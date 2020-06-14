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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки выявлено 648 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, выздоровели -106

За сутки выявлено 648 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, выздоровели -106

В Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за сутки от коронавируса умерли 9 человек, а общее число жертв составляет 889 человек.

Побороли болезнь 14 082 человека, в том числе 106 за последние сутки.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (139), Закарпатской (49) областях, а также в Киеве (66 случаев).

В Луганской и Полтавской областях за последние 24 часа не выявили ни одного случая коронавирусной болезни.

За сутки выявлено 648 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, выздоровели -106 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в ВСУ COVID-19 выявили у 19 человек, семеро из них госпитализированы, - Командование Медсил

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4432) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Вовік спочатку думав сам інфікуватися, але в ОП обговорили це бажання і вирішили інфікувати Єлєну.
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14.06.2020 09:36
+8
Вірю. 50/50. Виживу, чи ні, вирішено ще до мого народження. Але маску надіваю, коли ближче 2-х метрів біля когось, в закритих просторах, де є люди. Руки дезінфікую щоразу, як до чогось торкаюсь. І ніякими обмеженнями це не вважаю. Обмеження - це відсутність транспорту, та зупинення економічної діяльності.
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14.06.2020 10:04
+7
..може Ви, розумна людина, спробуєте пояснити бидлоті на вулицях елементарні правила поведінки при коронавірусі? Може Ви розкажете ім що треба носити маски у магазинах та транспорті, мити руки. берегти дітей... Та й ще багато чого іншого. Для більшості даунів вірусу нема,це вигадка ...це чіпування..... це світова змова... не бачим мертвих на вулицях....)))) Тільки коли заболіли...тут і розум з*явився і сльози потекли... Хворий не він... Хворі ті , що на вулицях .
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14.06.2020 10:11
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Правила форума Совет форумчан
Даже после Пасхи такого не было.
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14.06.2020 09:32 Ответить
Ти сатанист рпц?
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14.06.2020 09:33 Ответить
Потрібна масова перевірка громадян на коронавірус і введення медичної сертифікації щоб кожна здорова людина мала медичний сертифікат і поновлювала його кожні 15 діб.
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14.06.2020 17:03 Ответить
после Пасхи вообще не было последствий, которые можно увидеть "невооружённым глазом".
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14.06.2020 09:34 Ответить
Скачок возник сразу после Вербного воскресенья. После Пасхи число инфицированных увеличилось, но незначительно.
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14.06.2020 10:45 Ответить
Тільк ідіоти прив'язують збільшення хворих на коронавірус до християнських свят! Збільшення хворих пов'язано зі збільшенням охоплення тестами груп ризику, в яких виявилось більше носіїв коронавірусу ніж в попередніх дослідженнях! Це не нові хворі, це нові аналізи тих хто ще не перевірявся і по 2-3 місяці розносить коронавірус по Україні!
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14.06.2020 17:02 Ответить
До чого ти лепиш сюди "рузге", коли провина Віслюка очевидна: бубочка порушив карантин у кав'ярні, тим самим продемонстрував і подав приклад електорату, що корона "не має загрози" - Штрафи за порушення карантину в кафе у Хмельницькому виписано власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову та Ляшку, - поліція https://censor.net/ua/n3201121

За добу виявлено 648 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, видужали -106 - Цензор.НЕТ 4728




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14.06.2020 09:46 Ответить
Виписати --не уплатити. Бо ще не було рішення суду.
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14.06.2020 09:59 Ответить
больше аду)))
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14.06.2020 09:32 Ответить
Вовік спочатку думав сам інфікуватися, але в ОП обговорили це бажання і вирішили інфікувати Єлєну.
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14.06.2020 09:36 Ответить
Як на мене, то треба зробити все навпаки. Зняти всі карантинні обмеження. Абсолютно всі! Лікарням пацієнтів з ознаками ГРВІ не приймати. Якщо треба звернутися до лікаря з іншими хворобами - пройди тестування за свій рахунок. Відбудеться природний відбір слабких, психічно ненормальних, та розумово відсталих. А заодно й жлобів чимало повиздихає.
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14.06.2020 09:38 Ответить
да вы фашист, батенька
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14.06.2020 09:41 Ответить
А вы - зяблик лещенко, кирилл поедатель.
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14.06.2020 09:50 Ответить
Я прихильник радикальних рішень. Щодо фашиста.... Та в кожного, якщо поколупатися можна нашкребти всього. Фашизму, в тому числі.
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14.06.2020 10:00 Ответить
У справжньому фашизмі менше поганого, ніж в тому що називають фашизмом москалі.
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14.06.2020 10:53 Ответить
а ще, якщо пошкребти ярого антифашиста... то знайдеться просто фашист.
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14.06.2020 13:10 Ответить
Ось коли почнуть трєбоватиь, тоді подати милостиню - дозволити ходити в масках.
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14.06.2020 09:55 Ответить
Але ви чомусь свято вірите, що виживете. )))
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14.06.2020 09:59 Ответить
Є ще упороті з девізом "мы все умрем от короны" ?? 🤣😆
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14.06.2020 10:04 Ответить
Вірю. 50/50. Виживу, чи ні, вирішено ще до мого народження. Але маску надіваю, коли ближче 2-х метрів біля когось, в закритих просторах, де є люди. Руки дезінфікую щоразу, як до чогось торкаюсь. І ніякими обмеженнями це не вважаю. Обмеження - це відсутність транспорту, та зупинення економічної діяльності.
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14.06.2020 10:04 Ответить
Тобі скільки років? Повір від корони не вмреш. Менше дивись і читай лапшу. 2020 рік нічим не відрізняється від 2019 по смертності. Ніякого нового смертоносного вірусу не існує. Розводняк з тестами і не більше і мета цієї пландемії це дурантин. Як ми бачимо на держави без дурантинів дуже тиснуть тому що вони демонструють всю абсурдність дурантинів.
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14.06.2020 10:12 Ответить
А кто ты такой, чтобы тебе верить? Как ты сравнивал смертность? Год же еще не закончился. А вот если брать по неделям, то в том же Нью-Йорке смертность возросла очень сильно. Раз так в пять в период эпидемии. Таких цифр не было зафиксировано ни разу за все время наблюдений ЦКЗ. А их данным, в отличие от наших, верить можно. Особенно если учитывать тот факт, что Трамп изначала тоже кричал, что никакой короны нет. Мозгов хватит, чтобы разобраться? https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
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14.06.2020 12:22 Ответить
Так може думати тільки клінично хвора людина,або дикарь з нахилами дауна.
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14.06.2020 10:02 Ответить
..може Ви, розумна людина, спробуєте пояснити бидлоті на вулицях елементарні правила поведінки при коронавірусі? Може Ви розкажете ім що треба носити маски у магазинах та транспорті, мити руки. берегти дітей... Та й ще багато чого іншого. Для більшості даунів вірусу нема,це вигадка ...це чіпування..... це світова змова... не бачим мертвих на вулицях....)))) Тільки коли заболіли...тут і розум з*явився і сльози потекли... Хворий не він... Хворі ті , що на вулицях .
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14.06.2020 10:11 Ответить
Ой яке ж Ти хворе))
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14.06.2020 11:09 Ответить
..що..Сашко...сам собі лайки ставиш?! Манія величності, чи дурко з вулиці? Зрозумів! Бидлота з вулиці з ідеєю чипування))))))))))))))
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14.06.2020 22:02 Ответить
Я відразу бидло на вулиці бачу. Бидло - в намордніках.
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14.06.2020 22:37 Ответить
..животное...ты откуда вылезло? Сдохнешь от короны, никто и не пожалеет. Жаль, что ты... животное... других заразишь....((((
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14.06.2020 22:50 Ответить
..скоротити населення на 73 відсотки? Ну це я про психічно ненормальних, та розумово відсталих. Пустеля буде.)))).... Але підтримую Вас... Краще в пустелі, ніх поряд з ідіотами.....
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14.06.2020 10:04 Ответить
Є ще варіанти. Випхати їх усіх за порєбрік, або самому звалити за бугор.
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14.06.2020 10:06 Ответить
... кому прописано згоріти, тей не потоне. Хочуть дохнути, не виконуючи елементарних правил...хай дохнуть. Але нажаль з-за потенціальних даунів гинуть лікарі,невинні люди, яких паскуда без маски з безсимтомною формою ковіду забруднила... Оце страшно....
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14.06.2020 10:16 Ответить
Коронавирус это не шутки. Проверено на себе...
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14.06.2020 09:40 Ответить
Переболел? Как прошло?
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14.06.2020 09:58 Ответить
отделался легким испугом. страшнее было психологически, нежели на уровне здоровья. мировая истерия дает о себе знать. Но видать я вхожу в группу тех кому повезло...
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14.06.2020 10:18 Ответить
протекало как обычное ОРВИ, ну нюх пропадал, да, но шоб прям уж так как по телеку показывали, такого нету.. Я обычно, если болею то зимой. Весной - летом никогда...
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14.06.2020 10:23 Ответить
Повезло тебе, надеюсь мне тоже повезёт. Удачи!
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14.06.2020 10:35 Ответить
Спасибо. Я может и перегибал своими постами тему короновируса, шо мол это все фигня, но когда столкнулся с этим лично, то это реально серйозная проблема
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14.06.2020 10:40 Ответить
Почему с данными на сегодня дают карту с даннными на вчера???
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14.06.2020 09:41 Ответить
Бо бехали і вчора, і сьогодні. Ті дані нічого не означають. Я три місяці збирав дані, аналізував їх, і прийшов єдиного висновку - ніяких моделей будувати на цих даних не можна. Дані підганяються під потрібні заяви. Під потрібні для влади схеми. Треба збільшити кількість інфікованих - більше тестувань на підозру. Треба зменшити - всі тестування для тих, хто вже хворіє, або одужує. Кількістю тестів можна маніпулювати дуже з непоганою вигодою. І навіть наваром.
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14.06.2020 10:13 Ответить
Законы это защита от беспредельщиков фнатов и дураков шарлатанов. У нормальныз есть все основания подавать в суд на владу за беззаконное запровадження ограничений и свобод. И там пусть суд решает кто есть кто . Но суд присяжных. Это должен быть максимально публичный процес, чтоб другим неповадно было.
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14.06.2020 09:42 Ответить
вот когда у тебя нюх пропадет и ты бурячиху сможешь глушить без рвотных рефлексов - посмотрим как ты запоешь
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14.06.2020 09:45 Ответить
Ты через это уже прошёл?
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14.06.2020 09:49 Ответить
угу, такой ангины у меня не было никогда. гланды в 2 раза увеличились. Видимо приняли удар на себя. (для зибилов пусть почитают функцию гланд) темература была где-то 37 с неделю. была частичная потеря нюха. щас уже все слышу. кароче не приятно было. ПЦР не подтвердил, но дешманский в аптеке дал положительный результат
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14.06.2020 09:56 Ответить
ага, хоть родился я в рубашке, зато стырили пальто =)
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14.06.2020 10:01 Ответить
Как же тебя не везёт...
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14.06.2020 10:03 Ответить
Ну я то переболел, живой, даже вот пишу тут тебе. Тебе, хоть ты зебил я желаю только здоровья, если кацап умри нахер. Как впрочем смерть любого кацапа - это просто праздник какой-та. От короны, от пожара в ТРЦ черешня, от затопления, пофиг, разницы нет
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14.06.2020 10:08 Ответить
зато теперь есть иммунитет и как камень с души. хотя некоторые балдеют от камней с неба
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14.06.2020 10:12 Ответить
В мене таке було. Років 30 тому. Нюх пропадав двічі. Після, чи під час ГРВІ. Тільки смалив не бурячиху, а паточну.
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14.06.2020 09:57 Ответить
У мого друга від паління роки тва тому теж пропав нюх. корони тоді ще не було...
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14.06.2020 10:03 Ответить
Це інша пісня. В мене пропадав від грипу. Двічі, чи тричі, вже не пригадати.
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14.06.2020 10:07 Ответить
Можливо. У одного мого знайомого після струсу мозку пропав і нюх, і смак. то взагалі жесть...
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14.06.2020 10:15 Ответить
Сегодня меньше, чем вчера, а завтра - меньше чем сегодня!
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14.06.2020 09:47 Ответить
Ну так лабораторія то на вихідних ...Побачимо що покаже вівторок .
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14.06.2020 10:09 Ответить
При Порошенко такого не было!!!!
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14.06.2020 10:07 Ответить
Тут я згоден на 100 відсотків. Інколи мені здається, шо коронавірусна пандемія це покарання для всього світу, що 73 % зебілів в Україні вибрали собі клованом президонта. Вава Зеленських це віслюк апокаліпсиу!!!!
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14.06.2020 10:26 Ответить
Світ уже покараний епідемією довбоє...б...і..з...му. Тому і вибирає нарцисів молодих і старих, крушить памятники різних історичних постатей, обмиває сльозами макінтош злочинця і творить прочую дічь як одічалі...
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14.06.2020 10:42 Ответить
і взагалі ставати на коліна із-за нігера злодюжкі-рецедивіста це взагалі не припустимо
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14.06.2020 11:42 Ответить
За добу виявлено 648 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, видужали -106 - Цензор.НЕТ 9269
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14.06.2020 10:10 Ответить
А в нас поліція...
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14.06.2020 10:43 Ответить
це ж дмітро, мєсний дурачок =)
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14.06.2020 11:47 Ответить
"Звісно, другу хвилю варто очікувати. Про це говорять у ВООЗ, говорять й інші провідні світові експерти. Питання тут в тому, як саме ця хвиля буде поширюватися. Можливо, нинішній ріст захворюваності в деяких областях гіпотетично можна назвати другою хвилею. Бо перша була незначна, потім цифри пішли на спад, а потім знову почали рости. В різних країнах це буде відбуватись по-різному", - зазначив він.

.
https://bykvu.com/ua/bukvy/ukraincam-stoit-gotovitsja-ko-vtoroj-volne-zabolevaemosti-covid-19-vrach/ Українцям потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, - лікар Ігор Заставний | Новини України - #Букви
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14.06.2020 10:19 Ответить
Звичайно в різних по різному. Бо інструкції різні і різний рівень зацікавленості в підтасовкі) все залежить від накрутки статистики))
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14.06.2020 11:11 Ответить
ні. це не можна назвати другою хвилею, це всього навсього відтермінований (завдяки ранньому більш менш жорсткому карантину) пік першої хвилі. Виграли час... Ми зможемо говорити про завершення першої хвилі лише коли число активних кейсів буде зведено до мінімуму відносно тих що вилікувались. Поки що бачу лише рост Друга гіпотетична хвиля можлива, але десь у перспективі...
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14.06.2020 12:30 Ответить
https://youtu.be/W7Jamxhy6CA
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14.06.2020 14:32 Ответить
Борцы с карантином утверждали, что ограничительные меры бесполезны. Часть из них всего лишь ослабили и пошел приличный рост заболеваемости. Так что экспериментально доказано, что ограничительные меры снижают заболеваемость ковид-19.
Хотя, скорее для борцунов с карантином возможность ездить на шашлычок и ходить в ресторан дороже жизней других людей.
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14.06.2020 11:29 Ответить
оно снижается когда карантин, стоит отпустить и нарастает поэтому вакцина или большинство переболеет а делать карантин постоянно никакая даже развинутая страна не выдержит сколько по вашему карантин должен еще пару месяцев или полгода?
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14.06.2020 12:14 Ответить
Ряд стран уже отменяют карантин. Израиль, Чехия, Словакия, Черногория. Потому что соблюдали его жестко и добились своих целей. А когда 50-60% маски носит на подбородке или под носом, но вовсю орет, что он дышит углекислым газом или еще какую-то хрень - то такой карантин может длиться вечно.
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14.06.2020 13:07 Ответить
Так карантины разные бывают. У нас до сих пор нормальной статистики нет: когда хотят - тестируют, не хотят - не тестируют. Если нет системной информации, какие меры вообще можно принимать? Если покупатели в магазинах без масок находились, а полиция по паркам спортсменов отлавливала, то какой толк от такого карантина? Какой смысл был вводить карантин, когда не было заболевших? Зачем его отменяли, когда начался рост? Я тоже ношу маску на подбородке , надеваю ее при входе в транспорт или в помещение, занимаюсь спортом вообще без маски - считаю этого достаточным. На а для любителей погулять без маски по магазинам должна быть система штрафов. Кто мешает полиции контролировать соблюдение противокарантинных мер? Хотя там и в самих мерах проблемы...
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14.06.2020 14:09 Ответить
карантин должен быть нормальным.
А не тупое сидение по домам 2 мес и гоняния за пловцами и полный игнор сейчас на имбецилов, которые ходят без масок в транспорте, маркетах и т.д.
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14.06.2020 15:30 Ответить
Имбецилы ходят по улице в намордниках.
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14.06.2020 22:39 Ответить
Як там справи у лєнкі зілєнкі?
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14.06.2020 11:49 Ответить
Рост идет и идет. И особенно это заметно по вновь заразившимся +648 но и по росту активных больных +533 ( до этого было иногда даже с минусом или не превышало 200-250) Это сигнал.. Закрыть людей конечно обратно сложно но.. Нужно устрожить контроль в транспорте, рынках, магазинах, местах отдыха и т.д. ( сейчас реально этого вообще нет) Ну и главное перекрыть межобластное сообщение ( временно) и тем более границу ( особенно с РФ, Белоруссией и рядом стран зап. Европы где показатели хуже чем у нас ) а линию соприкосновения с оккупированными районами ОРДЛо и Крыма закрыть наглухо и основательно. А то у нас положение только ухудшается а мы уже все открываем. За последствия будет отвечать власть, свалить на "несознательный народ" не получится. И тогда предыдущее недовольство по поводу требований карантина окажутся цветочками...
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14.06.2020 11:58 Ответить
До речі, ми вже майже догнали Білорусь по щоденних виявленнях. Тільки у нас це пішло вгору, а в Білорусі йде на спад, без будь-якого карантину. Тільки не треба розказувати, що статистиці Білорусі вірити не можна, а от у нас - можна. Швеція, до речі, теж вже йде на спад, теж без карантинів. А наш пік, таке враження, ще попереду - після повного зняття карантину.
Ми, здається, об'єднаємо усі види підходу до боротьби з вірусом: спочатку йшли по італійсько-іспанському варіанту з найжорсткішим карантином, тепер переходимо на білорусько-шведський. А невдовзі (під місцеві вибори) впровадимо туркменський варіант - повну заборону розмов про вірус, щоб складалось враження, що ми, дякуючи найкращів владі в світі, вже подолали вірус.
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14.06.2020 12:10 Ответить
Ну вот видите - уже спад....
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14.06.2020 12:13 Ответить
де? https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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14.06.2020 12:42 Ответить
Ми всі помрем!
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14.06.2020 13:07 Ответить
ВОНИ НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ ЗУПИНЯТИСЯ!

Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди підписали контракт з фармацевтичним гігантом Astra Zeneca на поставку в цьому році (!)400 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, яка ще й досі не винайдена.

Так, перевіреної та безпечної, відповідно до всіх нормативних вимог, вакцини ще нема, але її вже фактично закупили і очікують на її поставку наприкінці цього року.

Це, *****, що???
Чотири країни Європи з глузду з'їхали?
Мало того, що вони закуповують неіснуючу вакцину, так ще й кількість доз перевищує сумарну кількість населення цих країн більше ніж у два рази!

Тобто, вони вже все вирішили на державному рівні і будуть пхати цю срань всім без виключення, в тому числі, немовлятам і тим, у кого є імунітет від корони.

І як це зробити, якщо не примусово? І необов'язково цей примус робити в лоб. Достатньо створити умови, за яких людина буде змушена вколоти собі цю вакцину. Наприклад, не приймати без щеплення дітей до школи і в дітсадки, на роботу і для роботи, для подорожей між країнами і так далі. Бабло уплочено і 400 000 000 доз треба пристроїти.

Невже всі схавають це? Натомість, я не маю сумніву, шо щось подібне готують і для України.
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14.06.2020 13:51 Ответить
З допомогою коронавіруса за три місяці в Украіні помeрли 889 людeй. Всього зо цeй час помeрли бл. 150 тис. людeй. Тобто коронавірусна смeртність - 0.6% загальноі смeртності. А яку частку ковід-19 займає сeрeд новинних і суспільно-політичних публікацій і обговорeнь мeдичних тeм. 90% ？
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14.06.2020 13:53 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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14.06.2020 14:14 Ответить
 
 