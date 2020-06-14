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За время карантина суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн
За время карантина в связи с пандемией коронавируса в Украине общая сумма штрафов за нарушение ограничительных мер достигла 4,5 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время селекторного совещания в Офисе президента с участием Кабмина и правоохранительных ведомств.
"Суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн", - отметил Клименко.
По его словам, за время карантина полиция составила более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности.
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+10 Привет
показать весь комментарий14.06.2020 09:14
+6 Привет
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+5 юрий иванов #418646
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Он,шо Зе наробыв у теме ниже
Я живу в Украине...
А если тебя интересует место моего проживания...то скажу...это территория подконтрольная властям Украины...село в котором я живу было освобождено от орков еще в 2014 году...при Порошенко...
А
Сколько пенсух получаешь,поцриот?
Налеюсь теперь тебя зебила попустит..??
Братушки не поймут
А ведь ничего в стране в лучшую сторону не меняется...абсолютно ничего....все с точностью до наоборот....
Зеленое стадо ворует так...что аж гай шумит...рыги нервно курят в сторонке.....но зебилы продолжают молится на осла....
4 500 000 грн.
Известно,что не по всем протоколам суд принимал решени штрафовать. Не по всем.
Просчитаем эффективность работы потужнего министра.
а пандемию ВОЗ объявил. ему не впервой - он уже одну фальшивую объявлял. правительствам это влетело в копеечку, а кое-кто....