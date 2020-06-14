За время карантина суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн

За время карантина в связи с пандемией коронавируса в Украине общая сумма штрафов за нарушение ограничительных мер достигла 4,5 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время селекторного совещания в Офисе президента с участием Кабмина и правоохранительных ведомств.

"Суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн", - отметил Клименко.

По его словам, за время карантина полиция составила более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности.

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