Более 362 тыс. человек зарегистрировались на пробное ВНО, внесенные ими почти 53 млн грн компенсируют в полном объеме, - министр финансов Марченко

Пробное внешнее независимое оценивание будет бесплатно проводиться в форме онлайн-тестирования.

Такое поручение дал президент Владимир Зеленский, заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн-тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривен будут компенсированы в полном объеме", - отметил чиновник.

О механизме возврата средств, уплаченных за пробное ВНО, министр пообещал дополнительно проинформировать 15 июня.

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Отметим, что заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в Facebook, что родителям абитуриентов должны компенсировать деньги за платное пробное ВНО, которое отменили из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, Кабинет Министров Украины 12 июня принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого оценивания. В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что пробное ВНО 15 и 17 июня можно будет пройти в режиме онлайн дома.