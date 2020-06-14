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Вход в ЕРДР для закрытия дела по Злочевскому был произведен с электронного ключа высокопоставленной чиновницы Офиса Генпрокурора Ирины Бакай, - Бутусов

Вход в ЕРДР для закрытия дела по Злочевскому был произведен с электронного ключа высокопоставленной чиновницы Офиса Генпрокурора Ирины Бакай, - Бутусов

Вход в ЕРДР для закрытия дела по Николаю Злочевскому был произведен с электронного ключа начальника управления организационного обеспечения ЕРДР и информационно-аналитической работы Офиса Генерального прокурора Ирины Бакай.

Об этом пишет в своей статье "Супервзятка в $6 миллионов: кто помогал взяточникам в ОП" главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как известно, рекордная взятка в 6 миллионов долларов предназначалась для того, чтобы специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий закрыл дело против Николая Злочевского о незаконном завладении средствами кредита Национального банка, выданного "Реал банку". Причем дело надо было закрыть с определением "за отсутствием состава преступления", чтобы снять Злочевского с розыска и обеспечить его легальное передвижение по Украине.

За 5 миллионов долларов (+1 миллион предназначался Ильяшенко) задержанные Андрей Кича и Елена Мазурова хотели получить полное закрытие дела по Злочевскому за отсутствием состава преступления, причем изменения надо было внести немедленно в электронный Единый реестр досудебных расследований, информация в котором подлежит особой процедуре контроля. ЕРДР – это гарантия закрытия дела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ

Как пишет в статье Бутусов, вход в ЕРДР был произведен с электронного ключа начальника управления организационного обеспечения ЕРДР и информационно-аналитической работы Генпрокуратуры Ирины Бакай.

"Ирина Бакай – один из высокопоставленных сотрудников ОГПУ, на своей должности находится несколько лет, при различных генпрокурорах. Сейчас следствие проводит работу, чтобы точно определить – это она лично смотрела реестр, или кто-то взял ее ключ? Думаю, теперь адвокатам Бакай придется немало потрудиться, чтобы доказать, что ключ мог взять кто-то другой. И дисциплинарное производство теперь надо открывать не по Холодницкому – а в самом Офисе генпрокурора", - говорится в статье.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) Злочевский Николай (148) Бутусов Юрий (4358) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+77
Вход в ЕРДР для закрытия дела по Злочевскому был произведен с электронного ключа высокопоставленной чиновницы Офиса Генпрокурора Ирины Бакай, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3976
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14.06.2020 12:34
+64
И что дальше?
Где комментарий Венедиктовой о своей подчиненной и мерах, принимаемьіх генпрокуроршей по отношению к сообщнице Злочевского?
Может кто-то в Генпрокураторе дал Бакай такое задание или воспользовался ее ключом?
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14.06.2020 12:35
+56
Вход в ЕРДР для закрытия дела по Злочевскому был произведен с электронного ключа высокопоставленной чиновницы Офиса Генпрокурора Ирины Бакай, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2914
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14.06.2020 12:34
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Страница 3 из 3
В какую коррупционная клоаку вы опустили выздоравливающую страну...
Демократия не для идиотов.
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14.06.2020 18:01 Ответить
Вхід у ЄРДР для закриття справи щодо Злочевського був проведений з електронного ключа високопоставленої чиновниці Офісу Генпрокурора Ірини Бакай, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9844
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15.06.2020 07:49 Ответить
главное что Венедиктова тут не при чем...
Как она сказала что не может отвечать за прокуроров берущих взятки
Главный прокурор сам по себе
остальные сами в своем алмазном соку...
Зеленое болото
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14.06.2020 18:09 Ответить
Ну не може голова офісу прокуратури брати хабарі..... дають прокурору і беруть прокурори.
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14.06.2020 20:10 Ответить
Кто знаком с этой системой, тот однозначно знает , что такие "громкие " дела без "первого" лица не закрываются....понятно что Бакай в "крайнем" случае всю вину возьмет на себя...
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14.06.2020 20:43 Ответить
Ну-ну. Посмотрим на эпилог, этой личной драмы небожитилей... Посмеемся вместе....
Вхід у ЄРДР для закриття справи щодо Злочевського був проведений з електронного ключа високопоставленої чиновниці Офісу Генпрокурора Ірини Бакай, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6334
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14.06.2020 22:04 Ответить
сработала схема -http://www.fraze.ru/index.php/poslovitsy-pogovorki/poslov-na-bukvu-n/ne-roj-drugomu-yamu Не рой другому яму, сам в неё попадёшь , это был провал, что-то они не учли, Холодницкий их обыграл Звонил телефон, она не отвечала на звонки
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15.06.2020 02:33 Ответить
БЕНЯдиктова повинна подати у відставку! В нормальній країні так би і було, але не в Україні! СУМ-ПЕЧАЛЬ!!!!
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15.06.2020 03:34 Ответить
Ка-а-акой запутанный детектив. Ну никак невозможно найти злоумышленника.
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15.06.2020 07:45 Ответить
Как там говаривал гоголевский персонаж Сквозник-Духмановский о своих чиновниках?
- Один прокурор порядочный человек, да и тот изрядная свинья.

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15.06.2020 07:47 Ответить
Это говорил Собакевич в "Мёртвых душах."
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15.06.2020 15:11 Ответить
Могу предугадать - ничего не докажут. Никто сидеть не будет. Если и уволят кого - тот восстановится через Басманный суд.
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15.06.2020 08:19 Ответить
Ну и что? Откупятся, как вот здесь https://fraza.ua/stenograms/275451-popalsja-na-vzjatke-zaplati-shtraf-i-idi-domoj-kak-v-ukraine-borjutsja-s-korruptsiej
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15.06.2020 10:16 Ответить
Оці всі розслідування потрібні ВИКЛЮЧНО нашим західним партнерам. А середньозважений громадянин України свідомо чи підсвідомо мріє бути отим кондомом, що отримав хабаря.
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15.06.2020 15:15 Ответить
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