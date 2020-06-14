Зеленский в День донора крови призвал всех задуматься над вечными человеческими ценностями

Президент Украины Владимир Зеленский в международный день донора крови призвал украинцев задуматься над вечными человеческими ценностями, являющимися базовыми принципами системы донорства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Сегодня в мире отмечается День донора крови. В этом году мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови будут проходить под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира", целью которых является привлечение внимания к личному вкладу каждого донора в сохранение здоровья людей. Именно поэтому призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, которые, безусловно, являются базовыми принципами системы донорства", - говорится в сообщении.

Зеленский отдельно отметил, что доступ пациентов к запасам безопасной крови и продуктов крови может быть обеспечен только благодаря регулярному добровольному и безвозмездному донорству.

По мнению президента, это один из "ключевых компонентов системы национальной безопасности страны".

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