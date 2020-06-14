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Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ

Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ

Чувствуя полную безнаказанность Николай Ильяшенко - действующий первый заместитель начальника налоговой службы Киева - проводил передачу денег прямо в своем рабочем кабинете в городской налоговой на Шолуденко 33/19.

Об этом пишет в своей статье "Супервзятка в $6 миллионов: кто помогал взяточникам в ОП" главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как известно, рекордная взятка в 6 миллионов долларов предназначалась для того, чтобы специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий закрыл дело против Николая Злочевского о незаконном завладении средствами кредита Национального банка, выданного "Реал банку". Причем дело надо было закрыть с определением "за отсутствием состава преступления", чтобы снять Злочевского с розыска и обеспечить его легальное передвижение по Украине.

Согласно материалам дела, которые будут рассмотрены в суде, 1 июня Николай Ильяшенко (действующий первый заместитель начальника Налоговой службы Киева) связался с Шевченко (внештатный агент НАБУ) и по телефону дал понять, что за изменение подследственности дела Злочевского – то есть за передачу его в другой следственный орган, где дело можно будет закрыть, его знакомые готовы предложить 1 миллион долларов, за закрытие дела по отсутствию состава преступления – 2 миллиона. Однако 2 июня Шевченко от выполнения данной просьбы отказался. И тогда Ильяшенко позвонил снова и предложил 5 миллионов долларов.

3 июня НАБУ открыло производство, причем с большой опаской. Руководство НАБУ предполагало, что может иметь место двойная игра с целью дискредитации антикоррупционных органов и замены руководства. Ведь буквально накануне, 26 мая, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о "бездеятельности" главы САП Холодницкого и открытии против него дисциплинарного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байдены не имеют отношения к делу о рекордной взятке в $6 млн руководству НАБУ и САП, - Холодницкий

5 июня в рабочем кабинете Ильяшенко в налоговой Шевченко встретился с ним, с Еленой Мазуровой (бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Фискальной службы, уволенная по люстрации в 2015-м, судя по материалам в распоряжении Цензор.НЕТ, также доверенное лицо Злочевского) и Андреем Кичей (на сайте компании "Бурисма", которая принадлежит Злочевскому, значился как директор по правовым вопросам). Согласно всем процессуальным требованиям Шевченко уже был снаряжен техникой для записи.

"10 июня на встрече с Шевченко Ильяшенко принял решение о "сделке" - деньги в обмен на постановление Холодницкого. Во время встречи Ильяшенко позвонил… знакомому монаху! И спросил совета у священника, будет ли успешной "сделка", которую он собирается заключить? Священник заверил его, что все пройдет благополучно, и с чистой совестью высокопоставленный чиновник договорился о передаче взятки в 5 миллионов долларов кэша 12 июня. Надо было спешить сделать подарок Злочевскому", - пишет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания Burisma отрицает причастность к рекордной взятке в $6 млн Холодницкому

12 июня все и произошло. Это было в городской налоговой службе. Шевченко и Ильяшенко прибыли со своей охраной, на встрече был Кича и Мазурова. Шевченко передал постановление о смене подследственности Холодницкого.

Однако на встрече Мазурова и Кича признали это недостаточным. За 5 миллионов долларов они хотели получить полное закрытие дела по Злочевскому за отсутствием состава преступления, причем изменения надо было внести немедленно в электронный Единый реестр досудебных расследований, информация в котором подлежит особой процедуре контроля. ЕРДР – это гарантия закрытия дела.

"Эти вопросы обрадовали руководство НАБУ и САП. Ведь до последнего момента подозревали провокацию, и как спецназ ГБР или СБУ врывается и всех задерживает за попытку закрыть дело. И такая угроза была бы весьма реальной. Но если бы это было провокацией, никто бы не посмел торговаться. Значит, вероятность, что дело является настоящим, резко возросла.

И вот Холодницкий принимает решение, что в интересах расследования изготавливается специальная улика в деле – фальшивое изменение в ЕРДР. И вносит необходимое изменение в ЕРДР со своим электронным ключом в 17:15. Доступ в ЕРДР строго ограничен – это могут делать только сотрудники правоохранительных органов, у которых есть специальный электронный ключ, как же Ильяшенко, Кича и Мазурова удостоверятся, что изменение действительно внесено и Злочевский невиновен?", - пишет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ. ФОТО

В 17:18 другой сотрудник правоохранительных органов под своим электронным ключом зашел в базу ЕРДР и проверил состояние дела. В тот же момент, прозвучал звонок телефона – "сделка" выполнена. Шевченко провели в комнату для пересчета денег.

"Ему передали три больших сумки – в каждой по 2 миллиона долларов. Шевченко не понял, ведь договаривались не на 6, а на 5 миллионов. Однако Ильяшенко все объяснил – 1 миллион причитался за хлопоты ему самому. Этот 1 миллион был передан ему на закрытой парковке налоговой службы Киева. При задержании Ильяшенко выхватил пистолет. Также достать оружие и взять на прицел налоговика пришлось и одному и детективов НАБУ", - говорится в статье.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) Злочевский Николай (148) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+37
Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ - Цензор.НЕТ 4143
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14.06.2020 12:05
+35
Да ладно, завтра все выйдут под залог в 500 000 гривен
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14.06.2020 11:54
+35
Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ - Цензор.НЕТ 132
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14.06.2020 12:00
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Правила форума Совет форумчан
- Как вас задержали?
- Блестяще!
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14.06.2020 11:53 Ответить
Зеленський під підозрою, без нього такі оборудки не робляться! Венедиктова перевіряла виконання домовленості, Венедиктову потрібно арештувати! Зеленський має давати свідчення по всім обставинам корупційної оборудки, бо без підкупа Президента або його найближчих осіб такі хабарі не дають! Зеленський, Аваков або Єрмак були учасниками корупційної оборудки і слідство має визначити хто з них кришував цю схему! Венедиктова точно приймала участь бо без Генпрокурора закрити справу неможливо, її знову відкриють! Отже з Венедиктовою домовлились! Хто домовився? Зеленський, Аваков, Єрмак? Потрібно знайти крису і посадити в тюрму, Венедиктова має вже бути арештована і давати покази!
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14.06.2020 17:28 Ответить
ай вей!! так ти став головним і вітдаєш накази... твоєму лікуючому передай що потребуєш подвійний укол.
ПІДОЗРИ,слава богу, в Україні це юридичні дії а не твоя маячня
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15.06.2020 06:52 Ответить
О каком Зеленском речь? Это достаточно распространенная фамилия.
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15.06.2020 09:15 Ответить
В налоховой новиє ліца?
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14.06.2020 11:54 Ответить
Да ладно, завтра все выйдут под залог в 500 000 гривен
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14.06.2020 11:54 Ответить
Зачем такие сложности, и 50 000 будет достаточно.
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14.06.2020 16:26 Ответить
Думаю, все пацаны уже надёжно укутались в пледы и сидят в колясках.
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14.06.2020 11:54 Ответить
Брат дерьмака?
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14.06.2020 11:57 Ответить
Скорее ответка Холодницкого на последние обвинения его Венедиктовой. Ой, зря недоюристка бочку катила на Холодницкого тогда. Ой, зря! Ответка быстренько прилетела. И конкретная. "... Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. ..."
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14.06.2020 12:10 Ответить
ну как писал тут цензор пару недель назад, венедиктова думала что имеет власть над Холодницким. но реформа по рассоединению "подчиненности" прошла уже и теперь видно, что успешно.
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14.06.2020 13:39 Ответить
Армейский друг
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14.06.2020 12:32 Ответить
Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ - Цензор.НЕТ 132
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14.06.2020 12:00 Ответить
еще он хотел на самоизоляцию, Зеленка подсобила. она реально положительная или єто оман 2.0.?
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14.06.2020 13:40 Ответить
оман 2.0
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14.06.2020 14:07 Ответить
Особо честный осел назначает на должности особо честных...особо...клейма негде ставить...
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14.06.2020 12:00 Ответить
приятно, что Петьку уже свои ослом называют, наконец-то прозрение приходит
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14.06.2020 12:19 Ответить
Ты зебил в силу своего врожденного скудоумия не смог понять...что речь идет о величайшем лидере современности...осле оманском...в миру вовы зеленском...
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14.06.2020 12:27 Ответить
Платную камеру уже забронировали? Или просто уволят с повышением.
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14.06.2020 12:01 Ответить
"При задержании Ильяшенко выхватил пистолет. Источник: https://censor.net/n3201888" - ковбой мля, пистоль выхватил! посмотрим успел спилить мушку или нет!Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ - Цензор.НЕТ 7793
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14.06.2020 12:01 Ответить
«Коля - хороший парень».
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14.06.2020 12:01 Ответить
Рекордний хабар у $6 млн: стало відомо, як відбувалася операція НАБУ - Цензор.НЕТ 8051
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14.06.2020 12:10 Ответить
Петя должен сидеть в обычной камере!!!
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14.06.2020 12:18 Ответить
...должен сидеть петя - а будет сидеть вовочка
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14.06.2020 12:47 Ответить
Ото питати про сдєлку тра' у правільного монаха із правільной церкви!!! А богомєрзкійє батюшки дают плохіє совєти
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14.06.2020 12:03 Ответить
більше не питатимуть.
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14.06.2020 13:42 Ответить
Фраза"чувствуя полную безнаказанность" была бы уместной, когда герой заметки был бы уже полгода как в статусе осуждённого , к штрафу 17000 грн.
А так...
Клетчатое одеяло, некоторое время, восстановление судом на работе, с выплатами за вынужденный прогул.
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14.06.2020 12:03 Ответить
Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ - Цензор.НЕТ 4143
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14.06.2020 12:05 Ответить
так а шо там з того пецюні сміятися, воно вже всім стало огидне
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14.06.2020 12:17 Ответить
Больше всего интересует дальнейшая судьба этой шестёрки млн баксов. В чей ливчик сей гонорар упрячут?
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14.06.2020 12:15 Ответить
Баксы растворяться в судебной системе великого Зе.
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14.06.2020 12:34 Ответить
читай ниже..- притом ливчик ни адну вйомку мает...
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14.06.2020 12:40 Ответить
А судьбу этих денег могу предсказать не хуже за Вангу.Дело закроют через месяц другой из за недостаточностю улик ни на того кто давал ни на того кому они предназначались а деньги исчезнут,как соль в воде,в бездонных закормах хранилища вещьдоков как уже исчезали и наркота и оружие и не один миллион.
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14.06.2020 13:04 Ответить
Лифчик должен быть слонячим,чтоб все туда запихать...
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14.06.2020 14:16 Ответить
так ти ідійот... і досі думаєш що зараз всі роблять як твій тато=шлємазл - все що бачив на овочевій базі КРАВ та тгнув до дому..
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15.06.2020 06:58 Ответить
Ещё 6 млн. пойдет в пользу судебной ветки власти.
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14.06.2020 12:25 Ответить
ахахаха)).. накануне сделки, он позвонил монаху (понятно что УПЦ МП) ..
получается, что монах был в курсе совершаемого преступления и дал свое благословение (за десятину, ессено).. ахаха..
о боже!.. УПЦ МП лохи позорные!!!.. сектанты галимые!.. нет в вас благодати!
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14.06.2020 12:47 Ответить
Хотите сказать, что Лавру уже сегодня поставят на счётчик а монаха на хлеб и воду, да на горох в пещерный угол как прохиндея
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14.06.2020 13:01 Ответить
поскольку Коля Ильяшенко рыгыаналовский выкормыш, то с вероятностью в 99% он духовно окормлялся в Киево-Печерской Лавре, а это значит, что конечным бенефициаром (получателем десятины с 1 млн баксов за посредничество) должен был стать Владыко - ******* Павел (он же Пашка Мерседес, вор, мошенник, агент ФСБ и просто мразь)..
так что, да.. неделю монахи УПЦ МП будут поститься и восстанавливать настройки ))
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14.06.2020 13:12 Ответить
Интересное наблюдение,у нас всегда почему-то ловят взяточников когда нету ни кто дает ни кто берет.Когда деньги для ,,взятки,, находятся в нейтральной зоне.Почему сраную спецоперацию не проводят когда уже взяточник держит ее в руках?
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14.06.2020 12:58 Ответить
Ну, от що маємо:
Керівництво НАБУ передбачало, що може мати місце подвійна гра з метою дискредитації антикоррупційних органів і заміни керівництва. Адже буквально напередодні, 26 травня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про "бездіяльність" голови САП Холодницького і відкриття проти нього дисциплінарного провадження.

"Ці питання обрадували керівництво НАБУ і САП. Адже до останнього моменту підозрювали провокацію, і як спецназ ДБР або СБУ вривається і всіх затримує за спробу закрити справу.

От так у країні відчувають себе антикорупійні органи. ДБР і СБУ, напевно, у змові з Коломойським. І всім про це відомо
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14.06.2020 13:02 Ответить
Прикро все це! Але, на жаль, мабуть так воно і є: борються структури поміж собою і в цьому бачать своє призначення.
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14.06.2020 13:14 Ответить
На жаль, правоохоронні органи не тільки у нас конкурують між собою. Але у нас - це щось, що далеко за межами здорового глузду: тотальне прослуховування одне одного, тотальна недовіра, підстави, провокації, безпідставні порушення кримінальних справ одне проти одного... Це не йде ні в яке порівняння конкуренції між, наприклад, ЦРУ і ФБР, МІ-5 та МІ-6. Єдине порівняння - це конкуренція спецслужб фашистської Німеччини. Це біда. Такий розклад вигідний лише нашим ворогам: розділяй і володарюй.
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14.06.2020 16:19 Ответить
Ну, тепер НАБУ відкриє справу проти очільників СБУ та ДБР?
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14.06.2020 13:03 Ответить
МОССАД лоханувся. Коломойша поставить їх на с-чік. Відтепер ФСБ-пархат і МОССАД на с-чікє в Коломойші, а ЦРУ руки потирає.
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14.06.2020 13:16 Ответить
Да, підвели монахи РПЦ (як завжди) чемного вірянина!
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14.06.2020 13:11 Ответить
В податковій є "спеціальна кімната для перахування бабла"? Охреніти можна
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14.06.2020 13:13 Ответить
а чоб і ні? реально треба десь ставити машинки, що рахують. ба якими мішками ворочають. руками задовго.
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14.06.2020 13:48 Ответить
це тільки в мене враження епічного дебілізму цьго коміксу? По телефону торгуються, звонять монахам-кашпіровським... про цей симптом корони в світі ще не знають...
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14.06.2020 13:43 Ответить
Україна отримала черговий транш $6 млн на баратьбу з корупцією. Круговорот долара в природі.
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14.06.2020 14:58 Ответить
Голівуд відпочиває...
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14.06.2020 15:02 Ответить
Зачем кредиты от мвф...
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14.06.2020 17:28 Ответить
різницю між мільярдом і міліоном ще не вчив?
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15.06.2020 07:02 Ответить
ну не знаю, у бриллиантовых прокуроров брилики никто не оценивал
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14.06.2020 19:42 Ответить
Банальный вопрос: А почему Холодницкий Сытник все еще сидят на своих должностях? Что в Украине борьба с коррупцией прошла успешно? Кого они посадили из высокопоставленных коррупционеров?Пока не загонят олигархов в угол и не заставят их соблюдать закон -ничего в Украине не изменится.
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14.06.2020 20:10 Ответить
"Садит" судья, а не прокурор или детектив. Это знают все кроме Вас.
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15.06.2020 06:45 Ответить
дурилка картонная не придирайся к словам.
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15.06.2020 17:51 Ответить
Дык,а чьих руками "крышевать" бандюков 90-х?Вот только незадача вышла у кукловодов -их подвинули от корыта и у самих крыша потекла-приходится бить своих,чтоб чужие боялись.Демократия в сруцком стиле,епта.
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15.06.2020 10:00 Ответить
Цікаво як тепер будуть співати всі ті кому НАБУ поперек горла і насамперед ОГП та ОП.
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14.06.2020 21:17 Ответить
Агент Шевченко, говорите. Да вас вже зовсім понесло. Стадо схаває, так? Навіть не потрудилися придумати реальніший сценарій,борцуни з корупцією...й
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14.06.2020 21:39 Ответить
ФСЬО даремно! продажні суди відмажуть - ІНФА 146%!!!
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15.06.2020 03:22 Ответить
Во время встречи Ильяшенко позвонил… знакомому монаху! И спросил совета у священника, будет ли успешной "сделка", которую он собирается заключить?

Моральцієї історії такова: ібо нех.й мати справу із Московським патріархатом!
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15.06.2020 10:00 Ответить
 
 