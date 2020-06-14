348 населенных пунктов в 9 областях Украины обесточены из-за непогоды, подтоплены 49 домов, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро воскресенья, 14 июня, обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35 Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровская - 6", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Кроме того, 13 и в ночь на 14 июня на территории 7 областей, а именно: Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей вследствие непогоды произошло падение 32 деревьев, подтоплены 49 жилых дома, 73 двора, 35 приусадебных участков, 3 подвала, частично повреждены кровли 12 зданий и частично повреждено покрытие автодорог (регионального, территориального и местного значения) протяженностью около 2,5 км.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС распилили и убрали поваленные деревья, откачаны более 450 кубических метров воды.