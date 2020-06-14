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Зеленский в День донора крови призвал всех задуматься над вечными человеческими ценностями

Зеленский в День донора крови призвал всех задуматься над вечными человеческими ценностями

Президент Украины Владимир Зеленский в международный день донора крови призвал украинцев задуматься над вечными человеческими ценностями, являющимися базовыми принципами системы донорства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Сегодня в мире отмечается День донора крови. В этом году мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови будут проходить под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира", целью которых является привлечение внимания к личному вкладу каждого донора в сохранение здоровья людей. Именно поэтому призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, которые, безусловно, являются базовыми принципами системы донорства", - говорится в сообщении.

Зеленский отдельно отметил, что доступ пациентов к запасам безопасной крови и продуктов крови может быть обеспечен только благодаря регулярному добровольному и безвозмездному донорству.

По мнению президента, это один из "ключевых компонентов системы национальной безопасности страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за карантина в украинских медучреждениях дефицит донорской крови, - Минздрав

Автор: 

донор (96) Зеленский Владимир (20336)


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Топ комментарии
+53
Осел использует любой повод для личного пиара...а зебилы хавают развесив уши..
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14.06.2020 09:44
+44
зеля ,беги пока тебе кровь не пустили
Зеленский в День донора крови призвал всех задуматься над вечными человеческими ценностями - Цензор.НЕТ 5275
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14.06.2020 09:45
+34
Зеленский в День донора крови призвал всех задуматься над вечными человеческими ценностями - Цензор.НЕТ 5107
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14.06.2020 10:00
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Страница 3 из 3
Про коорпоративы что-ли?
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14.06.2020 10:43 Ответить
Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 903
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14.06.2020 11:03 Ответить
Если зеля последователен, но на спусковые крючки он должен нажимать тем же, чем и на клавиши пианино. Дульный срез ствола при этом должен смотреть на Ваву, он любит внимание
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14.06.2020 11:06 Ответить
Щас короновирусным тока кров и сдавать.
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14.06.2020 10:46 Ответить
Украинские вечные ценности - зерно, рабы, чавун.
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14.06.2020 10:47 Ответить
А як же люміній та клаптик землі?
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14.06.2020 11:34 Ответить
всё уже там
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14.06.2020 11:58 Ответить
забыл про службу в армии...ублюдок...
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14.06.2020 10:51 Ответить
Думаю, с 21.04.19
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14.06.2020 10:59 Ответить
Зеленский няшный. И добрый. И умный. И жена больна. НЯ! Ня!!!111
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14.06.2020 11:03 Ответить
Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 386
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14.06.2020 11:24 Ответить
Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 1806
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14.06.2020 11:57 Ответить
Какое право имеет говорить о духовных ценностях человек, который постоянно нарушает все возможные законы и положения конституции,который окружил себя коррупционерами, мошенниками и проходимцами и послушно выполняет волю промосковских олигархов, который врет в глаза почти на каждом слове и презирает украинский народ,его язык,веру и культуру?
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14.06.2020 11:09 Ответить
Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 7110
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14.06.2020 11:09 Ответить
Все що потрібно знати про політику ЗЕ:
Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 1180
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14.06.2020 11:12 Ответить
фейк..про заміну посла у Франції було офіційно відомо ще 3 червня..
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14.06.2020 11:16 Ответить
а можна силочку.
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14.06.2020 11:17 Ответить
Нового посла України у Франції буде призначено наступного тижня - Єрмак
Із 2014 року посаду посла України у Франції обіймає Олег Шамшур. Хто замінить Шамшура, глава Офісу президента України Андрій Єрмак не уточнив.
Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
3 червня, 2020 16.36


https://gordonua.com/ukr/news/politics/-novij-posol-ukrajini-u-frantsiji-bude-priznacheno-nastupnogo-tizhnja-jermak-1502713.html
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14.06.2020 11:25 Ответить
гордону вірить це стати ган....ном, фуфло а не доказ. давай новий, я ж тобі навів указ ***********.
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14.06.2020 11:28 Ответить
гордон посилається на "Інтерфакс - Україна"..
не треба шукати зради де її нема..
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14.06.2020 11:32 Ответить
Та ви шо? Посилання гандо.а на іншого ганд.на це не аби який "аргумент" !
Можна простіше. Щоб без пліснявих маніпуляцій.
Посольство України у Франції

13. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шамшур Олег Владиславович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-5 [5] (2014-2020)
14. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Омельченко Вадим Володимирович (з 2020)
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14.06.2020 14:56 Ответить
"а" до "б" вмієте складати..?
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14.06.2020 15:06 Ответить
бо якось не вірю вашій брехні.....

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №218/2020
Про звільнення О.Шамшура з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО

Звільнити ШАМШУРА Олега Владиславовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та з посади Постійного Представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 червня 2020 року
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14.06.2020 11:20 Ответить
ну так про кефир не за день решили
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14.06.2020 12:09 Ответить
можливо..але не знайшов коли саме почався кіпіш..тоді може дійсно усе буде більш зрозуміло..
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14.06.2020 12:14 Ответить
Зеленский в День донора крови призвал всех задуматься над вечными человеческими ценностями
Человеческие ценности и европейские ценности, царящие в Украине - несовместимы.

Цены в платежках взлетят на 30%: Кабмин отменил спасительную скидку для украинцев:

https://kyiv.ukrainianwall.com/41432-ceny-v-platezhkah-vzletyat-na-30-kabmin-otmenil-spasitelnuyu-skidku-dlya-ukraincev?utm_source=iua
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14.06.2020 11:20 Ответить
Краще би воно не цвінькало
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14.06.2020 11:25 Ответить
Коли у країні жопа- починають пропагувати духовні скрєпи...
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14.06.2020 11:31 Ответить
Нажаль ми маємо абсолютно недієздатний уряд та нікчемного карикатурного президента. Нездари та пройдисвіти розвалили та знищили все ,вони не в змозі провести навіть пробне ЗНО. Деградація державних інститутів йде шаленними темпами.
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14.06.2020 11:47 Ответить
а это трепло хоть каплю крови безвозмездно сдал??
когда его наконец заткнут???
))))))))))))
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14.06.2020 11:49 Ответить
Йому кров здавать не можна... Там же прийдеться перевірку на наркотики реальну проходить, а не "радуцьку"...
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14.06.2020 13:24 Ответить
"Мандель" подсказала - "Спиноза подумал"!
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14.06.2020 11:59 Ответить
У самого с креативом туго, а у Мендель вообще минус. Два сапога пара. Или валенка?
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14.06.2020 11:59 Ответить
Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 8211
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14.06.2020 11:59 Ответить
приЗЕдЁныш
Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 2700
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14.06.2020 13:02 Ответить
Небось снял очередной видосик... Кто-то сдает кровь, кто-то пишет видосики...
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14.06.2020 12:00 Ответить
В тому й справа що нема відосіків.Може його вже в живих нема,хто зна.
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14.06.2020 14:15 Ответить
Точно в Оман подался, и Ленку больную за собой потащил для прикрытия.
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14.06.2020 19:13 Ответить
И шо? Сдал кровь? Показал личным примером?
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14.06.2020 12:11 Ответить
не примут - закоксованная
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14.06.2020 13:13 Ответить
С уст этого Додика это звучит как стёб ...
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14.06.2020 12:24 Ответить
Який козел буде мене вчити про вічним цінностям... Знаєм ми їх "цінності"...
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14.06.2020 12:31 Ответить
Ваве уже пора и просто о вечном задуматься. Суд, как-никак, скоро. И человеческий, и Б-жий.
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14.06.2020 12:35 Ответить
Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 4267
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14.06.2020 12:43 Ответить
Нам государство отказывает в праве на самооборону и призывает задуматься над ценностями. Илите лесом.
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14.06.2020 12:44 Ответить
@i_turenko

Чому така різниця між цими фото?
У всьому винні так звані порохоботи. Я цілком серйозно. Бо саме ми підривали на сміх і вказували на недолугість, тупість, бездарність фігляра і його неспроможність керувати , несамостійність і ницість. За нами підтягнулись інші і Колосс заплакав

Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 8132
Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 7582
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14.06.2020 12:46 Ответить
Главный донор страны и тут попиарился. Больше не чего преписденту делать?
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14.06.2020 12:46 Ответить
сдал кровь как доброволец
при нужде будеш платить за кровь
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14.06.2020 13:00 Ответить
" "Сдавать кровь во имя здорового мира", целью которых является привлечение внимания к личному вкладу каждого донора в сохранение здоровья людей. Именно поэтому призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, которые, безусловно, являются базовыми принципами системы донорства", - сказал Зеля и продолжил - "лично я два раза в год регулярно сдаю кровь!"
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14.06.2020 13:03 Ответить
Мене вже нудить від того, як цей актор комедійного жанру піариться навіть на святах.
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14.06.2020 13:07 Ответить
Зеленський у День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 8693
Ник смени, петровец.
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14.06.2020 16:16 Ответить
Мендельша лучше чем Ленка, ага?)
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14.06.2020 13:20 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/06/14/u_zayavakh_zelenskogo_z_pryvodu_zbyttya_il_76_ta_vyzvolennya_mariupolya_nemaye_sliv_quotrosiyaquot_ta_quotrosiyanyquot У заявах Зеленського з приводу збиття Іл-76 та визволення Маріуполя немає слів "Росія" та "росіяни"

Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook у неділю, 14 червня, написав кілька речень до 6-их роковин загибелі 49
українських військових на борту Іл-76 поблизу Луганська. А вчора, суботу, 13 червня 2020 року, оприлюднив допис з нагоди 6-ї річниці визволення Маріуполя від російських загарбників.

Але в обох випадках в його текстах відсутні слова "Росія", "росіяни". Немає там згадок і про "терористів" чи "бойовиків". Лише з приводу повернення під контроль України Маріуполя глава держави вжив поняття "окупанти".
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14.06.2020 13:56 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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14.06.2020 14:17 Ответить
Зеленський в День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 5325
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14.06.2020 14:26 Ответить
***********
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14.06.2020 14:31 Ответить
навіть прапор спаплюжили
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14.06.2020 14:59 Ответить
А в какой валюте их ценности он не сказал?
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14.06.2020 15:49 Ответить
а де ж відосік як він кров здає,га?
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14.06.2020 18:01 Ответить
У торчків не беруть...
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14.06.2020 22:58 Ответить
Ну так пошёл бы и здал кровь всей своей АП и ВР! Хоть какая то польза для раненых. А не тупое бла бла...
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14.06.2020 19:53 Ответить
А он не хочет задуматься над тем, что врать нехорошо?
https://fraza.ua/blog/290892-zelenskij-sovral-pro-horoshkovskogo-i-ego-dolzhnost- Зеленский соврал про Хорошковского и его должность
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14.06.2020 19:53 Ответить
Некогда нам про ценности думать, текучка заела. И чего вы все на Вову наезжаете? Он не виновен. Его выбрали 73% баранов, он теперь отдувается. Пожалели бы его!
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14.06.2020 20:29 Ответить
Зеленський у День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями - Цензор.НЕТ 413
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14.06.2020 21:07 Ответить
Всё верно сказал. Молодец.
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14.06.2020 21:36 Ответить
Вибачте, знову по Зє, кілька висновків для себе, читати не обов'язково
Передивилася репортаж та інтерв'ю з Зє ще раз, бо ворога треба знати досконало

1. Зє готовий на будь-яку маніпуляцію, аби це вплинуло на суспільну думку. Будь-які етичні рамки йому невідомі, лишень би це було з користю для нього. Що історія про бажання захворіти на коронавірус, чи його хуцпа про відносини з західними лідерами - з однієї серії. Він навіть не розуміє, наскільки це цинічно.
2. Заклики зєлохтората "Ставайте з ним поряд та допомогайте!" нейтралізовані назавжди. Оно один вже наполегливо пропонував. Та й окрім ПП, чимало прикладів, коли якась професійна спільнота пропонувала кандидата на посаду зі свого середовища, але для зєкоманди ця фігура виявлялася незручною.
3. Зеленський дуже злопам'ятний на те, що зачепило його за живе. В загальному ж сенсі в нього пам'ять досить слабка, як, наприклад, в мене. Проте я це за своєю пам'яттю знаю та перестраховуюсь, перевіряю та уточнюю дані, ставлю собі мнемогічні якорі, а він на свою покладається.
4. Ще одна риса, яка мені знайома. Він легко вибачається, хоча за цим не стоїть справжнього каяття. Вага вибачення дійсно різна в різних людей. Вибачення ПП за фразу "Ато має тривати тижні" вартує дуже дорого, бо це наслідок тривалого внутрішнього протиріччя. Бо не його вина була в діях Росії. І він мав цілий стос виправдань. Проте він вирішив визнати це своїм прорахунком і вибачитися, і це не було легким вчинком.
Для Зє його типу вибачення за фразу про актрису німецького кіно не було варте нічого. Він не відчуває своєї провини. Це таке ж дешеве і пусте шоу, як стати на коліна на сцені. Це для ПП було символом. Для Зє за цим нічого не стояло, це просто епізод в шоу.
5. В Зє немає гідності. В нього є роздута гординя, що є причиною його надзвичайної заздрістності, а гідність та самоповага йому невідомі, через це ним дивовижно легко маніпулювати. Тому його так сильно чіпляють порохоботи, які б'ють прямісінько в його дуту гординю.
6. Він говорить про свою людяність, але це самоомана. Скільки разів цей "людяний" відвідав поранених в госпіталі за цей час? Скільки власних коштів він пожертвував на потреби слабких та незахищених? Що ним чи його дружиною зроблено для дітей-сиріт чи в сферв інклюзивної освіти? Знаєте, коли в останнє президент Зеленський зустрічався з родичами полонених? Рік тому.
То про яку людяність йде мова? Гріш ціна такій людяності. Крім обіцянок нічого немає.
7. Отут чисто мої відчуття, бо я не можу цього наразі достатньо обґрунтувати.
Зеленський скнара. Це той вид жадібності, коли людина шукає будь-які можливості користуватися чимось на халяву або за чужий рахунок. Така жадібність іноді властива людям з дуже бідних родин, які жили дуже скрутно все життя. Але Зеленський не з бідної родини. Скажімо, і не з багатої, але точно не з бідної. Можливо, це професійна деформація "аніматора по виклику", або щось, виховане в родині, але зараз він, мільйонер, користується халявою будь-де, навіть там, де він би навіть не помітив витрат.
8. І останнє. Він вважає себе дуже «прозорливим» у людях, думає, що в нього є чуття на людей. Це теж такий вияв гордині. Покладаючись на своє "чуття", він швидко наближує до себе людину, а розчарувавшись, безжально викидає її на сміття,, а ще й може помститися за своє розчарування.
Для прикладу, в ПП інше ставлення до людей. Він дуже довго придивляється до людини, спостерігає за її діями у різних обставинах, а перевіряє - роботою, тобто, дає певну ділянку роботи и дивиться на підходи до її виконання. Не стільки на результат, скільки на підходи. Якщо ж людина увійшла в ближнє коло і до неї виникає довіра, ПП її високо цвнить, і має статися щось дійсно надзвичайне, щоб цю довіру зруйнувати. Навіть якщо людина, яка має довіру ПП, вчиняє недружелюбні дії, ПП буде намагатися зрозуміти причини, а не просто рубане шашкою. Між "відігратися/помститися" чи "убезпечити себе від дій людини" ПП вибере друге.

Анна Оскоміна
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15.06.2020 07:26 Ответить
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