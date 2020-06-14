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За сутки выявлено 648 новых случаев COVID-19, умерли 9 человек, выздоровели -106
В Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, за сутки от коронавируса умерли 9 человек, а общее число жертв составляет 889 человек.
Побороли болезнь 14 082 человека, в том числе 106 за последние сутки.
Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (139), Закарпатской (49) областях, а также в Киеве (66 случаев).
В Луганской и Полтавской областях за последние 24 часа не выявили ни одного случая коронавирусной болезни.
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+8 Вадимир Крук
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https://bykvu.com/ua/bukvy/ukraincam-stoit-gotovitsja-ko-vtoroj-volne-zabolevaemosti-covid-19-vrach/ Українцям потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, - лікар Ігор Заставний | Новини України - #Букви
Хотя, скорее для борцунов с карантином возможность ездить на шашлычок и ходить в ресторан дороже жизней других людей.
А не тупое сидение по домам 2 мес и гоняния за пловцами и полный игнор сейчас на имбецилов, которые ходят без масок в транспорте, маркетах и т.д.
Ми, здається, об'єднаємо усі види підходу до боротьби з вірусом: спочатку йшли по італійсько-іспанському варіанту з найжорсткішим карантином, тепер переходимо на білорусько-шведський. А невдовзі (під місцеві вибори) впровадимо туркменський варіант - повну заборону розмов про вірус, щоб складалось враження, що ми, дякуючи найкращів владі в світі, вже подолали вірус.
Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди підписали контракт з фармацевтичним гігантом Astra Zeneca на поставку в цьому році (!)400 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, яка ще й досі не винайдена.
Так, перевіреної та безпечної, відповідно до всіх нормативних вимог, вакцини ще нема, але її вже фактично закупили і очікують на її поставку наприкінці цього року.
Це, *****, що???
Чотири країни Європи з глузду з'їхали?
Мало того, що вони закуповують неіснуючу вакцину, так ще й кількість доз перевищує сумарну кількість населення цих країн більше ніж у два рази!
Тобто, вони вже все вирішили на державному рівні і будуть пхати цю срань всім без виключення, в тому числі, немовлятам і тим, у кого є імунітет від корони.
І як це зробити, якщо не примусово? І необов'язково цей примус робити в лоб. Достатньо створити умови, за яких людина буде змушена вколоти собі цю вакцину. Наприклад, не приймати без щеплення дітей до школи і в дітсадки, на роботу і для роботи, для подорожей між країнами і так далі. Бабло уплочено і 400 000 000 доз треба пристроїти.
Невже всі схавають це? Натомість, я не маю сумніву, шо щось подібне готують і для України.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!