Зеленский в День донора крови призвал всех задуматься над вечными человеческими ценностями
Президент Украины Владимир Зеленский в международный день донора крови призвал украинцев задуматься над вечными человеческими ценностями, являющимися базовыми принципами системы донорства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Сегодня в мире отмечается День донора крови. В этом году мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови будут проходить под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира", целью которых является привлечение внимания к личному вкладу каждого донора в сохранение здоровья людей. Именно поэтому призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, которые, безусловно, являются базовыми принципами системы донорства", - говорится в сообщении.
Зеленский отдельно отметил, что доступ пациентов к запасам безопасной крови и продуктов крови может быть обеспечен только благодаря регулярному добровольному и безвозмездному донорству.
По мнению президента, это один из "ключевых компонентов системы национальной безопасности страны".
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Із 2014 року посаду посла України у Франції обіймає Олег Шамшур. Хто замінить Шамшура, глава Офісу президента України Андрій Єрмак не уточнив.
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3 червня, 2020 16.36
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-novij-posol-ukrajini-u-frantsiji-bude-priznacheno-nastupnogo-tizhnja-jermak-1502713.html
не треба шукати зради де її нема..
Можна простіше. Щоб без пліснявих маніпуляцій.
Посольство України у Франції
13. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шамшур Олег Владиславович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-5 [5] (2014-2020)
14. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Омельченко Вадим Володимирович (з 2020)
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №218/2020
Про звільнення О.Шамшура з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО
Звільнити ШАМШУРА Олега Владиславовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та з посади Постійного Представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 червня 2020 року
Человеческие ценности и европейские ценности, царящие в Украине - несовместимы.
Цены в платежках взлетят на 30%: Кабмин отменил спасительную скидку для украинцев:
https://kyiv.ukrainianwall.com/41432-ceny-v-platezhkah-vzletyat-na-30-kabmin-otmenil-spasitelnuyu-skidku-dlya-ukraincev?utm_source=iua
когда его наконец заткнут???
))))))))))))
Чому така різниця між цими фото?
У всьому винні так звані порохоботи. Я цілком серйозно. Бо саме ми підривали на сміх і вказували на недолугість, тупість, бездарність фігляра і його неспроможність керувати , несамостійність і ницість. За нами підтягнулись інші і Колосс заплакав
при нужде будеш платить за кровь
Ник смени, петровец.
Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook у неділю, 14 червня, написав кілька речень до 6-их роковин загибелі 49
українських військових на борту Іл-76 поблизу Луганська. А вчора, суботу, 13 червня 2020 року, оприлюднив допис з нагоди 6-ї річниці визволення Маріуполя від російських загарбників.
Але в обох випадках в його текстах відсутні слова "Росія", "росіяни". Немає там згадок і про "терористів" чи "бойовиків". Лише з приводу повернення під контроль України Маріуполя глава держави вжив поняття "окупанти".
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
https://fraza.ua/blog/290892-zelenskij-sovral-pro-horoshkovskogo-i-ego-dolzhnost- Зеленский соврал про Хорошковского и его должность
Передивилася репортаж та інтерв'ю з Зє ще раз, бо ворога треба знати досконало
1. Зє готовий на будь-яку маніпуляцію, аби це вплинуло на суспільну думку. Будь-які етичні рамки йому невідомі, лишень би це було з користю для нього. Що історія про бажання захворіти на коронавірус, чи його хуцпа про відносини з західними лідерами - з однієї серії. Він навіть не розуміє, наскільки це цинічно.
2. Заклики зєлохтората "Ставайте з ним поряд та допомогайте!" нейтралізовані назавжди. Оно один вже наполегливо пропонував. Та й окрім ПП, чимало прикладів, коли якась професійна спільнота пропонувала кандидата на посаду зі свого середовища, але для зєкоманди ця фігура виявлялася незручною.
3. Зеленський дуже злопам'ятний на те, що зачепило його за живе. В загальному ж сенсі в нього пам'ять досить слабка, як, наприклад, в мене. Проте я це за своєю пам'яттю знаю та перестраховуюсь, перевіряю та уточнюю дані, ставлю собі мнемогічні якорі, а він на свою покладається.
4. Ще одна риса, яка мені знайома. Він легко вибачається, хоча за цим не стоїть справжнього каяття. Вага вибачення дійсно різна в різних людей. Вибачення ПП за фразу "Ато має тривати тижні" вартує дуже дорого, бо це наслідок тривалого внутрішнього протиріччя. Бо не його вина була в діях Росії. І він мав цілий стос виправдань. Проте він вирішив визнати це своїм прорахунком і вибачитися, і це не було легким вчинком.
Для Зє його типу вибачення за фразу про актрису німецького кіно не було варте нічого. Він не відчуває своєї провини. Це таке ж дешеве і пусте шоу, як стати на коліна на сцені. Це для ПП було символом. Для Зє за цим нічого не стояло, це просто епізод в шоу.
5. В Зє немає гідності. В нього є роздута гординя, що є причиною його надзвичайної заздрістності, а гідність та самоповага йому невідомі, через це ним дивовижно легко маніпулювати. Тому його так сильно чіпляють порохоботи, які б'ють прямісінько в його дуту гординю.
6. Він говорить про свою людяність, але це самоомана. Скільки разів цей "людяний" відвідав поранених в госпіталі за цей час? Скільки власних коштів він пожертвував на потреби слабких та незахищених? Що ним чи його дружиною зроблено для дітей-сиріт чи в сферв інклюзивної освіти? Знаєте, коли в останнє президент Зеленський зустрічався з родичами полонених? Рік тому.
То про яку людяність йде мова? Гріш ціна такій людяності. Крім обіцянок нічого немає.
7. Отут чисто мої відчуття, бо я не можу цього наразі достатньо обґрунтувати.
Зеленський скнара. Це той вид жадібності, коли людина шукає будь-які можливості користуватися чимось на халяву або за чужий рахунок. Така жадібність іноді властива людям з дуже бідних родин, які жили дуже скрутно все життя. Але Зеленський не з бідної родини. Скажімо, і не з багатої, але точно не з бідної. Можливо, це професійна деформація "аніматора по виклику", або щось, виховане в родині, але зараз він, мільйонер, користується халявою будь-де, навіть там, де він би навіть не помітив витрат.
8. І останнє. Він вважає себе дуже «прозорливим» у людях, думає, що в нього є чуття на людей. Це теж такий вияв гордині. Покладаючись на своє "чуття", він швидко наближує до себе людину, а розчарувавшись, безжально викидає її на сміття,, а ще й може помститися за своє розчарування.
Для прикладу, в ПП інше ставлення до людей. Він дуже довго придивляється до людини, спостерігає за її діями у різних обставинах, а перевіряє - роботою, тобто, дає певну ділянку роботи и дивиться на підходи до її виконання. Не стільки на результат, скільки на підходи. Якщо ж людина увійшла в ближнє коло і до неї виникає довіра, ПП її високо цвнить, і має статися щось дійсно надзвичайне, щоб цю довіру зруйнувати. Навіть якщо людина, яка має довіру ПП, вчиняє недружелюбні дії, ПП буде намагатися зрозуміти причини, а не просто рубане шашкою. Між "відігратися/помститися" чи "убезпечити себе від дій людини" ПП вибере друге.
Анна Оскоміна