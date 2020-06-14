В Киеве за сутки 66 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 66 человек, в том числе среди заболевших шесть медиков, еще один человек умер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграмм-канале.
"Еще у 66 жителей Киева подтвердили заболевания коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек. На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко.
Он отметил, что среди заболевших 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, 3 девочки от 4 до 11 лет и мальчик, которому 9 лет.
"В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - подытожил Кличко.
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Хватит втирать нам ф у ф л о !
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!