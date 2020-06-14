Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение на закупку 300 млн доз вакцин от COVID-19
Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт как минимум на 300 миллионов доз вакцин от коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом объявило немецкое Министерство здравоохранения.
По словам представителей министерства, в самом благоприятном случае разработка вакцины может быть завершена к концу года.
Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca. Дозы вакцины будут разделены относительно численности населения.
По словам группы стран, речь идет о вакцине AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания в большом исследовании. По словам AstraZeneca, недавно она заключила аналогичные соглашения с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами.
"Многие страны в мире уже получили вакцины, но в Европе пока нет. Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем", - сказал немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса заявил о подписании контракта "на поставку до 400 миллионов доз вакцины для всего европейского населения".
"С сегодняшним подписанием наступает многообещающий первый шаг вперед для Италии и Европы. Вакцина - единственное окончательное решение Covid-19", - написал он на своей странице в Facebook.
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ага, ставай у чергу на вакцинацію, піддослідна морська свинка
на моє глибоке переконання хворі люди повинні сидіти вдома або знаходитись на вулиці
якщо ж вони виходять в громадське місце, мають одягати маску, тоді здорові люди зможуть їх оминати
коли ж маски на усіх - це масовий психоз, який вигідний лише власнику масочного бізнесу
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Finvesting-gavi%2Fresource-mobilisation-process%2Fgavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020 https://www.gavi.org/investing-gavi/resource-mobilisation-process/gavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020
Це той самий "альянс", що отримує щороку від "Фонду Гейтсів" до 150 мільйонів доларів. Ще більше отримує ВООЗ: щороку до 200-250 мільйонів доларів, і за ці гроші вона готова лякати людей аж до діареї...
В той же час світові лідери "беруть на себе зобов'язання забезпечити рівний доступ до вакцин для ВСІХ".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Fnews%2Fmedia-room%2Fworld-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all
Не вірю цьому покидьку.
лялька, що керується глобалістами, як і меркель ,макрон, зєля, путєн, ердоган тощо
пневмонія (як ускладнення ГРВІ та бактеріальних інфекцій) - кожного року кілька мільйонів жертв
коронавірус - 430 тис. смертей (за сфальшованою офіційною статистикою) за 6,5 місяців
то що більш небезпечне? чому саме коронавірус став приводом для введення безпрецедентних карантинних мір по усьому світу?
невже важче обмежити виробництво та продаж алкоголю та тютюнових виробів, від вживання яких щороку помирає 10-15 мільйонів людей? якби політики дійсно хвилювалися за здоров'я та життя населення
Один человек выходит в пустыню и каждый вечер посыпает барханы солью.
На вопрос зачем он это делает-тот отвечает что это чтобы не было драконов. Драконов нет-значит соль действует)) Покупайте вакцину и получайте удовольствие от того как более умные люди имеют вас-лохов! Кстати:продам вакцину в 10 раз дешевле!!