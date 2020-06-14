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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 66 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

В Киеве за сутки 66 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 66 человек, в том числе среди заболевших шесть медиков, еще один человек умер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграмм-канале.

"Еще у 66 жителей Киева подтвердили заболевания коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек. На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Он отметил, что среди заболевших 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, 3 девочки от 4 до 11 лет и мальчик, которому 9 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - подытожил Кличко.

Смотрите: Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

В Киеве за сутки 66 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25513) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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14.06.2020 10:38 Ответить
Ага, помирать так с музыкой 😀!
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14.06.2020 10:41 Ответить
Це вірусобєсіє. Нє?
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14.06.2020 11:01 Ответить
маленькая его часть
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14.06.2020 11:42 Ответить
.Неужели это - ОН , неужели фамилия умершего начинается на букву - З . .!! ФАМИЛИЮ - в студию , Виталя !! Ну не томи ..
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14.06.2020 11:52 Ответить
" Попка" по бумажке с трудом разбирая буквы и с неутешительной попыткой сделать умное лицо и театрально менять голос ( что выглядит по идиотски) опять озвучил данные по Киеву. Ну и... Пидаля.. а что дальше... Да ничего, завтра опять очередной выход и кривляние...
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14.06.2020 12:03 Ответить
А сколько не заразилось ?
Сколько переболело и не заметило ?
Хватит втирать нам ф у ф л о !
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14.06.2020 13:48 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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14.06.2020 14:16 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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14.06.2020 14:53 Ответить
 
 