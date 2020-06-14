В ВСУ за сутки зафиксировано 3 новых случая COVID-19, всего болеет 171 человек, - командование Медсил
В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 3 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10.00 14 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 171 человек острой респираторной болезни COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 174 человека, летальных случаев - 4", - сказано в сообщении.
Так, за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19.
"2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины в Днепропетровской области находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - отметили в сообщении.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 461 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 114 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!