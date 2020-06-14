Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение на закупку 300 млн доз вакцин от COVID-19

Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт как минимум на 300 миллионов доз вакцин от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом объявило немецкое Министерство здравоохранения.

По словам представителей министерства, в самом благоприятном случае разработка вакцины может быть завершена к концу года.

Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca. Дозы вакцины будут разделены относительно численности населения.

По словам группы стран, речь идет о вакцине AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания в большом исследовании. По словам AstraZeneca, недавно она заключила аналогичные соглашения с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай нарочно мешает США создать вакцину от коронавируса, - сенатор Скотт

"Многие страны в мире уже получили вакцины, но в Европе пока нет. Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем", - сказал немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса заявил о подписании контракта "на поставку до 400 миллионов доз вакцины для всего европейского населения".

"С сегодняшним подписанием наступает многообещающий первый шаг вперед для Италии и Европы. Вакцина - единственное окончательное решение Covid-19", - написал он на своей странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина против коронавируса может не дать длительного иммунитета, - главный инфекционист США Фаучи