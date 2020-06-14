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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ за сутки зафиксировано 3 новых случая COVID-19, всего болеет 171 человек, - командование Медсил

В ВСУ за сутки зафиксировано 3 новых случая COVID-19, всего болеет 171 человек, - командование Медсил

В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 3 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 14 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 171 человек острой респираторной болезни COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 174 человека, летальных случаев - 4", - сказано в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19.

"2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины в Днепропетровской области находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - отметили в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 461 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 114 человек.

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Видать пока Бубочка осваивал боевую Мендель, Леночка поработала в ВСУ. Короновирус, однако
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14.06.2020 11:03 Ответить
Ужас. Что вы пишете вообще? Вы в своём уме?
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14.06.2020 11:49 Ответить
Зачем в "своём" быть, если можно поносить мозги ЗЕ. Или вы против стиля а-ля 95 Квартал?
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14.06.2020 12:00 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам
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14.06.2020 11:04 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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14.06.2020 14:16 Ответить
 
 