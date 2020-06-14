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Новости
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348 населенных пунктов в 9 областях Украины обесточены из-за непогоды, подтоплены 49 домов, - ГСЧС

348 населенных пунктов в 9 областях Украины обесточены из-за непогоды, подтоплены 49 домов, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро воскресенья, 14 июня, обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35 Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровская - 6", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Кроме того, 13 и в ночь на 14 июня на территории 7 областей, а именно: Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей вследствие непогоды произошло падение 32 деревьев, подтоплены 49 жилых дома, 73 двора, 35 приусадебных участков, 3 подвала, частично повреждены кровли 12 зданий и частично повреждено покрытие автодорог (регионального, территориального и местного значения) протяженностью около 2,5 км.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС распилили и убрали поваленные деревья, откачаны более 450 кубических метров воды.

Автор: 

непогода (816) ГСЧС (4965)


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Топ комментарии
+3
*****...хоть би капля упала ...в центре полная жопа,а тут (лев.берег.Самаровка)хоть бы хны
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14.06.2020 08:48
+3
На удивление,при таком ветре,завязь на винограде пошла,ну просто супер...
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14.06.2020 08:52
+3
Миколаївщина, Херсонщина, Дніпро потопають, та штормить. Але ж перед цим ярило жарило так, що асфальт плавився.
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14.06.2020 09:00
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Капець... Сумщина поки що без дощу. А у мене сіно сохне....
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14.06.2020 08:47 Ответить
На удивление,при таком ветре,завязь на винограде пошла,ну просто супер...
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14.06.2020 08:52 Ответить
Миколаївщина, Херсонщина, Дніпро потопають, та штормить. Але ж перед цим ярило жарило так, що асфальт плавився.
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14.06.2020 09:00 Ответить
*****...хоть би капля упала ...в центре полная жопа,а тут (лев.берег.Самаровка)хоть бы хны
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14.06.2020 08:48 Ответить
У нас (Кропивницкий) вечером "хорошо" дуло и поливало. Сейчас небо в тучах и ветер, хоть и не особо сильный.
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14.06.2020 09:08 Ответить
Ннбо затянуло,а ветра "0"
Не удивлюсь,если вечером напишут,шо в центре
ливень с градом был
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14.06.2020 09:15 Ответить
до центра 10км
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14.06.2020 09:19 Ответить
Вчора навечір пішов дощ. Сьогодні теж буде після обіду.
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14.06.2020 08:53 Ответить
яж тебе писал - днепргес иди спасай
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14.06.2020 08:59 Ответить
Тыж,хоть,обозначся,а то люди не поймут дэ там у тэбэ дощ пишов
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14.06.2020 09:01 Ответить
Кому потрібно той знає.
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14.06.2020 09:03 Ответить
Аааа...ботва ботву видит издалека
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14.06.2020 09:06 Ответить
В нас різко похолодало.🤤
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14.06.2020 09:41 Ответить
А у нас вчора вітер був- з ніг зносило.
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14.06.2020 09:45 Ответить
Мы живём на Занзибаре в степи для нас ветер родное. Меньше 6 метров и не считается. К 10-ти это ветер.
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14.06.2020 11:15 Ответить
А нам, млять, всегда чего-то не хватает,
Зимою - лета, зимою - лета
Осенью - весны-ы-ы-ыыы!
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14.06.2020 09:58 Ответить
 
 