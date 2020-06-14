Вход в ЕРДР для закрытия дела по Злочевскому был произведен с электронного ключа высокопоставленной чиновницы Офиса Генпрокурора Ирины Бакай, - Бутусов
Вход в ЕРДР для закрытия дела по Николаю Злочевскому был произведен с электронного ключа начальника управления организационного обеспечения ЕРДР и информационно-аналитической работы Офиса Генерального прокурора Ирины Бакай.
Об этом пишет в своей статье "Супервзятка в $6 миллионов: кто помогал взяточникам в ОП" главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Как известно, рекордная взятка в 6 миллионов долларов предназначалась для того, чтобы специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий закрыл дело против Николая Злочевского о незаконном завладении средствами кредита Национального банка, выданного "Реал банку". Причем дело надо было закрыть с определением "за отсутствием состава преступления", чтобы снять Злочевского с розыска и обеспечить его легальное передвижение по Украине.
За 5 миллионов долларов (+1 миллион предназначался Ильяшенко) задержанные Андрей Кича и Елена Мазурова хотели получить полное закрытие дела по Злочевскому за отсутствием состава преступления, причем изменения надо было внести немедленно в электронный Единый реестр досудебных расследований, информация в котором подлежит особой процедуре контроля. ЕРДР – это гарантия закрытия дела.
Как пишет в статье Бутусов, вход в ЕРДР был произведен с электронного ключа начальника управления организационного обеспечения ЕРДР и информационно-аналитической работы Генпрокуратуры Ирины Бакай.
"Ирина Бакай – один из высокопоставленных сотрудников ОГПУ, на своей должности находится несколько лет, при различных генпрокурорах. Сейчас следствие проводит работу, чтобы точно определить – это она лично смотрела реестр, или кто-то взял ее ключ? Думаю, теперь адвокатам Бакай придется немало потрудиться, чтобы доказать, что ключ мог взять кто-то другой. И дисциплинарное производство теперь надо открывать не по Холодницкому – а в самом Офисе генпрокурора", - говорится в статье.
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