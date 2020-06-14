Не возвращайте Украину во времена Януковича: общественные деятели, ученые и бывшие политзаключенные призвали Зеленского остановить политические преследования Порошенко
Позорное шоу, устроенное вокруг якобы "вручения подозрения" пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко, не делает чести власти и возвращает страну во времена Януковича.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении к президенту Владимиру Зеленского, которое подписали известные ученые, общественные деятели и политические заключенные советского режима, которое опубликовал в Facebook Иосиф Зисельс.
Они призывают Зеленского прекратить политические преследования, а вместо этого направить усилия на консолидацию общества в противодействии российской агрессии.
Документ открыт для подписания всем, кто так же разделяет предостережения этого обращения.
"Президенту Украины В.А.ЗЕЛЕНСКОМУ
Уважаемый Владимир Александрович!
Обратиться с этим письмом нас побудили последние события, которые возвращают наше государство во времена Януковича. Произвол, выборочное правосудие, политические преследования после Революции Достоинства должны были навсегда покинуть Украину. Мы возмущены действиями ГБР и ОГПУ, которые возвращают эти отвратительные явления в украинскую действительность. Это - признаки формирования в Украине полицейского государства.
Позорное, незаконное, непрофессиональное шоу, устроенное вокруг якобы "вручения подозрения" пятому Президенту Украины, народному депутату Украины Петру Порошенко не делает чести власти. Оно значительно ухудшает имидж нашей страны в мире. Такие действия дискредитируют саму правоохранительную систему, разрушают и без того невысокое доверие к ней. Обществу посылается опасный сигнал: "органам" закон не писан. А значит, завтра чьи-то права могут растоптать - было бы политический заказ.
С прискорбием должны констатировать, что в Украину вернулись репрессии против политических оппонентов. Возмутительно, что основным объектом этих репрессий стал Петр Порошенко - человек, усилиями которого Украина смогла выстоять в противостоянии с Россией в самые тяжелые годы.
Должны напомнить, что изначально все эти дела были инициированы членами бывшей команды Януковича. Они созвучны с месседжами враждебной российской пропаганды. И именно эти инициативы с радостью поддержала и крайне топорно пытается реализовать команда нынешнего Президента Украины.
И самое главное, что все эти незаконные действия ослабляют позицию Украины на международной арене. Потому что Петр Порошенко олицетворял для мира решительное сопротивление российской вооруженной агрессии. А что олицетворяет на этом фоне команда Зеленского, преследуя Порошенко? В частности, за поход украинских кораблей по украинским территориальными водам? За начало контрнаступления против сил агрессора, которые вторглись в Украину? За назначения в силовых структурах для повышения их эффективности? Фактически, эти и другие дела, целиком по российским лекалам, направлены на признание преступными любых действий в защиту Украины: контрнаступление против сил агрессора, использование ВМС для усиления защиты украинской территории, назначения в силовых структурах.
Обвинения Президента Украины за издание указа о кадровом назначении в Службу внешней разведки Украины выглядят крайне странно - ведь это его конституционные полномочия. Помимо прочего, это может поставить под сомнение любые кадровые решения, которые принимает как нынешний, так и будущие руководители государства. Это - опасный прецедент.
Подчеркиваем: построить государство справедливости, выполнить обещания перед народом на "юридическом трэше" никому еще не удавалось. Как и не удастся спрятаться за ним от вопросов общества относительно неэффективной политики внутри страны и ослабления Украины на международной арене.
Не стоит следовать примеру Януковича. Он приводит к разрушительным последствиям, и в первую очередь для власти. Лучшее, что может сделать нынешняя властная команда - это прекратить политические преследования и сосредоточиться на объединении украинского общества в противодействии российской агрессии, начать заниматься отстаиванием интересов Украины на международной арене и улучшением уровня жизни людей в Украине.
1. Иосиф Зисельс, бывший политзаключенный, Инициативная группа "Первого декабря".
2. Юрий Щербак, писатель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.
3. Константин Сигов, философ и общественный деятель, руководитель Центра европейских гуманитарных исследований НаУКМА.
4. Игорь Козловский, религиовед, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, участник инициативной группы "Первого декабря", узник совести т.н. "ДНР".
5. Алексей Панич, философ, переводчик, член Украинского центра Международного ПЕН-клуба.
6. Евгений Быстрицкий, философ.
7. Леонид Финберг, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА, главный редактор издательства "Дух и Литера".
8. Сергей Квит, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016).
9. Николай Горбаль, бывший политзаключенный, поэт.
10. Геннадий Боряк, историк, заместитель директора Института истории НАНУ.
11. Тарас Возняк, главный редактор журнала "Ї".
12. Елена Стяжкина, историк, писательница.
13. Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, участник инициативной группы "Первого декабря".
14. Сергей Высоцкий, Движение Сопротивления Капитуляции.
15. Андрей Левус, Движение Сопротивления Капитуляции.
16. Мирослав Гай, Движение Сопротивления Капитуляции.
17. Андрей Павлишин, историк, переводчик, публицист.
18. Ярослав Яцкив, председательствующий ИГ "Первого декабря".
19. Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста
20. Игорь Юхновский, академик НАНУ, Герой Украины, участник инициативной группы "Первого декабря".
21 Сергей Рябченко, профессор, чл.-корр. НАН Украины.
22. Татьяна Хорунжа, главный редактор газеты "Форум наций".
23. Дмитрий Дарчук, проектный менеджер, председатель Всеукраинской ассоциации лидеров ученического самоуправления "Сокол".
24. Ярослава Музыченко, журналистка.
25. Елена Роговенко, пенсионерка, воспитательница в днз.
26. Леся Крипакевич, Фонд святого Владимира, Член Союза Художников Украины.
27. Олесь Шевченко, бывший политузник, председатель Киевского общества политзаключенных и жертв репрессий.
28. Владимир Онучак, предприниматель.
29. Нестор Воля, общественно-политический блогер.
30. Валентина Саюн, медсестра, Португалия.
31. Иван Юрченко, исследователь.
32. Чуткова Янина, косметолог.
33. Олег Шарп, дипломат, политолог, блогер.
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Разве так не бывает?
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/zayava-kyyivskoyi-mytropoliyi-pravoslavnoyi-tserkvy-********/ Заява Київської Митрополії Православної Церкви України
... Нас, як Церкву, змушує звертати на себе увагу той факт, що останнім часом наполегливо, особливо у пов'язаних з країною-агресором засобах масової інформації, проводиться думка, що різні обвинувачення, які висуваються проти п'ятого президента України П. Порошенка, мають якийсь зв'язок з його роллю, як глави держави, в сприянні церковному об'єднанню, утворенню Православної Церкви України та в отриманні нею Томосу від Вселенського Патріарха.
З огляду на все вищесказане очевидним є, що будь-яка політична мотивація у діяльності правоохоронних органів та порушенні кримінальних справ, зокрема проти п'ятого президента України, - недопустима.
Більше того, вона буде небезпечною для громадянського миру в умовах російської агресії, коли країна-агресор радо використовує будь-які конфлікти всередині України на шкоду нашій державі та для досягнення своїх цілей в гібридній війні. ...
P.S. Що маємо? На зелену плісняву уже тисне українська інтелігенція, західні дипломати, тепер іще і церква.
Геть Зестапо!
Инна, а подробнее? Что за события, и откуда Вы о них узнали?
Многие вещи, кажущиеся "очевидными", при проверке оказываются фейками.
Але поки що ми бачимо тільки юридичний треш, і зелений цирк з конями.
Що закрадається думка - що насправді він не настільки винен, що йому приписують.
Ви такого не допускаєте?
Да в світі Ви бачили інших політиків?
Маємо вибирати кращих з них. Порошенко хоч може похвалитися справді хорошими справами на благо України.
Розчарування? А може, реальний погляд допоможе нам правильно діяти? До речі, дякую Вам за службу.
З плюсів Ви не відмітили головний, як для мене - декомунізацію.
Таким образом, принудительное крещение Руси превратило нас в послушных и безропотных рабов. Ибо оно, христианство провозглашает: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящиейся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не боятся власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё; Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло,бойся, ибо он не напрасно носит меч; он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» Рим. 13:1-4.
В продолжение вышесказаному: Верховная Рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществлённого украинской нацией, всем Украиским народом права на самоопределение, заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социольное, правовое государство, сознавая ответвенность перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991года, одобренным 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.
И так: Конституция Украины. Статья 13. Земля, её недра, атмосферыный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы её континентального шельфа, исключительной (морской) экономической заны являются объектами права собственности Украинского народа.
А теперь скажите, образно говоря, как наёмный работник может быть богаче своего работодателя, и по какому праву он безнаказанно распоряжается имуществом своего работодателя? Естественн, при определённых условиях и по законам цивилизованого мира, такому работнику, нарушающего договорные объязательства работодатель может предявить иск за нанесённый ему материальный и духовный ущерб. Но на гарантированый положительный результат работодатель мажет рассчитывать только в том случае, если он сможет даказать свои права на свою собственность.
Возвращаясь к теме нашего реального бытия, хочу сказать: Украинский народ имееть возможность предявить иск своим избранникам, которые, по сути, обобрали его до нищеты и лишили будущего. Для этого, нам, народу Украины, необходимо, с помощью всеукраинского референдума, восстановить историческую справедливость в процессе становления нашей государственности, основатель которой является Рюрик и его династия, а также наше летоисчиление, в котором они правили. Положительный результат такого волеизявления Укринского народа, станет не только торжеством историчесой справедливостит нашего народа, но и может стать надгробным камнем для Российской империи, основателем которой является царь ПётрI и её правопреемникам.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
"Прямий" приєднується до цього звернення і публікує повний текст заяви.
Новітня історія України засвідчує: якщо влада пропонує "винести за дужки" питання української ідентичності, а лейтмотивом мовної політики стає "яка різниця?", невдовзі цій владі українська мова і все, що робить країну Україною, чомусь стає поперек горла.
Так було в часи Януковича-Табачника і Ківалова-Колесніченка, так відбувається і тепер.
Упродовж першого року президентства Зеленського жевріла надія, що владі вистачить відповідальності зосередитися на вирішенні гострих питань безпеки та економіки і не чіпати закон про мову та норми інших законів, що захищають українську освіту, культуру, медіапростір.
Ці закони містять важливі механізми єднання нації, захисту державної незалежності й національної безпеки України. Доки українське військо боронить нашу незалежність на фронті, ці закони зміцнюють її всередині країни. Вони працюють і підтримуються більшістю людей. Єдине, що потрібно від влади - неухильно їх виконувати.
Проте останнім часом влада почала озвучувати тези, досі характерні лише для пропаганди держави-агресора і пов'язаних з нею олігархічних кланів. Президент України, голова Верховної Ради, новий міністр культури й інформаційної політики та інші посадовці раптом почали розповідати про потребу переглянути закон про мову, про якусь "іншу сторону" (?!) яку треба "почути", про таємничих "вчених", руками яких влада хоче розворушити вже вирішене на законодавчому рівні питання державної мови і ощасливити українців "правильними" мовними ініціативами.
"Слуги народу" не обмежилися словами і переходять до практичних руйнівних дій, які потребують належної реакції з боку суспільства.
По-перше, влада з маніакальною впертістю намагається протягнути законопроєкт №2362 одіозного депутата Максима Бужанського, який уже втретє (!) виносять на засідання комітету з гуманітарної та інформаційної політики. Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.
Проти цього антиукраїнського проєкту виступають не лише громадські й експертні середовища, але й Міністерство освіти й науки. Адже за три роки надруковані підручники та посібники, проведені курси для вчителів і ніщо не заважає переходу шкіл на українську мову. Очевидно, що форсований розгляд проєкту 2362 на комітеті потрібен для того, щоб проштовхнути його на пленарному засіданні Ради до канікул.
Причому в останній "доопрацьованій" редакції законопроєкт став ще небезпечнішим. Він до всього іншого руйнує мовні норми ухваленого вже нинішнім складом парламенту і підписаного Зеленським закону "Про повну загальну середню освіту", відкриваючи шлюзи для русифікації освітнього процесу.
Не менше обурення викликає і підготовлена до реєстрації і розгляду на комітеті нова версія законопроєкту №2693 "Про медіа". У тексті доопрацьованого законопроєкту не лише значно погіршені порівняно з попередньою версією і з чинним законодавством механізми захисту української мови, але й практично знищується такий важливий інструмент протидії російській інформаційній агресії як Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Законопроєкт пропонує скасувати чинний перелік 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися в Україні. Натомість сформувати за дуже вузькими критеріями куций Перелік осіб, що створюють загрозу медіапростору, потрапити в який можна буде лише через голосування Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, більшість якої становлять вихідці з "Кварталу 95" і студії "1+1". Це означає масове повернення на українські екрани й у концертні зали "артистів-рашистів" з усіма наслідками для інформаційної безпеки держави.
Це - червоні лінії, які влада не має права перетинати ні заради комерційних інтересів олігархічних медіа, ні, тим більше, на догоду Москві і її п'ятій колоні.
Ми закликаємо керівництво держави і парламенту, народних депутатів України:
1. Зняти з розгляду провокаційний законопроєкт Бужанського №2362 і припинити спроби відновлення русифікації освіти.
2. Під час реєстрації та розгляду в першому читанні нового законопроєкту "Про медіа" не допустити послаблення жодної чинної законодавчої норми, що захищає українську мову та національний інформаційний простір, зберегти чинний Перелік осіб, що загрожують національній безпеці та механізми його наповнення і застосування.
3. Відмовитися від спроб ревізії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і зосередитися на його неухильному виконанні. А в цілому замість збурення і розколу суспільства на мовному ґрунті - сконцентруватися на розв'язанні соціальних та економічних проблем українських громадян.
Захист нашої мови і культурно-інформаційного простору - це речі, які українці боронитимуть за будь-яку ціну всіма передбаченими законом засобами. Ми закликаємо владу дослухатися до наших справедливих вимог і не провокувати громадянське протистояння.
https://prm.ua/pripiniti-nastup-na-**********-movu-ta-informatsiyniy-prostir-vidkrite-zvernennya-do-vladi/