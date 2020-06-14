Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ

Чувствуя полную безнаказанность Николай Ильяшенко - действующий первый заместитель начальника налоговой службы Киева - проводил передачу денег прямо в своем рабочем кабинете в городской налоговой на Шолуденко 33/19.

Об этом пишет в своей статье "Супервзятка в $6 миллионов: кто помогал взяточникам в ОП" главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как известно, рекордная взятка в 6 миллионов долларов предназначалась для того, чтобы специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий закрыл дело против Николая Злочевского о незаконном завладении средствами кредита Национального банка, выданного "Реал банку". Причем дело надо было закрыть с определением "за отсутствием состава преступления", чтобы снять Злочевского с розыска и обеспечить его легальное передвижение по Украине.

Согласно материалам дела, которые будут рассмотрены в суде, 1 июня Николай Ильяшенко (действующий первый заместитель начальника Налоговой службы Киева) связался с Шевченко (внештатный агент НАБУ) и по телефону дал понять, что за изменение подследственности дела Злочевского – то есть за передачу его в другой следственный орган, где дело можно будет закрыть, его знакомые готовы предложить 1 миллион долларов, за закрытие дела по отсутствию состава преступления – 2 миллиона. Однако 2 июня Шевченко от выполнения данной просьбы отказался. И тогда Ильяшенко позвонил снова и предложил 5 миллионов долларов.

3 июня НАБУ открыло производство, причем с большой опаской. Руководство НАБУ предполагало, что может иметь место двойная игра с целью дискредитации антикоррупционных органов и замены руководства. Ведь буквально накануне, 26 мая, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о "бездеятельности" главы САП Холодницкого и открытии против него дисциплинарного производства.

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5 июня в рабочем кабинете Ильяшенко в налоговой Шевченко встретился с ним, с Еленой Мазуровой (бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Фискальной службы, уволенная по люстрации в 2015-м, судя по материалам в распоряжении Цензор.НЕТ, также доверенное лицо Злочевского) и Андреем Кичей (на сайте компании "Бурисма", которая принадлежит Злочевскому, значился как директор по правовым вопросам). Согласно всем процессуальным требованиям Шевченко уже был снаряжен техникой для записи.

"10 июня на встрече с Шевченко Ильяшенко принял решение о "сделке" - деньги в обмен на постановление Холодницкого. Во время встречи Ильяшенко позвонил… знакомому монаху! И спросил совета у священника, будет ли успешной "сделка", которую он собирается заключить? Священник заверил его, что все пройдет благополучно, и с чистой совестью высокопоставленный чиновник договорился о передаче взятки в 5 миллионов долларов кэша 12 июня. Надо было спешить сделать подарок Злочевскому", - пишет Бутусов.

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12 июня все и произошло. Это было в городской налоговой службе. Шевченко и Ильяшенко прибыли со своей охраной, на встрече был Кича и Мазурова. Шевченко передал постановление о смене подследственности Холодницкого.

Однако на встрече Мазурова и Кича признали это недостаточным. За 5 миллионов долларов они хотели получить полное закрытие дела по Злочевскому за отсутствием состава преступления, причем изменения надо было внести немедленно в электронный Единый реестр досудебных расследований, информация в котором подлежит особой процедуре контроля. ЕРДР – это гарантия закрытия дела.

"Эти вопросы обрадовали руководство НАБУ и САП. Ведь до последнего момента подозревали провокацию, и как спецназ ГБР или СБУ врывается и всех задерживает за попытку закрыть дело. И такая угроза была бы весьма реальной. Но если бы это было провокацией, никто бы не посмел торговаться. Значит, вероятность, что дело является настоящим, резко возросла.

И вот Холодницкий принимает решение, что в интересах расследования изготавливается специальная улика в деле – фальшивое изменение в ЕРДР. И вносит необходимое изменение в ЕРДР со своим электронным ключом в 17:15. Доступ в ЕРДР строго ограничен – это могут делать только сотрудники правоохранительных органов, у которых есть специальный электронный ключ, как же Ильяшенко, Кича и Мазурова удостоверятся, что изменение действительно внесено и Злочевский невиновен?", - пишет Бутусов.

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В 17:18 другой сотрудник правоохранительных органов под своим электронным ключом зашел в базу ЕРДР и проверил состояние дела. В тот же момент, прозвучал звонок телефона – "сделка" выполнена. Шевченко провели в комнату для пересчета денег.

"Ему передали три больших сумки – в каждой по 2 миллиона долларов. Шевченко не понял, ведь договаривались не на 6, а на 5 миллионов. Однако Ильяшенко все объяснил – 1 миллион причитался за хлопоты ему самому. Этот 1 миллион был передан ему на закрытой парковке налоговой службы Киева. При задержании Ильяшенко выхватил пистолет. Также достать оружие и взять на прицел налоговика пришлось и одному и детективов НАБУ", - говорится в статье.

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