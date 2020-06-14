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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб и двое получили ранения, наемники РФ совершили 15 обстрелов на Донбассе, - штаб ООС

Один украинский воин погиб и двое получили ранения, наемники РФ совершили 15 обстрелов на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Еще двое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Луганское, Калининское, Горловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Пищевик, Екатериновка, Авдеевка, Новотроицкое, Славное, Старогнатовка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских наемников.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" трижды обстреляли из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления близ населенного пункта Луганское…За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен, наемники РФ 12 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (27107) Донбасс (26956) потери (4381) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+57
Погані новини.
Царство Небесне загиблому воїну.
Одужання пораненим бійцям.
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14.06.2020 08:21
+42
Вічна пам'ять та вічна слава загиблому воїну!
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
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14.06.2020 08:30
+24
Прошли очередные сутки...
За правое дело один Гражданин Украины погиб, еще два ранены.
А что за эти сутки успел продать врагам торговец суверенитетом и должностями?
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14.06.2020 08:57
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Погані новини.
Царство Небесне загиблому воїну.
Одужання пораненим бійцям.
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14.06.2020 08:21 Ответить
Потрібен воєнний стан і повернення артилерії та РСЗВ на фронт! Досить вже безглуздих мирних переговорів. Або Зеленський звільняє ОРДЛО та Крим від терористів, або йде геть!
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14.06.2020 16:58 Ответить
Вічна пам'ять та вічна слава загиблому воїну!
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
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14.06.2020 08:30 Ответить
Раніше я бувало перевіряв інфу про втрати в окупантів по їхніх пабліках. І все підтверджувалося.
Останній рік уже не перевіряю. Вони з нас просто ржуть там.
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14.06.2020 08:34 Ответить
Вовик, гггазводи поскоГее войска и,желательно,в стоГону УкГаины,иудушка ты наш!
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14.06.2020 12:22 Ответить
Прошли очередные сутки...
За правое дело один Гражданин Украины погиб, еще два ранены.
А что за эти сутки успел продать врагам торговец суверенитетом и должностями?
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14.06.2020 08:57 Ответить
розведення не помагає. Вогонь у відповідь не рятує. Потрібно бити на випередження: ото як тільки заворушилися - подавляти, не давати обстрілювати та вбивати.
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14.06.2020 09:06 Ответить
а так гинуть хлопці ні за що. Армія деморалізуєця, бойовий дух падає. Люди психологічно впадають у відчай від безпорадності - вороги їх розстрілюють, а свої високі камандіри зв'язують руки.
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14.06.2020 09:09 Ответить
Сия окопная война вполне устраивает путлера,а для ВСУ действительно чревато падением боевого духа,дисциплины,снижением бдительности и боевой готовности..
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14.06.2020 11:23 Ответить
"Високих"командирів-під трибунал,Вовіка-у відставку і під кримінал за державну зраду,хлопцям на передовій "зелене" світло,і лупати козломодих до обси-чки!
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14.06.2020 12:59 Ответить
P.S.А боятися кримінальної відповідальності під час війни за знищення ворога-то є те ж держзлочин і притягати до оної потрібно тих,хто ото ту фігню придумав,хоча вони тепер і правлять Україною...
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14.06.2020 13:07 Ответить
Вогонь у відповідь заборонили.
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14.06.2020 09:29 Ответить
Так забороняють..одразу залякують кримінальною відповідальністью тільки по факту обстрілу..а іх вже і слід остив....Отстрілялись і за 7 хвилин звернулись..Пішла ,,отвєтка" а іх там вже нема!!! А вчора сильно гриміло с той сторони С шостой вечора Лисичанськ та Северодонецьк слухав прильоти тяжкого а от відповіді..як раніше що земля гула..ми так і не почули
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14.06.2020 10:34 Ответить
Бити так,щоби пір"я із них летіло,щоби сволочі козломорді "каравул" кричали,а порятунку не мали! Бити,бити і бити,та так,щоби оті тварі втікали до самого Владіка,а там китайці їм напіддадуть на спасіння їхніх вонючих душ. Нашому полеглому у боротьбі із козломордією воїну-герою-вічна пам"ять і слава,пораненим-скорішого одужання, а козломордії-СМЕРТЬ!
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14.06.2020 12:34 Ответить
6 лет трагедии... как 40 десантников 25 бригады и 9 членов экипажа Мелитопольского отряда
были сбиты на подлете к Луганскому аэропорту... Вечного синего неба, ребятам!Один український воїн загинув і двоє зазнали поранень, найманці РФ здійснили 15 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6853
...
Один український воїн загинув і двоє зазнали поранень, найманці РФ здійснили 15 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8334

...
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14.06.2020 09:17 Ответить
Один український воїн загинув і двоє зазнали поранень, найманці РФ здійснили 15 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1241
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14.06.2020 09:40 Ответить
14 червня 2014 року, під час війни на сході України, приблизно о 1:00 ночі було збито український Іл-76 неподалік Луганська.
Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ летів у складі конвою з трьох літаків до аеропорту «Луганськ». Літак мав сідати другим, проте під час посадки він був збитий з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.
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14.06.2020 09:27 Ответить
Спи спокойно, Брат...(((
Раненым - скорейшего выздоровления!
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14.06.2020 09:30 Ответить
https://censor.net/ua/user/170498

Царство небесне полеглому. Найщиріші співчуття їхнім родинам. І жодної реакції від ... Вовіка, жодного слова співчуття. Моторошна тиша , ніби й не гинуть щодня сини України.
https://censor.net/ua/comments/locate/448504/019212f2-872b-73bd-b75d-93ce3970c257
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14.06.2020 09:34 Ответить
Царство небесное. Убийцам кармы вдвойне.
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14.06.2020 10:04 Ответить
Будем убивать рашистов!
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14.06.2020 10:19 Ответить
Помянём ! Задача наших воинов "уложить" не меньше пяти свино-собак!
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14.06.2020 10:52 Ответить
ВІчна пам'ять Герою!!!
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14.06.2020 11:28 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/06/14/u_zayavakh_zelenskogo_z_pryvodu_zbyttya_il_76_ta_vyzvolennya_mariupolya_nemaye_sliv_quotrosiyaquot_ta_quotrosiyanyquot У заявах Зеленського з приводу збиття Іл-76 та визволення Маріуполя немає слів "Росія" та "росіяни"

Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook у неділю, 14 червня, написав кілька речень до 6-их роковин загибелі 49
українських військових на борту Іл-76 поблизу Луганська. А вчора, суботу, 13 червня 2020 року, оприлюднив допис з нагоди 6-ї річниці визволення Маріуполя від російських загарбників.

Але в обох випадках в його текстах відсутні слова "Росія", "росіяни". Немає там згадок і про "терористів" чи "бойовиків". Лише з приводу повернення під контроль України Маріуполя глава держави вжив поняття "окупанти".
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14.06.2020 13:57 Ответить
Стыдно за такого президента, ссыкающегося говорить правду.
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14.06.2020 17:26 Ответить
Совершенно непонятно почему рни не используют опыт Турции. Есть у них Байактары. Пусть один или два без разницы. Так пусть работают....непрерывно! и круглосуточно.
Это какие то тормоза пришли к власти...
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14.06.2020 14:07 Ответить
Это не тормоза, это предатели.
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14.06.2020 18:52 Ответить
/////
В запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте» пропагандистский ресурс «Солдатская правда» сообщил, что вблизи Дебальцево произошла трагедия для боевиков. По данным ресурса, на Светлодарской дуге была полностью разбита позиция российских наемников. Все, кто там был, а это элита боевиков, целая группа разведчиков, погибли. Теперь дорога на Санжаровку и Дебальцево открыта. В свою очередь пользователь Ильдар Муратов прокомментировал такой пост в социальной сети следующим образом: «Взвод разведчиков погиб. Прилетело из миномета прямо в них».

...
Один український воїн загинув і двоє зазнали поранень, найманці РФ здійснили 15 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7580

...
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14.06.2020 17:09 Ответить
Настигла месть: https://www.segodnya.ua/ukraine/nastigla-mest-ukraincam-napomnili-o-vinovnike-gibeli-49-desantnikov-v-luganske-1456090.html о виновнике гибели 49 десантников в Луганске . Всех найдем и ...
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14.06.2020 17:25 Ответить
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим.
Героям слава!!!
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14.06.2020 21:07 Ответить
 
 