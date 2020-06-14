Более 362 тыс. человек зарегистрировались на пробное ВНО, внесенные ими почти 53 млн грн компенсируют в полном объеме, - министр финансов Марченко
Пробное внешнее независимое оценивание будет бесплатно проводиться в форме онлайн-тестирования.
Такое поручение дал президент Владимир Зеленский, заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн-тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривен будут компенсированы в полном объеме", - отметил чиновник.
О механизме возврата средств, уплаченных за пробное ВНО, министр пообещал дополнительно проинформировать 15 июня.
Отметим, что заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в Facebook, что родителям абитуриентов должны компенсировать деньги за платное пробное ВНО, которое отменили из-за эпидемии коронавируса.
Напомним, Кабинет Министров Украины 12 июня принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого оценивания. В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что пробное ВНО 15 и 17 июня можно будет пройти в режиме онлайн дома.
Пожалуйста, подождите...
1. https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/1184477cfe14b1a0b3d7485c43c363d0.pdf Фінансова децентралізація
2. http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3276:finansova-detsentralizatsiya-chi-vipravdalisya-ochikuvannya&catid=8&Itemid=350 Підсумки фінансової децентралізації в ОТГ у 2017 році
Минулого року був у Ладижині. Так там лише одне підприємство- їхня ТЕС. Я місто не впізнав (до цього був там років з 6-7 тому). Центральна алея з газоном. І квіти. Місто просто тоне у квітах. Вони і на опорах вуличного освітлення, і на роздільній полосі алеї, і біля тротуару. Дорога як дзеркало. І постійно їздить маленький тракторець від ЖЕКу поливає усю цю красу.
А тепер у цих людей хочуть все знову забрати..
Я так зрозумів (Ладижинська ТЕС), це на Вінничині? Якщо, Так, то я був там у квітні. Файне місто.
https://youtu.be/S_qC6mHhD1I?t=7
https://youtu.be/y3K4QnJZj0o?t=3
Вы это серьёзно?!?!?
Тарифы могут подскочить на 30%
Цены на отопление и горячую воду в следующем отопительном сезоне не снизятся, несмотря на обвальное падение стоимости газа как в Европе, так и в Украине. А предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) зимой будут поставлять тепло по завышенным тарифам. К таким последствиям ведет постановление №467, «закулисно» принятое правительством 10 июня, которое привязало цены на газ, учитываемые в тарифе на тепло, к ценам прошлого года. Об этом пишет Ubr.
Чиновники сбивчиво объясняют, что таким образом тарифы для населения упадут, но при этом предприятия ЖКХ получат больше денег и рассчитаются по долгам. Однако простой калькулятор показывает, что тарифы на тепло, наоборот, вырастут на треть. Эксперты указывают, что правительство фактически аннулировало ПСО-гарантии для населения, которые должны были действовать до 1 мая 2021 года.
Постановление
10 июня Кабинет министров принял постановление №467 «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортирование и поставки, услуги по поставке тепловой энергии и поставки горячей воды и Порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение», которым внес изменения в постановление №869 от 1 июня 2011 года.
В пояснительной записке к документу сказано, что в связи с запуском рыночного ценообразования природного газа и электроэнергии, цены на которые регулярно изменяются, цены ЖКХ-услуг не успевает за ними, так как утверждением тарифов занимается Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и каждое такое изменение может растягиваться на три месяца.
Чтобы дебюрократизировать процесс, постановление меняет формулу тарифообразования. Отныне поставщики ЖКХ-услуг, в частности предприятия ТКЭ, смогут закладывать в тарифы цены на природный газ и электроэнергию исходя из средней цены в прошлом отопительном сезоне. По словам заместителя министра развития общин Наталии Хоцяновской, тарифы на тепло и горячую воду для населения фактически уменьшатся.
Правда, одновременно с этим авторы документа указывают, что постановление позволит увеличить доходы предприятий теплокоммунэнерго, что противоречит вышеуказанному выводу.
«Это противоречие. Я не понимаю логики. Очень интересно увидеть «Анализ влияния» - такой документ обязательно должен готовиться в комплекте при подготовке постановления, в котором можно было бы увидеть, откуда возьмется и рост доходов ТКЭ, и снижение тарифов для населения», - задается вопросом директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.
Однако проекта этого постановления не было в повестке, которая обнародуется накануне заседания Кабмина с полным комплектом прилагающихся сопроводительных документов, в том числе и анализа влияния на рынок.
Завышенные тарифы
Прогнозы чиновников не подтверждаются простыми расчетами. Например, на июнь 2020 года «Нафтогазом» установлена цена на газ в 3 182 грн/тыс. куб. м, которая становится базовой, если отопительный сезон начнется, например, завтра. Но если взять расчеты по прошлому отопительному сезону, то базовая цена будет не ниже, как прогнозируют чиновники, а выше (за 1 тыс. куб. м):
октябрь 2019 - 4 273;
ноябрь 2019 - 4 899;
декабрь 2019 - 4 277;
январь 2020 - 4 650;
февраль 2020 - 3 948;
март 2020 - 3 396.
Исходя из этих цен, которые выложены даже в пояснительной записке Минрегиона, базовая цена при формировании тарифа на отопительный сезон 2020/2021 будет 4 241 грн/тыс. куб. м. То есть правительство, привязав формирование тарифов к цене на газ прошлого года, которая на 33% выше нынешней, существенно завысило тариф, в котором 85% - это стоимость газа. Тариф за отопление таким образом оказывается дороже на 28%.
«Постановление направлено на то, чтобы лишить потребителей той выгоды, которая связана со снижением цен на энергоносители на протяжении всего года. Вместо того, чтобы заплатить меньше за отопление и горячую воду, украинские потребители в отличие от потребителей всех без исключения стран Европы будут платить столько, сколько и в прошлом году», - сказал Рябцев.
Недоумевает и первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, ведь цены на газ в прошлом году мало того, что вообще были выше сегодняшних, так еще и «Нафтогаз» их «от себя» искусственно завышал.
«Я не знаю, в чем здесь логика. В прошедшем сезоне цены абсолютно волюнтаристски устанавливал НАК «Нафтогаз». Если в Европе она упала еще осенью, они держали ее до конца года высокой, а уже с начала года начали пересчитывать», - рассказывает Кучеренко.
ПСО не будет
Еще одно нововведение принятого постановления заключается в том, что ПСО-гарантии, акцентируют эксперты, по факту работать не будут. Население получает платежки за тепло, в которую включена стоимость «социального газа» по гарантированной государством ПСО-цене ниже рыночной. Именно по «социальной» цене предприятия ТКЭ должны получать газ для производства тепла для населения до мая 2021 года.
Однако формально ПСО-обязательства несут не ТКЭ, а поставщики газа, которые поставляют ТКЭ газ по «социальной» цене. И нынешнее постановление казуистически обыгрывает этот нюанс не в пользу населения, а в пользу теплокоммунэнерго. Ведь газ по ПСО поставляется ТКЭ, но постановление разрешает им формировать тариф не по ПСО-цене, а по средней завышенной цене газа за прошлый год.
Другими словами, предприятия ТКЭ будут и дальше получать газ по низкой ПСО-цене, предусмотренной как бы для населения, но по факту включать в тариф для того же населения не ПСО-, а завышенную цену.
«Население больше не защищено ПСО-ценами, так как весь положительный эффект от снижения цен на природный газ ощутят на себе собственники теплокоммунэнерго, которым позволят заработать на этом снижении. Они будут покупать дешевле, а закладывать цену по прошлому году. Главная суть постановления - поддержать теплокоммунэнерго. В нем нет желания облегчить те проблемы, которые ждут каждого украинца во время второй волны коронавируса и обвального снижения уровня благосостояния, которое ждет каждого этой осенью», - резюмировал Рябцев.
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Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/articles/deshevyy-gaz-otmenyaetsya-ukraincev-lishili-pso-skidki-za-otoplenie-686780.html
Готуються масштабні фальсифікації в традиціях Кучми та Овоча.
Зараз, звичайно, прогрес пішов далеко вперед і навіть за перебування в тюрмі треба платити.
Якщо не маєш грошей то і не сядеш. Якщо маєш гроші, то, також, не сядеш.
А якщо маєш дуже багато грошей, наколядував, там, чи працював депутатом або якимось президентом, то можна собі і свою приватну тюрму купити або побудувати десь поблизу біля дому.
Теперь, когда всплыл вопрос про деньги... не отменять же отмену...