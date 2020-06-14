Один украинский воин погиб и двое получили ранения, наемники РФ совершили 15 обстрелов на Донбассе, - штаб ООС
За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Еще двое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Луганское, Калининское, Горловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Пищевик, Екатериновка, Авдеевка, Новотроицкое, Славное, Старогнатовка.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских наемников.
"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" трижды обстреляли из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления близ населенного пункта Луганское…За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.
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Царство Небесне загиблому воїну.
Одужання пораненим бійцям.
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
Останній рік уже не перевіряю. Вони з нас просто ржуть там.
За правое дело один Гражданин Украины погиб, еще два ранены.
А что за эти сутки успел продать врагам торговец суверенитетом и должностями?
были сбиты на подлете к Луганскому аэропорту... Вечного синего неба, ребятам!
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Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ летів у складі конвою з трьох літаків до аеропорту «Луганськ». Літак мав сідати другим, проте під час посадки він був збитий з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.
Раненым - скорейшего выздоровления!
Царство небесне полеглому. Найщиріші співчуття їхнім родинам. І жодної реакції від ... Вовіка, жодного слова співчуття. Моторошна тиша , ніби й не гинуть щодня сини України.
https://censor.net/ua/comments/locate/448504/019212f2-872b-73bd-b75d-93ce3970c257
Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook у неділю, 14 червня, написав кілька речень до 6-их роковин загибелі 49
українських військових на борту Іл-76 поблизу Луганська. А вчора, суботу, 13 червня 2020 року, оприлюднив допис з нагоди 6-ї річниці визволення Маріуполя від російських загарбників.
Але в обох випадках в його текстах відсутні слова "Росія", "росіяни". Немає там згадок і про "терористів" чи "бойовиків". Лише з приводу повернення під контроль України Маріуполя глава держави вжив поняття "окупанти".
Это какие то тормоза пришли к власти...
В запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте» пропагандистский ресурс «Солдатская правда» сообщил, что вблизи Дебальцево произошла трагедия для боевиков. По данным ресурса, на Светлодарской дуге была полностью разбита позиция российских наемников. Все, кто там был, а это элита боевиков, целая группа разведчиков, погибли. Теперь дорога на Санжаровку и Дебальцево открыта. В свою очередь пользователь Ильдар Муратов прокомментировал такой пост в социальной сети следующим образом: «Взвод разведчиков погиб. Прилетело из миномета прямо в них».
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Одужання пораненим.
Героям слава!!!