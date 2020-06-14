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Новости Коронавирус и карантин
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Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение на закупку 300 млн доз вакцин от COVID-19

Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение на закупку 300 млн доз вакцин от COVID-19

Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт как минимум на 300 миллионов доз вакцин от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом объявило немецкое Министерство здравоохранения.

По словам представителей министерства, в самом благоприятном случае разработка вакцины может быть завершена к концу года.

Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca. Дозы вакцины будут разделены относительно численности населения.

По словам группы стран, речь идет о вакцине AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания в большом исследовании. По словам AstraZeneca, недавно она заключила аналогичные соглашения с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай нарочно мешает США создать вакцину от коронавируса, - сенатор Скотт

"Многие страны в мире уже получили вакцины, но в Европе пока нет. Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем", - сказал немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса заявил о подписании контракта "на поставку до 400 миллионов доз вакцины для всего европейского населения".

"С сегодняшним подписанием наступает многообещающий первый шаг вперед для Италии и Европы. Вакцина - единственное окончательное решение Covid-19", - написал он на своей странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина против коронавируса может не дать длительного иммунитета, - главный инфекционист США Фаучи

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вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17118) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
72% не только вакцинировать, а и кастрировать нужно. А не нравится-иди живи в тайгу.
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14.06.2020 12:54
+5
Краще бути припорешеним чим зеб@н@там, доведено янєлохОМмінєж42
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14.06.2020 14:10
+4
да кто тебя вакцинировать будет-то? ты от кори и столбняка принудительно вакцинировался?
кто захочет/хватит денег на качественную - заплатит будет жить, а нищеброды с зп до 500$ в месяц - не живут а сосуществуют....
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14.06.2020 12:54
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а є посилання на наукові факти, що підтверджують твої слова? про букет проблем у тих, кто не "загинув від ковіду"?
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14.06.2020 17:00 Ответить
Народ, ви таки там подуріли. Досі не зрозуміли, що цей вірус є важкою біологічною зброєю і треба справді добре берегтися. Ніхто вас не залякує. А вакцина має спасти світ.
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14.06.2020 17:51 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1352224698320007&id=100005974690927

ага, ставай у чергу на вакцинацію, піддослідна морська свинка
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14.06.2020 19:24 Ответить
усе як завжди. але не важливо, цей вірус чи вже відомий якийсь грип, ніхто не стоятиме біля хворої людини, яка кашляє і чхає. а такі як ти практично пропонуєте прям бігти до хворого і просити на себе покашляти. мабуть грошей нікуди дівати і готові їх хоч на ліки витратити, адреналінчику отримати від "умру-неумру", і ще як там від скуки спасаються сьогодні городяни від скуки і кучі бабла.
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14.06.2020 19:31 Ответить
де я пропонував тобі бігти до хворого? що за манера у ботів сабакова приписувати іншим сторонні слова?
на моє глибоке переконання хворі люди повинні сидіти вдома або знаходитись на вулиці
якщо ж вони виходять в громадське місце, мають одягати маску, тоді здорові люди зможуть їх оминати
коли ж маски на усіх - це масовий психоз, який вигідний лише власнику масочного бізнесу
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14.06.2020 19:34 Ответить
Будеш ще бігати і шукати, хто б тобі вколов.
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15.06.2020 02:57 Ответить
нахіба воно мені треба, як і будь-якій притомній людині
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15.06.2020 19:02 Ответить
просто деякі дятли ******* хворіти, бо їх лікує держава за державний кошт, вони не тратяться, навіть коли на грип чи звичайну простуду хворіют.
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14.06.2020 19:26 Ответить
де ти бачив зараз "безкоштовну" медицину? інваліди і ті з боєм собі ліки виписують з 50% пільгою
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14.06.2020 19:38 Ответить
дятлику, то стьоб був.
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14.06.2020 20:55 Ответить
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что из-за коронавирусной инфекции у него ухудшилось зрение."Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я склонен думать, что, вполне вероятно, на зрение повлиял коронавирус", - заявил Борис Джонсон, вытащив из кармана пиджака очки.
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14.06.2020 19:04 Ответить
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який співголовував на "Глобальному вакцинному саміті" 4 червня разом із Гейтсом, що був організований вакцинним альянсом GAVI, назвав цей альянс "своєрідним НАТО, що піклується про здоров'я людей планети".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Finvesting-gavi%2Fresource-mobilisation-process%2Fgavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020 https://www.gavi.org/investing-gavi/resource-mobilisation-process/gavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020
Це той самий "альянс", що отримує щороку від "Фонду Гейтсів" до 150 мільйонів доларів. Ще більше отримує ВООЗ: щороку до 200-250 мільйонів доларів, і за ці гроші вона готова лякати людей аж до діареї...
В той же час світові лідери "беруть на себе зобов'язання забезпечити рівний доступ до вакцин для ВСІХ".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Fnews%2Fmedia-room%2Fworld-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all

Не вірю цьому покидьку.
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14.06.2020 19:21 Ответить
то твоя особиста трагеді малєнького человека.
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14.06.2020 19:24 Ответить
які слова, скільки змісту
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14.06.2020 19:25 Ответить
бідненький, ти не окучуєш. співчуваю.
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14.06.2020 19:33 Ответить
та це ти не окучуєш, коли уважно слухаєш (або робиш вигляд, що уважно слухаєш) казочки Джонсона про те, де і що в нього відмовило

лялька, що керується глобалістами, як і меркель ,макрон, зєля, путєн, ердоган тощо
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14.06.2020 19:36 Ответить
грип - кожного року за 5 місяців сезону епідемії 500 тис. смертей (відомо, як лікувати, є вакцина)
пневмонія (як ускладнення ГРВІ та бактеріальних інфекцій) - кожного року кілька мільйонів жертв
коронавірус - 430 тис. смертей (за сфальшованою офіційною статистикою) за 6,5 місяців

то що більш небезпечне? чому саме коронавірус став приводом для введення безпрецедентних карантинних мір по усьому світу?
невже важче обмежити виробництво та продаж алкоголю та тютюнових виробів, від вживання яких щороку помирає 10-15 мільйонів людей? якби політики дійсно хвилювалися за здоров'я та життя населення
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14.06.2020 17:05 Ответить
бо нове, невідоме. чим лікувати - не відомо. вакцина для грипу не діє. але люди злягають, люди довго лікуються, люди мруть. якби не мерли, то ніхто б так не кіпішував.
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14.06.2020 19:00 Ответить
дивно, смертні люди вмирають, ніколи такого не було, і ось знову
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14.06.2020 19:22 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-52878763
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15.06.2020 00:05 Ответить
Вирус не вызвал увеличения СРЕДЕНЕГО уровня смертности. Тоесть в Украине в апреле 19 года умерло столько-же людей как и в апреле 20 года.Но лохи конечно-же могут купить вакцину.))
Один человек выходит в пустыню и каждый вечер посыпает барханы солью.
На вопрос зачем он это делает-тот отвечает что это чтобы не было драконов. Драконов нет-значит соль действует)) Покупайте вакцину и получайте удовольствие от того как более умные люди имеют вас-лохов! Кстати:продам вакцину в 10 раз дешевле!!
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15.06.2020 00:35 Ответить
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