Ответить
Зараз вже є кілька законопроектів, що позбавлять громади грошей... Все буде іти у "центр", а звідти може якийсь відсоток і виділять тим, хто дійсно заслуговує на ці гроші.

Минулого року був у Ладижині. Так там лише одне підприємство- їхня ТЕС. Я місто не впізнав (до цього був там років з 6-7 тому). Центральна алея з газоном. І квіти. Місто просто тоне у квітах. Вони і на опорах вуличного освітлення, і на роздільній полосі алеї, і біля тротуару. Дорога як дзеркало. І постійно їздить маленький тракторець від ЖЕКу поливає усю цю красу.
А тепер у цих людей хочуть все знову забрати..
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14.06.2020 08:48 Ответить
"Минулого року був у Ладижині........."

Я так зрозумів (Ладижинська ТЕС), це на Вінничині? Якщо, Так, то я був там у квітні. Файне місто.

https://youtu.be/S_qC6mHhD1I?t=7

https://youtu.be/y3K4QnJZj0o?t=3
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14.06.2020 08:59 Ответить
Саме так. Був там проїздом, проте враження незабутні.
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14.06.2020 09:05 Ответить
Ану назви своє місто, яке так розквітнуло за Петьки )))
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14.06.2020 08:42 Ответить
Васильків. Чи є сумніви? І моє місто- лише приклад. Трохи вище я написав про Ладижин, який колись був розрухою.
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14.06.2020 08:50 Ответить
А ще , не доведи Господи , чергового майдану. Тоді країні буде повний гаплик.
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14.06.2020 07:03 Ответить
Після його відставки ви зміните думку. Все як завжди.
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14.06.2020 07:55 Ответить
НарИд, гороришь...
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14.06.2020 07:35 Ответить
Твои высеры без упоминания Пороха не оплачиваются? Даже усердно вылизывающие Зе боты, не помогут остановить стремитльное падение его рейтинга
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14.06.2020 08:04 Ответить
Та фіг там задоволений. Задоволені ним лише латентні сєпари. А рівень життя впав просто катастрофічно.
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14.06.2020 08:35 Ответить
https://censor.net/user/37497 - "Народ доволен Зеленским"

Вы это серьёзно?!?!?

Более 362 тыс. человек зарегистрировались на пробное ВНО, внесенные ими почти 53 млн грн компенсируют в полном объеме, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2640
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14.06.2020 09:36 Ответить
Ты глупенький думаешь ,что майданы происходят просто так?На нас уже положили большой и толстый .за чем вкладывать в нас деньги ,а потом мы же сами своим выбором все херим.После Юща, овоща выбрали ,после пороха - сами знаете кого.Все у нас одна дорога - в таежный союз ,и люди сами ее выбрали.
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14.06.2020 09:05 Ответить
Не просто так, о умненький. А после наколотых апельсинов.
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14.06.2020 18:11 Ответить
Доброе утро , Украина , без порошенка и януковича !
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14.06.2020 06:16 Ответить
З"явився з минулого?
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14.06.2020 07:22 Ответить
Він вийшов із летаргічного сну. Приємно дивує, що про Ющенко він забув.🤗
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14.06.2020 07:56 Ответить
Татарин, ти дуже тупий. З тобою ні про що розмовляти.
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14.06.2020 08:14 Ответить
Звичайно, що вірмени для тебе розумніші, але тобі тупо так говорити. У всіх випадках твій вибір йде коту під хвіст.
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14.06.2020 08:18 Ответить
А ось де вони візьмуть гроші!

Тарифы могут подскочить на 30%

Цены на отопление и горячую воду в следующем отопительном сезоне не снизятся, несмотря на обвальное падение стоимости газа как в Европе, так и в Украине. А предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) зимой будут поставлять тепло по завышенным тарифам. К таким последствиям ведет постановление №467, «закулисно» принятое правительством 10 июня, которое привязало цены на газ, учитываемые в тарифе на тепло, к ценам прошлого года. Об этом пишет Ubr.

Чиновники сбивчиво объясняют, что таким образом тарифы для населения упадут, но при этом предприятия ЖКХ получат больше денег и рассчитаются по долгам. Однако простой калькулятор показывает, что тарифы на тепло, наоборот, вырастут на треть. Эксперты указывают, что правительство фактически аннулировало ПСО-гарантии для населения, которые должны были действовать до 1 мая 2021 года.

Постановление
10 июня Кабинет министров принял постановление №467 «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортирование и поставки, услуги по поставке тепловой энергии и поставки горячей воды и Порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение», которым внес изменения в постановление №869 от 1 июня 2011 года.

В пояснительной записке к документу сказано, что в связи с запуском рыночного ценообразования природного газа и электроэнергии, цены на которые регулярно изменяются, цены ЖКХ-услуг не успевает за ними, так как утверждением тарифов занимается Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и каждое такое изменение может растягиваться на три месяца.

Чтобы дебюрократизировать процесс, постановление меняет формулу тарифообразования. Отныне поставщики ЖКХ-услуг, в частности предприятия ТКЭ, смогут закладывать в тарифы цены на природный газ и электроэнергию исходя из средней цены в прошлом отопительном сезоне. По словам заместителя министра развития общин Наталии Хоцяновской, тарифы на тепло и горячую воду для населения фактически уменьшатся.

Правда, одновременно с этим авторы документа указывают, что постановление позволит увеличить доходы предприятий теплокоммунэнерго, что противоречит вышеуказанному выводу.

«Это противоречие. Я не понимаю логики. Очень интересно увидеть «Анализ влияния» - такой документ обязательно должен готовиться в комплекте при подготовке постановления, в котором можно было бы увидеть, откуда возьмется и рост доходов ТКЭ, и снижение тарифов для населения», - задается вопросом директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Однако проекта этого постановления не было в повестке, которая обнародуется накануне заседания Кабмина с полным комплектом прилагающихся сопроводительных документов, в том числе и анализа влияния на рынок.

Завышенные тарифы
Прогнозы чиновников не подтверждаются простыми расчетами. Например, на июнь 2020 года «Нафтогазом» установлена цена на газ в 3 182 грн/тыс. куб. м, которая становится базовой, если отопительный сезон начнется, например, завтра. Но если взять расчеты по прошлому отопительному сезону, то базовая цена будет не ниже, как прогнозируют чиновники, а выше (за 1 тыс. куб. м):

октябрь 2019 - 4 273;
ноябрь 2019 - 4 899;
декабрь 2019 - 4 277;
январь 2020 - 4 650;
февраль 2020 - 3 948;
март 2020 - 3 396.
Исходя из этих цен, которые выложены даже в пояснительной записке Минрегиона, базовая цена при формировании тарифа на отопительный сезон 2020/2021 будет 4 241 грн/тыс. куб. м. То есть правительство, привязав формирование тарифов к цене на газ прошлого года, которая на 33% выше нынешней, существенно завысило тариф, в котором 85% - это стоимость газа. Тариф за отопление таким образом оказывается дороже на 28%.

«Постановление направлено на то, чтобы лишить потребителей той выгоды, которая связана со снижением цен на энергоносители на протяжении всего года. Вместо того, чтобы заплатить меньше за отопление и горячую воду, украинские потребители в отличие от потребителей всех без исключения стран Европы будут платить столько, сколько и в прошлом году», - сказал Рябцев.

Недоумевает и первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, ведь цены на газ в прошлом году мало того, что вообще были выше сегодняшних, так еще и «Нафтогаз» их «от себя» искусственно завышал.

«Я не знаю, в чем здесь логика. В прошедшем сезоне цены абсолютно волюнтаристски устанавливал НАК «Нафтогаз». Если в Европе она упала еще осенью, они держали ее до конца года высокой, а уже с начала года начали пересчитывать», - рассказывает Кучеренко.

ПСО не будет
Еще одно нововведение принятого постановления заключается в том, что ПСО-гарантии, акцентируют эксперты, по факту работать не будут. Население получает платежки за тепло, в которую включена стоимость «социального газа» по гарантированной государством ПСО-цене ниже рыночной. Именно по «социальной» цене предприятия ТКЭ должны получать газ для производства тепла для населения до мая 2021 года.

Однако формально ПСО-обязательства несут не ТКЭ, а поставщики газа, которые поставляют ТКЭ газ по «социальной» цене. И нынешнее постановление казуистически обыгрывает этот нюанс не в пользу населения, а в пользу теплокоммунэнерго. Ведь газ по ПСО поставляется ТКЭ, но постановление разрешает им формировать тариф не по ПСО-цене, а по средней завышенной цене газа за прошлый год.

Другими словами, предприятия ТКЭ будут и дальше получать газ по низкой ПСО-цене, предусмотренной как бы для населения, но по факту включать в тариф для того же населения не ПСО-, а завышенную цену.

«Население больше не защищено ПСО-ценами, так как весь положительный эффект от снижения цен на природный газ ощутят на себе собственники теплокоммунэнерго, которым позволят заработать на этом снижении. Они будут покупать дешевле, а закладывать цену по прошлому году. Главная суть постановления - поддержать теплокоммунэнерго. В нем нет желания облегчить те проблемы, которые ждут каждого украинца во время второй волны коронавируса и обвального снижения уровня благосостояния, которое ждет каждого этой осенью», - резюмировал Рябцев.

Читайте также: Как нас нагрели этой зимой. Газ подешевел втрое, а тарифы?
правительство газ новости экономика цена отопление рынок НКРЭКУ водоснабжение время население ЖКХ тарифы
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Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/articles/deshevyy-gaz-otmenyaetsya-ukraincev-lishili-pso-skidki-za-otoplenie-686780.html
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14.06.2020 07:58 Ответить
Мені перерахували опплення з початку року. Майже 3000 відмінусували.
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14.06.2020 08:10 Ответить
Це поки, а в сезон вони збільшують ціну. Звичайно, якщо їх не виженуть.
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14.06.2020 08:12 Ответить
Навряд чи виженуть... Добуде зєля свою каденцію, рюкзаков поміняє ще 3-4 кабміни, а Україна так і буде тупцяти на місці.
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14.06.2020 08:17 Ответить
Я оптиміст і вважаю, що Зе не досидить каденцію. Економіка не дозволить йому керувати.
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14.06.2020 08:20 Ответить
Чому це ? Практично всі зебіли тепер вірують, що 6 тисяч грн це нормальний прибуток. При Петі малувато було, а зара забагатіли.
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14.06.2020 08:22 Ответить
Дійсно, що вони в це вірують. Але коли їм не вистачає грошей, то вони перестають бути зебілами і починають брехати, що Петя і Зе однакові. Реальна картина буде восени, бо пройдуть місцеві вибори і американські вибори. Пока зрозуміло, що у Зе нема реальної підтримки.
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14.06.2020 08:26 Ответить
Так керівники, призначені Зеленським, уже вимагають 100% за ;Слуґ;.
Готуються масштабні фальсифікації в традиціях Кучми та Овоча.
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14.06.2020 08:40 Ответить
Не сумніваюся, що фальсифікації готують. Але іронія в тому, що приховати ці фальсифікації буде неможливо.
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14.06.2020 08:50 Ответить
Так ;слуґі; можуть і нахабно сфальсифікувати. Вангую що владу навіть так як Овоч вони не віддадуть. У мєнтів зараз проводять тренінги стріляти по протестуючим байдуже чоловік то чи жінка з дитиною. Риги навчені гірким досвідом. Джамал он перед поїздкою Вовіка до ***** в Париж уже закликав розстрілювати протестуючих перед ОПою.
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14.06.2020 08:53 Ответить
Не сумніваюся, що йому подобається тоталітарні держави.
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14.06.2020 08:59 Ответить
То ви думаєте, вони щось пристойне на заміну зю чи виберуть ? Ні. Побіжать голосувати за рабиновича і шарія.
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14.06.2020 09:24 Ответить
Частина, і значна, лохторату Зеленського від нього вже відвернулися. Але переметнулися до Шарія та Рабіновіча. Людська тупість воістину безмежна...
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14.06.2020 08:55 Ответить
Але відновлення України після зевлади буде.
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14.06.2020 09:00 Ответить
Якщо ще лишиться тая Україна.
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14.06.2020 09:25 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/13/7255604/ Поручение Зеленского: пробное ВНО будет бесплатным и пройдет онлайн
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14.06.2020 09:10 Ответить
В совєтскому саюзі атестат зрілості видавали безплатно. Вчителям на подарунки гроші не збирали, ремонти в школах за гроші батьків не робили. В принципі, тих грошей в тих батьків і не було. Труд був пачотной абязанностю, причому, майже безплатною.
Зараз, звичайно, прогрес пішов далеко вперед і навіть за перебування в тюрмі треба платити.
Якщо не маєш грошей то і не сядеш. Якщо маєш гроші, то, також, не сядеш.
А якщо маєш дуже багато грошей, наколядував, там, чи працював депутатом або якимось президентом, то можна собі і свою приватну тюрму купити або побудувати десь поблизу біля дому.
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14.06.2020 12:37 Ответить
Похоже, что эти дебилы, когда принимали решение об отмене пробных ЗНО, не вкурсе были, что за них люди деньги платили.
Теперь, когда всплыл вопрос про деньги... не отменять же отмену...
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14.06.2020 14:23 Ответить
 
 