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Новости Коронавирус и карантин
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За время карантина суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн

За время карантина суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн

За время карантина в связи с пандемией коронавируса в Украине общая сумма штрафов за нарушение ограничительных мер достигла 4,5 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время селекторного совещания в Офисе президента с участием Кабмина и правоохранительных ведомств.

"Суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн", - отметил Клименко.

По его словам, за время карантина полиция составила более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине сейчас не рассматривается, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) штраф (1285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
А сколько за это время стырил герус с зелеными сотоварищами???
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14.06.2020 09:14
+6
Все верно...зеленое стадо во главе с ослом у власти...и любая тема так или иначе их касается ..
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14.06.2020 09:41
+5
НЕЗАКОННО!!!!!есть конституция !!!!
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14.06.2020 09:17
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А сколько за это время стырил герус с зелеными сотоварищами???
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14.06.2020 09:14 Ответить
Это по теме)))
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14.06.2020 09:15 Ответить
Тема о деньгах и карантине...вопрос о деньгах ..и периоде карантина....что не так? Что не по теме??
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14.06.2020 09:17 Ответить
Любая тема,щас связана,только с Зе и ко.Свиноферма неприделах как годъ.
Он,шо Зе наробыв у теме ниже
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14.06.2020 09:29 Ответить
Все верно...зеленое стадо во главе с ослом у власти...и любая тема так или иначе их касается ..
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14.06.2020 09:41 Ответить
Ну,за свыночолых белых и пушистых,я вообще молчу
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14.06.2020 09:25 Ответить
Ты зебил потому и молчишь...что сказать тебе нечего...ведь сейчас упорно и много ворует зеленое стадо...а не сивочолый..
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14.06.2020 09:40 Ответить
Дамбасянин,я на твоём месте,вообще,целовал бы Зе в жо.. и молчал бы в тряпочку
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14.06.2020 09:46 Ответить
Ты зебил на своем месте уже целуешь осла в сраку...
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14.06.2020 09:47 Ответить
А,ты кого целуешь? пушилина или все в трауре за захерастом?
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14.06.2020 09:50 Ответить
Я никого не целую...тем более какого ***********..а о всяких разных захерастах...я уже и забыл что они существовали...а ты зебил похоже до сих пор о них слезы льешь..
Я живу в Украине...
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14.06.2020 09:55 Ответить
В какой?
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14.06.2020 09:57 Ответить
А Украина одна...это тебе зебилу так для информации..
А если тебя интересует место моего проживания...то скажу...это территория подконтрольная властям Украины...село в котором я живу было освобождено от орков еще в 2014 году...при Порошенко...
А
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14.06.2020 10:00 Ответить
Оооооо.Тут таких "селян" дохрена.
Сколько пенсух получаешь,поцриот?
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14.06.2020 10:10 Ответить
Пенсию получаю украинскую...в дэнэрастии не был и не бываю...
Налеюсь теперь тебя зебила попустит..??
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14.06.2020 10:14 Ответить
хм.а че не спамишь?
Братушки не поймут
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14.06.2020 10:25 Ответить
А зачем? А никогда и никого не спамлю...идиотизм и тупость моего оппонента должны быть видны всем..
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14.06.2020 10:41 Ответить
Это идиотизм твоих собоатьев и сосестер
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14.06.2020 11:46 Ответить
Только идиоты зебилы...причем особо упоротые из них...через полтора года осла у власти продолжают рвать майку на грудях за него...
А ведь ничего в стране в лучшую сторону не меняется...абсолютно ничего....все с точностью до наоборот....
Зеленое стадо ворует так...что аж гай шумит...рыги нервно курят в сторонке.....но зебилы продолжают молится на осла....
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14.06.2020 11:55 Ответить
Сочувствую тебе и твоим сосёстрам.
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14.06.2020 12:49 Ответить
Брысь в нору
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14.06.2020 09:55 Ответить
НЕЗАКОННО!!!!!есть конституция !!!!
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14.06.2020 09:17 Ответить
была...
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14.06.2020 09:36 Ответить
не спорю(((как государство мы по тихому сливаемся в э.ж....
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14.06.2020 09:47 Ответить
12500*17000=212 500 000 грн.

4 500 000 грн.
Известно,что не по всем протоколам суд принимал решени штрафовать. Не по всем.
Просчитаем эффективность работы потужнего министра.
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14.06.2020 09:17 Ответить
Тот редкий случай когда можно сказать спасибо украинским судам.Не то что ментам. 10 копов на одного купальщика
За время карантина суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4298
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14.06.2020 09:31 Ответить
Угу
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14.06.2020 09:32 Ответить
Очень интересные знания. Что есть эпидемия, что есть пандемия? При каких условиях они объявляются?
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14.06.2020 09:22 Ответить
украинское законодательство (по крайней мере то, которое я нашёл) содержит очень размытые формулировки.
а пандемию ВОЗ объявил. ему не впервой - он уже одну фальшивую объявлял. правительствам это влетело в копеечку, а кое-кто....
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14.06.2020 09:39 Ответить
Для чого взагалі в Україні вигадали штрафи? Жоден українець за своє життя ніколи правил, а тим більше законів не порушував. Українці - найдисциплінованіший народ планети. А тим більше - найакуратніший, та найввічливіший!
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14.06.2020 09:23 Ответить
Интересно,хоть одного местного зебила хлопнули? Или они на улице не бывают - все зеленую пайку отрабатывают ?
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14.06.2020 09:25 Ответить
Прийдется отдать но за счет консфискаций некотрых ретивых персоонажей.
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14.06.2020 10:14 Ответить
Поменяли 2,5 млрд-а на 4,5 млн. Что-то не равноценный обмен или только мне так кажется?
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14.06.2020 12:06 Ответить
 
 